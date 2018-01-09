15:55 09 января

Авиабазу Хмеймим могла бы надежно прикрыть ЗСУ 2С38 «Деривация ПВО»

Новейшая российская 57-мм зенитная самоходная установка 2С38 «Деривация ПВО» может надежно прикрыть базу ВКС Хмеймим в Сирии от малогабаритных боевых дронов, которые в последние дни пытаются использовать экстремисты, пишет Вестник Мордовии.

Авиабазу Хмеймим могла бы надежно прикрыть ЗСУ 2С38 «Деривация ПВО»


По мнению военных экспертов, лучшей возможности испытать эту систему в реальных условиях трудно найти.


«Выполненная на базе БМП-3 установка обладает высокими характеристиками подвижности. Она способна также сбивать реактивные снаряды, не говоря уже о таких целях, как самолеты, вертолеты и крылатые ракеты. Учитывая местную специфику, "Деривация ПВО" пригодилась бы и для уничтожения высокоподвижных целей на земле и воде», – говорится в материале Льва Романова.

Максимальная дальность поражения установки – 6 км, высота – 4,5 км. Скорострельность - 120 выстрелов/мин. Полный боекомплект – 148 выстрелов. Экипаж – 3 человека.



На 2С38 установлена современная оптико-электронная система обнаружения и прицеливания, способная видеть, не демаскируя себя, днем и ночью в любых погодных условиях.

По мнению автора, данная система «может по праву может считаться лучшим в мире – ничего подобного пока нет ни в одной иностранной армии».

Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru
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Комментарии 33

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  1. Hankey Bannister Сегодня, 14:27
    Бы...Опять эта наша "бы"...
    Hankey Bannister
    1. Muvka Сегодня, 14:35
      Тут подразумевается именно испытание. Так то Панцирь отработал на 5+.
      Muvka
      1. Пользователь Сегодня, 14:51
        Панцирь хорош, но получаются "золотые" дроны. А материальный вопрос довольно существенный, не зря же ВПК работает со столькими иностранными заказчиками. Никто не говорит, что раз дорого, то сбивать не надо. Автор предлагает обдумать вариант с тем же исходом, но меньшими затратами.
        Пользователь
        1. Muvka Сегодня, 15:10
          Вообще-то у панциря есть 30мм пушки. Они как раз выходят дешевле, чем 57мм...
          Muvka
          1. Гартны Сегодня, 15:42
            Вообще-то "Панцирь" не способен выявить и сбить миномётные снаряды. А про эту "Деривацию". так если бы у бабушки был был бы..., то это был бы дедушка.
            Гартны
        2. сергей32 Сегодня, 15:17
          Прошу прощение у профессиональных военных за свое штатское ИМХО, но мне представляется, что эффективно было бы разработать системы аналогичные активной защите бронетехники. Чтобы в автоматическом режиме системы, расположенные по периметру охраняемой территории, могли сбивать и беспилотники и мины и прочие подарки.
          сергей32
        3. Пользователь Сегодня, 15:18
          Хотя тут я, возможно, погорячился. Панцирь же ЗРПК, поэтому пушечное вооружение надо сравнивать. У панциря 30-мм пушка 2А38, как у тунгуски, а у деривации 57-мм новой разработки. Значит смысл неверное есть.
          Пользователь
      2. НЕКСУС Сегодня, 15:36
        Цитата: Muvka
        Так то Панцирь отработал на 5+.

        Борьбой и перехватом малоразмерных дронов должны заниматься не Панцири и даже не эта Деривация с 150 снарядами в БК,а комплексы РЭБ. Даже тот же залп из пушки Деривации будет куда дороже ,чем тот дрон за 50 долларов ,купленный в магазине.
        Думаю нужен комплекс РЭБ ,накрывающий наши обьекты куполом,входя в который,малоразмерные дроны падали бы как зеленые мухи,при действии дихлофоса,лишенные управления и связи.
        НЕКСУС
    2. Starover_Z Сегодня, 14:43
      Цитата: Hankey Bannister
      Бы...Опять эта наша "бы"...

