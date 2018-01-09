15:56 09 января

Пхеньян и Сеул восстановили линию военной экстренной связи

КНДР и Республика Корея договорились возобновить работу горячей линии связи между военными двух стран, целью которой является предотвращение обострения ситуации на Корейском полуострове. Об этом проинформировало во вторник агентство Yonhap.

Пхеньян и Сеул восстановили линию военной экстренной связи


КНДР завершила технические работы, необходимые для восстановления линии, которая начнет работать в среду, сообщило в свою очередь агентство Reuters со ссылкой на заместителя министра объединения Республики Корея Чун Хэ Сона. По его словам, представители Пхеньяна известили об этом южнокорейскую делегацию на проходящих в настоящее время переговорах.


Работа канала связи между представителями вооруженных сил двух государств была прервана в 2013 году по инициативе КНДР. Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман во время своего визита в Пхеньян в декабре прошлого года призвал стороны восстановить каналы связи, в том числе между военными, чтобы снизить опасность просчетов, передает ТАСС

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 7

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  1. oldseaman1957 Сегодня, 14:02
    А поимели северокорейцы Трампа!.Так же как Россия из Сирии, так и они из решения корейского вопроса полосатиков в наглую отодвинули. И опять Дональд умоется.
    oldseaman1957
    1. rocket757 Сегодня, 14:07
      Пока мож и не до КОНЦА, но перспектива то какая!!!
      rocket757
      1. Hankey Bannister Сегодня, 14:11
        Они всех поимели.Красавцы.
        Hankey Bannister
      2. Чёрный Сегодня, 14:15
        А поимели северокорейцы Трампа!.Так же как Россия из Сирии, так и они из решения корейского вопроса полосатиков в наглую отодвинули. И опять Дональд умоется.
        Согласен.Хотя исключительные уже успели приписать эту заслугу себе...санкции мол сработали. laughing Впрочем, я так думаю, на решение КНДР сесть за стол переговоров действительно повлияли - китайцы и мы. Трамп никогда не скрывал (ещё в предвыборных речах неоднократно говорил), что основной упор во внешней политике сделает на противодействие Китаю . Отсюда и резкая реакция США на ядерную программу КНДР ( хотя она началась не сегодня и не вчера) . Им нужен был ПОВОД! Повод для размещения своих баз с ЯО в непосредственной близости от Китая ( да и нашего ДВ). А тут им на счастье и Ын включился в игру " у кого больше ядерный чемоданчик". ...Китайцы быстро всё смекнули и ( как я считаю) вынудили КНДР сесть за стол переговоров.Как ни крути , а Китай основной торговый партнёр КНДР и действовать без оглядки на него даше Ын не станет.
        Чёрный
    2. Sam_gosling Сегодня, 14:12
      Ну раз вы так говорите, то так оно и правда произошло. Гомогеронтофилы корейцы накрячили старичка из штатов. Браво! Пятьдесят грамм с локтя за здоровье т-ща Ына.
      Sam_gosling
    3. влад66 Сегодня, 14:20
      КНДР и Республика Корея договорились возобновить работу горячей линии связи между военными двух стран, целью которой является предотвращение обострения ситуации на Корейском полуострове.

      И присутствие никаких полосатых обезьянок не требуется,никаких АУГ,да Трампуша до Рейгана тебе как до Пхеньяна на карачках. laughing
      влад66
  2. anjey Сегодня, 14:08
    КНДР и Республика Корея договорились возобновить работу горячей линии связи между военными двух стран
    Ведь могут, когда захотят и никаких авианосцев сша подгонять не надо и десятков "Минсков" собирать...
    anjey
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