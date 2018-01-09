04:14 10 января

Мацеревича и нескольких других польских министров отправили в отставку

Вступивший чуть более месяца назад в должность премьер-министр Польши Матуеш Моравецкий провёл перестановки в кабинете министров. По последним данным, в отставку отправлены несколько ключевых министров польского правительства. Речь идёт, в частности, о министре иностранных дел Витольде Ващиковском, а также о главе министерства обороны Польши Антони Мацеревиче.

В польской прессе говорится о том, что решение о перестановках Моравецкий представил в ходе аудиенции у президента страны Анджея Дуды. По некоторым сведениям, президент решение нового главы правительства одобрил.

Незадолго до отставки несколько министров, в их числе и Мацеревич, были награждены.
Мацеревича и нескольких других польских министров отправили в отставку



Помимо Ващиковского и Мацеревича своих постов лишились ещё семь министров польского кабмина, которым до Муравецкого руководила Беата Шидло. В отставку отправлены министры окружающей среды, внутренних дел, информатизации, здравоохранения, инфраструктуры и строительства и др.

Польские СМИ сообщают, что МИД страны возглавит Яцек Чапутович (экс-глава аналитического департамента МИД), а главное военное ведомства Мариуш Блащак. Блащак до недавнего времени находился на должности главы польского МВД, в итоге сменив силовые посты.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/macierewiczantoni
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 100

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  1. Azazelo Вчера, 15:01
    ))) Как же мы теперь без страшных угроз этого дядиньки
    Azazelo
    1. Шура пермский Вчера, 15:05
      надо к нам его отправить и за массовую клевету закрыть его лет на 15...
      Шура пермский
      1. oldseaman1957 Вчера, 15:14
        Мацеревича и нескольких других польских министров отправили в отставку
        - Обратно в психушку?
        oldseaman1957
        1. LSA57 Вчера, 15:28
          Цитата: oldseaman1957
          - Обратно в психушку?

          в облегчённую. за заслуги
          LSA57
        2. Злой543 Вчера, 15:28
          Галюциногенные грибы в Польше теперь объявленны вне закона?
          Злой543
        3. Now we are free Вчера, 16:05
          Ни ... себе новость! Впрочем, надеяться, что на его место придёт если и вменяемый то не русофоб не стоит, это Польша...

          П.С. Надеюсь его не направят в РФ послом...
          Now we are free
          1. Николай Грек Вчера, 18:00
            Цитата: Now we are free
            П.С. Надеюсь его не направят в РФ послом...

            recourse recourse recourse явно он не получит "аккредитацию" от дяди Вовы!!! wassat wassat laughing laughing laughing
            Николай Грек
          2. Ныробский Вчера, 23:08
            Цитата: Now we are free
            Ни ... себе новость! Впрочем, надеяться, что на его место придёт если и вменяемый то не русофоб не стоит, это Польша...
            Однако в этих перестановках есть положительный момент - с уходом Мацеревича, погибшие в авиакатастрофе под Смоленском обретут покой. Их уже более 40 раз эксгумировали на "БИС" по прихоти этого старого ду рачка.
            Ныробский
        4. Микадо Вчера, 16:09
          - Обратно в психушку?

          прямо в тему персонажа на Вашей аватарке laughing
          - Людвиг Аристархович, если Вы не прекратите так себя вести, мы отравим Вас туда, откуда Вы пришли!
          - Нет! В тюрьму я не вернусь!
          Микадо
        5. Incvizitor Вчера, 17:53
          - Обратно в психушку?

          Там одна большая...
          Incvizitor
          1. фигвам Вчера, 18:30
            Теперь поставят адекватного, либо вообще конченного дебила.













































































            фигвам
            1. jjj Вчера, 19:49
              У них пишут, что и Качиньского скоро посадят
              jjj
      2. 210окв Вчера, 15:15
        Вот интересно.Западные чепушила отправленные в отставку начинают говорить правильные вещи..Этому похоже не грозит.А насчёт 15 лет,то у нас самих за клевету не судят,не говоря уже о забугорных врунов.
        Цитата: Шура пермский
        надо к нам его отправить и за массовую клевету закрыть его лет на 15...
        210окв
      3. Geisenberg Вчера, 15:18
        Цитата: Шура пермский
        надо к нам его отправить и за массовую клевету закрыть его лет на 15...


