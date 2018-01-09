ВМС Финляндии получат шведские 400-мм торпеды
Шведская компания Saab Dynamics заключила контракт на разработку и поставку ВМС Финляндии перспективных 400-мм противолодочных торпед NLT (New Lightweight Torpedo, шведское обозначение Tp 47), сообщает bmpd со ссылкой на шведское оборонное закупочное ведомство FMV.
Первая партия торпед должна поступить в Финляндию в 2023 году. Таким образом финский флот впервые за более чем 70 лет получит на вооружение торпедное оружие, которого он лишился по условиям военных ограничений подписанного Финляндией Парижского мирного договора от 10 февраля 1947 года.
Торпеды типа Тр 47 финский флот планирует получить в ходе предстоящей модернизации четыре ракетных катера типа Hamina. Ремонт и модернизация четырех ракетных катеров типа Hamina будет проведена в рамках программы Laivue 2000 («Флотилия 2000»), которая дополняет программу Laivue 2020 включающее строительство четырех новых многоцелевых корветов.
«Торпеда Тр 47 является дальнейшим развитием электрической торпеды Тр 45, состоящей на вооружении ВМС Швеции с 1993 года, но имеет полностью новую энергетическую установку. Торпеда Тр 47 электрическая, с новой многократно заряжаемой аккумуляторной батареей на LiFePO4, новым бесколлекторным синхронным электродвигателем постоянного тока со встроенным электронным управлением, и с водометным движителем», – говорится в материале.
Скорость Тр 47 варьируется от 10 до 35 (в перспективе с увеличением до 45) узлов, дальность хода до 11 миль, глубина – от 10 до 300 м. Калибр – 400 мм, длина – 2850 мм, масса – 340 кг.
Тр 47 заявлена как особо оптимизированная для действий на мелководье и для поражения не только подводных лодок, но и малогабаритных автономных подводных аппаратов.
Первая партия торпед должна поступить в Финляндию в 2023 году. Таким образом финский флот впервые за более чем 70 лет получит на вооружение торпедное оружие, которого он лишился по условиям военных ограничений подписанного Финляндией Парижского мирного договора от 10 февраля 1947 года.
Торпеды типа Тр 47 финский флот планирует получить в ходе предстоящей модернизации четыре ракетных катера типа Hamina. Ремонт и модернизация четырех ракетных катеров типа Hamina будет проведена в рамках программы Laivue 2000 («Флотилия 2000»), которая дополняет программу Laivue 2020 включающее строительство четырех новых многоцелевых корветов.
«Торпеда Тр 47 является дальнейшим развитием электрической торпеды Тр 45, состоящей на вооружении ВМС Швеции с 1993 года, но имеет полностью новую энергетическую установку. Торпеда Тр 47 электрическая, с новой многократно заряжаемой аккумуляторной батареей на LiFePO4, новым бесколлекторным синхронным электродвигателем постоянного тока со встроенным электронным управлением, и с водометным движителем», – говорится в материале.
Скорость Тр 47 варьируется от 10 до 35 (в перспективе с увеличением до 45) узлов, дальность хода до 11 миль, глубина – от 10 до 300 м. Калибр – 400 мм, длина – 2850 мм, масса – 340 кг.
Тр 47 заявлена как особо оптимизированная для действий на мелководье и для поражения не только подводных лодок, но и малогабаритных автономных подводных аппаратов.
Использованы фотографии: ВМС Финляндии
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