В Росгвардии могут появиться подразделения для борьбы с БЛА
В составе Росгвардии могут быть созданы группы для борьбы с беспилотниками на особо охраняемых объектах, сообщают Известия.
Специальное оборудование для борьбы с дронами может быть размещено для защиты важного гособъекта, например, атомной электростанции. Несколько образцов такой техники уже проходят опытную эксплуатацию. Пока они не соответствуют всем предъявляемым требованиям.
По словам эксперта Юрия Захарченко, универсальной технологии борьбы с дронами пока не существует. Она должна обеспечивать «обнаружение, идентификацию БЛА, наведение и применение различных средств воздействия – от радиоэлектронной борьбы до физического перехвата».
Мы рассматриваем варианты создания в составе наших подразделений спецназа групп для тестирования экспериментальных образцов техники для борьбы с беспилотными авиационными системами. Мы получили определенное средство, но насколько оно тяжело в эксплуатации? Надо сначала его обкатать. Если поймем, что требуется создание отдельного подразделения с группой специалистов, то, конечно, будем создавать. Но этот вопрос пока прорабатывается. Военнослужащие центра специального назначения занимаются изучением этой проблемы совместно с Минобороны, ФСБ и ФСО,рассказал газете замдиректора Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардии) Сергей Меликов.
Специальное оборудование для борьбы с дронами может быть размещено для защиты важного гособъекта, например, атомной электростанции. Несколько образцов такой техники уже проходят опытную эксплуатацию. Пока они не соответствуют всем предъявляемым требованиям.
По словам эксперта Юрия Захарченко, универсальной технологии борьбы с дронами пока не существует. Она должна обеспечивать «обнаружение, идентификацию БЛА, наведение и применение различных средств воздействия – от радиоэлектронной борьбы до физического перехвата».
Именно в необходимости интеграции разнородных систем и заключается сложность создания универсального комплекса. Кроме того, спектр угроз от несанкционированного применения дронов очень широк. Необходима возможность реконфигурации комплекса в зависимости от особенностей охраняемого объекта (локальный или протяженный, стационарный или мобильный) и спектра предполагаемых угроз (хулиганство, терроризм, военные дроны). Из-за сложности задачи она пока не решена нигде в мире, но такие работы ведутся. Возможно, создание отдельного подразделения Росгвардии поможет интенсифицировать исследования и разработки в этой сфере,пояснил он.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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