        Нафиг он нам не нужен ! Своих говнюков полное правительство.

        Но кто несчастных поляков теперь будет защищать от "русской агрессии" ? ))))
        Geisenberg
        1. Pirogov Вчера, 17:03
          Цитата: Geisenberg
          Но кто несчастных поляков теперь будет защищать от "русской агрессии" ?

          Да после таких министров ,поляков лечить нужно ,а не защищать .
          Pirogov
      4. LSA57 Вчера, 15:27
        Цитата: Шура пермский
        надо к нам его отправить и за массовую клевету закрыть его лет на 15.

        рот ему зашить лет на 5. в камере берёзу посадить. не выдержит и сам в петлю влезет
        LSA57
      5. тол100в Вчера, 15:47
        Цитата: Шура пермский
        надо к нам

        Госдеп отправить!
        тол100в
      6. Пленник Вчера, 16:04
        Он не дееспособный, его нельзя сажать. Можно только лечить.
        Пленник
    2. влад66 Вчера, 15:13
      Да уж Мацеревича все таки немножко жаль,смешил нас он знатно,теперь пускай нервишки расшатанные подлечит. laughing
      влад66
    3. Spartanez300 Вчера, 15:25
      Сомневаюсь что на их месте окажутся люди числящихся друзьями России , скорее всего банальная рокировка пациентов психбольницы .
      Spartanez300
      1. Hoc vince Вчера, 15:39
        "А вы, друзья, как ни садитесь,
        Всё в музыканты не годитесь".
        Hoc vince
    4. Владыка Ситх Вчера, 15:38
      Однако сбываются мои мечты, которые я загадывал под бой курантов! drinks
      Владыка Ситх
      1. LiSiCyn Вчера, 16:54
        Владыка, здраствуйте !!! Со всеми, прошедшими и наступающими праздниками Вас !!! hi Здоровья, удачи и семейного благополучия... Как там у вас ? В двух словах... В ЛНР, я так понимаю, зачистка полным ходом ?
        LiSiCyn
        1. Владыка Ситх Вчера, 17:04
          Здравия желаю товарищ Лисицын bully
          У нас спецназ отдельного полка ДНР работает с теми, кто занял Травневое и Гладосово. Потери ВСУ перевалили за 1,5 месяца за 50 - это 200-х. Это подразделение самое лучшее в оснащении. И это они котел закрыли в Дебальцево.
          В ЛНР те кто сидел вышли и садят тех, кто их садил. Подразделения лучше стали получать вооружение. Как насчет экономики не в курсе.
          Владыка Ситх
          1. LiSiCyn Вчера, 17:12
            Спасибо за сводки... Таможню, между Республиками сняли ? Или "все вернулось, на круги своя"? Сергей, всем сердцем с Вами, держитесь... Пусть в Новом году, все снаряды и мины ук роповские, взрываются, только на их собственных позициях.
            LiSiCyn
            1. Владыка Ситх Вчера, 17:51
              Нет, не сняли.
              Владыка Ситх
          2. Николай Грек Вчера, 18:03
            Цитата: Владыка Ситх
            В ЛНР те кто сидел вышли и садят тех, кто их садил.

            ну это хоть справедливость восторжествовала или опять какая-то хЭ???? feel feel feel
            Николай Грек
            1. Владыка Ситх Вчера, 19:14
              Это вопрос к Главам республик.
              Владыка Ситх
    5. Геркулесыч Вчера, 15:42
      Теперь всех, кого отправили в отставку, в самолет, и срочно в Россию, к знакомой Смоленской березе wassat
      Геркулесыч
    6. alexmach Вчера, 15:50
      Не спешите. Ещё не ясно что там понесет новый дяденька.
      alexmach
      1. dauria Вчера, 18:59
        Ещё не ясно что там понесет новый дяденька.

