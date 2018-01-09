Рогозин: испытания второго МС-21 начнутся весной

Первый магистральный лайнер МС-21-300 уже совершил 33 испытательных полета. В конце февраля – начале марта к испытаниям присоединится второй самолёт, сборка которого завершается на Иркутском авиационном заводе,

Там же идут приготовления к запуску в 2019 году в серийное производство этого новейшего российского пассажирского лайнера,