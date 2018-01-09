15:56 09 января

США решили закупить СПГ у России

Газета «Коммерсантъ» сообщает о том, что уже в текущем месяце будет осуществлена поставка российского сжиженного природного газа в США. Эта новость привлекает особое внимание, учитывая тот факт, что сами США являются экспортёром СПГ, продвигая реализацию своего газа и в Европе.

На сей раз ситуация свелась к тому, что американские компании решили закупить партию именно российского сжиженного газа в связи с ростом цен на топливо по причине непогоды на восточном побережье Северной Америки.

США решили закупить СПГ у России



Российский СПГ транзитом через Британию будет доставлен в Штаты французской компаний «Engie». Конечным пунктом доставки станет Бостон, который пережил снежную бурю и понижение температуры. Теперь городу и штату Массачусетс грозит масштабное наводнение, которое уже началось в отдельных районах. Буквально несколько дней назад в США был зафиксирован абсолютный рекорд стоимости 1 тыс. кубометров газа. Она составила 6,3 тысячи долларов! Напомним, что в Европу Россия природный (трубный) газ продаёт примерно по 180 долларов за 1 тыс. кубометров.

Газ, который будет поставлен в США, произведён российской компанией «НОВАТЭК». Производство осуществляется по проекту «Ямал СПГ».

Газ на данный момент закачивается в танкер Gaselys после «разгрузки» танкера «Кристоф де Маржери», впервые поставившего СПГ с Ямала. Загруженный танкер Gaselys направится именно в Бостон.

Использованы фотографии: Википедия
31

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 65

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Идущий Сегодня, 12:23
    Она составила 6,3 тысячи долларов! Напомним, что в Европу Россия природный (трубный) газ продаёт примерно по 180 долларов за 1 тыс. кубометров.


    Кто бы сомневался при таких ценах.
    Идущий
    1. Шура пермский Сегодня, 12:30
      главное эту новость незалежной не показывать,а то их перевернёт... главный враг продаёт газ главному другу,где это виданно...
      Шура пермский
      1. Shurik70 Сегодня, 12:32
        Нет, ну Европа закупает у России газ и продает его Украине с накруткой.
        А США что, рыжие, что-ли. Они тоже будут закупать у России газ и продавать его Прибалтике.
        Главное, что бы Прибалтика и Украина у России не брали.
        laughing
        Shurik70
        1. bulvas Сегодня, 12:35
          Цитата: Shurik70
          главное эту новость незалежной не показывать


          И Литуании не показывайте.
          Пусть продолжают бороться с зависимостью от России.

          Когда-нибудь, дойдет до самых утлых мозгов, что суверенитет - это еще и коммерческая выгода для страны и народа
          bulvas
          1. Андрей К Сегодня, 15:34
            Цитата: bulvas
            ...И Литуании не показывайте...

            В признанных демократиях Майдаунии и Литуании разрыв шаблона, методисты напарили с методичками laughing
            Андрей К
        2. Шура пермский Сегодня, 12:48
          всё логично.грузятся в питере,везут до сша,разворачиваются и привозят в прибалтику,вот за это и накрутка...
          Шура пермский
          1. Hoc vince Сегодня, 12:54
            В США не хватает газа, что бы самих себя обогреть в случае форс мажора. Тогда как они смогут обеспечить Европу? Какой счет выставят Европе, ведь газ от американцев становится "демократичным"?
            Hoc vince
          2. Лексус Сегодня, 14:28
            Даже заморачиваться не станут - напрямую из Мурманска в Одессу привезут, и перед дурошлёпами отчитываться не будут.
            Лексус
      2. антивирус Сегодня, 12:41
        скакуны все понимают и знают
        сами такие они-ищут дешевизну
        чем с нами расплатятся?-- долл или облигациями?
        это разовая сделка и потом все в свободном рынке будет плавать как в проруби.
        и наш газ попадет в "сша -газовоз" и его разгрузят в Европе для кохлов.
        ....только деньги
        антивирус
      3. LSA57 Сегодня, 12:42
        Цитата: Шура пермский
        главный враг продаёт газ главному другу,где это виданно...