        Это неважно. Главное - меньше будут артачиться с теми же "беженцами" и мнить себя самостоятельными. А русофобия само собой, её пока не отменял Вашингтон. Вот если понадобится американцам с Россией дружить - тогда и поляки лизать руку приползут. Смотреть тошно на них.
        dauria
        1. alexmach Вчера, 19:43
          Да вот не факт. Это ж не инициатива лично Мацаревича артачиться по поводу беженцев и прочие, как и русофобия. Это именно текущая программа польских политических элит, и отвечающие ей настоения общества. От того что поменяются пару говорящих голов ни политическия программа ни настроения общества не изменятся.

          Другой вопрос, что эти кадровые изменения могут отображать какие-то реальные изменения ы вышеозначенном.. А могут и не отображать ничего и быть просто плановой кадровой ротацией. Вообщем новость интересная, что она на практике означает мы скоро увидим, а радоваться я бы пока не спешил. Может там какой хитрый план реализуют - выпустили политического клоуна Мацаревича (как Жириновского в России), он погримасничал, сделал свое дело (информацию там какю закинул, позиции элит кое-какие гротескно озвучил) и ушел на покой, на смену ему прийдет тот, кто будет пожинать результаты его клоунады к примеру более спокойно и взвешенно без пышных заявлений реализовывать озвученное им.
          alexmach
    7. Rusland Вчера, 16:03
      Лекции будут читать в университете или советниками в Куев. smile
      Rusland
    8. сибиралт Вчера, 16:22
      Молодцы поляки! Наше правительство заслуживает того же в полном составе, если уж дошло до принятия "закона об окурках". Маразм полнейший! belay
      сибиралт
      1. Николай Грек Вчера, 18:04
        Цитата: сибиралт
        если уж дошло до принятия "закона об окурках". Маразм полнейший!

        what what what посвинячить любите??? wassat wassat wassat lol lolкстати, какова бывает ваша реакция на очередной летний пожар по вине человека, который спалили очередной поселок??? feel feel
        Николай Грек
    9. Альф Вчера, 20:57
      Цитата: Azazelo
      ))) Как же мы теперь без страшных угроз этого дядиньки

      Блащак заменит. Курс-то не изменится.
      Альф
  2. Masya Masya Вчера, 15:03
    а также о главе министерства обороны Польши Антони Мацеревиче.

    Так, это праздник какой- то!!! laughing
    Masya Masya
    1. 210окв Вчера, 15:17
      Марина,добрый день.Думаете что этот организм одумается?А мне уже и эта новость не порадует-меченного в новостях увидел.На весь день настроение кого нибудь порвать.
      Цитата: Masya Masya
      а также о главе министерства обороны Польши Антони Мацеревиче.

      Так, это праздник какой- то!!! laughing
      210окв
    2. Лелёк Вчера, 15:18
      Цитата: Masya Masya
      Так, это праздник какой- то!!!


      Добрый день, Марина. А в чём радость? Думаете Блащак будет лучше "небритого попугая"? Военное ведомство "несгиневшей" заточено под выполнение предписаний и приказов командования НАТО и ни шагу в сторону так же как МИД этой страны ДОЛЖЕН согласовывать свои телодвижения с МИДами ЕС и США (а нето - санкции, что уже было проделано в декабре 2017-го).
      Лелёк
      1. Masya Masya Вчера, 15:28
        Лев, приветик! love он просто теперь будет гадить из- за угла... lol но теперь его высказывание- в игнор!
        Masya Masya
        1. Лелёк Вчера, 15:44
          Цитата: Masya Masya
          Masya Masya


          Да дьявол с ними. Суть-то в том (ИМХО), что снятые с должностей деятели проявили недопустимую для ЕС прыть и фанаберию в старании сесть в первом ряду, за что Польша получила розги и теперь старается дистанцироваться от этих одиозных личностей. А то, что эта страна будет гадить нам при каждом удобном случае, никто не сомневается. Посмотрел сегодня визги Якуба Корейбы на первом канале и чуть не сблевал, а он - рупор Польши на наших ток-шоу.
          Лелёк
          1. Masya Masya Вчера, 15:47
            В подарок!!! love love love
            Masya Masya
      2. Балу Вчера, 15:49
        Цитата: Лелёк
        Военное ведомство "несгиневшей" заточено под выполнение предписаний и приказов командования НАТО и ни шагу в сторону так же как МИД этой страны ДОЛЖЕН согласовывать свои телодвижения с МИДами ЕС и США (а нето - санкции, что уже было проделано в декабре 2017-го).

