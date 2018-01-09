Скончался один из создателей ракетно-ядерного щита России Евгений Аврорин

Сегодня не стало Евгения Николаевича Аврорина

Выдающийся российский разработчик ядерных зарядов, один из создателей современного отечественного ракетно-ядерного щита, почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск, Челябинская область) академик Евгений Аврорин скончался во вторник на 86-м году жизни.— сообщили в госкорпорации "Росатом".По сообщению сайта Российского атомного общества, Евгений Николаевич Аврорин родился 11 июля 1932 года в Ленинграде. Физик-теоретик. Специалист в области физических теорий новой и специальной техники. Академик РАН. Герой Социалистического Труда (1966).В 1954 году окончил физический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. После окончания университета работал в КБ-11 (ныне РФЯЦ-ВНИИЭФ), где принимал участие в разработке первого советского двухкаскадного термоядерного заряда.С 1955 года работал в НИИ-1011 (в настоящее время РФЯЦ – ВНИИТФ им. ак. Е.И. Забабахина). С 1996 года по 1998 год совмещал должность научного руководителя с должностью директора РФЯЦ – ВНИИТФ.В 1957 году под научным руководством Аврорина был проведен первый отечественный физический опыт, позволивший получить важную информацию о свойствах процессов в экстремальных условиях. В 1963 году за достигнутые результаты в области создания термоядерного оружия он был удостоен Ленинской премии.С начала 1960-х годов работал в области создания ядерных зарядов для мирных применений.