        а разве у полосатых когда друзья были?
        LSA57
        1. Шура пермский Сегодня, 13:11
          это у наших соседей америкосы друзья,по крайней мере порошенко и его дружки так думают...
          Шура пермский
          1. jjj Сегодня, 14:06
            Скоро будем строить "Американский поток". Ветку от "Силы Сибири" через Берингов пролив до Аляски не так и далеко тянуть
            jjj
      4. dorz Сегодня, 12:43
        Цитата: Шура пермский
        главное эту новость незалежной не показывать,а то их перевернёт... главный враг продаёт газ главному другу,где это виданно...

        Еще американцы закупают в России уголь. Вот это загогулины бизнеса.
        .
        dorz
      5. Венд Сегодня, 12:45
        Цитата: Шура пермский
        главное эту новость незалежной не показывать,а то их перевернёт... главный враг продаёт газ главному другу,где это виданно...

        А США Украине его будут продавать. Так дешевле и ближе везти.
        Венд
      6. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:48
        а главный "друг" майданышам перепродаст подороже,перемога!!!)))
        Ратник с пулеметом
      7. INVESTOR Сегодня, 13:02
        Цитата: Шура пермский
        главное эту новость незалежной не показывать,а то их перевернёт... главный враг продаёт газ главному другу,где это виданно...


        Ну они "москальский газ" воровать никогда не стеснялись, это все так понты.
        INVESTOR
    2. влад66 Сегодня, 12:40
      Конечным пунктом доставки станет Бостон, который пережил снежную бурю и понижение температуры

      Опять Путин виноват? fellow
      влад66
      1. Лесс Сегодня, 13:22
        да-да, виноват, своими ушами слышал)))
        Лесс
    3. arane Сегодня, 13:48
      Цитата: Идущий
      Она составила 6,3 тысячи долларов! Напомним, что в Европу Россия природный (трубный) газ продаёт примерно по 180 долларов за 1 тыс. кубометров.


      Кто бы сомневался при таких ценах.
      Я не эксперт в этой области, но, думаю, автор статьи умышленно перемешал понятия природного и сжиженного газа, чем и ввел всех в заблуждение. В штатах газ дороже, но не в 50 раз! Иначе их экономика сдохла бы, особенно на фоне дешёвого китайского товара
      arane
  2. Росомаха Сегодня, 12:25
    Эка новость, да они давно барыжат нашим газом, ничего личного - чисто бизнес...
    Росомаха
    1. Чёрный Сегодня, 12:32
      омерига покупает российский газ) первый танкер с Ямал-СПГ поплыл в Бостон) куда мир катится) laughing
      Чёрный
      1. zadorin1974 Сегодня, 12:40
        Ну понятие должен,еще не значит что доплывет.В Польшу уже с Усть-Луги американские танкеры уже приходили.
        zadorin1974
  3. rocket757 Сегодня, 12:25
    Хотелось бы сказать - Вот те здрасте ..- но простая такая логика, где дешевле там и берут, так сложилось.
    Лёгкое такой намек гейропейцам ... когда янки видят выгоду, плевать они хотели на санкции, партнёров, сателитов и прочую шелупонь.
    rocket757
    1. cniza Сегодня, 12:29
      Толи будет дальше , а то трубу предложат протянуть через Аляску.
      cniza
      1. rocket757 Сегодня, 13:12
        Мне интересно, янки уголёк укропам наш продают, с наценочкой, или эт журналисты утку запустили????
        Верит СМИ эт очень сложно, считай никак, но где ещё такую новость найти.
        Действующие лица молчать будут как партизаны ... бизнес однако, тишину любит. Хотя в наш век это иллюзия!
        rocket757
  4. Сибирский цирюльник Сегодня, 12:25
    ... Поляки взгрустнули,вероятно))
    "Свободный и демократический газ" откладывается laughing
    Сибирский цирюльник
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:39
      Сибирский цирюльник Сегодня, 12:25 Новый
      ... Поляки взгрустнули,вероятно))
      "Свободный и демократический газ" откладывается laughing

