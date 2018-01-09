Армия США тестирует новую систему целеуказания для артиллерии
Вооружённые силы США приступили к финальному этапу тестирования системы JETS (Joint Effects Targeting System), сообщает портал businessinsider.com
JETS представляет собой новую систему целеуказания для артиллерии. Компактное устройство размером с армейский бинокль и массой менее 2,5 кг способно определять все необходимые данные цели и в режиме реального времени передавать их артиллеристам. Вместе с треногой и дополнительными аккумуляторами комплект весит менее 10 кг — это в несколько раз меньше, чем система целеуказания, используемая в американской армии сейчас.
Американская армия заказала системы JETS в сентябре 2016 года, а в течение прошлого года они прошли ряд испытаний, в том числе на прочность (при десантировании). Все испытания оказались успешными, и сейчас вооружённые силы США приступили к финальному тестированию системы. Если оно пройдёт успешно, то уже в середине текущего года американские артиллеристы начнут получать JETS на вооружение, передает "Warspot"
Система JETS
JETS представляет собой новую систему целеуказания для артиллерии. Компактное устройство размером с армейский бинокль и массой менее 2,5 кг способно определять все необходимые данные цели и в режиме реального времени передавать их артиллеристам. Вместе с треногой и дополнительными аккумуляторами комплект весит менее 10 кг — это в несколько раз меньше, чем система целеуказания, используемая в американской армии сейчас.
Это совершенно новая передовая технология, которая является сдвигом парадигмы того, как полевая артиллерия может быть использована на поле битвы. JETS может превратить гаубицу или самоходное артиллерийское орудие в гигантскую снайперскую винтовку— рассказал подполковник Майкл Фрэнк, руководитель подразделения Soldier Precision Targeting Devices.
Американская армия заказала системы JETS в сентябре 2016 года, а в течение прошлого года они прошли ряд испытаний, в том числе на прочность (при десантировании). Все испытания оказались успешными, и сейчас вооружённые силы США приступили к финальному тестированию системы. Если оно пройдёт успешно, то уже в середине текущего года американские артиллеристы начнут получать JETS на вооружение, передает "Warspot"
Использованы фотографии: businessinsider.com
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