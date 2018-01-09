16:01 09 января

Пентагон: беспилотники, атаковавшие российские базы в САР, находятся в открытой продаже

Пентагон не располагает детальными данными об обстоятельствах недавней атаки боевиков на военные объекты РФ в Сирии, однако, опираясь на собственный опыт, ведомство считает, что орудующие на Ближнем Востоке экстремисты используют при совершении таких вылазок беспилотные аппараты, доступные в открытой продаже, передает ТАСС.



У меня нет никаких деталей относительно того, с чем сталкиваются российские силы в Сирии,
признал представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй, комментируя попытку нападения боевиков на базы РФ в Хмеймим и Тартусе.


Но могу вам сказать, что воюющие с ИГ (группировка запрещена в РФ) коалиционные силы и наши партнеры сталкивались с коммерчески доступными беспилотными воздушными системами, которые применялись боевиками. Эти системы широко доступны, их легко контролировать, и они, безусловно, не требуют существенной технической экспертизы. Эти системы применялись (боевиками) для ведения базовой разведки и установки взрывчатых веществ,
сказал он.

По его словам, эти БЛА, «разумеется, смертоносны», однако их применение «до настоящего времени не имело значимого воздействия на операции коалиции».

Мы принимаем надлежащие меры по защите личного состава, чтобы гарантировать, что коалиционные силы и наши партнеры могут безопасно выполнять свои миссии,
добавил представитель Пентагона.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на субботу была отражена атака 13 ударных БЛА на базы в Хмеймиме и Тартусе. Семь летательных аппаратов были сбиты, управление шестью удалось перехватить, причем три из них были посажены на подконтрольной российским военным территории.

Инженерные решения, использованные террористами при атаке на российские объекты в Сирии, могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств в назначенных координатах,
подчеркнули в министерстве.

В военном ведомстве отметили также, что факт применения боевиками «ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа свидетельствует о том, что боевикам переданы технологии, позволяющие проводить террористические акты с применением подобных БЛА в любой стране».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 27

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  1. Пленник Сегодня, 11:22
    Эко посыпалось! Видать горит шапка-то, иначе с чего бы такая активность? Молчали- молчали и вдруг поперло.
    Пленник
    1. фигвам Сегодня, 11:25
      Да, оправдываться начинают.
      фигвам
    2. Фракийский воин Сегодня, 11:36
      Боевьiе безпилотники бармалеям доставлено по DHL, разплатились по ePay. Крутьiе торгаши из П.ндосий.
      Фракийский воин
    3. влад66 Сегодня, 11:46
      Пентагон: беспилотники, атаковавшие российские базы в САР, находятся в открытой продаже

      Заблеяли,на воре и шапка горит. laughing
      влад66
    4. Evgeniy667b Сегодня, 11:47
      Конечно, бабахи используют и ""магазинные" устройства, типа квадрокоптеров из китая, которых везде хватает, но их дальность не более 7 км, обычно до двух. А в Хмеймиме осадили родню "Пойнтеров", короче от "Aerovironment. Это военные разработки в области БПЛА и их производство. RQ-20 с продолительностью полета до 5 часов. Те что в Хмеймиме не похожи на 20, у них нет Vобразности крыльев.. Но по спецзаказу можно сварганить что угодно, главное начинка!
      Evgeniy667b
      1. Чёрный Сегодня, 11:55
        У арабов стиль немного другой - они головы резать мастера, а думать - это не по их части.. Для думания у них есть "старшие братья". Американы, турки, израильтяне.. Они ж не только лечат духов, но и снабжают их. Теперь и дронами раз с обычным оружием не вышло..
        Чёрный
    5. Starover_Z Сегодня, 11:52
      Эти системы широко доступны, их легко контролировать, и они, безусловно, не требуют существенной технической экспертизы. Эти системы применялись (боевиками) для ведения базовой разведки и установки взрывчатых веществ

      В широкой продаже БПЛА с дальностью свыше 50 км и нагрузкой не менее 5 кг ?! Пусть дадут адрес и прайс, может закажем, проверим ?!
      Starover_Z
      1. БАРХАН Сегодня, 13:37
        Цитата: Starover_Z
        В широкой продаже БПЛА с дальностью свыше 50 км и нагрузкой не менее 5 кг ?! Пусть дадут адрес и прайс, может закажем, проверим ?!

        http://www.rusgeocom.ru/bespilotniki
        БАРХАН
  2. Не либероид Русский Сегодня, 11:24
    видать сами и продали или просто дали на акт
    Не либероид Русский
    1. To be or not to be Сегодня, 11:38
      .."представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй, комментируя попытку нападения боевиков на базы РФ в Хмеймим и Тартусе."
      Что то не атакуют беспилотниками базы США в регионе.. или А Лютого врага Израиль вообще не трогают
      Кого интересно БЕС попутал ? БЕСпилотники ? Или двуногих ?
      To be or not to be
      1. Николай Фёдоров Сегодня, 15:24
        Цитата: To be or not to be

