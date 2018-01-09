15:55 09 января

СМИ Польши: Уголовная ответственность Я.Качиньского - вопрос времени

В польской газете Rzeczpospolita вышел материал под говорящим заголовком «Уголовная ответственность Ярослава Качиньского – это лишь вопрос времени». Автором статьи является адвокат Ежи Науманн, который доводит до сведения читателей мысль о том, что Ярослав Качиньский на все важнейшие посты в стране поставил «своих людей», за их спинами принимает решения, но ни за одно из решений (даже если оно не отвечает законодательству ЕС) ответственности не несёт.

СМИ Польши: Уголовная ответственность Я.Качиньского - вопрос времени


Нужно отметить, что Ярослав Качиньский является главой правящей партии «Право и справедливость». Сам он действительно не занимает постов в правительстве. При этом после выборов 2015 году у этой партии большинство в парламенте – 235 мест из 460, что позволило сформировать однопартийное правительство за более чем четверть века после исчезновения с карты мира Польской Народной Республики.


В материале говорится о том, что Ярослав Качиньский фактически уклоняется от конституционной ответственности за принятые решения последнего времени. Об этом, в частности, говорит еврооппонент Качиньского Дональд Туск. В частности, в ЕС критикуют Варшаву за новые законы о судебной системе, о средствах массовой информации, а также за отказ от солидарности с Брюсселем по вопросу распределения беженцев по квотам.

Добавлено, что Качиньский, уходя от ответственности конституционной, в любом случае не может уйти от ответственности уголовной.

На этом фоне сам г-н Качиньский продолжает осуществлять попытки переключить внимание рядовых поляков на так называемую "руку Москвы" в деле о крушении Ту-154 под Смоленском в 2010 году.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 19

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  1. Spartanez300 Сегодня, 13:45
    Этакий серый кардинал , но если что он не при делах .
    Spartanez300
    1. Шура пермский Сегодня, 13:48
      что черноухих не пускает в польшу,то тут с ним согласен,пусть немцы с легушатниками принимают подарочки с востока...
      Шура пермский
    2. влад66 Сегодня, 13:54
      Да пускай хоть всех пересажают,абсолютно плевать на кичливых,березу им из Смоленска в подарок. laughing
      влад66
    3. тол100в Сегодня, 15:29
      Цитата: Spartanez300
      Этакий серый кардинал , но если что он не при делах

      Цитата: Spartanez300
      Этакий серый кардинал , но если что он не при делах

      А может ему предложить персональный самолет?
      тол100в
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 13:46
    ... и в польше стрелочники есть... laughing
    a.s.zzz888
  3. assa67 Сегодня, 13:51
    странно,что его в самолете не было.....может "рука" вовсе и не в Москве?
    assa67
    1. роман66 Сегодня, 13:59
      рука-то Москвы, а вот где она lol
      роман66
      1. assa67 Сегодня, 14:01
        она везде!..длинная... laughing
        assa67
        1. роман66 Сегодня, 14:04
          и цепкая такая! laughing
          роман66
          1. assa67 Сегодня, 14:06
            ей бы еще и глаза ,чтобы по-ближе пошурудила...
            assa67
            1. роман66 Сегодня, 14:08
              казалось бы да, длинной рукой везде почесать удобно
              роман66
              1. assa67 Сегодня, 14:13
                чесать-то чесать,а вот присмотреться кого за фаберже ухватить...
                assa67
                1. роман66 Сегодня, 14:14
                  уууу! тут даже не осьминогом надо быть а многолапым везделюбом
                  роман66
                  1. assa67 Сегодня, 14:18
                    это уже не к нам,....это к радужным гейропейцам и матрасникам
                    Цитата: роман66
                    надо быть а многолапым везделюбом
                    assa67
            2. тол100в Сегодня, 15:34
              Цитата: assa67
              ,чтобы по-ближе пошурудила..

              Шорохом не обойдешься, Треск стоять будет!
              тол100в
              1. assa67 Сегодня, 15:42
                пора бы уже..сначала у себя придушить либесасню слегка,чтобы не гавкали...ну а потом и вокруг оглядеться soldier
                assa67
  4. rocket757 Сегодня, 13:52
    Нормальный такой злой "карлик", "великий" в политике.
    А по теме ... а наф она здесь нужна???
    rocket757
  5. Сибирский цирюльник Сегодня, 14:38
    ..А кто понесёт знамя борьбы за демократию? Мацеревич??))
    Сибирский цирюльник
  6. Topotun Сегодня, 15:41
    Что-то в Польше на тихий переворот похоже.... МО турнули, этих дейтелей прижимают... К чему бы это?
    Topotun
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