        Выдвижение этих двух деятелей свидетельствует о перспективе обострения в Европе, так и в отношении России. Слабые фигуры заменили на более значимые, которые сами по себе могут заменить Дуду.
        Балу
        1. Лелёк Вчера, 16:10
          Цитата: Балу
          Слабые фигуры заменили на более значимые, которые сами по себе могут заменить Дуду.


          hi Опять же ИМХО, здесь остриё направлено на Качиньского. Многое верховное паньство недовольно его клановой политикой (продолжение политики погибшего братца). Польские олигархи хотят свободы рук и ног, хотят расширения рынка, а "европы" насыщены и не желают иметь у себя жадного конкурента, вот и возникает вопрос, а куда же расширяться? С Россией в раздрае, на восток путь заказан (опять же из-за России), восточноевропейцы и прибалты нищи, как церковные крысы, да и тоже хотят урвать своё. А политика жёсткой конфронтации с Россией, которую исповедует Качиньский и ортодоксы-русофобы, лишает страну развития и нормальной взаимовыгодной торговли. Ну, да посмотрим, как оно обернётся, что преподнесёт год рыжей собаки. yes
          Лелёк
      3. Masya Masya Вчера, 15:56
        Просто надо жить!
        Никогда не ныть, жить так жить!
        Надо просто жить… love
        Masya Masya
    3. LSA57 Вчера, 15:33
      Цитата: Masya Masya
      Так, это праздник какой- то!!!

      как какой? Старый Новый Год lol

      hi smile
      LSA57
      1. Masya Masya Вчера, 15:40
        Цитата: LSA57
        как какой? Старый Новый Год


        drinks
        Masya Masya
        1. LSA57 Вчера, 16:14
          drinks

          и всё таки новость хорошая wink
          LSA57
  3. Dimontius Вчера, 15:04
    Хоть бреда будет поменьше оттуда
    Dimontius
    1. лесовозник Вчера, 15:08
      Цитата: Dimontius
      Хоть бреда будет поменьше оттуда

      Вряд ли , поменяются только фамилии с харями - риторика останется прежней
      лесовозник
      1. Muvka Вчера, 15:13
        Не факт. Вероятно убрали не просто так...
        Muvka
        1. Dym71 Вчера, 15:49
          Цитата: Muvka
          Не факт. Вероятно убрали не просто так...

          В польских СМИ пишут, что из-за конфликта с президентом убрали, именно Дуда настаивал на отставке Мацеревича.
          Новый министр обороны Мариуш Блащак, один из ближайших соратников Ярослава Качинского, так что шило на мыло, да и пофиг yes
          Dym71
        2. Николай Грек Вчера, 18:06
          Цитата: Muvka
          Не факт. Вероятно убрали не просто так...

          да просто заЕ уже эти 2 персонажа всех...по ходу, даже пшеков!! wassat wassat laughing laughing laughing
          Николай Грек
    2. 210окв Вчера, 15:23
      Этот генератор бреда не оскудеет в своей мощности.Ибо там таких полно..
      Цитата: Dimontius
      Хоть бреда будет поменьше оттуда
      210окв
    3. Masya Masya Вчера, 15:30
      Цитата: Dimontius
      Хоть бреда будет поменьше оттуда

      Да, Вы, оптимист! love
      Masya Masya
    4. LSA57 Вчера, 15:35
      Цитата: Dimontius
      Хоть бреда будет поменьше оттуда

      не факт. там без ярой русофобии карьеру не сделаешь
      LSA57
  4. HAM Вчера, 15:04
    От перестановки мест слагаемых русофобская сумма не меняется..
    HAM
    1. LSA57 Вчера, 15:36
      Цитата: HAM
      От перестановки мест слагаемых русофобская сумма не меняется..

