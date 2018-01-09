Пхеньян и Сеул восстановили линию военной экстренной связи

КНДР и Республика Корея договорились возобновить работу горячей линии связи между военными двух стран, целью которой является предотвращение обострения ситуации на Корейском полуострове. Об этом проинформировало во вторник агентство Yonhap.КНДР завершила технические работы, необходимые для восстановления линии, которая начнет работать в среду, сообщило в свою очередь агентство Reuters со ссылкой на заместителя министра объединения Республики Корея Чун Хэ Сона. По его словам, представители Пхеньяна известили об этом южнокорейскую делегацию на проходящих в настоящее время переговорах.Работа канала связи между представителями вооруженных сил двух государств была прервана в 2013 году по инициативе КНДР. Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман во время своего визита в Пхеньян в декабре прошлого года призвал стороны восстановить каналы связи, в том числе между военными, чтобы снизить опасность просчетов, передает ТАСС