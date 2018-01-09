Авиабазу Хмеймим могла бы надежно прикрыть ЗСУ 2С38 «Деривация ПВО»
Новейшая российская 57-мм зенитная самоходная установка 2С38 «Деривация ПВО» может надежно прикрыть базу ВКС Хмеймим в Сирии от малогабаритных боевых дронов, которые в последние дни пытаются использовать экстремисты, пишет Вестник Мордовии.
По мнению военных экспертов, лучшей возможности испытать эту систему в реальных условиях трудно найти.
«Выполненная на базе БМП-3 установка обладает высокими характеристиками подвижности. Она способна также сбивать реактивные снаряды, не говоря уже о таких целях, как самолеты, вертолеты и крылатые ракеты. Учитывая местную специфику, "Деривация ПВО" пригодилась бы и для уничтожения высокоподвижных целей на земле и воде», – говорится в материале Льва Романова.
Максимальная дальность поражения установки – 6 км, высота – 4,5 км. Скорострельность - 120 выстрелов/мин. Полный боекомплект – 148 выстрелов. Экипаж – 3 человека.
На 2С38 установлена современная оптико-электронная система обнаружения и прицеливания, способная видеть, не демаскируя себя, днем и ночью в любых погодных условиях.
По мнению автора, данная система «может по праву может считаться лучшим в мире – ничего подобного пока нет ни в одной иностранной армии».
По мнению военных экспертов, лучшей возможности испытать эту систему в реальных условиях трудно найти.
«Выполненная на базе БМП-3 установка обладает высокими характеристиками подвижности. Она способна также сбивать реактивные снаряды, не говоря уже о таких целях, как самолеты, вертолеты и крылатые ракеты. Учитывая местную специфику, "Деривация ПВО" пригодилась бы и для уничтожения высокоподвижных целей на земле и воде», – говорится в материале Льва Романова.
Максимальная дальность поражения установки – 6 км, высота – 4,5 км. Скорострельность - 120 выстрелов/мин. Полный боекомплект – 148 выстрелов. Экипаж – 3 человека.
На 2С38 установлена современная оптико-электронная система обнаружения и прицеливания, способная видеть, не демаскируя себя, днем и ночью в любых погодных условиях.
По мнению автора, данная система «может по праву может считаться лучшим в мире – ничего подобного пока нет ни в одной иностранной армии».
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru
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