Мацеревича и нескольких других польских министров отправили в отставку

Вступивший чуть более месяца назад в должность премьер-министр Польши Матуеш Моравецкий провёл перестановки в кабинете министров. По последним данным, в отставку отправлены несколько ключевых министров польского правительства. Речь идёт, в частности, о министре иностранных дел Витольде Ващиковском, а также о главе министерства обороны Польши Антони Мацеревиче.В польской прессе говорится о том, что решение о перестановках Моравецкий представил в ходе аудиенции у президента страны Анджея Дуды. По некоторым сведениям, президент решение нового главы правительства одобрил.Незадолго до отставки несколько министров, в их числе и Мацеревич, были награждены.Помимо Ващиковского и Мацеревича своих постов лишились ещё семь министров польского кабмина, которым до Муравецкого руководила Беата Шидло. В отставку отправлены министры окружающей среды, внутренних дел, информатизации, здравоохранения, инфраструктуры и строительства и др.Польские СМИ сообщают, что МИД страны возглавит Яцек Чапутович (экс-глава аналитического департамента МИД), а главное военное ведомства Мариуш Блащак. Блащак до недавнего времени находился на должности главы польского МВД, в итоге сменив силовые посты.