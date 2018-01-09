Сводка за неделю 30 декабря - 5 января о военной и социальной ситуации в ДНР и ЛНР от военкора «Маг»
На этой неделе количество обстрелов продолжало снижаться. В ДНР до перемирия в сутки было 30-40 обстрелов, теперь за неделю только 17 раз, в ЛНР уровень обстрелов также снизился до 5 раз в неделю. Но, увеличилось количество полетов БЛА ВСУ. Ну а мы в свою очередь их стараемся сбивать.
Рождественская служба в разбомбленном Свято Иверском монастыре возле Донецкого аэропорта
В целом считаю, что это первое перемирие и первый православный праздник, который не был омрачен сильными обстрелами жертвами среди мирного населения. Но, к сожалению, на этой неделе был ранен один военнослужащий ВСДНР от осколка мины и еще один погиб от снайперского огня.
ДНР:
Украинская армия пользуясь объявленным перемирием, продолжает перегруппировывать свои подразделения, в том числе находящиеся вблизи линии соприкосновения.
В своем отчете за 4 января, миссия ОБСЕ отметила факт отсутствия 12 самоходных гаубиц калибра 122-мм «Гвоздика» в местах отвода украинской тяжелой техники. Нет сомнений, что эта и другая тяжелая артиллерия ВСУ в данные момент находится у линии разграничения и надежно укрыта до, спланированного командованием АТО, наступления.
Судя по анализу основных перемещений, колон авто- и бронетехники, а также изменения логистики в подвозе материальных средств для соединений и подразделений, мы можем сделать вывод о подготовке ВСУ к вероятным активным провокационным действиям на мариупольском направлении.
По данным разведки армии ДНР, планируемая к прибытию к середине января 93-я омбр (отдельная механизированная бригада) на самом деле идет на усиление уже находящейся в районе н.п. Волноваха 28-й омбр.
Кроме этого, в районе н.п. Мариуполя, в зоне ответственности 59-й омпбр (отдельной мотопехотной бригады) враг усилил аэроразведку с использованием БПЛА и разведывательных групп.
ЛНР:
Разведка продолжала выявлять вдоль линии боевого соприкосновения наличие запрещенных Минскими соглашениями вооружения и военной техники ВСУ.
- в районах населенных пунктов Попасная, Красный Пахарь и Мироновка выявлены огневые позиции 122-мм гаубиц Д-30 из состава 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
- в районе населенного пункта Дмитровка Новоайдарского района располагаются восемь танков из состава танковой роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.
- в районе Попасной на территории железнодорожного депо обнаружено две единицы САУ 2С1 "Гвоздика".
- в районе Новозвановки на позициях 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ находятся шесть единиц замаскированных 100-мм противотанковых пушек МТ-12 "Рапира".
Основное количество украинской техники и вооружения, находящегося на линии соприкосновения, регулярно отражается в ежедневных официальных отчетах Специальной миссии ОБСЕ как отсутствующее в местах хранения, выявленное в результате контроля отведенного вооружения. Так, на этой неделе в отчетах ОБСЕ зафиксировано отсутствие единиц:
- восьми 152-мм буксируемых гаубиц Д-20;
- пяти 152-мм буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б";
- шести 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 "Лягушка";
- 10 120-мм минометов М120 и 2Б11;
- четырех танков Т-64 и Т-72;
- семи 100-мм противотанковых пушек МТ-12 "Рапира";
- шести 85-мм противотанковых пушек Д-48.
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
30.12.17, суббота
11:18 Петровский район Донецка наши ПВО сбили БЛА ВСУ.
16:00 в районе Аэропорта позиционные перестрелки.
21:00 севернее Горловки в районе Зайцево и Гольмовский обстрелы м минометов калибром 82-мм.
22:03 Докучаевск наши ПВО сбили БЛА ВСУ.
За субботу ВСУ обстреляли ДНР 4 раза.
Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы четырех населенных пунктов Республики, по которым применялись минометы, гранатометы и стрелковое оружие.
