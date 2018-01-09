15:55 09 января

Минфин США предупредил о риске дефолта к концу февраля

Министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин обратился к лидерам республиканцев в Конгрессе с просьбой повысить лимит государственного долга к 28 февраля, в противном случае американское правительство рискует столкнуться с дефолтом, сообщили неназванные источники в Белом доме.

Минфин США предупредил о риске дефолта к концу февраля


По данным портала, отслеживающего состояние американского долга, сейчас его размер составляет 20,5 трлн долларов, что превышает ВВП страны. В начале президентства Барака Обамы госдолг был равен примерно 10,6 трлн долларов, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.


Напомним, в сентябре 2017 года госдолг США впервые в истории перешагнул через отметку в 20 трлн долларов, превысив 100% ВВП страны.

В том же месяце президент США Дональд Трамп заявил о необходимости избавиться от потолка госдолга США, который, по его словам, вовсе «не обязателен».

В августе Сенат США продлил действующий бюджет и повысил до 8 декабря потолок долга. До этого агентство Fitch Ratings предупреждало, что отказ от повышения верхнего предела госдолга США приведет к началу пересмотра суверенных рейтингов страны — с потенциально негативными последствиями.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 48

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  1. Magic Archer Сегодня, 11:41
    Плохая новость...Если у матрасников всё плохо дома,то жди войны!Так все их президенты делали.Чуть какие проблемы-нужна война,чтобы от них отвлечь
    Magic Archer
    1. Фракийский воин Сегодня, 11:43
      в Конгрессе с просьбой повысить лимит государственного долга к 28 февраля, в противном случае американское правительство рискует столкнуться с дефолтом


      Пусть Бог поможет ополченцам, какльi полезут по команде.
      Фракийский воин
      1. Shurik70 Сегодня, 12:37
        Вряд ли Донбас. Скорее всего КНДР
        И пусть поможет Бог им всем. Но и нам им помогать тоже надо.
        Shurik70
    2. jolly deckhand Сегодня, 11:45
      Плохая новость не в этом-войны не будет,ибо властьимущим по-обе стороны Океана не выгодно всё терять...А в том,что и у нас дефолт намечается,глядя,как наши князьки с США завязаны...Одно радует-у меня и так денег нет! laughingНечего терять tongue
      jolly deckhand
      1. влад66 Сегодня, 11:53
        Цитата: jolly deckhand
        Плохая новость не в этом-войны не будет,ибо власть имущим по-обе стороны Океана не выгодно всё терять..

        Да как сказать,в начале ХХ века то же было что терять по обе стороны океана,однако что бы еще и нажиться и поправить свои пошатнувшиеся дела и были развязаны две мировые войны,хоть и дешевеет бензин в америке,как вы выразились.но не все так гладко в американском государстве,терки между их элитами совсем не детские и если будет столкновение,тряхнет весь мир и весьма серьезно тряхнет,достанется всем и не важно есть у вас деньги или нет. hi
        влад66
        1. jolly deckhand Сегодня, 12:00
          Утверждаю.Начальник Транспортного Цеха. drinks hiА если серьёзно,то да,никому мало не покажется,и я в Бору Бузулукском не отсижусь в землянке... wink
          jolly deckhand
      2. dvina71 Сегодня, 13:02
        Цитата: jolly deckhand
        А в том,что и у нас дефолт

        У нас то каким образом? Долговая нагрузка на бюджет у нас минимальная.. Хотя..я понял..у вас это не у нас..,а у вас действительно уже дефолт..,хоть на это все и закрывают глаза..
        dvina71
        1. Кубик123 Сегодня, 15:16
          Цитата: dvina71
          Цитата: jolly deckhand
          А в том,что и у нас дефолт

          У нас то каким образом? Долговая нагрузка на бюджет у нас минимальная.. Хотя..я понял..у вас это не у нас..,а у вас действительно уже дефолт..,хоть на это все и закрывают глаза..

