15:58 09 января

ВМС Финляндии получат шведские 400-мм торпеды

Шведская компания Saab Dynamics заключила контракт на разработку и поставку ВМС Финляндии перспективных 400-мм противолодочных торпед NLT (New Lightweight Torpedo, шведское обозначение Tp 47), сообщает bmpd со ссылкой на шведское оборонное закупочное ведомство FMV.

Ракетный катер Pori типа Hamina ВМС Финляндии.

Первая партия торпед должна поступить в Финляндию в 2023 году. Таким образом финский флот впервые за более чем 70 лет получит на вооружение торпедное оружие, которого он лишился по условиям военных ограничений подписанного Финляндией Парижского мирного договора от 10 февраля 1947 года.


Торпеды типа Тр 47 финский флот планирует получить в ходе предстоящей модернизации четыре ракетных катера типа Hamina. Ремонт и модернизация четырех ракетных катеров типа Hamina будет проведена в рамках программы Laivue 2000 («Флотилия 2000»), которая дополняет программу Laivue 2020 включающее строительство четырех новых многоцелевых корветов.

«Торпеда Тр 47 является дальнейшим развитием электрической торпеды Тр 45, состоящей на вооружении ВМС Швеции с 1993 года, но имеет полностью новую энергетическую установку. Торпеда Тр 47 электрическая, с новой многократно заряжаемой аккумуляторной батареей на LiFePO4, новым бесколлекторным синхронным электродвигателем постоянного тока со встроенным электронным управлением, и с водометным движителем», – говорится в материале.

Скорость Тр 47 варьируется от 10 до 35 (в перспективе с увеличением до 45) узлов, дальность хода до 11 миль, глубина – от 10 до 300 м. Калибр – 400 мм, длина – 2850 мм, масса – 340 кг.

Тр 47 заявлена как особо оптимизированная для действий на мелководье и для поражения не только подводных лодок, но и малогабаритных автономных подводных аппаратов.

Использованы фотографии: ВМС Финляндии
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Комментарии 5

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  1. роман66 Сегодня, 14:02
    эх, такой хороший заголовок был! получит торпеды!..... каждому кораблю!
    роман66
    1. Hankey Bannister Сегодня, 14:22
      laughing Поймал себя на мысли-два авиатора комментировать флотских дел людей собрались тут. drinks hi
      Hankey Bannister
      1. роман66 Сегодня, 14:24
        hi а чего-то флотских и не видать! Серега, старый плавучий чемодан, ты где? АУУУ!
        роман66
      2. Нормаль ок Сегодня, 15:33
        Согласен. Я артиллерист, и бесит когда люди, ни фига не понимающие, на "Военном обозрении" постят всякую фигню.
        Нормаль ок
  2. san4es Сегодня, 14:23
    Торпеды типа Тр 47 финский флот планирует получить в ходе предстоящей модернизации четыре ракетных катера типа Hamina.

    Общие характеристики ракетных катеров типа «Hamina»:
    Экипаж, чел.: 26;
    Водоизмещение, т: 250;
    Длина, м: 51;
    Ширина, м: 8,5;
    Осадка, м: 1,7;
    Двигатель: 2 х Rolls Royce Kamewa;
    Скорость, уз.: 30;
    Запас хода, миль: 500;
    Вооружение: 1 х 57-мм орудие Bofors Mk.3, 2 х 12,7-мм пулемета НСВ, 8 х ракет Umkhonto-IR, 4 х ракеты RBS-15 mk3 или ССМ, 1 х Merimiina 2000
    Основу вооружения ракетных катеров типа «Hamina» составляют четыре контейнерные пусковые установки противокорабельных ракет МТО-85М. Эта ракета создана шведской фирмой СААБ на базе ПКР RBS15 Mk3.

    san4es
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