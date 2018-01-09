15:53 09 января

У каких украинских подразделений на Донбассе уже есть американское летальное оружие?

Проект BellingCat, позиционирующий себя как исследовательский, опубликовал материал, в котором приводится заявление о наличии американского летального оружия в Донбассе у прокиевских сил. В материале представителя этого проекта Арика Толера заявлено, что американское летальное оружие используется на передовой полком «Азов» (*запрещено в РФ).

Из Твиттер-поста Толера:
Немало шума поднято вокруг официального согласия администрации США на продажу ПТРК "Javelin" Украине. Но на линии фронта на Донбассе у батальон "Азов"* уже имеет летальное оружие производства США.


При этом автор поста не уточняет, какое именно летальное оружие имеет в виду Толер.


Напомним, что ранее в СМИ проходила информация о том, что американские частные компании занимаются поставками на Украину такого оружия как модификации гранатомётов РПГ-7. Также стало известно о договорённостях по поставке Украине крупнокалиберных снайперских винтовок американского производства.

У каких украинских подразделений на Донбассе уже есть американское летальное оружие?


Также нужно отметить, что применительно к «Джавелинам» в Пентагоне заявили, что если такие поставки на Украину будут осуществлены, то ПТРК будут контролироваться американскими военнослужащими. Запланированы возможные поставки на военные склады во Львовской области, где располагается тренировочный Яворовский полигон.

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 15

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  1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:15
    Я это уже выкладывал, но всегда останется актуальным))
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Chertt Сегодня, 14:46
      Полосатые заявили, что " ПТРК будут контролироваться американскими военнослужащими. " Так что шумерскому Прапорщику сначала, надо будет пару афроамериканцев, в лесочке прикопать
      Chertt
      1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:44
        А зачем? В долю войдут, и копать ничего не надо))
        Генерал Песчаных Карьеров
  2. 210окв Сегодня, 13:17
    Сейчас при наличии средств и связей можно купить все что угодно.И у кого там что стоит покажет наличие этого оружия у ЛДНР как "трофеи"
    210окв
  3. anjey Сегодня, 13:27
    В материале представителя этого проекта Арика Толера заявлено, что американское летальное оружие используется на передовой полком «Азов»
    самые оголтелые русофобы и коричневопузые новобандеровцы и профашистские молодчики азова ,в любимчиках бессноватого госдепа сша,кто бы удивлялся- это их политика на острие штыка и плевать что в кровавых руках,лишь бы совпадала с целями сша и ее элиты...,так что сила Российского оружия и Российского духа - гарант нашей безопасности,больше надеятся не на что ,просто готовится бить эту коричневую гидру и гниду войны...
    anjey
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 13:28
    ... не помогут укронацистам ни какое новое оружие... angry
    a.s.zzz888
    1. Сомневающийся Сегодня, 14:12
      Медведев говорил, типа, нам всё равно кому продавать оружие, лишь бы бабки платили.
      Не удивлюсь, если и Украине продаст.
      Сомневающийся
  5. assa67 Сегодня, 13:29
    поставки летального оружия ведутся с самого начала войны на Донбассе...через польшу и болгарию..сначала старое советское со складов...а теперь можно и официально новые образцы гнать
    assa67
    1. rocket757 Сегодня, 14:05
      На таком уровне СТАРОЕ СОВЕТСКОЕ играет во всю и всегда.
      Если руки не с той стороны вставлены, не поможет НИ ЧТО И НИКАК!
      Много саудовцам супер пупер оружие помогло?
      rocket757
      1. assa67 Сегодня, 14:10
        с этим согласен на все сто....то же С-125 в своем сегменте еще огого yes
        assa67
        1. rocket757 Сегодня, 15:10
          "НЕВА - ПЕЧЁРА" моя первая "любовь"!!! Красиво и эффективно!
          Старушка конечно, но с новой станцией наведения ещё МОГЁТ агрессору перышки пощипать!
          rocket757
          1. assa67 Сегодня, 15:18
            еще как "могёт"!....
            assa67
            1. assa67 Сегодня, 15:30
              Виктор,не в курсе что стало с С-29?...
              assa67
  6. Uxus Сегодня, 14:27
    Цитата: anjey
    В материале представителя этого проекта Арика Толера заявлено, что американское летальное оружие используется на передовой полком «Азов»
    самые оголтелые русофобы и коричневопузые новобандеровцы и профашистские молодчики азова ,в любимчиках бессноватого госдепа сша...

    Вы сделали мой день)))))))
    Uxus
  7. Topotun Сегодня, 15:48
    Да что же все уперлись в поставки оружия? Судя по тому как они интенсивно применяют артиллерию, минометы и танки с оружием у них и сейчас больших проблем нет. И то что придет скорее тут же будет продано.... Все-таки СССР (так ими ненавидимый) оставил им много чего.
    Topotun
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