      ... ага, сейчас снова завоют о разбившимся самолете №1... опять - не те берёзы стояли, не так их поливали... laughing
      a.s.zzz888
  5. cniza Сегодня, 12:26
    Газ на данный момент закачивается в танкер Gaselys после «разгрузки» танкера «Кристоф де Маржери», впервые поставившего СПГ с Ямала. Загруженный танкер Gaselys направится именно в Бостон.


    У наших соседей будет траур.
    cniza
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:40
      У наших соседей будет траур.

      ... походу, у них в моде будет чёрный материал... laughing
      a.s.zzz888
    2. LSA57 Сегодня, 12:44
      Цитата: cniza
      У наших соседей будет траур

      и лёгкая истерика laughing
      LSA57
  6. собаковод Сегодня, 12:27
    Да... В Америке без газу абсурд и коррупция! Территория парадоксов!
    собаковод
  7. rotmistr60 Сегодня, 12:29
    Вот, что значит когда подожмет и про "враждебную" Россию, экономику которой необходимо рвать в клочья, забудешь. Может послужит примером для Европы и некоторая мелочь язычки прикусит по поводу российского газа?
    rotmistr60
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:37
      hi ... может быть мерикатосы ныли только для прессы? ... а на деле - всё наоборот request
      a.s.zzz888
      1. zadorin1974 Сегодня, 12:55
        Это все только для пипла.После введения санкций и последующего их ужесточения товарооборот между Россией и США с 2015 года только увеличивается.Чем Европа похвастаться не может.
        zadorin1974
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:00
          zadorin1974 Сегодня, 12:55 ↑
          Это все только для пипла.После введения санкций и последующего их ужесточения товарооборот между Россией и США с 2015 года только увеличивается.Чем Европа похвастаться не может.

          ... потому мерикатосы хозяева, а вассалы и так перебьются...
          a.s.zzz888
    2. rocket757 Сегодня, 13:13
      Дак разорвали вроде, да не один раз???
      Или я что то пропустил?
      rocket757
      1. Alexanast Сегодня, 15:54
        Цитата: rocket757
        Или я что то пропустил?


        Еще и изолентой всё перемотали...Синей по ГОСТу... laughing
        Alexanast
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 12:36
    ... вот и пойми этих воротил бизнеса и политики... request
    a.s.zzz888
  9. Дормидонт Сегодня, 12:36
    Накрылось медным тазом игил, и как то сразу сдулся американский сланцевый пузырь
    Дормидонт
  10. assa67 Сегодня, 12:38
    ну ща попрет! укропы санкции на матрасов наложат....и в штаны laughing
    assa67
    1. LSA57 Сегодня, 12:46
      Цитата: assa67
      ну ща попрет! укропы санкции на матрасов наложат....и в штаны

      ну второе точно сработает laughing
      LSA57
      1. assa67 Сегодня, 12:52
        конечно!..ну как-же,главный покемон у "агрессора"газ закупил,во то время как припудренный вождь укроповский заявил о "полной энергонезависимости от России"...чудны дела твои Господи,право слово
        assa67
  11. Горный стрелок Сегодня, 12:40
    Вот это поворот! Надо же, какие цены. Совсем не "гуманные". Думаю, это какой то сбой.
    Но СПГ российский!!! И как они Европу собрались снабжать? Перекупая российский СПГ?
    Горный стрелок
  12. Egorovich Сегодня, 12:40
    А где же санкции, куда же они убежали или спрятались!? Когда резко поплахело, так сразу выгода на первое место вылезла у юродивых.
    Egorovich
  13. Vard Сегодня, 12:41
    Сравним 180 и 6 300... Это 3500% прибыли... что там Маркс говорил про триста процентов... Нет такого преступления на которое не решился бы капитализм...
    Vard
  14. БАРХАН Сегодня, 12:50
    Какая забавная ирония судьбы..Интересно ,а наши по какой цене продадут газ.Есть на верно смысл и поднять цены именно для них.
    БАРХАН
  15. Аскольд Сегодня, 12:54
    Всё же необходима объективная информация,а не столь вольный перевод "Коммерсанта"
    _"Французская энергетическая компания Engie доставит в США из Великобритании груз сжиженного природного газа (СПГ), отправленный туда с «Ямал СПГ» НОВАТЭКа. Таким образом, первую партию СПГ оттуда в итоге экспортируют в США, сообщают газета «Коммерсантъ» и портал LNG World News.

