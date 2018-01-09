15:56 09 января

В США сравнили ударные вертолеты "Апач" и "Аллигатор"

Эксперты интернет-портала Facts Box сравнили боевые возможности американского вертолета "Апач" и российского Ка-52 "Аллигатор". По их мнению, данные боевые машины являются самыми передовыми штурмовыми вертолетами в мире. Американские аналитики оценивали вертолеты по пяти параметрам.

Проведя анализ АН-64 и Ка-52, эксперты пришли к заключению, что российский "Аллигатор" превосходит "Апач" в вопросе выживаемости и вооружения. Специалисты отметили, что Ка-52 - это первый в мире боевой вертолет, который имеет спасательную систему катапультирования, при этом в кабине пилота установлены стальные пластины, защищающие от прямых попаданий 20-мм снарядов. В американском вертолете для защиты пилотов используются керамические пластины.

В США сравнили ударные вертолеты "Апач" и "Аллигатор"



В арсенале "Аллигатора" имеется пушечная установка 2А42 калибра 30 миллиметров, авиабомбы, управляемые противотанковые ракеты "Штурм-ВУ" и "Вихрь", пробивающими любую броню вместе с активной защитой. Может брать на борт ракеты класса "воздух-воздух" ближнего боя "Игла-В", а также неуправляемые ракеты "воздух-земля". Оборудован радиолокационной станцией "Арбалет".

Встроенное вооружение вертолетов АН-64А "Апач" состоит из одноствольной 30-мм пушки М230, смонтированной в турельной установке в нижней части фюзеляжа под креслом стрелка-оператора. Для борьбы с танками вертолет вооружен ПТУР "Хеллфайр" с полуактивной лазерной головкой самонаведения. При необходимости на каждом из узлов подвески вместо ПТУР может размещаться также по одной пусковой установке, в каждой из которых находится 19 неуправляемых авиационных ракет калибром 70 мм.

"Апач" превосходит российский вертолет в дальности полета примерно на 150 километров. Зато благодаря соосной схеме винтов "Аллигатор" лететь вперед хвостом со скоростью 130 километров в час, боком - 100 км/ч, и выполнять фигуры пилотажа, недоступные другим винтокрылым машинам, передает "РГ-Сила"


Использованы фотографии: youtube.com
16

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 23

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Горный стрелок Сегодня, 13:31
    Знай наших! Не дай им бог схлестнуться с "Аллигаторами" в воздухе... Они еще много чего узнают wassat
    Горный стрелок
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:33
      Да, опасный вертолет

      Аристарх Людвигович
    2. The_Lancet Сегодня, 14:32
      благодаря соосной схеме винтов "Аллигатор" лететь вперед хвостом со скоростью 130 километров в час, боком - 100 км/ч

      Зачем это нужно боевому вертолёту и где может применяться?
      В каком из вертолётов более современная и надёжная электроника?
      The_Lancet
      1. Комментарий был удален.
      2. РУСС Сегодня, 15:44
        Цитата: The_Lancet
        благодаря соосной схеме винтов "Аллигатор" лететь вперед хвостом со скоростью 130 километров в час, боком - 100 км/ч

        Зачем это нужно боевому вертолёту и где может применяться?
        В каком из вертолётов более современная и надёжная электроника?

        А вдруг на таран пойдет хвостом laughing
        РУСС
      3. НЕКСУС Сегодня, 15:50
        Цитата: The_Lancet
        Зачем это нужно боевому вертолёту и где может применяться?

        Что станет с Апачем,если у него отрубить хвост ?А так же,что будет с экипажем Апача в этом случае?
        Цитата: The_Lancet
        В каком из вертолётов более современная и надёжная электроника?

        Для каких задач?Как засадный вертолет,Апач не плох,а вот в воздушном противостоянии с другим вертолетом ,ему не хватит ни брони,ни маневренности. При этом и катапультироваться то матрассы не смогут,в случае попадания.
        НЕКСУС
  2. мерцание Сегодня, 13:34
    В США сравнили ударные вертолеты "Апач" и "Аллигатор"