      а только увеличивается
      LSA57
  5. Hankey Bannister Вчера, 15:05
    Может,хоть сейчас антирусская риторика стихнет у них?Новые люди придут...
    Hankey Bannister
    1. Комментарий был удален.
    2. LSA57 Вчера, 15:37
      Цитата: Hankey Bannister
      Может,хоть сейчас антирусская риторика стихнет у них?Новые люди придут...

      откуда им новым взяться? одно поколение русофобов
      LSA57
    3. Дормидонт Вчера, 15:40
      Смысл существования польши в русофобии
      Дормидонт
  6. Сибирский цирюльник Вчера, 15:15
    Реальный подарок от Деда Мороза- отставка этого типа!)) теперь не будут мелькать безумные глаза,в новостных заголовках.
    Хотя... Найдутся другие,не менее безумные))
    Сибирский цирюльник
  7. assa67 Вчера, 15:15
    и в честь чего такие повороты?....надежда на изменения в антироссийской риторике ничтожны,но хотелось бы....
    assa67
    1. Hankey Bannister Вчера, 15:17
      А что?А вдруг? laughing
      Hankey Bannister
      1. assa67 Вчера, 15:49
        этот чел скорее карпа поймает laughing ...но замену этим чепушилам будет трудно найти...разве что в укропии парочку арендуют,или мишу пригласят
        assa67
    2. Николай Фёдоров Вчера, 16:11
      Цитата: assa67
      и в честь чего такие повороты?....надежда на изменения в антироссийской риторике ничтожны,но хотелось бы....

      Бояться гавкающих врагов не стоит. Стоит бояться врагов, говорящих сладкие речи и норовящих приобнять за плечи да зайти с тыла...
      Николай Фёдоров
      1. assa67 Вчера, 16:18
        еще неизвестно кого на замену хозяин пришлет laughing
        assa67
  8. Egorovich Вчера, 15:17
    Хорошие вести из Польши поступили. Таких неадекватов правительство пшекии потеряло - Ващиковский, Мацеревич. Что не фамилия, то самое настоящее дермецо.
    Egorovich
    1. ИгорьПушкино Вчера, 15:26
      Кащеюшка: как же мы теперь без тебя...
      ИгорьПушкино
  9. bankirchik34 Вчера, 15:27
    цирк увозят?)) кто поляков будет теперь пугать
    bankirchik34
  10. Дормидонт Вчера, 15:39
    Ну как же можно такого замечательного подлого злобногодегенарата-русофоба и в отставку? Кто ж теперь на Россию гавкать будет?
    Дормидонт
    1. KondratKo Вчера, 15:51
      "Кто ж теперь на Россию гавкать будет?"
      - Вероятно найдут кому гавкать, на носу выборы президента РФ... Подозреваю, что "эти" перестали справляться с возложенными на них обязанностями, подохрипли мальца. Замену найдут достойную, как без этого, ведь "пи.. поляки, сэр".
      KondratKo
  11. Mavrikiy Вчера, 15:47
    Мдяяяяя. "Змея пережила свой яд."(Маугли)
    Mavrikiy
  12. мерцание Вчера, 15:49
    А что так? После заявлений Мацеревича в Польше резко увиличилась нагрузка на канализационные трубы?
    мерцание
  13. Горный стрелок Вчера, 15:50
    Поразительный неадекват закончил свою карьеру внезапно... Поглядим на следующего...
    Горный стрелок
  14. To be or not to be Вчера, 15:58
    Цитата: HAM
    От перестановки мест слагаемых русофобская сумма не меняется..

