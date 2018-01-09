15:53 09 января

Новые БТР-82А поступили на вооружение учебного центра ЦВО

Учебный центр Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированный в поселке Еланский Камышловского района Свердловской области, получил около 20 новых бронетранспортеров БТР-82А, сообщил во вторник помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.

Новые БТР-82А поступили на вооружение учебного центра ЦВО


Около 20 новых бронетранспортеров БТР-82А поступили на вооружение окружного учебного центра в Елани. Бронированные машины будут применяться для обучения наводчиков-операторов, а также для переподготовки контрактников на новые образцы техники, массово поступающие в войска ЦВО по гособоронзаказу
- отметил он.


БТР-82А отличают 30-миллиметровая пушка и боевой модуль, оснащенный электроприводом и стабилизатором вооружения, который позволяет вести прицельный огонь в движении. Огневая мощь этого бронетранспортера более чем вдвое превышает возможности предшественников.

Использованы фотографии: Пресс-служба ЦВО
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Комментарии 3

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:26
    Красавцы!!! good Хорошая весть...
    a.s.zzz888
    1. Chertt Сегодня, 14:58
      А почему "около 20" Не 18 или 21, что за военная тайна, или принимающий . #пЕшь ЫстчО
      Chertt
  2. Alexey-74 Сегодня, 14:30
    Еще бы защиту в два раза увеличили бы, и было бы отлично....
    Alexey-74
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