          Сходите на сайт ЦБ РФ https://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs&ch=i
          tm_45927#CheckedItem
          Внешний долг на 01.10.17 - $536,659 млрд.
          Международные резервы на 01.12.17 - $431,636 млрд.
          Т.о. , если одновременно потребовать от России возврата долгов, возникает брешь в $100 млрд.
          Кубик123
    3. тол100в Сегодня, 11:45
      Цитата: Magic Archer
      Чуть какие проблемы-нужна война,чтобы от них отвлечь

      Белая северная собачка давно ждет СГА!
      тол100в
    4. Spartanez300 Сегодня, 11:46
      Еще одно подтверждение что США ложили на всех и никто им не указ , вот у кого нам надо поучиться вести дела .
      Spartanez300
    5. IGOR GORDEEV Сегодня, 11:47
      Цитата: Magic Archer
      Плохая новость...Если у матрасников всё плохо дома,то жди войны!Так все их президенты делали.Чуть какие проблемы-нужна война,чтобы от них отвлечь

      По традиции последних нескольких столетий в первой половине века происходят мировые войны. Сейчас 21 век. 2018 год...
      IGOR GORDEEV
    6. К0щей Сегодня, 11:49
      Цитата: Magic Archer
      Плохая новость...Если у матрасников всё плохо дома,то жди войны

      не говорите ерунду: сейчас придут в их конгресс, и тот поднимет планку гос. долга еще на несколько триллионов. все. проблема решена.
      ЗЫ Трамп вообще предлагает убрать эту планку, т.е. печатать баксы тоннами вообще не прекращая.
      К0щей
      1. Magic Archer Сегодня, 12:05
        Я высказал СВОЁ мнение!Поэтому не надо тут навязывать своё!Мне не важно сколько напечатают денег америкосы,мне главное чтобы не заговорили пушки!Как это не раз было
        Magic Archer
      2. Владыка Ситх Сегодня, 12:14
        Фишка в том, что они уже, как с 2011, не печатают доллары. Они попросту цифры на компьютере меняют.
        Владыка Ситх
      3. Topotun Сегодня, 12:24
        Поднимать дальше уже некуда... Теперь им и правда надо войну организовать. А там на поставках экономика пойдет в рост. Да и долги под это дело списать можно. Так было не раз, возможно и сейчас попробуют. Их вполне устроит война в Европе и лучше с нами и обязательно неядерная.
        Topotun
    7. макс702 Сегодня, 11:52
      Ничего страшного подымут потолок и делов то... Как мы видим из ниже приведенной таблицы ВСЕ преуспевающие страны запада живут исключительно в долг.. И даже долг в 200% ВВП ни как не сказывается на уровне жизни этих стран...
      макс702
      1. Кубик123 Сегодня, 12:01
        Цитата: макс702
        Ничего страшного подымут потолок и делов то... Как мы видим из ниже приведенной таблицы ВСЕ преуспевающие страны запада живут исключительно в долг.. И даже долг в 200% ВВП ни как не сказывается на уровне жизни этих стран...

        Неправильно поставили акценты. Именно сказывается в том, что население живет за чужой счет. Т.е. его уровень жизни ВЫШЕ, чем если-бы оно жило на то, что заработало. Поэтому, мировая экономика устроена так, что страны, называющие себя "развитыми", производят в основном долги, которые скупаются странами, называемыми "развивающимися". Неоколониальная система. Например известно, что, если США перестанут жить в долг, то уровень жизни среднего американца снизится в 3-5 раз.
        Кубик123
      2. myrzilka Сегодня, 12:04
        У мелкобриттов долг самый большой. А им еще и за выход из ЕС надо будет заплатить.
        myrzilka
        1. Кубик123 Сегодня, 12:44
          Цитата: myrzilka
          У мелкобриттов долг самый большой. А им еще и за выход из ЕС надо будет заплатить.

