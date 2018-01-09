15:51 09 января

Трамп решил переизбираться на второй срок

Дональд Трамп намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост президента в 2020 году, передает ТАСС сообщение заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.



Безусловно, он (Трамп) собирается вновь побороться за пост президента на следующих выборах,
сказал Гидли журналистам.


Представители СМИ попросили его прокомментировать выступление популярной телеведущей Опры Уинфри в воскресенье на 75-й церемонии вручения премий «Золотой глобус», после которого американские издания сообщили, ссылаясь на источники, что она рассматривает возможность участия в президентских выборах в 2020 году. В частности, 63-летняя Уинфри сказала, что «множество великолепных женщин, находящихся в этом зале, и некоторые очень достойные мужчины решительно борются за то, чтобы они могли стать лидерами».

По словам Гидли, он не обсуждал с Трампом эту речь Уинфри.

Но мы рады будем ответить на любой вызов, который кто-либо – Опра Уинфри или кто-то еще – бросит нам на следующих выборах. Им придется противостоять президенту, достижения которого говорят сами за себя,
заявил пресс-секретарь.

Агентство напоминает, что Уинфри, родившаяся в штате Миссисипи) – первая темнокожая женщина-миллиардер. Она владеет собственной киностудией, телеканалом и журналом «O, The Oprah Magazine».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 25

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  1. Чёрный Сегодня, 12:13
    Трамп решил переизбираться на второй срок

    Не понял... что, уже есть приказ Верховного? ....Ну это уж как Кремль решит wassat
    Чёрный
    1. Идущий Сегодня, 12:17
      Видимо уже с Путиным проговорил lol , но не думаю что уже получил положительный ответ.
      Идущий
      1. Чёрный Сегодня, 12:22
        Цитата: Идущий
        Видимо уже с Путиным проговорил lol , но не думаю что уже получил положительный ответ.

        what думаешь выгонят в Ростов? wassat
        Чёрный
        1. Офицер запаса Сегодня, 12:26
          Чуть что - сразу Ростов! Что там своих проблем мало?
          Нафиг пусть в Прибалтику ссылают. К Дале.
          Офицер запаса
          1. Чёрный Сегодня, 12:28
            Цитата: Офицер запаса
            Нафиг пусть в Прибалтику ссылают. К Дале.

            Ну да...Даля валютная, можно и к Дале...если Меланья с Иванкой без штанов не оставят wassat
            Чёрный
          2. LSA57 Сегодня, 12:36
            Цитата: Офицер запаса
            Нафиг пусть в Прибалтику ссылают. К Дале.

            тогда уж к парашкину. губернатором какого нибудь городишки laughing
            LSA57
            1. Лексус Сегодня, 14:42
              тогда уж к парашкину. губернатором какого нибудь городишки

              Ничего не получится. Трамп - принципиальный ТРЕЗВЕННИК! wink
              Лексус
              1. LSA57 Сегодня, 15:08
                Цитата: Лексус
                Ничего не получится. Трамп - принципиальный ТРЕЗВЕННИК!

                да похож и сабакашвили до губернаторства в Одессе тож горилку не кушал laughing
                LSA57
      2. LSA57 Сегодня, 12:34
        Цитата: Идущий
        Видимо уже с Путиным проговорил

        а почему ещё и не с нами? belay совсем страх потерял am да без наших голосов ему в жисть не переизбраца laughing
        LSA57
    2. To be or not to be Сегодня, 12:25
      Это его "хакеры российские" .которые помогали ему в первых выборах .толкают его и на второй срок laughing
      To be or not to be
    3. влад66 Сегодня, 12:28
      Им придется противостоять президенту, достижения которого говорят сами за себя,

      Чего он достиг то belay Ким и тот в эротическое путешествие послал! laughing
      влад66
    4. axxenm Сегодня, 12:37
      Цитата: Чёрный
      ....Ну это уж как Кремль решит wassat

      Что вы под кремлем подразумеваете?
      .. компрадоры , поставленные следить за тем что бы Россия не выходила за рамки сырьевого придатка что ли?
      axxenm
  2. Jovanni Сегодня, 12:15
    Трамп решил переизбираться на второй срок

    Стоп, стоп! А Путин ему уже "добро" дал? Решил он, видите ли... Неужели ВВ на те же грабли станет наступать? Сомнительно...
    Jovanni
    1. Чёрный Сегодня, 12:19
      what белые были, чёрные были, агенты Кремля были....следующим должен быть азиатский трасвестит wassat...америка страна равных возможностей laughing
      Чёрный
      1. собаковод Сегодня, 12:24
        И азиатские трансвеститы ломанулись записываться на приём к Путину! А ведь нужно ещё успеть разрез глаз подкорректировать!
        собаковод
        1. Чёрный Сегодня, 12:26
          Цитата: собаковод
          А ведь нужно ещё успеть разрез глаз подкорректировать!

          ....и операцию по смене пола... wassat
          Чёрный
      2. БАРХАН Сегодня, 13:07
        Цитата: Чёрный
        белые были, чёрные были, агенты Кремля были....следующим должен быть азиатский трасвестит ...америка страна равных возможностей

        Вы почему то пропустили женщин,чем попрали принципы демократии американской...
        Ну ,а если у полковника СВР Трампа есть ещё похрень в похреновницах...пусть попробует...
        БАРХАН
  3. Сибирский цирюльник Сегодня, 12:21
    Во вкус вошёл, видать))
    Для начала, первый,до конца ,досидеть надо).Демократы, не устают поддерживать огонь под седалищем этого господина))
    Да и Путин,может объявить импичмент laughing laughing
    Сибирский цирюльник
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:23
    Ему бы до конца первого срока дожить в прямом смысле, а он уже делает заявы на второй срок. Из шоумена позерство и палкой не выбьешь.
    rotmistr60
  5. Topotun Сегодня, 12:29
    Ему бы первый досидеть до конца.... А то, начнут махач с КНДР и сделают из Трампа козла отпущения. Мол это он развязал войну....
    Topotun
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 12:29
    Трамп решил переизбираться на второй срок
    ... на первом бы ему усидеть... laughing
    a.s.zzz888
  7. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:39
    Трамп решил переизбираться на второй срок


    Это будут российские хакеры решать, кто будет президентом, а не США laughing
    Генерал Песчаных Карьеров
  8. Пленник Сегодня, 12:41
    Решил таки. winked Видать полегчало рыжему после выборов.
    Пленник
  9. HAM Сегодня, 12:54
    До понедельника (выборов) ещё дожить надо..
    HAM
  10. Лексус Сегодня, 14:35
    Ей-богу, как в том анекдоте про "женское начало и мужскую слабость" laughing
    ... всяких видывала: толстых и тонких, коротких и длинных, прямых и не очень...
    НО ЧТОБ НА НОСИЛКАХ ЗАНОСИЛИ!!!
    Лексус
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