    Как следует из данных портала MarineTraffic, СПГ-танкер Gaselys компании Engie везет груз сжиженного газа из британского терминала Isle of Grain, расположенного в графстве Кент, в американский Бостон, в регазификационный терминал Everett.

    Gaselys прибыл в британский Isle of Grain вскоре после того, как туда была доставлена первая партия с «Ямал СПГ». Сообщалось, что российский СПГ планируют реэкспортировать. Покупателем первого груза «Ямал СПГ» изначально было британское отделение малайзийской Petronas — Petronas LNG UK Limited. Газ был переправлен ледокольным СПГ-танкером «Кристоф де Маржери», пишет «Коммерсантъ».

    Хотя груз «был перепродан, возможно, несколько раз», собеседники газеты среди трейдеров утверждают, что Gaselys транспортирует в США газ именно российского происхождения. «Часть СПГ, загруженного на танкер в Isle of Grain, могла быть доставлена с «Ямал СПГ», — отмечает LNG World News.

    Engie выступила конечным покупателем, потому что у компании есть забронированные мощности по регазификации в терминале Everett на 6,9 млрд куб. м в год, пишет «Коммерсантъ». По данным MarineTraffic, танкер прибудет в Бостон 22 января.
    Аскольд
  16. Zomanus Сегодня, 13:00
    Нормальная новость.
    Вот у кастрюлеголовых пыхнут шаровары от такой новости...
    Ведь это "москальский" газ в саму Америку...
    Zomanus
    1. поневолебрат Сегодня, 13:13
      Да лишь бы у нас не бахнуло от такого прагматизма. Я ведь поверил что мы как один, в одном строю в гибридной войне против Америки, которая ее развязала. Миллер бьётся на своем посту, я как умею тяну до зарплаты чтоб проголосовать на выборах 2018 как положено! Ведь враг у ворот! А оно вона как! Я уж теперь и не знаю, где у меня больше враг...
      поневолебрат
      1. toha124 Сегодня, 14:01
        Уточнение не по сути - Миллер к Ямал СПГ отношения не имеет. Никакого
        toha124
  17. Lycan Сегодня, 13:01
    А стоит ли продавать штатам стратегический продукт?
    Понимаю - заработок, всё такое, укор и сладкое недовольство Польши, Украины...
    Но штаты тупо стравливают резерв (пусть он и немалый) важного продукта.
    Отбрехаться же несложно - сказать, что запасов на штаты не предусмотрено. И всё.
    Lycan
    1. Аскольд Сегодня, 13:06
      Да ведь и не продают_эта партия является перепродажей_реэкспорт.
      Аскольд
      1. Lycan Сегодня, 15:44
        "Газ Бостон"
        ...«У «Газпрома» все готово для того, чтобы на регулярной основе осуществлять экспорт газа в США. Осталось только дождаться приемлемой цены, а это, я думаю, не за горами»
        (Александр Медведев, зампред правления «Газпрома», 18 февраля 2011 года)

