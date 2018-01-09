Сводка за неделю 30 декабря - 5 января о военной и социальной ситуации в ДНР и ЛНР от военкора «Маг»

На этой неделе количество обстрелов продолжало снижаться. В ДНР до перемирия в сутки было 30-40 обстрелов, теперь за неделю только 17 раз, в ЛНР уровень обстрелов также снизился до 5 раз в неделю. Но, увеличилось количество полетов БЛА ВСУ. Ну а мы в свою очередь их стараемся сбивать.В целом считаю, что это первое перемирие и первый православный праздник, который не был омрачен сильными обстрелами жертвами среди мирного населения. Но, к сожалению, на этой неделе был ранен один военнослужащий ВСДНР от осколка мины и еще один погиб от снайперского огня.Украинская армия пользуясь объявленным перемирием, продолжает перегруппировывать свои подразделения, в том числе находящиеся вблизи линии соприкосновения.В своем отчете за 4 января, миссия ОБСЕ отметила факт отсутствия 12 самоходных гаубиц калибра 122-мм «Гвоздика» в местах отвода украинской тяжелой техники. Нет сомнений, что эта и другая тяжелая артиллерия ВСУ в данные момент находится у линии разграничения и надежно укрыта до, спланированного командованием АТО, наступления.Судя по анализу основных перемещений, колон авто- и бронетехники, а также изменения логистики в подвозе материальных средств для соединений и подразделений, мы можем сделать вывод о подготовке ВСУ к вероятным активным провокационным действиям на мариупольском направлении.По данным разведки армии ДНР, планируемая к прибытию к середине января 93-я омбр (отдельная механизированная бригада) на самом деле идет на усиление уже находящейся в районе н.п. Волноваха 28-й омбр.Кроме этого, в районе н.п. Мариуполя, в зоне ответственности 59-й омпбр (отдельной мотопехотной бригады) враг усилил аэроразведку с использованием БПЛА и разведывательных групп.Разведка продолжала выявлять вдоль линии боевого соприкосновения наличие запрещенных Минскими соглашениями вооружения и военной техники ВСУ.- в районах населенных пунктов Попасная, Красный Пахарь и Мироновка выявлены огневые позиции 122-мм гаубиц Д-30 из состава 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.- в районе населенного пункта Дмитровка Новоайдарского района располагаются восемь танков из состава танковой роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.- в районе Попасной на территории железнодорожного депо обнаружено две единицы САУ 2С1 "Гвоздика".- в районе Новозвановки на позициях 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ находятся шесть единиц замаскированных 100-мм противотанковых пушек МТ-12 "Рапира".Основное количество украинской техники и вооружения, находящегося на линии соприкосновения, регулярно отражается в ежедневных официальных отчетах Специальной миссии ОБСЕ как отсутствующее в местах хранения, выявленное в результате контроля отведенного вооружения. Так, на этой неделе в отчетах ОБСЕ зафиксировано отсутствие единиц:- восьми 152-мм буксируемых гаубиц Д-20;- пяти 152-мм буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б";- шести 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 "Лягушка";- 10 120-мм минометов М120 и 2Б11;- четырех танков Т-64 и Т-72;- семи 100-мм противотанковых пушек МТ-12 "Рапира";- шести 85-мм противотанковых пушек Д-48.Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.11:18 Петровский район Донецка наши ПВО сбили БЛА ВСУ.16:00 в районе Аэропорта позиционные перестрелки.21:00 севернее Горловки в районе Зайцево и Гольмовский обстрелы м минометов калибром 82-мм.22:03 Докучаевск наши ПВО сбили БЛА ВСУ.За субботу ВСУ обстреляли ДНР 4 раза.Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы четырех населенных пунктов Республики, по которым применялись минометы, гранатометы и стрелковое оружие.