      Новейшая российская 57-мм зенитная самоходная установка 2С38 «Деривация ПВО» может надежно прикрыть базу ВКС Хмеймим в Сирии от малогабаритных боевых дронов

      А она состоит на вооружении российской армии ? Или же к ней тоже относится:
      ничего подобного пока нет ни в одной иностранной армии
      Starover_Z
    3. макс702 Сегодня, 14:51
      Как только данный пепелац впихнуть в войска не пробуют.. Пока нет снаряда с программируемым взрывателем (за вменяемую цену) говорить не о чем.. Охота пострелять 57мм ? не вопрос достаем с хранения ЗСУ-57 и в бой.. По уму несколько модернизированная данная машина была бы весьма востребованной при охране баз, блок постов, при сопровождении колонн..
      макс702
    4. Spartanez300 Сегодня, 15:27
      Было бы неплохо протестировать самоходку в боевых условиях .
      Spartanez300
      1. Гартны Сегодня, 15:43
        лет через -цать возможно да. ))
        Гартны
  2. Сибирский цирюльник Сегодня, 14:29
    Спецы,просветите- что за "зверь" такой,правду пишут?)) честно, даже не слыхал, о нем..(
    Сибирский цирюльник
  3. _Jack_ Сегодня, 14:30
    57-мм не многовато для деревянных и пластмассовых самолетиков?
    _Jack_
    1. роман66 Сегодня, 14:35
      да, кстати! на той же базе сделать противодронный вариант с гатлингом калибра так. 12.7
      роман66
      1. Гартны Сегодня, 15:44
        можно ещё добавить "гиперболоид" инженера Гарина и тогда вообще будет поБЕДА,
        Гартны
    2. midivan Сегодня, 14:50
      Цитата: _Jack_
      57-мм не многовато для деревянных и пластмассовых самолетиков?

      Видимо дело в дальности, Зу-23 вроде на 2 км бьет только, да и в размере снаряда еще наверное, он как я понимаю разрываться должен, а пулей не так то и просто попасть на 4 км request ИМХА
      midivan
      1. Пользователь Сегодня, 15:07
        У зенитного снаряда осколочно-фугасное действие, т.к. расстояние, скорость, маневренность и относительно небольшие размеры воздушных целей делают огонь обычными пулями малоэффективным. Да бронирования у целей как такового нет.
        Пользователь
  4. assa67 Сегодня, 14:35
    надо со складов "Максимы"счетвереные вытаскивать..оптику на них приличную....))))))))
    assa67
  5. Alexey-74 Сегодня, 14:35
    Опробовать в Сирии однозначно надо. Как я понял наше МО уже имеет виды на эту машину («Деривация ПВО»)....шмалять по пластиковым дронам из "Панцирей" дороговато, может так и лучше будет
    Alexey-74
    1. Vlad.by Сегодня, 14:46
      Шмалять надо по точкам запуска.
      Желательно еще до запуска или сразу же после!
      Тогда желания запускать и количество желающих запустить резко поубавится.
      Пары тройки снарядов от Града или НУРСов будет достаточно.
      Vlad.by
    2. Чичиков Сегодня, 14:54
      С каких пор 30-мм снаряд стал дешевле 57? Не говоря о боезапасе снарядов, 1400 против 148!
      Чичиков
      1. fan_ Сегодня, 15:41
        гдетож проходила информация, что для сбития беспилотников уже легкую ракету сделали ....для панциря, вместо одной обычный ракеты ...будет ставится контейнер с 4-ми малыми ракетами внутри. СБивай не хочу.
        fan_
  6. midivan Сегодня, 14:42
    [/quote]Скорострельность - 120 выстрелов/мин. Полный боекомплект – 148 выстрелов[quote]
    Почему такой маленький б\к. кто нибудь может объяснить? Это же хрень полная, два раза нажал на гашетку и потарахтел за снарядами.
    midivan
  7. Andvigor Сегодня, 14:43
    Цитата: Alexey-74
    Опробовать в Сирии однозначно надо. Как я понял наше МО уже имеет виды на эту машину («Деривация ПВО»)....шмалять по пластиковым дронам из "Панцирей" дороговато, может так и лучше будет

