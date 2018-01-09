Пентагон: беспилотники, атаковавшие российские базы в САР, находятся в открытой продаже
Пентагон не располагает детальными данными об обстоятельствах недавней атаки боевиков на военные объекты РФ в Сирии, однако, опираясь на собственный опыт, ведомство считает, что орудующие на Ближнем Востоке экстремисты используют при совершении таких вылазок беспилотные аппараты, доступные в открытой продаже, передает ТАСС.
По его словам, эти БЛА, «разумеется, смертоносны», однако их применение «до настоящего времени не имело значимого воздействия на операции коалиции».
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на субботу была отражена атака 13 ударных БЛА на базы в Хмеймиме и Тартусе. Семь летательных аппаратов были сбиты, управление шестью удалось перехватить, причем три из них были посажены на подконтрольной российским военным территории.
В военном ведомстве отметили также, что факт применения боевиками «ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа свидетельствует о том, что боевикам переданы технологии, позволяющие проводить террористические акты с применением подобных БЛА в любой стране».
У меня нет никаких деталей относительно того, с чем сталкиваются российские силы в Сирии,признал представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй, комментируя попытку нападения боевиков на базы РФ в Хмеймим и Тартусе.
Но могу вам сказать, что воюющие с ИГ (группировка запрещена в РФ) коалиционные силы и наши партнеры сталкивались с коммерчески доступными беспилотными воздушными системами, которые применялись боевиками. Эти системы широко доступны, их легко контролировать, и они, безусловно, не требуют существенной технической экспертизы. Эти системы применялись (боевиками) для ведения базовой разведки и установки взрывчатых веществ,сказал он.
По его словам, эти БЛА, «разумеется, смертоносны», однако их применение «до настоящего времени не имело значимого воздействия на операции коалиции».
Мы принимаем надлежащие меры по защите личного состава, чтобы гарантировать, что коалиционные силы и наши партнеры могут безопасно выполнять свои миссии,добавил представитель Пентагона.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на субботу была отражена атака 13 ударных БЛА на базы в Хмеймиме и Тартусе. Семь летательных аппаратов были сбиты, управление шестью удалось перехватить, причем три из них были посажены на подконтрольной российским военным территории.
Инженерные решения, использованные террористами при атаке на российские объекты в Сирии, могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств в назначенных координатах,подчеркнули в министерстве.
В военном ведомстве отметили также, что факт применения боевиками «ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа свидетельствует о том, что боевикам переданы технологии, позволяющие проводить террористические акты с применением подобных БЛА в любой стране».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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