        "...Поставки российского газа в США были давней надеждой «Газпрома», поскольку до 2007 года дефицит топлива на американском рынке только усугублялся и предполагалось, что США вскоре станут крупнейшим импортером СПГ. «Газпром» планировал поставлять в США газ со Штокмановского проекта, чему благоприятствовало и сравнительно короткое транспортное плечо через Северную Атлантику."
        (https://www.kommersant.ru/doc/3514745)
        Lycan
  18. Сомневающийся Сегодня, 13:06
    Продали российский газ за ничем не обеспеченные зелёные бумажки?
    Оно и понятно, торговля национальным достоянием для нынешней власти - святое, им без разницы, кому продавать.
    Как там Сталин говорил - торговать ресурсами может или или враг народа? sad
    Сомневающийся
    1. IGOR GORDEEV Сегодня, 13:23
      Цитата: Сомневающийся
      Продали российский газ за ничем не обеспеченные зелёные бумажки?

      Надо было за рубли?
      IGOR GORDEEV
  19. поневолебрат Сегодня, 13:09
    Как обычно - ничего личного, только бизнес... Они нас санкциями, а нашим коммерсантам хоть писай в глаза - всё божья роса.
    поневолебрат
    1. Стирбьорн Сегодня, 13:39
      Владелец "Новатека" олигарх Михельсон, 2 февраля в конгрессе будет доклад по нашим оффшорникам, с возможностью дальнейшей экспроприацией этих денюжек (от триллиона долларов), в случае нелояльности наших олигархов США. Михельсон бесплатно этот газ будет возить в Америку, лишь бы его счета в офшорах не трогали - чему тут ура-патриоты радуются, непонятно! request "Новатек" частная компания, какой российский газ? он российским перестал быть, когда его извлекли из наших недр и в танкер загрузили
      Стирбьорн
  20. Ural50 Сегодня, 13:30
    Как они им будут пользоваться то ,он ведь не демократичен.
    Ural50
  21. vetlan19 Сегодня, 13:41
    Сейчас ещё начнётся волна наездов на Россию, что, мол " нельзя быть на свете красивой такой" - нельзя одной стране иметь столько газа, нефти, воды, территорий, леса, воздуха, суверенитета, людей, свободы, радости и счастья.
    Всех таких посылать лесом!
    С Новым Годом, с Рождеством.
    Процветания и надежды на мир во всём мире!
    vetlan19
  22. NKT Сегодня, 13:42
    Хм........6300...., журналисты......

    Ларчик просто открывается. Цена была не 6300$, а 6.3$ и не за 1000м3, а за 1 MMBtu, что в пересчете составляет около 240$ за 1000м3.
    NKT
  23. toha124 Сегодня, 14:09
    Самое неприятное для наших западных партнеров, что Ямал СПГ не так просто прижучить. ООО "Ямал СПГ". Принадлежит в основном Новатэку. Во-первых, это частная контора - к политике возможные наезды сложно привязывать. Во-вторых, Ямал СПГ принадлежит Новатэку в числе прочих. А там не только французский Тоталь. Там и китайцы.
    toha124
  24. HMR333 Сегодня, 15:29
    ))))) ржу не могу ну правильно закупают в России против которой санкции))) и продают русофобам полякам))) а те кричат на весь Евросоюз мол не покупайте Российский газ мол мы ж американский сжиженый покупаем )))
    HMR333
  25. voyaka uh Сегодня, 15:35
    Этим и удобен СПГ. Доставляется из любого места в любое место.
    Без привязки к определенному поставщику и определенной цене.
    Терминалов приема все больше. Их активно строят по всему миру.
    Когда будет готова мировая структура терминалов, начнут угасать
    газопроводы.
    voyaka uh
  26. Чичиков Сегодня, 15:43
    Продавать можно и даже нужно. Только в договоре обусловить один пункт - США, могут даже поставлять СПГ России в Европу, но с красным знаменем на флагштоке!Нужно ведь поднять настроение у прибалтов, поляков и прочих озабоченных декоммунизацией.
    Чичиков
  27. Topotun Сегодня, 15:55
    Закупят у нас и продадут как свой в Прибалтику.... Ничего личного - бизнес.
    Topotun
Картина дня