        Что то не атакуют беспилотниками базы США в регионе

        Они их снабжают беспилотниками и не только, а те в ответ будут атаковать их базы беспилотниками?! Ну, если только для показухи...
        Цитата: To be or not to be
        А Лютого врага Израиль вообще не трогают

        А где они тогда лечиться будут?!
        Николай Фёдоров
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:25
    однако, опираясь на собственный опыт, ведомство считает
    Вот, вот. А опыт взаимодействия с террористами и их поддержки у американцев действительно не малый.
    rotmistr60
  4. тол100в Сегодня, 11:25
    Авиамоделист-конструктор Может он знает , что такое А-1, или А-2?. Но, наборы продает Пентагон! (На воре и шапка горит!)
    тол100в
    1. Deadушка Сегодня, 11:30
      Цитата: тол100в
      Авиамоделист-конструктор

      в современном мире, на западе(как и у нас) не каждый "рукодельник", а там тем более.
      их подготавливали и обучали однозначно.
      у бабахов уже давно спецы по многим областям(сми, электроника, военка и пр.) ... печаль request
      Deadушка
  5. Cветлейший Сегодня, 11:26
    А не кому не приходило в голову, ответить на это безапелляционное заявление, что в Сирии из за ВОЙНЫ, нету свободного доступа к рынкам и такие дроны и их комплектующие могут туда поступать только из ВНЕ. Как и миномёты ВАСИЛЁК которых в Сирии никогда не было и который по их логики, видимо тоже находился в свободной продаже. Это дела рук США в пользу этой версии говорит и тот факт что обстрел базы взяли на себя несуществующая "Алавитская Революционная Организация" это самая настоящее легендирование - подледных виновников, чтобы запутать след.
    Cветлейший
    1. Spez Сегодня, 13:28
      Как и миномёты ВАСИЛЁК которых в Сирии никогда не было

      васильки в Сирии были. При Советском Союзе поставлялись. Тут есть ещё вариант, что не сам "василёк", а его китайский W99 работал по базе.
      Spez
      1. Cветлейший Сегодня, 15:50
        Цитата: Spez
        васильки в Сирии были.

        Да, тут я дал маху.
        Cветлейший
  6. keeper03 Сегодня, 11:27
    Аналогично нужно поступать и с базами США в Сирии и даже фатальнее ! am
    keeper03
  7. Старый военрук Сегодня, 11:30
    Как скромненько! А в открытую продажу поставляют их достаточно скрытно.И ещё ссылка на одну из стран интересна. Это какая же такая одна из стран? Почему бы не назвать её вслух, с приведением неопровержимых доказательств? Неужели боятся обидеть эту одну из стран?
    Старый военрук
  8. Masya Masya Сегодня, 11:35
    Горбатого лепит yes отмазка не проканала... прости господи...
    Masya Masya
  9. Сибирский цирюльник Сегодня, 11:40
    На воре,шапка горит(с)...
    Сибирский цирюльник
  10. pvv113 Сегодня, 11:51
    Пентагон: беспилотники, атаковавшие российские базы в САР, находятся в открытой продаже

    Больше похоже на оправдание, чем на констатацию фактов
    pvv113
  11. jetfors_84 Сегодня, 11:57
    А откуда они знают какие там были беспилотники?
    jetfors_84
    1. Пленник Сегодня, 12:13
      good Вопрос-то резонный. Интересно откуда?
      Пленник
      1. Фракийский воин Сегодня, 12:26
        Вопрос риторический. laughing
        Фракийский воин
  12. g1washntwn Сегодня, 13:11
    На eBay чего только не ищут, но чаще всего "мутные" объявления о продаже размещают именно спецслужбы, а вот тут думай как хочешь, чтобы ловить "плохих террористов" или таким образом вооружать "умеренных" все зависит от того с какой стороны океана посмотреть. В общем, в очередной раз "оговорочка по Фрейду" от американцев. Вопрос а как технологии двойного и чисто военного назначения попадают в "свободную продажу" как обычно ими вынесен за скобки.
    g1washntwn
  13. anjey Сегодня, 13:55
    Пентагон: беспилотники, атаковавшие российские базы в САР, находятся в открытой продаже
    Пентагон считает палестинцев совсем видимо тупыми ,зная это ,палестинцы Сектора Газы давно бы израильский железный купол изнасиловали этими дронами,в прямом и переносном смысле,лукавят черти госдеповские...
    anjey
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