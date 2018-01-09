04:15 10 января

Партия модернизированных вертолетов Ка-27М передана ВМФ

Холдинг "Вертолеты России" передал морской авиации ВМФ России партию модернизированных вертолетов Ка-27М, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе компании.

Партия модернизированных вертолетов Ка-27М передана ВМФ


Холдинг завершил процедуру передачи представителям Военно-морского флота РФ партии вертолетов Ка-27М. Первый из переданных вертолетов уже направлен к месту постоянной дислокации на Балтийский флот. Кроме того, Ка-27М отправятся на Тихоокеанский и Северный флоты
— говорится в сообщении.


В компании пояснили, что на новой версии машины внедрены современные виды передачи информации в реальном времени как на наземные или корабельные командные пункты, так и на другие вертолеты.

Многоцелевые вертолеты типа Ка-27 различных модификаций составляют сегодня основу вертолетных подразделений морской авиации ВМФ. Они обеспечивают ведение воздушной разведки на море, противолодочную охрану корабельных группировок, поиск, обнаружение, слежение и поражение подводных лодок и надводных кораблей, ведут поиск и спасение терпящих бедствие на море экипажей летательных аппаратов, кораблей и судов, а также выполняют транспортные задачи по обеспечению действий корабельных группировок.

Ранее начальник морской авиации ВМФ России генерал-майор Игорь Кожин заявил, что все строевые вертолеты Ка-27 пройдут модернизацию

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 12

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  1. Magic Archer Вчера, 15:46
    А что именно модернизировали?Обычно есть хотя бы краткое описание.Может кто из форумчан в курсе?
    Magic Archer
    1. helmi8 Вчера, 15:52
      Цитата: Magic Archer
      А что именно модернизировали?

      Ну так написано же...
      В компании пояснили, что на новой версии машины внедрены современные виды передачи информации в реальном времени как на наземные или корабельные командные пункты, так и на другие вертолеты.
      helmi8
      1. Romario_Argo Вчера, 16:21
        В ходе модернизации Ка-27ПЛ до версии Ка-27М на вертолетах меняется комплекс бортовой радиоэлектроники и авионики. В частности, вертолет получает радиолокационную командно-тактическую систему (РКТС) производства ОАО «Фазотрон-НИИР», в которую интегрируются бортовая РЛС типа FHA («Копье-А»), а также радиогидроакустическая подсистема, магнитометр, аппаратура радиотехнической разведки и другие компоненты.
        РКТС FH-A обеспечивает:
        • контроль территории в круговой зоне обзора или в заданном секторе
        • поиск и обнаружение надводных, воздушных и наземных объектов
        • селекцию движущихся целей
        • обнаружение береговой линии и картографирование поверхности суши с высоким разрешением
        • дискретное сопровождение координат наземных и надводных объектов с сохранением обзора территории
        • обнаружение и определение координат опасных метеообразований; коррекцию навигационной системы
        Такая система объединит многие другие системы, находящиеся на борту вертолета: акустическую, магнитометрическую системы, радиоразведки и в том числе РЛС. При этом вся информация от других систем выводится на индикатор приборного оборудования.
        Согласно этим данным, радар FH-A располагается под фюзеляжем вертолета Ка-27М. Он обеспечивает круговой обзор поверхности и воздушного пространства.
        Romario_Argo
        1. Magic Archer Вчера, 16:25
          Спасибо за подробный ответ!А то в статье лишь размытые фразы!Плюс Вам hi
          Magic Archer
  2. assa67 Вчера, 15:59
    модернизация-это хорошо,конечно...тем более,ПЕРВЫЙ уже отправился к"месту постоянной дислокации"...ходят слухи,что индусы хотят у нас приобрести 200 штук К-226Т...60 штук мы сами поставляем,остальные в Бангалоре соберут....а нам такие не нужны? request
    assa67
    1. faiver Вчера, 16:06
      на индийских вертушках движки будут импортные, а отечественных еще нет... поэтому армия их пока не заказывает, да и разные классы у этих вертушек
      faiver
      1. assa67 Вчера, 16:22
        а ведь хочется чтобы все было свое,родное crying
        Цитата: faiver
        да и разные классы у этих вертушек

        и всех классов
        assa67
        1. faiver Вчера, 16:36
          хотелки и возможности несколько разные вещи, сначала прохезать почти все что можно, а потом восстанавливать с нуля - это по нашему... hi
          faiver
          1. Piramidon Вчера, 18:47
            Цитата: faiver
            хотелки и возможности несколько разные вещи, сначала прохезать почти все что можно, а потом восстанавливать с нуля - это по нашему... hi

            Как в песне "Интернационал": "...разрушим до основания, а затем... построим"
            Piramidon
  3. Лексус Вчера, 16:52
    Машина хорошая, и замены пока не предвидится. Обещанная "Минога" ещё только в воображении существует.
    Лексус
  4. Гризли Вчера, 17:15
    Завораживающая картина когда штук 8 кружат над авачинским заливом, и илы 38, А-50, миги, в последнее время аншлаг полный
    Гризли
  5. Гризли Вчера, 18:10
    В 2001 году зарулили с другом на сопку на бухте спасения, поднялись на эскудике, миновали кпп, а там разрушенный комплекс пво, 300, забрались мы на какие -то сараюхи и снимаем Три брата. Прибежал срочник говорит слезайте, поши к начальству. Пришли, Кэп говорит вы диверсы, я вас поймал. Мы смеемся, говорит учения идут, а вы халулаевцы. Не но так то да камчадала хрен поймаешь в лесу. Сдали нас ментам, те проверили и отпустили, говорят парни не трожте их больше )))
    Гризли
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