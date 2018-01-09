15:56 09 января

Скончался один из создателей ракетно-ядерного щита России Евгений Аврорин

Выдающийся российский разработчик ядерных зарядов, один из создателей современного отечественного ракетно-ядерного щита, почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск, Челябинская область) академик Евгений Аврорин скончался во вторник на 86-м году жизни.

Скончался один из создателей ракетно-ядерного щита России Евгений Аврорин


Сегодня не стало Евгения Николаевича Аврорина
— сообщили в госкорпорации "Росатом".


По сообщению сайта Российского атомного общества, Евгений Николаевич Аврорин родился 11 июля 1932 года в Ленинграде. Физик-теоретик. Специалист в области физических теорий новой и специальной техники. Академик РАН. Герой Социалистического Труда (1966).

В 1954 году окончил физический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. После окончания университета работал в КБ-11 (ныне РФЯЦ-ВНИИЭФ), где принимал участие в разработке первого советского двухкаскадного термоядерного заряда.

С 1955 года работал в НИИ-1011 (в настоящее время РФЯЦ – ВНИИТФ им. ак. Е.И. Забабахина). С 1996 года по 1998 год совмещал должность научного руководителя с должностью директора РФЯЦ – ВНИИТФ.

В 1957 году под научным руководством Аврорина был проведен первый отечественный физический опыт, позволивший получить важную информацию о свойствах процессов в экстремальных условиях. В 1963 году за достигнутые результаты в области создания термоядерного оружия он был удостоен Ленинской премии.

С начала 1960-х годов работал в области создания ядерных зарядов для мирных применений.




Использованы фотографии: Александр Емельяненков

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 13

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Шура пермский Сегодня, 12:27
    соболезную(((
    Шура пермский
    1. влад66 Сегодня, 12:32
      Уходит старая Гвардия!Вечная Память и Царствие Небесное.
      влад66
    2. тол100в Сегодня, 12:36
      Цитата: Шура пермский
      соболезную

      Соболезную, и Спасибо! Эти ЛЮДИ спасли всех нас!
      тол100в
  2. Topotun Сегодня, 12:27
    Старая школа уходит, лет 10 назад был в КБ производящим РЛС для самолетов. Одни пожилые конструкторы. Молодежи нет, может сейчас что-то изменилось? Дай бы Бог.
    Topotun
    1. тол100в Сегодня, 12:40
      [quote=Topotun]? Дай бы Бог. Бог есть, и Есть новые Конструкторы! Не все же заделом СССР пользоваться!
      тол100в
    2. лесовозник Сегодня, 12:45
      А молодёж предпочитает манагерствовать, не все конечно, но большинство - сейчас у них другие приоритеты и устремления....к сожалению, да и нынешняя система образования не способствует появлению последователей ТАКИХ ЛЮДЕЙ как Аврорин.
      лесовозник
      1. Topotun Сегодня, 12:46
        Увы, да. Племяннику помогал учиться на радиоинженера. Сейчас менеджер среднего звена, автопром и не наш автопром.....
        Topotun
  3. Egorovich Сегодня, 12:34
    Пусть земля ему будет легче пуха.
    Egorovich
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 12:35
    ... к великому сожалению ничего не знал о нём... много их ещё с адресным "ящиком", надеюсь ученики остались... соболезнования родным и близким...
    a.s.zzz888
  5. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:36
    Жалко, это Люди с большой буквы, старая гвардия.
    Генерал Песчаных Карьеров
  6. ИмПерц Сегодня, 12:58
    Жаль. Земля пухом.
    ИмПерц
  7. rocket757 Сегодня, 13:25
    Жизнь не вечна, уходят все, только память о людях разная остаётся.
    Таким как Е.Н. Аврорин память светлая от потомков.
    Другим ... а других забудем как страшный сон.
    rocket757
  8. Bronevick Сегодня, 13:51
    Уходят Герои "Почтовых ящиков". Соболезнования.
    Bronevick
Картина дня