Трамп решил переизбираться на второй срок
Дональд Трамп намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост президента в 2020 году, передает ТАСС сообщение заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.
Представители СМИ попросили его прокомментировать выступление популярной телеведущей Опры Уинфри в воскресенье на 75-й церемонии вручения премий «Золотой глобус», после которого американские издания сообщили, ссылаясь на источники, что она рассматривает возможность участия в президентских выборах в 2020 году. В частности, 63-летняя Уинфри сказала, что «множество великолепных женщин, находящихся в этом зале, и некоторые очень достойные мужчины решительно борются за то, чтобы они могли стать лидерами».
По словам Гидли, он не обсуждал с Трампом эту речь Уинфри.
Агентство напоминает, что Уинфри, родившаяся в штате Миссисипи) – первая темнокожая женщина-миллиардер. Она владеет собственной киностудией, телеканалом и журналом «O, The Oprah Magazine».
Безусловно, он (Трамп) собирается вновь побороться за пост президента на следующих выборах,сказал Гидли журналистам.
Представители СМИ попросили его прокомментировать выступление популярной телеведущей Опры Уинфри в воскресенье на 75-й церемонии вручения премий «Золотой глобус», после которого американские издания сообщили, ссылаясь на источники, что она рассматривает возможность участия в президентских выборах в 2020 году. В частности, 63-летняя Уинфри сказала, что «множество великолепных женщин, находящихся в этом зале, и некоторые очень достойные мужчины решительно борются за то, чтобы они могли стать лидерами».
По словам Гидли, он не обсуждал с Трампом эту речь Уинфри.
Но мы рады будем ответить на любой вызов, который кто-либо – Опра Уинфри или кто-то еще – бросит нам на следующих выборах. Им придется противостоять президенту, достижения которого говорят сами за себя,заявил пресс-секретарь.
Агентство напоминает, что Уинфри, родившаяся в штате Миссисипи) – первая темнокожая женщина-миллиардер. Она владеет собственной киностудией, телеканалом и журналом «O, The Oprah Magazine».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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