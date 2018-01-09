16:02 09 января

В Росгвардии могут появиться подразделения для борьбы с БЛА

В составе Росгвардии могут быть созданы группы для борьбы с беспилотниками на особо охраняемых объектах, сообщают Известия.



Мы рассматриваем варианты создания в составе наших подразделений спецназа групп для тестирования экспериментальных образцов техники для борьбы с беспилотными авиационными системами. Мы получили определенное средство, но насколько оно тяжело в эксплуатации? Надо сначала его обкатать. Если поймем, что требуется создание отдельного подразделения с группой специалистов, то, конечно, будем создавать. Но этот вопрос пока прорабатывается. Военнослужащие центра специального назначения занимаются изучением этой проблемы совместно с Минобороны, ФСБ и ФСО,
рассказал газете замдиректора Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардии) Сергей Меликов.


Специальное оборудование для борьбы с дронами может быть размещено для защиты важного гособъекта, например, атомной электростанции. Несколько образцов такой техники уже проходят опытную эксплуатацию. Пока они не соответствуют всем предъявляемым требованиям.

По словам эксперта Юрия Захарченко, универсальной технологии борьбы с дронами пока не существует. Она должна обеспечивать «обнаружение, идентификацию БЛА, наведение и применение различных средств воздействия – от радиоэлектронной борьбы до физического перехвата».

Именно в необходимости интеграции разнородных систем и заключается сложность создания универсального комплекса. Кроме того, спектр угроз от несанкционированного применения дронов очень широк. Необходима возможность реконфигурации комплекса в зависимости от особенностей охраняемого объекта (локальный или протяженный, стационарный или мобильный) и спектра предполагаемых угроз (хулиганство, терроризм, военные дроны). Из-за сложности задачи она пока не решена нигде в мире, но такие работы ведутся. Возможно, создание отдельного подразделения Росгвардии поможет интенсифицировать исследования и разработки в этой сфере,
пояснил он.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. Чёрный Сегодня, 11:34
    Учитывая, что на Росгаврдию возлагаются функции по защите стратегических объектов , то это конечно же, давно пора сделать.
    Чёрный
    1. тол100в Сегодня, 11:59
      Цитата: Чёрный
      давно пора сделать.

      Можно подумать , что этим не занимались ранее!
      тол100в
      1. Чёрный Сегодня, 12:01
        Цитата: тол100в
        Можно подумать , что этим не занимались ранее!

        Может и занимались, но до сих пор пока не сделали. wink ( поэтому и объявили о создании таких подразделений)
        Чёрный
      2. Лексус Сегодня, 15:20
        Можно подумать , что этим не занимались ранее!

        Ещё и как занимались! winked
        Лексус
  2. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 11:46
    В Росгвардии могут появиться подразделения для борьбы с БЛА


    ПВО называется.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Чёрный Сегодня, 12:02
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      ПВО называется.

      УсЁ верно....только ведь речь о том, кому это ПВО будет подчинятся.
      Чёрный
      1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:04
        Золотову и командирам округов)
        Генерал Песчаных Карьеров
        1. Чёрный Сегодня, 12:06
          Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
          Золотову и командирам округов)

          Ну это понятно....я о том, что своя ПВО создаётся в РГ....в принципе...
          Чёрный
          1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:16
            И пусть создают, росгвардия должна быть самодостаточна.
            Генерал Песчаных Карьеров
  3. groks Сегодня, 11:50
    Росгвардия создана для защиты власти. От кого? Да от нас.
    groks
    1. тол100в Сегодня, 12:02
      Цитата: groks
      Росгвардия создана для защиты власти. От кого? Да от нас.

      Кода Клюнет тебя Петух, тогда и побежишь, к РосГВАРДИИ !
      тол100в
      1. groks Сегодня, 13:22
        C чем к ним можно побежать? Обычный человек никак не взаимодействует с ВВ. У них нет функция, для защиты гражданина от чего либо.
        groks
    2. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:05
      Не стоит себя переоценивать.
      Генерал Песчаных Карьеров
  4. Zomanus Сегодня, 13:08
    Ну последние события в Сирии показывают,
    что данные вещи нужно было делать еще "вчера".
    А так конечно хорошая и нужная вещь.
    Просматриваю инфу о налете и представляю,
    что ткая фиговина может вполне реально залететь
    на место проведения массовых мероприятий.
    Быстро, мимо рамок, мимо полиции, мимо ограждений...
    Zomanus
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