          Вспоминаем, что на сегодняшний день существует 16 стран (раньше было больше) в которых королева Елизавета II является монархом и выступает как глава государства. Например такие, как Австралия, Канада, Новая Зеландия...
          Кубик123
    8. SlavaS Сегодня, 13:24
      Если у США всё плохо, то ждём повышения платы за кап. ремонт
      SlavaS
  2. rotmistr60 Сегодня, 11:42
    размер составляет 20,5 трлн долларов, что превышает ВВП страны
    Это нужно уметь быть по уши в долгах и при этом диктовать свои условия не только в экономике, но и политике. Вот, что зеленая бумажка с миром делает. Кто раньше встал, того и тапки.
    rotmistr60
    1. тол100в Сегодня, 11:48
      Цитата: rotmistr60
      Кто раньше встал, того и тапки.

      Тапки могут быть и Белыми! Но , носители "тапок", опять повысят уровень!
      тол100в
  3. Чёрный Сегодня, 11:42
    Для того, что бы отсрочить свой нименуемый крах, США будут из года в год устраивать "демократию" в странах по всему миру, подминая их под себя и беззастенчиво грабя.
    Чёрный
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:44
    Где же наш незабвенный Леонтьев с его любимой темой о долларе и ФРС США...
    полагаю будет как всегда включен печатный станок и все любители долларовой системы дружно воскликнут...ОСАННА...да будет благословенна вечно зеленая и вечно живущая бумажка с портретом ДЖОРДЖА ВАШИНГТОНА.
    Тот же ЛЕХА
    1. dvina71 Сегодня, 13:09
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      полагаю будет как всегда включен печатный станок

      И это только ускорит становление уже возникших альтернативных финансовых структур...,что постепенно приведет к вымыванию доллара из международных расчетов..
      Делать этого резко нельзя,просто потому что это приведет к серьезным катаклизмам..вплоть до войны..
      НУ в принципе что мы видим.. Промышленность переехала в азию.. Сейчас идет борьба за источники энергии..,пока равная..
      Есть другой вариант.. для неандертальца.. сидеть надувшись и всем грозить дубинкой.. просто и в чем то эффективно,но тупиково.
      dvina71
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 11:45
    Напомним, в сентябре 2017 года госдолг США впервые в истории перешагнул через отметку в 20 трлн долларов, превысив 100% ВВП страны.

    ... врубят станки, размотают рулоны с бумагой, подкатят краску и будут рисовать зелень сколько хочешь... laughing
    a.s.zzz888
    1. Кубик123 Сегодня, 12:23
      Цитата: a.s.zzz888

      ... врубят станки, размотают рулоны с бумагой, подкатят краску и будут рисовать зелень сколько хочешь... laughing

      Ваша технология устарела wink
      Сейчас достаточно просто добавлять нолики на клавиатуре wassat
      Кубик123
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:43
        Сейчас достаточно просто добавлять нолики на клавиатуре wassat

        ... и разведут парЫ... bully
        a.s.zzz888
  6. АнпеЛ Сегодня, 11:48
    Хорошая сама по себе идея с этим лимитом госдолга. Подходит долг к потолку и снова слегка как бы повышаешь планочку и вроде как страна вовсе не в преддефолтном состоянии и все хорошо в кредитное пике можно уходить и дальше.
    АнпеЛ
  7. Azim77 Сегодня, 11:49
    Да, как время летит-то, долг уже в 2 раза вырос. Кто еще готов в кредит давать? Арабские страны выдохлись. Япония, Южная Корея, Европа там же. А забрать, что плохо лежит в странах "не партнёрах" - все тяжелее дается. Пора "исключительным" признать уже дефолт. Может людьми станут. Как все.
    Azim77
    1. dm_Россия Сегодня, 12:07
      Цитата: Azim77
      Может людьми станут. Как все.

