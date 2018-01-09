Пентагон: беспилотники, атаковавшие российские базы в САР, находятся в открытой продаже

У меня нет никаких деталей относительно того, с чем сталкиваются российские силы в Сирии,

Но могу вам сказать, что воюющие с ИГ (группировка запрещена в РФ) коалиционные силы и наши партнеры сталкивались с коммерчески доступными беспилотными воздушными системами, которые применялись боевиками. Эти системы широко доступны, их легко контролировать, и они, безусловно, не требуют существенной технической экспертизы. Эти системы применялись (боевиками) для ведения базовой разведки и установки взрывчатых веществ,

Мы принимаем надлежащие меры по защите личного состава, чтобы гарантировать, что коалиционные силы и наши партнеры могут безопасно выполнять свои миссии,

Инженерные решения, использованные террористами при атаке на российские объекты в Сирии, могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств в назначенных координатах,