За субботу в ЛНР обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано. Режим прекращения огня соблюдался.
31.12.17, воскресенье
В этот день ни в ДНР, ни в ЛНР обстрелов не зафиксировано. Режим прекращения огня соблюдался.
01.01.18, понедельник
В понедельник ВСУ обстреляли ДНР 3 раза. Ранен один военнослужащий ВС ДНР.
На Донецком направлении миномётным обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы населённых пунктов Ясиноватая и Сосновское, по которым ВСУ, выпустили 18 мин калибром 82-мм.
В ЛНР обстрелов не было.
02.01.18, вторник
18:40 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов и гранатометов.
21:00 в районе Попасная (ЛНР) обстрел с минометов калибром 82-мм.
22:40 Петровский район Донецка бой с применением к/к пулеметов и минометов.
ВСУ обстреляли ДНР 3 раза.
Обстреляны были - на Горловском направлении поселок Зайцево, на Донецком - Трудовские в Петровском районе Донецка и Спартак, по которым применялись 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие.
Во вторник ВСУ обстреляли ЛНР 2 раза.
03.01.18, среда
10:45 украинская сторона осуществила очередную провокацию в районе КПВВ «Марьинка». В момент скопления на нем гражданских лиц пункт пропуска подвергся обстрелу из крупнокалиберного пулемета. После чего, в ожидании ответного огня со стороны ВС ДНР, украинская сторона в одностороннем порядке закрыла КПВВ. Но силы армии ДНР ответного огня не открывали. Что интересно, в тот период времени в районе КПВВ находились представители миссии ОБСЕ.
11:00 – 17:00 на южном фронте Коминтерново обстрелы из к/к пулеметов, гранатометов и минометов.
15:45 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов и минометов.
15:50 западнее Горловки обстрел минами калибром 120-мм.
19:50 в районе Зайцево стрелковый бой, периодически минометы.
В среду ВСУ обстреляли ДНР 3 раза.
Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы н.п. Доломитное, Трудовские в Петровском районе Донецка и Железная Балка, по которым применялись гранатометы и стрелковое оружие.
В среду ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз.
04.01.18, четверг
12:00 на южном фронте Коминтерново снова под минометным обстрелом.
16:00 в районе Стаханов (ЛНР) обстрел минами калибром 120-мм.
19:10 Пролетарский район Донецка наши ПВО сбили БЛА ВСУ.
19:30 Луганск в восточных пригородах взрыв мины. От взрыва поврежден забор.
20:07 Горловка наши ПВО сбили БЛА ВСУ.
За сутки ВСУ обстреляли ДНР 2 раза.
Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы населённых пунктов на Горловском направлении, по которым применялись вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.
В ЛНР в четверг обстрелов не зафиксировано.
05.01.18, пятница
14:05 на Светлодарской дуге в районах Логвиново и Калиново (ЛНР) бои с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС и минометов калибром 82-мм и 120-мм.
15:30 в районе Нижнее Лозовое обстрел наших позиций из СПГ-9 и АГС.
20:00 Север Горловки под обстрелом. Минометы 82 и 120мм, бронетехника, АГС, РПГ.
23:30 на Светлодарской дуге продолжают греметь бои с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС и минометов.
23:50 Логвиново под обстрелом минометов калибром 120-мм.
В пятницу ВСУ обстреляли ДНР 4 раза. Погиб один военнослужащий ВС ДНР.
В канун Рождества ВСУ обстреляли 6-ю минами калибром 120-мм, гранатометами и стрелковым оружием н.п. Ленинское, а также из гранатометов и стрелкового оружия н.п. Зайцево.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза, применив 120 и 82 мм минометы, СПГ и АГС. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Логвиново и Нижнее Лозовое.
Всего за неделю:
ВСУ обстреляли ДНР 17 раз. Ранен один и погиб один военнослужащий ВС ДНР.
Всего, с начала объявленного перемирия, с 23 декабря, зафиксировано 37 нарушений «Новогоднего перемирия», по городам и поселкам Республики выпущено более 500 боеприпасов. Обстрелам подверглись районы двенадцати населённых пунктов ДНР.
