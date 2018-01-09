Новые БТР-82А поступили на вооружение учебного центра ЦВО

Около 20 новых бронетранспортеров БТР-82А поступили на вооружение окружного учебного центра в Елани. Бронированные машины будут применяться для обучения наводчиков-операторов, а также для переподготовки контрактников на новые образцы техники, массово поступающие в войска ЦВО по гособоронзаказу

Учебный центр Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированный в поселке Еланский Камышловского района Свердловской области, получил около 20 новых бронетранспортеров БТР-82А, сообщил во вторник помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.- отметил он.БТР-82А отличают 30-миллиметровая пушка и боевой модуль, оснащенный электроприводом и стабилизатором вооружения, который позволяет вести прицельный огонь в движении. Огневая мощь этого бронетранспортера более чем вдвое превышает возможности предшественников.