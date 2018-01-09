16:02 09 января

В РФ создан оперативный штаб для контроля работы ОПК в условиях санкций

Военно-промышленная комиссия РФ создала специальный штаб для контроля работы оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны в условиях расширения американских санкций, передает Интерфакс сообщение вице-премьера Дмитрия Рогозина.

В РФ создан оперативный штаб для контроля работы ОПК в условиях санкций
Заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации О.И. Бочкарев.

В коллегии ВПК сформирован оперативный штаб для обеспечения устойчивого развития ОПК и стабильного исполнения ГОЗ (гособоронзаказа) в условиях прогнозируемого усиления незаконных санкций США против оборонных предприятий России. Штаб возглавит зампред коллегии ВПК Олег Иванович Бочкарев,
написал Рогозин в «Твиттере».


Напомним, осенью прошлого года Госдеп опубликовал список 30 российских компаний и ведомств, сотрудничество с которыми, в том числе, по линии ВТС, может грозить санкциями юридическим и физическим лицам.

К концу января американская администрация получит возможность применять экстерриториальные санкции в отношении компаний и физических лиц, которые сотрудничают с российскими предприятиями из санкционного списка.

Использованы фотографии: twitter.com/Rogozin
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Комментарии 12

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  1. Spartanez300 Сегодня, 13:39
    А у нас что нет возможности ввести санкции американским компаниям , или мы как всегда боимся и перестраховываемся . Да по любому есть , только мы как всегда будем америкосам в рот заглядывать как бы про нас чего плохого не сказали . Честно говоря эта трусливая политика Кремля уже подзадрала .
    Spartanez300
    1. Vard Сегодня, 13:42
      Можно например титан перестать поставлять... или ПО... но вряд ли на это пойдут... компании частные... попадут на деньги...
      Vard
      1. jjj Сегодня, 13:49
        Остается учредить ГКО
        jjj
      2. Anyone Сегодня, 14:00
        Цитата: Vard
        Можно например титан перестать поставлять... или ПО... но вряд ли на это пойдут... компании частные... попадут на деньги...

        Всё можно. Но осторожно. У наших авиакомпаний вообще в авиапарках нет отечественной техники. Суперджет - туда же. В нем нашего и половины нет. Поэтому, не надо наступать себе на фаберже - если мы не будем продавать титан Boeing, то не исключено, что нам не продадут авиатехнику, запчасти и моторы. Кроме того, мы покупаем в США ежегодно на 4 миллиарда баксов чего-то там, которое проходит под маркировкой "секретный код". Очевидно, что-то для ВПК.
        Anyone
    2. влад66 Сегодня, 13:48
      Что раньше то мешало об этом подумать?Тупая вера в "партнеров"?,так не партнеры они,а самый,что есть настоящий враг yes Надежда на русский авось вывезет?,не вывезет авось никогда.
      влад66
    3. Svarog Сегодня, 13:52
      Цитата: Spartanez300
      А у нас что нет возможности ввести санкции американским компаниям , или мы как всегда боимся и перестраховываемся . Да по любому есть , только мы как всегда будем америкосам в рот заглядывать как бы про нас чего плохого не сказали . Честно говоря эта трусливая политика Кремля уже подзадрала .

      Мы ничего уникального не производим, к сожалению... двигатели и титан, титану в Австралии они могут найти замену,а не будем продавать движки - это все равно, что себе в ногу стрелять.. И больше все.. Посмотрите зато на наши полки в магазинах, бытовая химия -90% американцs P&G, Colgate-Palmolive, 5% Французы и 5% мы. Тоже самое в фармацевтике.. Ну короче пока сами товары широкого потребления не будем производить, причем качественные, всегда от них зависеть будем.
      Svarog
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 13:41
    ... уже как в песне :"Идет война народная, ..."
    a.s.zzz888
  3. rocket757 Сегодня, 13:42
    Была одна говорящая голова, теперь будет несколько и на немаленькой такой зарплате!!!
    Интересно, а перевооружение армии опять будет - Ну не шмогла!!! -
    А кормить лошадк ... промышленность финансировать получше не пробовали? Будет достаточное внимание и контроль от ОТВЕТСТВЕННЫХ ведомств\ людей тогда и спрос можно учинить ОТВЕТСТВЕННЫЙ ... с соответствующими выводами и посадками!
    Без них, похоже, никак!!!
    rocket757
  4. Офицер запаса Сегодня, 13:49
    "В РФ создан оперативный штаб для контроля работы ОПК в условиях санкций"

    Штаб - это, конечно. Т.е. прямо заявляется, что правительство - не тянет.
    Но вот по своим ощущениям могу сказать, что давно напрашивается другое решение - создание полностью государственного банка для работы по гособоронзаказу, в котором сотрудники будут иметь соответствующую форму допуска.
    Сейчас спецсчета предприятий, занятых в гособоронзаказе, находятся в коммерческих банках - просто мечта господ шпионов. Все звенья цепочки по кооперации предприятий, по связям, по закупкам - на блюдечке с голубой каемочкой. Раньше даже фамилии руководителей предприятий ВПК были под грифом, а сейчас просто полный бардак.
    Офицер запаса
  5. Spez Сегодня, 13:50
    Очередная комиссия по контролю над комиссией по управлению комиссией.
    Spez
  6. afrikanez Сегодня, 13:52
    В РФ создан оперативный штаб для контроля работы ОПК в условиях санкций
    Чуть позже создадут комиссию для проверки работы штаба. Вот так в стране и плодятся ТРУТНИ!!! am
    afrikanez
  7. Хаджи Мурат Сегодня, 14:01
    вынуждены постепенно переходить все больше к ручному управлению...пора вспоминать 1917 и 1927
    Хаджи Мурат
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