За субботу в ЛНР обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано. Режим прекращения огня соблюдался.В этот день ни в ДНР, ни в ЛНР обстрелов не зафиксировано. Режим прекращения огня соблюдался.В понедельник ВСУ обстреляли ДНР 3 раза. Ранен один военнослужащий ВС ДНР.На Донецком направлении миномётным обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы населённых пунктов Ясиноватая и Сосновское, по которым ВСУ, выпустили 18 мин калибром 82-мм.В ЛНР обстрелов не было.18:40 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов и гранатометов.21:00 в районе Попасная (ЛНР) обстрел с минометов калибром 82-мм.22:40 Петровский район Донецка бой с применением к/к пулеметов и минометов.ВСУ обстреляли ДНР 3 раза.Обстреляны были - на Горловском направлении поселок Зайцево, на Донецком - Трудовские в Петровском районе Донецка и Спартак, по которым применялись 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие.Во вторник ВСУ обстреляли ЛНР 2 раза.10:45 украинская сторона осуществила очередную провокацию в районе КПВВ «Марьинка». В момент скопления на нем гражданских лиц пункт пропуска подвергся обстрелу из крупнокалиберного пулемета. После чего, в ожидании ответного огня со стороны ВС ДНР, украинская сторона в одностороннем порядке закрыла КПВВ. Но силы армии ДНР ответного огня не открывали. Что интересно, в тот период времени в районе КПВВ находились представители миссии ОБСЕ.11:00 – 17:00 на южном фронте Коминтерново обстрелы из к/к пулеметов, гранатометов и минометов.15:45 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов и минометов.15:50 западнее Горловки обстрел минами калибром 120-мм.19:50 в районе Зайцево стрелковый бой, периодически минометы.В среду ВСУ обстреляли ДНР 3 раза.Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы н.п. Доломитное, Трудовские в Петровском районе Донецка и Железная Балка, по которым применялись гранатометы и стрелковое оружие.В среду ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз.12:00 на южном фронте Коминтерново снова под минометным обстрелом.16:00 в районе Стаханов (ЛНР) обстрел минами калибром 120-мм.19:10 Пролетарский район Донецка наши ПВО сбили БЛА ВСУ.19:30 Луганск в восточных пригородах взрыв мины. От взрыва поврежден забор.20:07 Горловка наши ПВО сбили БЛА ВСУ.За сутки ВСУ обстреляли ДНР 2 раза.Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы населённых пунктов на Горловском направлении, по которым применялись вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.В ЛНР в четверг обстрелов не зафиксировано.14:05 на Светлодарской дуге в районах Логвиново и Калиново (ЛНР) бои с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС и минометов калибром 82-мм и 120-мм.15:30 в районе Нижнее Лозовое обстрел наших позиций из СПГ-9 и АГС.20:00 Север Горловки под обстрелом. Минометы 82 и 120мм, бронетехника, АГС, РПГ.23:30 на Светлодарской дуге продолжают греметь бои с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС и минометов.23:50 Логвиново под обстрелом минометов калибром 120-мм.В пятницу ВСУ обстреляли ДНР 4 раза. Погиб один военнослужащий ВС ДНР.В канун Рождества ВСУ обстреляли 6-ю минами калибром 120-мм, гранатометами и стрелковым оружием н.п. Ленинское, а также из гранатометов и стрелкового оружия н.п. Зайцево.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза, применив 120 и 82 мм минометы, СПГ и АГС. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Логвиново и Нижнее Лозовое.Всего за неделю:ВСУ обстреляли ДНР 17 раз. Ранен один и погиб один военнослужащий ВС ДНР.Всего, с начала объявленного перемирия, с 23 декабря, зафиксировано 37 нарушений «Новогоднего перемирия», по городам и поселкам Республики выпущено более 500 боеприпасов. Обстрелам подверглись районы двенадцати населённых пунктов ДНР.ВСУ обстреляли ЛНР 5 раз. Всего по территории Республики было выпущено 115 снарядов, мин и гранат.