15:57 09 января

Рогозин: испытания второго МС-21 начнутся весной

Вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил о подготовке к испытаниям второго магистрального лайнера МС-21 и подтвердил планы начать серийное производство самолета в 2019 году, передает Интерфакс.



Первый магистральный лайнер МС-21-300 уже совершил 33 испытательных полета. В конце февраля – начале марта к испытаниям присоединится второй самолёт, сборка которого завершается на Иркутском авиационном заводе,
написал Рогозин в свое «Фейсбуке».


Там же идут приготовления к запуску в 2019 году в серийное производство этого новейшего российского пассажирского лайнера,
добавил он.

По словам вице-премьера, «серийно самолет будет выпускаться с двигателем ПД-14».

В декабре агентство сообщало, что летные испытания авиадвигателя ПД-14, предназначенного для самолета МС-21-300, перешли на последний перед получением сертификата Росавиации этап.

Семейство пассажирских узкофюзеляжных лайнеров МС-21 («Магистральный самолет XXI века») – гражданский проект корпорации «Иркут». Базовой версией самолета является МС-21-300 на 180-200 мест, кроме того, предполагается запуск производства МС-21-200 (150 мест), а также МС-21-400 (более 200 мест).

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 27

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  1. Muvka Сегодня, 11:52
    Наше будущее. Скорее бы в серию да с ПД-14...
    Muvka
  2. 210окв Сегодня, 11:53
    Пора вводить ограничения на эксплуатацию забугорных самолётов.Свою промышленность надо двигать.
    210окв
    1. Muvka Сегодня, 11:58
      Пока рано вводить. Кроме SSJ мы ничего не производим. Но он ближнемагистральный.
      Muvka
      1. Идущий Сегодня, 12:05
        Можно найти рычаги и стимуляторы , так чтобы и наши активней развивались.
        Идущий
      2. 210окв Сегодня, 12:07
        Я не имею в виду полный запрет.Но на внутренних магистралях должна летать наша техника.
        Цитата: Muvka
        Пока рано вводить. Кроме SSJ мы ничего не производим. Но он ближнемагистральный.
        210окв
        1. Muvka Сегодня, 12:09
          Так SSJ и закупают. Причем довольно активно.
          Muvka
          1. БВС Сегодня, 12:27
            И сколько закуплено? 100 штук? И разве он (SSJ ) полностью российского производства?
            БВС
            1. Muvka Сегодня, 12:35
              Ну предложите самолет полностью Российского производства. Скажите, какой самолет нужно закупать компаниям, чтобы вы были довольны? И еще, назовите модель самолета полностью Американского производства, полностью Канадского производства, Бразильского, Китайского? Да даже Европейского. Очень жду.
              Muvka
          2. Stas157 Сегодня, 12:52
            Цитата: Muvka
            Так SSJ и закупают. Причем довольно активно.

            Известно, что главная проблема, прекрасного в техническом плане и дешевого по цене, Суперджета, является сбыт. Даже дружественные России страны, не спешат закупать этот отличный продукт. И в самой России частные авиакомпании часто предпочитают летать на однотипных(обычно подержанных) Эмбраерах, чем брать отечественный Суперджет. https://www.bfm.ru/news/347472
            Я считаю, что это неприемлемая ситуация, когда умудрились выпустили недорогой и конкурентоспособный самолет мирового уровня, а его не хотят брать даже отечественные компании! Решив главные задачи(выдающиеся характеристики при дешевой цене), споткнулись о второстепенные(обслуживание, запчасти, дорогой кредит, дорогое владение). Очевидно, что эти проблемы нужно решать, потому что, если не решить их, то именно эти же проблемы могут стать камнем преткновения и у следующего российского прорывного проекта МС-21.
            Stas157
            1. Muvka Сегодня, 13:09
              Скажите, почему компании брать не хотят, но при этом -
              Аэрофлот — 37
              Газпром авиа — 10
              ИрАэро — 9
              МВД России — 1
              МЧС России — 2
              РусДжет — 1
              СЛО «Россия» — 2
              Азимут — 4
              Якутия — 5
              Ямал — 9
              Московия — 3
              Центр-Юг — 3
              Red Wings — 5
              Muvka
              1. Stas157 Сегодня, 14:10
                Цитата: Muvka
                Скажите, почему компании брать не хотят, но при этом -

                Да я же Вам ссылку даже дал! Вы не заметили? Государственные берут, а частные могут взять однотипные, но подержанные Эмбраер 190 вместо Суперджета. Если бы этого не было, то количество заказов на Суперджет, явно увеличилось!
                Stas157
                1. Хорт Сегодня, 15:54
                  если не гос субсидирование лизинга суперджетов - никто бы их брать не стал
                  Хорт
            2. exo Сегодня, 14:34
              Недорогой и конкурентноспособный самолёт,это китайский С-919. Поэтому и заказов,на него в 2 раза больше.И цена его,в полтора раза ниже.При этом,на нём стоят CFM International LEAP 1C, до которых нашим ПД-14, очеееень далеко.
              И качественная авионика, в том числе и западная.
              exo
              1. Stas157 Сегодня, 15:24
                Цитата: exo
                Недорогой и конкурентноспособный самолёт,это китайский С-919. Поэтому и заказов,на него в 2 раза больше.

