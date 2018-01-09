США решили закупить СПГ у России
Газета «Коммерсантъ» сообщает о том, что уже в текущем месяце будет осуществлена поставка российского сжиженного природного газа в США. Эта новость привлекает особое внимание, учитывая тот факт, что сами США являются экспортёром СПГ, продвигая реализацию своего газа и в Европе.
На сей раз ситуация свелась к тому, что американские компании решили закупить партию именно российского сжиженного газа в связи с ростом цен на топливо по причине непогоды на восточном побережье Северной Америки.
Российский СПГ транзитом через Британию будет доставлен в Штаты французской компаний «Engie». Конечным пунктом доставки станет Бостон, который пережил снежную бурю и понижение температуры. Теперь городу и штату Массачусетс грозит масштабное наводнение, которое уже началось в отдельных районах. Буквально несколько дней назад в США был зафиксирован абсолютный рекорд стоимости 1 тыс. кубометров газа. Она составила 6,3 тысячи долларов! Напомним, что в Европу Россия природный (трубный) газ продаёт примерно по 180 долларов за 1 тыс. кубометров.
Газ, который будет поставлен в США, произведён российской компанией «НОВАТЭК». Производство осуществляется по проекту «Ямал СПГ».
Газ на данный момент закачивается в танкер Gaselys после «разгрузки» танкера «Кристоф де Маржери», впервые поставившего СПГ с Ямала. Загруженный танкер Gaselys направится именно в Бостон.
На сей раз ситуация свелась к тому, что американские компании решили закупить партию именно российского сжиженного газа в связи с ростом цен на топливо по причине непогоды на восточном побережье Северной Америки.
Российский СПГ транзитом через Британию будет доставлен в Штаты французской компаний «Engie». Конечным пунктом доставки станет Бостон, который пережил снежную бурю и понижение температуры. Теперь городу и штату Массачусетс грозит масштабное наводнение, которое уже началось в отдельных районах. Буквально несколько дней назад в США был зафиксирован абсолютный рекорд стоимости 1 тыс. кубометров газа. Она составила 6,3 тысячи долларов! Напомним, что в Европу Россия природный (трубный) газ продаёт примерно по 180 долларов за 1 тыс. кубометров.
Газ, который будет поставлен в США, произведён российской компанией «НОВАТЭК». Производство осуществляется по проекту «Ямал СПГ».
Газ на данный момент закачивается в танкер Gaselys после «разгрузки» танкера «Кристоф де Маржери», впервые поставившего СПГ с Ямала. Загруженный танкер Gaselys направится именно в Бостон.
Использованы фотографии: Википедия
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