В РФ создан оперативный штаб для контроля работы ОПК в условиях санкций
Военно-промышленная комиссия РФ создала специальный штаб для контроля работы оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны в условиях расширения американских санкций, передает Интерфакс сообщение вице-премьера Дмитрия Рогозина.
Напомним, осенью прошлого года Госдеп опубликовал список 30 российских компаний и ведомств, сотрудничество с которыми, в том числе, по линии ВТС, может грозить санкциями юридическим и физическим лицам.
К концу января американская администрация получит возможность применять экстерриториальные санкции в отношении компаний и физических лиц, которые сотрудничают с российскими предприятиями из санкционного списка.
Заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации О.И. Бочкарев.
В коллегии ВПК сформирован оперативный штаб для обеспечения устойчивого развития ОПК и стабильного исполнения ГОЗ (гособоронзаказа) в условиях прогнозируемого усиления незаконных санкций США против оборонных предприятий России. Штаб возглавит зампред коллегии ВПК Олег Иванович Бочкарев,написал Рогозин в «Твиттере».
Напомним, осенью прошлого года Госдеп опубликовал список 30 российских компаний и ведомств, сотрудничество с которыми, в том числе, по линии ВТС, может грозить санкциями юридическим и физическим лицам.
К концу января американская администрация получит возможность применять экстерриториальные санкции в отношении компаний и физических лиц, которые сотрудничают с российскими предприятиями из санкционного списка.
Использованы фотографии: twitter.com/Rogozin
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