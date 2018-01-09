В метре от земли: на что способны пилоты истребителей

Пилоты истребительной авиации считаются элитой Военно-воздушных сил большинства стран мира. Их способность вести маневренные воздушные бои на огромных скоростях всегда поражало воображение. С появлением пилотажных групп фигуры высшего пилотажа стали "более доступными" обывателю. Теперь знаменитые Мертвую петлю или Кобру Пугачева можно увидеть практически на каждом авиасалоне.



Однако, порой и "рядовые" пилоты вытворяют весьма опасные маневры вне всяких выставок и представлений. В сети была опубликована видео-подборка рискованных кульбитов в исполнении пилотов разных стран, среди которых и экипажи ВКС России.











