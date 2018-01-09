Рогозин: испытания второго МС-21 начнутся весной
Вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил о подготовке к испытаниям второго магистрального лайнера МС-21 и подтвердил планы начать серийное производство самолета в 2019 году, передает Интерфакс.
По словам вице-премьера, «серийно самолет будет выпускаться с двигателем ПД-14».
В декабре агентство сообщало, что летные испытания авиадвигателя ПД-14, предназначенного для самолета МС-21-300, перешли на последний перед получением сертификата Росавиации этап.
Семейство пассажирских узкофюзеляжных лайнеров МС-21 («Магистральный самолет XXI века») – гражданский проект корпорации «Иркут». Базовой версией самолета является МС-21-300 на 180-200 мест, кроме того, предполагается запуск производства МС-21-200 (150 мест), а также МС-21-400 (более 200 мест).
Первый магистральный лайнер МС-21-300 уже совершил 33 испытательных полета. В конце февраля – начале марта к испытаниям присоединится второй самолёт, сборка которого завершается на Иркутском авиационном заводе,написал Рогозин в свое «Фейсбуке».
Там же идут приготовления к запуску в 2019 году в серийное производство этого новейшего российского пассажирского лайнера,добавил он.
По словам вице-премьера, «серийно самолет будет выпускаться с двигателем ПД-14».
В декабре агентство сообщало, что летные испытания авиадвигателя ПД-14, предназначенного для самолета МС-21-300, перешли на последний перед получением сертификата Росавиации этап.
Семейство пассажирских узкофюзеляжных лайнеров МС-21 («Магистральный самолет XXI века») – гражданский проект корпорации «Иркут». Базовой версией самолета является МС-21-300 на 180-200 мест, кроме того, предполагается запуск производства МС-21-200 (150 мест), а также МС-21-400 (более 200 мест).
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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