    Да, однозначно "нада правирять"!
    Andvigor
  8. Slon1978 Сегодня, 14:44
    Такая система хороша для борьбы с вертолетами - относительно медленными и крупногабаритными целями - дешево, сердито и вполне эффективно. Также может быть многофункциональной и работать по земле. Но как базовая система для защиты от дронов и тем более реактивных снарядов... не знаю... ракеты явно надежней, дальнобойней и эффективней при работе со всех ракурсов, в том числе вдогон.
    Slon1978
  9. svp67 Сегодня, 14:45
    Она способна также сбивать реактивные снаряды, не говоря уже о таких целях, как самолеты, вертолеты и крылатые ракеты.
    А минометные мины может? Вот пока не научится - нечего ей там делать
    svp67
  10. san4es Сегодня, 14:46

    ...дальность обнаружения через один из телевизионных каналов беспилотного летательного аппарата типа «Берд Ай — 400» в обзорном режиме составляет 700 м, в режиме узкого поля зрения — 4900 м. Штурмовик А-10 будет виден в первом режиме уже на дальности в 6400 м, а во втором — в 12 300 м


    Оптико-электронная система обнаружения и прицеливания ОЭС ОП разработки ОАО «Пеленг» (Минск), установленная на боевой машине 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса по ОКР «Деривация-ПВО»
    Тепловизионный канал позволяет обнаруживать цели размером 2,3 х 2,3 м с вероятностью 80% на дальности в 10 000 м и распознавать их на дистанции в 4 000 м
    san4es
    1. tchoni Сегодня, 15:13
      и
      Цитата: san4es
      Тепловизионный канал позволяет обнаруживать цели размером 2,3 х 2,3 м с вероятностью 80% на дальности в 10 000 м и распознавать их на дистанции в 4 000 м

      Таки они с такими характеристиками желают сбивать дроны и снаряды?! - таки пусть они с этой удочкой рыбу ловить гуляют...
      tchoni
      1. san4es Сегодня, 15:16
        Цитата: tchoni
        .. с такими характеристиками....

        request ...Видать улучшились fellow
        ...то статья от 29.08.2017
        http://ya-russ.ru/besposhhadnaya-2s38-noveyshaya-
        derivatsiya-pvo-raskryivaet-sekretyi-2/

        san4es
  11. Rusland Сегодня, 14:47
    И калибр, и скорострельность, как-то настораживает такое боевое применение.
    Rusland
  12. Комментарий был удален.
  13. senima56 Сегодня, 14:53
    Авиабаза "Хмейми" давно уже "надежно прикрыта" ЗРК "Панцирь С-1"! Так что "могла бы..." давайте оставим. А вот "испытать в действии" - хорошая идея. Тем более эта установка еще проходит испытания и ее нет не только в иностранных армиях, но и в российской! Потому как еще даже не принята у нас на вооржение.
    senima56
  14. viktorch Сегодня, 15:03
    че за бред в статье, сей мандулет уступает панцырю во всем, что он там прикрыть надежно должен ?:??? с чем панцырь не справится этот шушпанцер и подавно ничего не сможет сделать
    viktorch
  15. assa67 Сегодня, 15:03
    Цитата: san4es

    ...дальность обнаружения через один из телевизионных каналов беспилотного летательного аппарата типа «Берд Ай — 400» в обзорном режиме составляет 700 м, в режиме узкого поля зрения — 4900 м. Штурмовик А-10 будет виден в первом режиме уже на дальности в 6400 м, а во втором — в 12 300 м

    .....всегда интересная инфа от Санчеса
    Оптико-электронная система обнаружения и прицеливания ОЭС ОП разработки ОАО «Пеленг» (Минск), установленная на боевой машине 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса по ОКР «Деривация-ПВО»
    Тепловизионный канал позволяет обнаруживать цели размером 2,3 х 2,3 м с вероятностью 80% на дальности в 10 000 м и распознавать их на дистанции в 4 000 м
    assa67
  16. tchoni Сегодня, 15:10
    Максимальная дальность поражения установки – 6 км, высота – 4,5 км. Скорострельность - 120 выстрелов/мин. Полный боекомплект – 148 выстрелов. Экипаж – 3 человека.

    Вот ни о чем! в мире есть100500 зсу имеющих аналогичные или близкие показатели. А вот то, что реально интересно:
    - дальность обнаружения малоразмерных целей (эпр порядка 1 дм и меньше), и малоконтрастных.
    -число одновременно сопровождаемых целей
    - число обстреливаемых целей
    -время реакции
    -характеристики снаряда
    - количиство снарядов , необходимых для поражения одной цели
    и т.п. и т.д.
    tchoni
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