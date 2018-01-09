Трамп решил переизбираться на второй срок

Безусловно, он (Трамп) собирается вновь побороться за пост президента на следующих выборах,

Но мы рады будем ответить на любой вызов, который кто-либо – Опра Уинфри или кто-то еще – бросит нам на следующих выборах. Им придется противостоять президенту, достижения которого говорят сами за себя,