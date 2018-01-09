У каких украинских подразделений на Донбассе уже есть американское летальное оружие?
Проект BellingCat, позиционирующий себя как исследовательский, опубликовал материал, в котором приводится заявление о наличии американского летального оружия в Донбассе у прокиевских сил. В материале представителя этого проекта Арика Толера заявлено, что американское летальное оружие используется на передовой полком «Азов» (*запрещено в РФ).
Из Твиттер-поста Толера:
При этом автор поста не уточняет, какое именно летальное оружие имеет в виду Толер.
Напомним, что ранее в СМИ проходила информация о том, что американские частные компании занимаются поставками на Украину такого оружия как модификации гранатомётов РПГ-7. Также стало известно о договорённостях по поставке Украине крупнокалиберных снайперских винтовок американского производства.
Также нужно отметить, что применительно к «Джавелинам» в Пентагоне заявили, что если такие поставки на Украину будут осуществлены, то ПТРК будут контролироваться американскими военнослужащими. Запланированы возможные поставки на военные склады во Львовской области, где располагается тренировочный Яворовский полигон.
Из Твиттер-поста Толера:
Немало шума поднято вокруг официального согласия администрации США на продажу ПТРК "Javelin" Украине. Но на линии фронта на Донбассе у батальон "Азов"* уже имеет летальное оружие производства США.
При этом автор поста не уточняет, какое именно летальное оружие имеет в виду Толер.
Напомним, что ранее в СМИ проходила информация о том, что американские частные компании занимаются поставками на Украину такого оружия как модификации гранатомётов РПГ-7. Также стало известно о договорённостях по поставке Украине крупнокалиберных снайперских винтовок американского производства.
Также нужно отметить, что применительно к «Джавелинам» в Пентагоне заявили, что если такие поставки на Украину будут осуществлены, то ПТРК будут контролироваться американскими военнослужащими. Запланированы возможные поставки на военные склады во Львовской области, где располагается тренировочный Яворовский полигон.
Использованы фотографии: YouTube
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