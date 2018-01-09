"В РФ создан оперативный штаб для контроля работы ОПК в условиях санкций"

В коллегии ВПК сформирован оперативный штаб для обеспечения устойчивого развития ОПК и стабильного исполнения ГОЗ (гособоронзаказа) в условиях прогнозируемого усиления незаконных санкций США против оборонных предприятий России. Штаб возглавит зампред коллегии ВПК Олег Иванович Бочкарев,

Военно-промышленная комиссия РФ создала специальный штаб для контроля работы оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны в условиях расширения американских санкций, передает Интерфакс сообщение вице-премьера Дмитрия Рогозина.написал Рогозин в «Твиттере».Напомним, осенью прошлого года Госдеп опубликовал список 30 российских компаний и ведомств, сотрудничество с которыми, в том числе, по линии ВТС, может грозить санкциями юридическим и физическим лицам.К концу января американская администрация получит возможность применять экстерриториальные санкции в отношении компаний и физических лиц, которые сотрудничают с российскими предприятиями из санкционного списка.