                Недорогой это его единственное достоинство. На остальном его преимущества заканчиваются. Китайцы делают самолет уже прошлого для мирового самолетостроения.
                У МС-21 же композитное крыло большого удлинения, увеличенный диаметр фюзеляжа, и авионика ни чем не уступающая западной. Слабых месть просто нет! Настоящий самолет 21 века.
                Stas157
            3. Хорт Сегодня, 15:53
              споткнулись о второстепенные(обслуживание, запчасти, дорогой кредит, дорогое владение)
              это как раз не второстепенные, а очень даже главные задачи.
              Особенно логистика импортных запчастей.
              Хорт
      3. zloybond Сегодня, 12:40
        так все таки.... на сколько и тот и другой Российские самолеты????? Или опять как те минитракторы.... где то под челябинском что ли их там собирают из китайских частей....
        Сколько процентов в самолетах Российского????
        zloybond
    2. Bronevick Сегодня, 13:45
      И также вводить ограничения на автомобили импортного производства, только Лады.
      Bronevick
  3. assa67 Сегодня, 11:57
    Цитата: 210окв
    Пора вводить ограничения на эксплуатацию забугорных самолётов.Свою промышленность надо двигать.

    Ваши слова,да Богу в уши....действительно,хватит уже хлам собирать со всего мира
    assa67
  4. alkor Сегодня, 11:58
    Ну да с ПД-14 серийно... Что то Аэрофлот себе иномарки заказал. в большом количестве. Или это не считается? Я бы запретил вообще для наших заказчиков иномарочные двигателя заказывать. В интересах нацбезопасности. А то отключат через интернет или нагадят, считывая информацию о полетах. Или запчасти в особый период перестанут поставлять и сядем всей страной в лужу. (Хотя нам не впервой). Пусть наш чуть похуже, зато свой и деньги в стране останутся а не за бугор чужую экономику поддерживать.
    alkor
    1. Muvka Сегодня, 12:05
      Аэрофлот хочет заполучить самолет побыстрее. А С ПД-14 самолет появится на 2-3 года позднее. Вот и вся логика.
      Muvka
      1. alkor Сегодня, 12:12
        Дык желание Аэрофлота - срубить еще денег побыстрее понятно. Но есть национальные интересы. Могли бы и подвинуться чуть. Тем более они уже накупили новеньких иномарок больше всех вместе взятых.
        alkor
        1. Muvka Сегодня, 12:16
          При чем тут срубить денег? Парк самолетов нужно постоянно обновлять. А вообще Аэрофлот лидер в европе по поддержанию свежести парка, если я правильно помню.
          Muvka
          1. alkor Сегодня, 12:26
            Область авиаперевозок - очень тонкая тема в вопросе нацбезопасности. А Аэрофлот закупает десятками новейшие иномарки, его парк лайнеров самый молодой в России. Ладно, пусть покупает широкофюзеляжные - производство Илов -96 угробили. Но что касается сегмента МС-21 - он же ЯК-242, то подождать пару лет можно было вполне. Зато как поддержали бы своего производителя!
            alkor
            1. Muvka Сегодня, 12:34
              Слава богу вы не имеете отношения к руководству Аэрофлота. Слава богу. Я не хочу, чтобы наши люди летали на старье и рисковали своими жизнями только потому, что компании нужно подождать несколько лет, чтобы начать закупать свежие самолеты в своей стране. При этом производство будет по 5-10 самолетов в год, первые несколько лет. А парк у Аэрофлота сами гляньте какой.
              Muvka
  5. Jovanni Сегодня, 12:05
    Цитата: 210окв
    Пора вводить ограничения на эксплуатацию забугорных самолётов.Свою промышленность надо двигать.

    Эх, надо авиационного Онищенко нам назначать. Он бы быстро у "Боингов" и "Аирбасов" генномодифицированные запчасти нашел...
    Jovanni
    1. zloybond Сегодня, 12:50
      личинки неизвестного жука в кресле пилота..... ну да... ну да... пока нет команды народ можно травить чем угодно.... а как появилось политическое обоснование.... можно приостановить травлю.... потом снова разрешить.... потом снова приостановить.... Так вопрос: на чьей стороне они (онищенки) народа... власти.... денег....????? конечно же экономическая составляющая.... кошелек так сказать.... а здоровье народа - это чисто так - фиговый листочек.
      zloybond
  6. afrikanez Сегодня, 14:29
    После запуска в серию МС-21, останется только "заставить" наших авиаперевозчиков, его покупать и избавляться от импортного старья. Короче. дело за малым!
    afrikanez
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