    ...США: Лучше бы не сравнивали negative
    мерцание
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 13:34
    Все эти сравнения - спорны . бесспорно одно - даже самые упоротые апологеты американских машин от катапульты над полем боя не отказались бы
    КВУ-НСвД
  4. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:35
    Благодаря соосной схеме винтов К-52 сложнее в освоении, но лично мое мнение такое - это самый эпичный вертолет в мире, и аналогов ему нет, американцы далеко позади пыль глотают в этой сфере.
    Генерал Песчаных Карьеров
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 13:38
    ... голливуд он и есть голливуд... вот по фанзам бамбуковым - это да, они могут, тут они в превосходстве перед жителями лачуг... bully
    a.s.zzz888
  6. Azazelo Сегодня, 13:38
    А еще забыли про хибины рассказать.
    Azazelo
  7. assa67 Сегодня, 13:47
    вчера еще читал про это статью ...в самом конце один из экспертов высказался так:.....русские делают технику для боя,а американцы для шоу....но все-таки,как ни крути,апач противник достойный...и опять же,численность не в нашу пользу
    assa67
  8. rocket757 Сегодня, 13:49
    Как, опять!
    У янки всё равно всё самое лучшее. Летающий "утюг" у них тож лучший ... памперсы и туалетная бумага тож!!! Вон как Мишико радовался, когда ему целую лайбу подвезли. А то его "херои" в себя прийти никак не могли. когда им наши наваляли!!!
    rocket757
  9. Altona Сегодня, 14:00
    Хорошая техника и там, и у нас, со своими прелестями,со своими косяками. Новая статья для любителей,которые любят меряться стальным фаллосом. Однако военный опыт показывает, что мотивированные солдаты,например,хуситы, вооруженные китайскими аналогами АКМ и танками типа Т-55, вполне себе успешно гоняют технологичную саудовскую армию, вооруженную самыми современными военными гаджетами. Касаемо вертолетов,то система спасения экипажа в виде отстрела лопастей и катапультирования-это бесценно.
    Altona
    1. marlin1203 Сегодня, 14:28
      Ка 52 , как и ми28н - "летающий танк", а апач - " мопед".
      marlin1203
  10. ROM1077 Сегодня, 14:01
    Ага только в новостях скромно умолчяли что апачь стреляет ракетами дальше 16км против 6км на нашем ка52 илетят ракеты выстрелил забыл а нашему пилоту надо цель удерживать. и наша пушка от бмп 30м при каждом выстреле смещяет вертолет на 1 градус. у амеров такого гемороя нету и пушка легче в 2 раза...
    ROM1077
    1. marlin1203 Сегодня, 14:27
      Она не от бмп, вроде... ее на бтр 82а ставят.
      marlin1203
    2. Topotun Сегодня, 15:39
      Пушка с боковым размещением (вблизи ЦТ) имеет большую устойчивость чем пушка в турельной установке под носом вертолета. Поэтому разброс у КА при стрельбе меньше. Но и наведение на большие азимутальные углы надо осуществлять доворотом вертолета. Так что, есть свои плюсы и минусы. Да и по ракетам не все однозначно. Скорость полета Атаки около 600 м/с, т.е. при стрельбе на 6 км ракета летит 10 сек (вертолет это время под угрозой поражения), хелфайр летит со скоростю чуть за скорость звука (1.1М если СМИ не врут) что на ту же дистанцию около 20 сек А это время на применение средств ПВО /(по ракте). К тому же самонаведение в условиях поля боя может сильно затруднено. В целом нет смысла сравнивать кто лучше-это только бой покажет. У каждой машины есть плюсы и минусы.
      Topotun
  11. Altona Сегодня, 14:02
    Цитата: rocket757
    У янки всё равно всё самое лучшее. Летающий "утюг" у них тож лучший ...

    -----------------------------
    Янки хотя бы не жопятся на новые системы вооружений в отличие от "энергетической державы".
    Altona
    1. rocket757 Сегодня, 15:22
      Отделим мух от котлет!
      Я за наших жлобов не голосую, был бы правильный кипишь, поддержу не задумываясь!
      За утюг, так летуны его так и зовут, им волю подавай, свободу манёвра ... а шоб за них, что то рулило, поправляло, сдерживало эт они ещё не поняли в чем комфорт\ фишка сего летательного аппарата.
      rocket757
  12. Alexey-74 Сегодня, 14:29
    Интересно а почему янки сравнивают постоянно "Апач" с нашим Ка-52....пусть сравнят с Ми-28Н (Ночным охотником).....хотя сколько не сравнивай, мастерство и мужество экипажа - это главное, а по техническим свойствам эти машины схожи...
    Alexey-74
    1. Грица Сегодня, 15:07
      Согласен, что сравнивать Апач нужно с Ми-28. У них одинаковая схема. Правда, я не уверен, что в этом случае сравнение будет в пользу нашего вертолета.
      А вот с Ка-52 амерам сравнивать нечего...
      Грица
  13. _Jack_ Сегодня, 14:33
    Ка-52 отличный вертолет, но отсутствие самонаводящихся ракет с активной ГСН сводит на нет все его преимущества.
    _Jack_
  14. коноправ Сегодня, 14:57
    Апач создавался как истребитель руских танков. Два вертолета могли вывести из строя танковый батальон, сами находясь вне пределов огня ПВО. Лёгкий, маневренный, способный " по-заячьи" взлетая на несколько секунд, делать пуски и скрываться в складках местности.
    коноправ
  15. tchoni Сегодня, 15:23
    Насколько понимаю, хелфаер имеет несколько лучшие характеристики по дальности, что в сочетании с надвтулочной обзорной РЛС (у лонгбоу) , дает некоторые приимущества апачу. С другой стороны , модификация ка52 катран имеет истребительную (по сути) рлс с афар и возможность применять противокорабельные ракеты и, чисто теоретически, имеет возмтжность модернизации под применение более широкого спектра вооружения воздух-воздух
    tchoni
  16. Комментарий был удален.
  17. raptor1975 Сегодня, 15:34
    Ну уже не первый раз повторяю фанатам наших вертолетов - сравните вооружение, почитайте, ведь видно-же что вооружение АПАЧ ЛОНГБОУ на голову превосходит вооружение наших ударных вертолетов : АПАЧ ЛОНГБОУ : пушка 30мм боекомплект 1200 снарядов , ПТУРы ХЕЙЛФАИР с инфракрасной головкой самонаведения - выстрелил забыл
    KA52 : пушка 30мм боекомплект 460 снарядов, ПТУРы ВИХРь или ШТУРМ с лазерным наведением - то есть нужно подсвечивать цель до попадания ракеты, вертолет рискует быть сбитым.
    Плюс система у АПАЧА ЛОНГБОУ позволяет опозновать за считаные секунды до 256 целей и выпускать ПТУРы ХЕЙЛФАИР за несколько секунд и удалится еще до поподания в цель ракет. Тепловизор и ночная оптика в разы отчетлевее выдают картинку на дисплей АПАЧа по сравнению с KA52. Стоимость АПАЧ ЛОНГБОУ вместе с вооружением на порядок выше стоимости KA52 и это не помешало ему выиграть тендер для поставки ударных вертолетов индусам. Плюсов у KA52 на мой взгляд всего 3 : бронированная кабина, ПТУРы сверхзвуковые и низкая цена вертолета!!!
    raptor1975
Картина дня