ВСУ обстреляли ЛНР 5 раз. Всего по территории Республики было выпущено 115 снарядов, мин и гранат.
Всех с праздниками, терпения и здоровья!
Рождественская служба в разбомбленном Свято Иверском монастыре возле Донецкого аэропорта
В целом считаю, что это первое перемирие и первый православный праздник, который не был омрачен сильными обстрелами жертвами среди мирного населения. Но, к сожалению, на этой неделе был ранен один военнослужащий ВСДНР от осколка мины и еще один погиб от снайперского огня.
ДНР:
Украинская армия пользуясь объявленным перемирием, продолжает перегруппировывать свои подразделения, в том числе находящиеся вблизи линии соприкосновения.
В своем отчете за 4 января, миссия ОБСЕ отметила факт отсутствия 12 самоходных гаубиц калибра 122-мм «Гвоздика» в местах отвода украинской тяжелой техники. Нет сомнений, что эта и другая тяжелая артиллерия ВСУ в данные момент находится у линии разграничения и надежно укрыта до, спланированного командованием АТО, наступления.
Судя по анализу основных перемещений, колон авто- и бронетехники, а также изменения логистики в подвозе материальных средств для соединений и подразделений, мы можем сделать вывод о подготовке ВСУ к вероятным активным провокационным действиям на мариупольском направлении.
По данным разведки армии ДНР, планируемая к прибытию к середине января 93-я омбр (отдельная механизированная бригада) на самом деле идет на усиление уже находящейся в районе н.п. Волноваха 28-й омбр.
Кроме этого, в районе н.п. Мариуполя, в зоне ответственности 59-й омпбр (отдельной мотопехотной бригады) враг усилил аэроразведку с использованием БПЛА и разведывательных групп.
ЛНР:
Разведка продолжала выявлять вдоль линии боевого соприкосновения наличие запрещенных Минскими соглашениями вооружения и военной техники ВСУ.
- в районах населенных пунктов Попасная, Красный Пахарь и Мироновка выявлены огневые позиции 122-мм гаубиц Д-30 из состава 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
- в районе населенного пункта Дмитровка Новоайдарского района располагаются восемь танков из состава танковой роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.
- в районе Попасной на территории железнодорожного депо обнаружено две единицы САУ 2С1 "Гвоздика".
- в районе Новозвановки на позициях 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ находятся шесть единиц замаскированных 100-мм противотанковых пушек МТ-12 "Рапира".
Основное количество украинской техники и вооружения, находящегося на линии соприкосновения, регулярно отражается в ежедневных официальных отчетах Специальной миссии ОБСЕ как отсутствующее в местах хранения, выявленное в результате контроля отведенного вооружения. Так, на этой неделе в отчетах ОБСЕ зафиксировано отсутствие единиц:
- восьми 152-мм буксируемых гаубиц Д-20;
- пяти 152-мм буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б";
- шести 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 "Лягушка";
- 10 120-мм минометов М120 и 2Б11;
- четырех танков Т-64 и Т-72;
- семи 100-мм противотанковых пушек МТ-12 "Рапира";
- шести 85-мм противотанковых пушек Д-48.
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
30.12.17, суббота
11:18 Петровский район Донецка наши ПВО сбили БЛА ВСУ.
16:00 в районе Аэропорта позиционные перестрелки.
21:00 севернее Горловки в районе Зайцево и Гольмовский обстрелы м минометов калибром 82-мм.
22:03 Докучаевск наши ПВО сбили БЛА ВСУ.
За субботу ВСУ обстреляли ДНР 4 раза.
Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы четырех населенных пунктов Республики, по которым применялись минометы, гранатометы и стрелковое оружие.
За субботу в ЛНР обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано. Режим прекращения огня соблюдался.
31.12.17, воскресенье
В этот день ни в ДНР, ни в ЛНР обстрелов не зафиксировано. Режим прекращения огня соблюдался.