    О чем и говорят их планы
    1."Одним из ответов НАТО на учения "Запад-2017", а вместе с тем и испытанием должны стать учения НАТО "Анаконда-2018" - одни из самых масштабных со времен холодной войны. В них примут участие больше 100 000 военных, 5000 единиц наземной техники, 150 самолетов и 45 военных кораблей. Учения состоятся летом 2018 года. 1/5 этих сил - это будут войска Польши. Генерал НАТО Петр Павел подтвердил, что в учениях примут участие и тысячи американских военных. Министр обороны Польши Антоний Мацеревич .. ( уже бывший..) подтвердил, что цель учений "Анаконда 2018" - проверка способностей Альянса перебрасывать большие силы для защиты стран восточного крыла Альянса от возможной агрессии.По словам министра национальной обороны Польши Антони Мацеревича, «Анаконда-18» станет проверкой возможностей стран НАТО к обороне территории „восточного фланга” Альянса. Политик отметил, что в трудных геополитических условиях, в которых находится Польша на восточном фланге НАТО, учения прежде всего должны носить устрашающий характер для агрессора с Востока.
    «Цель состоит в том, чтобы проверить способности стран-членов Альянса демонстрировать свою мощь и запугать Россию», – сказал Мацеревич

    http://www.belvpo.com/ru/89133.html
    https://ru.delfi.lt/news/live/na-ucheniya-zapad-n
    ato-otvetit-anakondoj.d?id=76841345
    2."Некоторое время назад министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что согласно новой стратегии обороны самые боеспособные образцы военной техники Войска Польского, включая танки, будут передислоцированы на восток страны (т. е. к границам Союзного государства Беларуси и России).
    А на днях он отчитался о завершении формирования первого танкового батальона 1-й Варшавской танковой бригады в населенном пункте Весола рядом с Варшавой и в 189 км от Бреста. 19 декабря 2017 года завершилось перемещение в Весолу 58 танков, ранее входивших в состав 34-й бронекавалерийской бригады из Жагани. Ими укомплектован батальон из трех рот на танках Leopard 2A5 (44 ед.) и одной — на Leopard 2A4 (14 ед.).
    Практически сразу поле этого в составе 1-й Варшавской танковой бригады началось комплектование второго танкового батальона на танках Leopard 2A5. После реорганизации 1-й танковая бригады в ее составе будет два танковых батальона, два механизированных, артиллерийский дивизион и дивизион ПВО.""Автор: Александр Алесин
    http://www.belrynok.by/
    To be or not to be
  15. anjey Вчера, 16:03
    Помимо Ващиковского и Мацеревича своих постов лишились ещё семь министров польского кабмина
    пока не понятно под какую дуду запляшет новый польский правительственный цирк шапито,хотя от чего ж ,под звезднополосатую и за бумажки зеленых президентов...,жаль только ведущего клоуна -мацаревича, хорошо собирал "свою"аудиторию дб ...
    anjey
  16. Симон Вчера, 16:03
    Ну, поменял одних на других, что новые будут лучше старых! request Как по русски сказать - хрен, редьки не слаще! stop
    Симон
    1. Идущий Вчера, 16:33
      Так и нам по барабану , это их дело.
      Идущий
  17. VAGNER Вчера, 16:06
    Жалко , так с этим Мацаревичем было весело...)))) Доболтался !
    Неужели поляки одумались наконец то..? Хотя вряд ли
    VAGNER
  18. Николай Фёдоров Вчера, 16:06
    Как такое могло случиться - сняли с должности Мацеревича?!!! belay Теперь же маленькая Польша беззащитна перед агрессией зверюги России... recourse Наверняка, русские хакеры постарались - сейчас без них не происходит ни одно назначение на должность, ни одно снятие с должности. hi
    Николай Фёдоров
  19. Симон Вчера, 16:15
    Цитата: Дормидонт
    Ну как же можно такого замечательного подлого злобногодегенарата-русофоба и в отставку? Кто ж теперь на Россию гавкать будет?

