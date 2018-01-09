Удар русского «Крокодила»: эффектные кадры из кабины

Летающий "Калашников" - так прозвали универсальный ударный транспортный вертолет Ми-24, который, как и автомат АК, стал одним из символов военно-промышленного комплекса СССР.



После массового применения американского транспортного вертолета Bell UH-1 "Ирокез" во Вьетнаме, а также появления легкого ударного Bell AH-1 "Кобра", советское правительство приняло решение о создании винтокрылой машины, включающей в себя лучшие качества как транспортного вертолета, так и штурмового. Так получился Ми-24 - неприхотливый "Крокодил", отлично зарекомендовавший себя во многих конфликтах по всему миру.



Вертолет активно поставлялся в страны Варшавского договора. На данный момент Венгрия, Польша и Чехия имеют на вооружении более 40 Ми-24 различных модификация. Последняя эксплуатирует также 20 вертолетов Ми-35. ВВС Чехии регулярно задействуют "Крокодилов" в военных учениях. Один из таких эффектных моментов сняли на видео.











