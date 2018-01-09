В Росгвардии могут появиться подразделения для борьбы с БЛА

Мы рассматриваем варианты создания в составе наших подразделений спецназа групп для тестирования экспериментальных образцов техники для борьбы с беспилотными авиационными системами. Мы получили определенное средство, но насколько оно тяжело в эксплуатации? Надо сначала его обкатать. Если поймем, что требуется создание отдельного подразделения с группой специалистов, то, конечно, будем создавать. Но этот вопрос пока прорабатывается. Военнослужащие центра специального назначения занимаются изучением этой проблемы совместно с Минобороны, ФСБ и ФСО,

Именно в необходимости интеграции разнородных систем и заключается сложность создания универсального комплекса. Кроме того, спектр угроз от несанкционированного применения дронов очень широк. Необходима возможность реконфигурации комплекса в зависимости от особенностей охраняемого объекта (локальный или протяженный, стационарный или мобильный) и спектра предполагаемых угроз (хулиганство, терроризм, военные дроны). Из-за сложности задачи она пока не решена нигде в мире, но такие работы ведутся. Возможно, создание отдельного подразделения Росгвардии поможет интенсифицировать исследования и разработки в этой сфере,