    Ой, да собак то в Польше полно, кого поставят, тот и будет гавкать!
    Симон
  20. Макаров Вчера, 16:19
    К Польше нужно очень внимательно присматриваться сегодня. Учитывая тот потенциал, который эта страна получает в связи с наплывом рабочих из Украины (в том числе), а так же ее особой идеологией построения государства, ее непримиримостью со многими моментами политики ЕС, эта страна вполне может предложить нечто новое в плане идеологии построения государства...или не очень забытое старое. Что страшнее сложно даже сегодня сказать...
    Макаров
  21. Влад5307 Вчера, 16:19
    Отправили в почетную отставку, но это вряд ли что либо изменит в польской политике. Все как у Крылова:" А вы друзья как ни садитесь - все в музыканты не годитесь!". В американском зоопарке нет нормальных зверей, а русский медведь не любит неволи! lol
    Влад5307
  22. Altona Вчера, 16:21
    Цитата: oldseaman1957
    - Обратно в психушку?

    -------------------------
    Всё-таки нашли его санитары! Карательной психиатрии быть,товарищи! laughing laughing laughing
    Altona
  23. razved Вчера, 16:31
    Ой, не иначе как очередное свидетельство вмешательства Москвы laughing
    razved
  24. Идущий Вчера, 16:31
    Помимо Ващиковского и Мацеревича своих постов лишились ещё семь министров польского кабмина, которым до Муравецкого руководила Беата Шидло. В отставку отправлены министры окружающей среды, внутренних дел, информатизации, здравоохранения, инфраструктуры и строительства и др.


    Скучно будет без ведьмака - Мацаревича. lol
    Идущий
  25. pvv113 Вчера, 16:39
    о главе министерства обороны Польши Антони Мацеревиче

    Перестарался, убогий! Слишком много инициативы, а про неумного с инициативой всем известно
    pvv113
  26. Лексус Вчера, 17:02
    Мацеревича и нескольких других польских министров отправили в отставку

    Такого клоуна ещё поискать нужно...
    Лексус
  27. pafegosoff Вчера, 17:22
    Как же Польше без свихнувшегося ЧеГевары? (Марцевич, как известно в студенческие годы бредил знаменитым аргентинцем, бред перешел в стойкую шизу об экспорте революции)... В общем, нашлись паны, у кого больше...
    pafegosoff
  28. APASUS Вчера, 18:48
    Как так?
    Антони Мацеревич это светоч чистоты и источник правды в загнившем польском государстве.Он вел страну к победе над Московией и находил правду даже там где ее нет,особенно в той части что касаемо заговора против Речи Посполитой 2
    lol
    APASUS
  29. Ваддимм Вчера, 18:49
    Да, ну и что? Ну нет там адекватнов у власти! Ждём новых идиотизмов.
    Ваддимм
  30. bsk_una Вчера, 19:31
    Давно пора и Медведева с его лихой командой "наградить" всех! А теперь и не над кем посмеяться, панов разпановали.
    bsk_una
  31. afrikanez Вчера, 19:46
    Думается, что больничные палаты (психиатрические) министров уже ждут? lol
    afrikanez
  32. Berkut24 Вчера, 20:04
    Думаю, что эти клоуны уйдут, но польский цирк останется. За что бы поленья не взялись, пытаясь построить Великую Польшу от моря до моря - всё равно получается шапито.
    Berkut24
  33. PValery53 Вчера, 20:41
    Наконец-то Мацеревичу поставили правильный диагноз и назначили "лечение" - освобождение от военного ведомства Польши. А то его русофобские "расстройства" бросались в глаза.
    PValery53
  34. zulusuluz Вчера, 21:13
    Береза виновата? Или взорвали чего?
    zulusuluz
  35. myrzilka Вчера, 21:30
    Намордник ему, и в клетку это дикое животное.
    myrzilka
  36. faterdom Вчера, 22:23
    А жаль-таки! Все же, пока за оборону НАТОвских стран отвечают такие, как сей фрукт, министры, или как германская Урсула, или как тот британский недотепа Фелон, что 30 лет назад кого-то там за коленку потрогал... да наш Сердюков гениальным Суворовым порой кажется.
    faterdom
  37. Андрюха Г Вчера, 23:04
    То президент Литвы Даля Грибаускайте заявляет о желании дружить с Россией "без условий и контрибуций", то Польша избавляется от отъявленных русофобов, интересные времена грядут.
    Андрюха Г
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