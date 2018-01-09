СМИ Польши: Уголовная ответственность Я.Качиньского - вопрос времени
В польской газете Rzeczpospolita вышел материал под говорящим заголовком «Уголовная ответственность Ярослава Качиньского – это лишь вопрос времени». Автором статьи является адвокат Ежи Науманн, который доводит до сведения читателей мысль о том, что Ярослав Качиньский на все важнейшие посты в стране поставил «своих людей», за их спинами принимает решения, но ни за одно из решений (даже если оно не отвечает законодательству ЕС) ответственности не несёт.
Нужно отметить, что Ярослав Качиньский является главой правящей партии «Право и справедливость». Сам он действительно не занимает постов в правительстве. При этом после выборов 2015 году у этой партии большинство в парламенте – 235 мест из 460, что позволило сформировать однопартийное правительство за более чем четверть века после исчезновения с карты мира Польской Народной Республики.
В материале говорится о том, что Ярослав Качиньский фактически уклоняется от конституционной ответственности за принятые решения последнего времени. Об этом, в частности, говорит еврооппонент Качиньского Дональд Туск. В частности, в ЕС критикуют Варшаву за новые законы о судебной системе, о средствах массовой информации, а также за отказ от солидарности с Брюсселем по вопросу распределения беженцев по квотам.
Добавлено, что Качиньский, уходя от ответственности конституционной, в любом случае не может уйти от ответственности уголовной.
На этом фоне сам г-н Качиньский продолжает осуществлять попытки переключить внимание рядовых поляков на так называемую "руку Москвы" в деле о крушении Ту-154 под Смоленском в 2010 году.
Нужно отметить, что Ярослав Качиньский является главой правящей партии «Право и справедливость». Сам он действительно не занимает постов в правительстве. При этом после выборов 2015 году у этой партии большинство в парламенте – 235 мест из 460, что позволило сформировать однопартийное правительство за более чем четверть века после исчезновения с карты мира Польской Народной Республики.
В материале говорится о том, что Ярослав Качиньский фактически уклоняется от конституционной ответственности за принятые решения последнего времени. Об этом, в частности, говорит еврооппонент Качиньского Дональд Туск. В частности, в ЕС критикуют Варшаву за новые законы о судебной системе, о средствах массовой информации, а также за отказ от солидарности с Брюсселем по вопросу распределения беженцев по квотам.
Добавлено, что Качиньский, уходя от ответственности конституционной, в любом случае не может уйти от ответственности уголовной.
На этом фоне сам г-н Качиньский продолжает осуществлять попытки переключить внимание рядовых поляков на так называемую "руку Москвы" в деле о крушении Ту-154 под Смоленском в 2010 году.
Использованы фотографии: Фейсбук
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