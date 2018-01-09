У каких украинских подразделений на Донбассе уже есть американское летальное оружие?

Немало шума поднято вокруг официального согласия администрации США на продажу ПТРК "Javelin" Украине. Но на линии фронта на Донбассе у батальон "Азов"* уже имеет летальное оружие производства США.

Проект BellingCat, позиционирующий себя как исследовательский, опубликовал материал, в котором приводится заявление о наличии американского летального оружия в Донбассе у прокиевских сил. В материале представителя этого проекта Арика Толера заявлено, что американское летальное оружие используется на передовой полком «Азов» (*запрещено в РФ).Из Твиттер-поста Толера:При этом автор поста не уточняет, какое именно летальное оружие имеет в виду Толер.Напомним, что ранее в СМИ проходила информация о том, что американские частные компании занимаются поставками на Украину такого оружия как модификации гранатомётов РПГ-7. Также стало известно о договорённостях по поставке Украине крупнокалиберных снайперских винтовок американского производства.Также нужно отметить, что применительно к «Джавелинам» в Пентагоне заявили, что если такие поставки на Украину будут осуществлены, то ПТРК будут контролироваться американскими военнослужащими. Запланированы возможные поставки на военные склады во Львовской области, где располагается тренировочный Яворовский полигон.