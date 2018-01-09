16:00 09 января

Армия США тестирует новую систему целеуказания для артиллерии

Вооружённые силы США приступили к финальному этапу тестирования системы JETS (Joint Effects Targeting System), сообщает портал businessinsider.com

Армия США тестирует новую систему целеуказания для артиллерии

Система JETS


JETS представляет собой новую систему целеуказания для артиллерии. Компактное устройство размером с армейский бинокль и массой менее 2,5 кг способно определять все необходимые данные цели и в режиме реального времени передавать их артиллеристам. Вместе с треногой и дополнительными аккумуляторами комплект весит менее 10 кг — это в несколько раз меньше, чем система целеуказания, используемая в американской армии сейчас.


Это совершенно новая передовая технология, которая является сдвигом парадигмы того, как полевая артиллерия может быть использована на поле битвы. JETS может превратить гаубицу или самоходное артиллерийское орудие в гигантскую снайперскую винтовку
— рассказал подполковник Майкл Фрэнк, руководитель подразделения Soldier Precision Targeting Devices.

Американская армия заказала системы JETS в сентябре 2016 года, а в течение прошлого года они прошли ряд испытаний, в том числе на прочность (при десантировании). Все испытания оказались успешными, и сейчас вооружённые силы США приступили к финальному тестированию системы. Если оно пройдёт успешно, то уже в середине текущего года американские артиллеристы начнут получать JETS на вооружение, передает "Warspot"

Использованы фотографии: businessinsider.com
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Комментарии 16

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  1. Hankey Bannister Сегодня, 14:13
    Может,хоть теперь в цель будут попадать,а не в больницы и свадьбы?
    Hankey Bannister
    1. Jurkovs Сегодня, 14:18
      Ну это то как раз не от техники зависит, а от национальности.
      Jurkovs
    2. marlin1203 Сегодня, 14:22
      Передавать данные цели артиллеристам в реальном времени? Это что, прорыв? У цели 2 основных параметра:вид и координаты. А если они по gps будут палить продолжать, то толку никакого в случае противодействия средствами рэб. Так что карта, карандаш, линейка)))
      marlin1203
      1. Чёрный Сегодня, 14:34
        Без целеуказания никуда laughing
        Чёрный
  2. Vard Сегодня, 14:14
    Гладко было на бумаге.. да забыли про овраги... а по ним ходить... Хорошая погода, в засаде... вот тогда может быть... а так... очередной гаджет...
    Vard
  3. Alexey-74 Сегодня, 14:21
    Посмотрим в действии, а то США очень хорошие шоумены и хреновые вояки.....
    Alexey-74
  4. Max Golovanovo Сегодня, 14:25
    На самом деле всё осталось по старинке. Задний спец указывает на цель пальцем.
    Max Golovanovo
  5. anjey Сегодня, 14:25
    Вооружённые силы США приступили к финальному этапу тестирования системы JETS (Joint Effects Targeting System),
    Если в Сирии,то неплохо бы по российски "откалибровать" амерское изделие....
    anjey
  6. макс702 Сегодня, 14:28
    Идея отличная, вопрос в реализации.. смогут достичь заданых параметров , значит сделают прорыв в огневой поддержке, а по уму смогут давать целеуказание не только арте. но и танкистам, авиации, да и вообще повысят ситуационную осведомленность на поле боя.. интересно разрабатываются ли у нас аналоги...
    макс702
  7. Rusland Сегодня, 14:30
    На прочность при десантировании. Кидать с самолёта- его не кидали, значит кто-то его положил в рюкзак вместо парашюта. smile
    Rusland
  8. коноправ Сегодня, 14:31
    Нормальный " гофрированный лом" - смесь джипиес навигатора, лазерного дальномера и вычислителя. Координаты снял, отправил. Там приняли ввели в свой вычислитель и бабахнули на дальность 30 км. Но! Тот кто дал координаты цели , должен корректировать На малых дальностях должно быть будет эффективно, а на больших? Там ветер в приземном слое, ветер на высоте, нагрев ствола, температура заряда..... Получится ли снайперская винтовка? Видимо аппаратуру сделали специально для малограмотных , которые могут только кнопки нажимать.
    коноправ
    1. chenia Сегодня, 15:25
      Цитата: коноправ
      а на больших? Там ветер в приземном слое, ветер на высоте,


      И баллистику (привлекаемых орудий) и метео и вращение земли и т.д. все учитывают. Такие системы нужны, они позволяют за считанные секунды открывать огонь, с учетом АСУНО (тут обработка данных - причем для каждого орудия в веере и с учетом районного расположения ОП, и отработкой установок на орудии - занимает доли секунды). Вот принятие решения на огонь (ньюанс- у них наблюдатели, а командиры принимающие решение на поражение(в отличие от нас спрятаны на ОП)) займет больше времени (хотя тоже секунды). Так, в этом плане артиллерия и должна развиваться.

      Цитата: КВУ-НСвД
      современных сложных помеховых условиях или не дай бог " вспышки справа" в


      Однозначно. Нормальный артиллерист может (и должен) вести огонь когда и КНП и ОП не привязаны. И трезвым, и пьяным. и бритым и небритым, даже если только сполз с женщины вести огонь обязан (так нас учили).
      Тут уже надо не только пользоваться гадхетами.
      chenia
  9. КВУ-НСвД Сегодня, 14:35
    Все эти гаджеты - конечно хорошо и необходимо в 21 веке , а вот интересно - американских артиллеристов учат обращению с буссолью , ориентированию по карте ,найти север без компаса , посчитать вручную прицел и доворот или "метео" или звуковой артразведке с пом. секундомера ну и тд и тп. ведь в современных сложных помеховых условиях или не дай бог " вспышки справа" всё это оборудование может сразу стать хламом
    КВУ-НСвД
  10. Andvigor Сегодня, 14:40
    Цитата: макс702
    Идея отличная, вопрос в реализации.. смогут достичь заданых параметров , значит сделают прорыв в огневой поддержке, а по уму смогут давать целеуказание не только арте. но и танкистам, авиации, да и вообще повысят ситуационную осведомленность на поле боя.. интересно разрабатываются ли у нас аналоги...

    Надеюсь, что да. Идея интересная и полезная, как встроенная в систему управления боем, я полагаю.
    Andvigor
  11. Нормаль ок Сегодня, 14:49
    Армия США тестирует новую систему целеуказания для артиллерии

    Блин, а я ещё застал время, когда мы в училище с "крыльями" бегали. "Скрытно занять КНП", блин железная фигня за плечами. Но это ещё ерунда, когда на ДАКи перешли, - железный ящик с очень неудобными тонкими ручками. Вот и займи "скрытно" laughing
    Нормаль ок
  12. НЕКСУС Сегодня, 15:46
    Осталось подготовить корректировщиков,которые будут давать указания арте,при этом находясь у противника под боком. А теперь вопрос-а у матрассов ,при таком раскладе ,когда идет война,а не "избиение младенцев" найдутся такие солдаты?
    НЕКСУС
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