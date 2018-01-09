15:59 09 января

Морпехов США вооружают немецкими автоматами

Как сообщает портал thefirearmblog.com, командование Корпуса морской пехоты (КМП) США официально одобрило замену автоматических винтовок M4 на М27.

Морпехов США вооружают немецкими автоматами

Американский морпех с винтовкой М27


Винтовка М27 успешно прошла все испытания, и в августе прошлого года КМП США объявил о намерении закупить более чем 50 000 единиц. В уведомлении о намерении указывалось, что для морских пехотинцев будут приобретены 50 814 автоматических винтовок M27 Infantry Automatic Rifles (IAR) производства немецкой компании Heckler & Koch. Вчера стало известно о том, что КМП США официально объявил о старте процесса перевооружения.


M27 IAR — винтовка Heckler & Koch 416 в модификации для Корпуса морской пехоты США. Благодаря газоотводной системе с коротким ходом газового поршня и более прочному стволу эта модель менее требовательна к уходу и способна выдерживать большие нагрузки (темп стрельбы и т. д.). Эти качества позволили применять M27 (в том числе в комплекте с магазинами повышенной ёмкости) для замены некоторых моделей лёгких пулемётов, передает "Warspot".

Использованы фотографии: thefirearmblog.com
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Комментарии 19

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  1. assa67 Сегодня, 11:51
    как это матрасы дали заработать кому-то кроме себя? request ....
    assa67
    1. 210окв Сегодня, 11:54
      Намучились со своим наверняка yes
      Цитата: assa67
      как это матрасы дали заработать кому-то кроме себя? request ....
      210окв
      1. assa67 Сегодня, 12:02
        а как же вопли:наше стрелковое оружие лучшее в мире?....или этот концерн давно не немецкий?
        assa67
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:09
          Цитата: assa67
          а как же вопли:наше стрелковое оружие лучшее в мире?.

          Андрей hi Это вопли и есть . Недавно по каналам "СовСек" и "Охота и рыбалка" были документальные фильмы про всё семейство AR-15 и как матрасы их продвигали . lol
          bouncyhunter
          1. assa67 Сегодня, 12:22
            Павел,приветствую hi ...тоже читал про статью про м-27...интересная фраза была,дословно:потех.характеристикам и неприхотливости в обслуживании приближается к российским аналогам.....это к каким? к "Абакану" request
            assa67
        2. Идущий Сегодня, 12:12
          Скорее всего там уже американцы влезли и пока под крышей немцев работают.
          Идущий
        3. тол100в Сегодня, 12:13
          Цитата: assa67
          ..или этот концерн давно не немецкий?

          Пять с большим плюсом!
          тол100в
          1. voyaka uh Сегодня, 15:43
            Heckler & Koch принадлежит вот этому господину : Andreas Heeschen - немец
            voyaka uh
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:06
    И это после заявлений Трампа? Американцам меньше нужно кичиться своим "превосходством" во всем, а заняться своим автоматическим стрелковым оружием, которое желает лучшего. Heckler & Koch давно зарекомендовала себя на оружейном рынке. В частности ее пистолеты-пулеметы используются в спецназе и правоохранительных органах многих стран.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:14
      Гена , привет ! hi Любят матрасы громогласно и голословно сотрясать воздух . А с Heckler und Koch у них давняя дружба в плане стрелковки .
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:20
        Привет, Паша! hi Давненько не появлялся.
        у них давняя дружба в плане стрелковки
        Да, МП-5 и МП-5к давно используют.
        rotmistr60
  3. Гуру Сегодня, 12:07
    Видимо решили к немцам подлизаться.
    Гуру
    1. Идущий Сегодня, 12:15
      Видимо они их уже "проглотили".
      Идущий
    2. Topotun Сегодня, 12:33
      Скорее действительно концерн уже принаждлежит не немцам. Ну или не совсем немцам.
      Topotun
      1. ПалБор Сегодня, 14:08
        Просто производить будет американский филиал.А вот он - американский резидент.
        ПалБор
    3. Incvizitor Сегодня, 12:36
      Похоже это те же п.досные винтовки если учесть как их проталкивали и немцам втюхивали.
      Incvizitor
  4. CooL_SnipeR Сегодня, 12:42
    Они в батлфилде 3 провели испытания и приняли на вооружение, т.к. 27 явно лучше lol, потому что в реальности 416 не особо лучше, как и очевидно и 27
    CooL_SnipeR
  5. Sedoy Сегодня, 13:19
    ну.. все производство давно локализовано в пин до стане
    у них вообще ничего из оружия не может продаваться без 30% производства деталей на предприятиях сша..
    т.е. хочешь продавать своё оружие - закажи 30% деталей американцам..
    кста, до этого они уже поменяли армейский пистолет 1911 на береету еще 1985г
    Sedoy
    1. Метан Сегодня, 14:30
      Дык они,вроде,Беретту М92F в войсках тоже поменяли,не знаю,правда,на что.Стрелял я из нее...Не понравилась.Громоздкая какая-то,тяжеленная,неудобная..Неуклюжая,короче .Впрочем, дело вкуса...
      Метан
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