01.01.18, понедельник
В понедельник ВСУ обстреляли ДНР 3 раза. Ранен один военнослужащий ВС ДНР.
На Донецком направлении миномётным обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы населённых пунктов Ясиноватая и Сосновское, по которым ВСУ, выпустили 18 мин калибром 82-мм.
В ЛНР обстрелов не было.
02.01.18, вторник
18:40 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов и гранатометов.
21:00 в районе Попасная (ЛНР) обстрел с минометов калибром 82-мм.
22:40 Петровский район Донецка бой с применением к/к пулеметов и минометов.
ВСУ обстреляли ДНР 3 раза.
Обстреляны были - на Горловском направлении поселок Зайцево, на Донецком - Трудовские в Петровском районе Донецка и Спартак, по которым применялись 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие.
Во вторник ВСУ обстреляли ЛНР 2 раза.
03.01.18, среда
10:45 украинская сторона осуществила очередную провокацию в районе КПВВ «Марьинка». В момент скопления на нем гражданских лиц пункт пропуска подвергся обстрелу из крупнокалиберного пулемета. После чего, в ожидании ответного огня со стороны ВС ДНР, украинская сторона в одностороннем порядке закрыла КПВВ. Но силы армии ДНР ответного огня не открывали. Что интересно, в тот период времени в районе КПВВ находились представители миссии ОБСЕ.
11:00 – 17:00 на южном фронте Коминтерново обстрелы из к/к пулеметов, гранатометов и минометов.
15:45 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов и минометов.
15:50 западнее Горловки обстрел минами калибром 120-мм.
19:50 в районе Зайцево стрелковый бой, периодически минометы.
В среду ВСУ обстреляли ДНР 3 раза.
Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы н.п. Доломитное, Трудовские в Петровском районе Донецка и Железная Балка, по которым применялись гранатометы и стрелковое оружие.
В среду ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз.
04.01.18, четверг
12:00 на южном фронте Коминтерново снова под минометным обстрелом.
16:00 в районе Стаханов (ЛНР) обстрел минами калибром 120-мм.
19:10 Пролетарский район Донецка наши ПВО сбили БЛА ВСУ.
19:30 Луганск в восточных пригородах взрыв мины. От взрыва поврежден забор.
20:07 Горловка наши ПВО сбили БЛА ВСУ.
За сутки ВСУ обстреляли ДНР 2 раза.
Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы населённых пунктов на Горловском направлении, по которым применялись вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.
В ЛНР в четверг обстрелов не зафиксировано.
05.01.18, пятница
14:05 на Светлодарской дуге в районах Логвиново и Калиново (ЛНР) бои с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС и минометов калибром 82-мм и 120-мм.
15:30 в районе Нижнее Лозовое обстрел наших позиций из СПГ-9 и АГС.
20:00 Север Горловки под обстрелом. Минометы 82 и 120мм, бронетехника, АГС, РПГ.
23:30 на Светлодарской дуге продолжают греметь бои с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС и минометов.
23:50 Логвиново под обстрелом минометов калибром 120-мм.
В пятницу ВСУ обстреляли ДНР 4 раза. Погиб один военнослужащий ВС ДНР.
В канун Рождества ВСУ обстреляли 6-ю минами калибром 120-мм, гранатометами и стрелковым оружием н.п. Ленинское, а также из гранатометов и стрелкового оружия н.п. Зайцево.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза, применив 120 и 82 мм минометы, СПГ и АГС. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Логвиново и Нижнее Лозовое.
Всего за неделю:
ВСУ обстреляли ДНР 17 раз. Ранен один и погиб один военнослужащий ВС ДНР.
Всего, с начала объявленного перемирия, с 23 декабря, зафиксировано 37 нарушений «Новогоднего перемирия», по городам и поселкам Республики выпущено более 500 боеприпасов. Обстрелам подверглись районы двенадцати населённых пунктов ДНР.
ВСУ обстреляли ЛНР 5 раз. Всего по территории Республики было выпущено 115 снарядов, мин и гранат.
Всех с праздниками, терпения и здоровья!
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