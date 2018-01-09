Морпехов США вооружают немецкими автоматами
Как сообщает портал thefirearmblog.com, командование Корпуса морской пехоты (КМП) США официально одобрило замену автоматических винтовок M4 на М27.
Винтовка М27 успешно прошла все испытания, и в августе прошлого года КМП США объявил о намерении закупить более чем 50 000 единиц. В уведомлении о намерении указывалось, что для морских пехотинцев будут приобретены 50 814 автоматических винтовок M27 Infantry Automatic Rifles (IAR) производства немецкой компании Heckler & Koch. Вчера стало известно о том, что КМП США официально объявил о старте процесса перевооружения.
M27 IAR — винтовка Heckler & Koch 416 в модификации для Корпуса морской пехоты США. Благодаря газоотводной системе с коротким ходом газового поршня и более прочному стволу эта модель менее требовательна к уходу и способна выдерживать большие нагрузки (темп стрельбы и т. д.). Эти качества позволили применять M27 (в том числе в комплекте с магазинами повышенной ёмкости) для замены некоторых моделей лёгких пулемётов, передает "Warspot".
Американский морпех с винтовкой М27
Винтовка М27 успешно прошла все испытания, и в августе прошлого года КМП США объявил о намерении закупить более чем 50 000 единиц. В уведомлении о намерении указывалось, что для морских пехотинцев будут приобретены 50 814 автоматических винтовок M27 Infantry Automatic Rifles (IAR) производства немецкой компании Heckler & Koch. Вчера стало известно о том, что КМП США официально объявил о старте процесса перевооружения.
M27 IAR — винтовка Heckler & Koch 416 в модификации для Корпуса морской пехоты США. Благодаря газоотводной системе с коротким ходом газового поршня и более прочному стволу эта модель менее требовательна к уходу и способна выдерживать большие нагрузки (темп стрельбы и т. д.). Эти качества позволили применять M27 (в том числе в комплекте с магазинами повышенной ёмкости) для замены некоторых моделей лёгких пулемётов, передает "Warspot".
Использованы фотографии: thefirearmblog.com
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