      laughing
      Смешная шутка. Веселая.
      dm_Россия
    2. МойВрач Сегодня, 12:38
      Цитата: Azim77
      Да, как время летит-то, долг уже в 2 раза вырос. Кто еще готов в кредит давать? Арабские страны выдохлись. Япония, Южная Корея, Европа там же. А забрать, что плохо лежит в странах "не партнёрах" - все тяжелее дается. Пора "исключительным" признать уже дефолт

      Вы не поверите, но большую часть денег они себе сами должны. У них так устроена спекулятивная экономика, что один и тот же доллар они могут много раз переодалживать.
      МойВрач
  8. Tаптыжка 2 Сегодня, 11:49
    Учитесь блаженные,он вовсе «не обязателен»
    Так красиво иметь могут только янки...ну и масквички чуть-чуть подучились пздж
    Tаптыжка 2
  9. Egorovich Сегодня, 11:51
    Удивили чем, каждый год такая катавасия. К февралю поднимут потолок госдолга и пойдет все по накатанной. Деньгоштампующий станок только один такой в мире, напечатают сколько надо.
    Egorovich
  10. groks Сегодня, 11:52
    Поднимут планку- какие проблемы.
    groks
  11. myrzilka Сегодня, 12:00
    Вот в этот, преддефолтный момент, и перейти на привязку рубля и юаня к золоту good Но это, всего лишь мечтания. Потому как встряска будет жесточайшей. И не только для мировой экономики, мы тоже интегрированы в эту западную клоаку.
    myrzilka
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:05
      мы тоже интегрированы в эту западную клоаку.

      Хреново what сидеть в заднице США без всяких шансов вылезти оттуда...садомазохизмом попахивает.
      Тот же ЛЕХА
      1. myrzilka Сегодня, 12:17
        Может и хотели бы вылезти, но правительство упорно, всей пятерней, обратно засовывает, и поглубже.
        myrzilka
  12. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:09
    Только большая война поможет США обнулить этот поистине гигантский долг. Большая, кровопролитная война.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. cniza Сегодня, 12:35
      Именно к этому они и идут , но тогда может получиться что шарик наш исчезнет , поэтому они и мучаются в поисках решений , поджигая маленькие конфликты по всему миру , чем и держат себя на плаву.
      cniza
      1. SlavaS Сегодня, 13:33
        шарик не исчезнет, рано ещё
        SlavaS
    2. myrzilka Сегодня, 12:53
      Могли бы устроить войнуху с КНДР, но прилетела птичка обломинго. У Кима завелась ядреная ракета. С Сирией пролетели из за нас. Остается Иран, но и тут возникают пробеммы.
      myrzilka
  13. Дормидонт Сегодня, 12:38
    Хорошо, коли так
    Дормидонт
  14. Zomanus Сегодня, 13:03
    Да не будет дефолта никакого.
    Опять война нервов и опять Конгресс выгадает для себя ништяки
    и продавится на повышение планки госдолга.
    Zomanus
  15. серафимамурский Сегодня, 13:14
    Да ещё фантиков напечатают. И если так плохо то почему Россия опять в том году у амеров купила гособлигации?
    серафимамурский
  16. _Jack_ Сегодня, 14:38
    Напомним, в сентябре 2017 года госдолг США впервые в истории перешагнул через отметку в 20 трлн долларов, превысив 100% ВВП страны.
    Они с улыбкой будут это вспоминать когда он превысит 200% ВВП, а все так же будут гадать - когда же это закончится?
    _Jack_
  17. Лексус Сегодня, 15:07
    Наши барыги уже руки потирают в предвкушении того, как в очередной раз набьют свои карманы, прикрываясь волшебными словами: "кризис", "дефолт", "девальвация" и др.
    Лексус
  18. voyaka uh Сегодня, 15:48
    Дефолт будет означать, что
    работников гос. музеев, национальных парков и
    почтальонов отправят в неоплачиваемый отпуск.
    voyaka uh
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