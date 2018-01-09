04:22 10 января

Россия и Египет проведут совместные военные учения «Защитники дружбы»

Совместные тактические учения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и парашютно-десантных войск Вооруженных сил Египта пройдут в 2018 году на территории арабской республики, сообщил начальник отдела организации и планирования миротворческой деятельности в ВДВ России Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ полковник Алексей Сгибнев.

В следующем году, они нас уже пригласили, учения будут проводиться на территории Египта. Конкретные сроки и даты уже есть
- сказал он, отметив, что подготовка к учениям началась в конце декабря 2017 года.

Россия и Египет проведут совместные военные учения «Защитники дружбы»



Сгибнев напомнил, что с 18 по 20 сентября 2017 года на полигонах под Новороссийском впервые на территории России прошли совместные российско-египетские тактические учения "Защитники дружбы - 2017", в которых приняли участие более 500 военнослужащих, среди которых 65 - представители парашютно-десантных войск Вооруженных сил Египта. В ходе подготовки египетские военные совершили десантирование на российских парашютах Д-10 и ознакомились с новейшими образцами техники российских ВДВ.

По просьбе нашей стороны подразделение прибыло без вооружения, без техники. Мы им предоставили экипировку, оружие, подготовили совершение десантирования на своих самолетах, парашютах, показали, что у нас есть. Учения прошли продуктивно для них. Десантники из Египта показали хорошую выучку, довольно-таки в короткие сроки мы с ними отработали все положенные задачи
- отметил он.

Первые международные учения "Защитники дружбы" проходили с 15 по 26 октября 2016 года в районе египетской Александрии, передает ТАСС


Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 32

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  1. Андрей К Вчера, 15:37
    Совместные тактические учения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и парашютно-десантных войск Вооруженных сил Египта пройдут в 2018 году

    Хорошее дело, есть чем поделиться друг с другом.
    Наши тактику, египтяне - свои навыки по ведению БД в условиях пустыни.
    Какие-никакие, а нюансы есть на каждом ТВД и изучать эти нюансы на практике никогда не поздно good
    Андрей К
    1. Rusland Вчера, 15:49
      Какая большая звезда на погоне у египетского бойца.
      Rusland
      1. Андрей К Вчера, 15:51
        Цитата: Rusland
        Какая большая звезда на погоне у египетского бойца.

        Поинтересовался по знакам различия египтян - получается, что это лейтенант...
        Андрей К
        1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 16:02
          Боюсь спросить, что за эпическая блямба будет у генерала, если у лейтенанта такая фиговина...
          Генерал Песчаных Карьеров
          1. Андрей К Вчера, 16:06
            Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
            ...Боюсь спросить, что за эпическая блямба будет у генерала, если у лейтенанта такая фиговина...

            Бригадный генерал (عميد) -
            Андрей К
            1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 16:24
              Картинки нет(((

              Хотя я уже посмотрел на звания у египетской армии, любопытно))
              Генерал Песчаных Карьеров
    2. Rusland Вчера, 15:55
      Особенно тактика отличается вечером, на закате солнца.
      Rusland
      1. Андрей К Вчера, 15:57
        Цитата: Rusland
        Особенно тактика отличается вечером, на закате солнца.

        Я про это и говорю, что наши могут обучить тактике yes
        Андрей К
    3. тол100в Вчера, 15:56
      [quote=Андрей К] и изучать эти нюансы на практике никогда не поздно[/quote
      ]Особенно "Дубы"! Начиная с четвертого!
      тол100в
    4. сибиралт Вчера, 16:11
      Термин "защита дружбы" попахивает принуждением к таковой. Согласно этой логике нужно бы прописать условия развода, типа через ЗАГС или суд. lol
      сибиралт
  2. jolly deckhand Вчера, 15:38
    Там с таможней в аэропортах учения надо производить,дабы научить арабов,что бы бомбы в самолёты мимо них не подкладывали кому не лень,а не десантуру натаскивать.Всё равно Израиль не победят.Проверено не раз уже-силы и средства на ветер СССР тратил на них...
    jolly deckhand
    1. Андрей К Вчера, 15:43
      Цитата: jolly deckhand
      ...Там с таможней в аэропортах учения надо производить,дабы научить арабов...

      А при чём таможня? belay
      За безопасность аэропортов отвечает служба авиационной безопасности, таможня - за таможенное оформление грузов hi
      Скажу Вам по секрету - наших сограждан, отвечающих за безопасность, также до седьмого пота надо гонять, чтоб нюх не теряли. Проблемы с безопасностью аэропортов не только у египтян request
      Андрей К
      1. тол100в Вчера, 16:00
        Цитата: Андрей К
        Проблемы с безопасностью аэропортов не только у египтян

        Беду можно сделать и зубочисткой.
        тол100в
    2. Гризли Вчера, 16:21
      Не таможня, а спецслужбы. Египет не состоит в войне с израилем. Кто проверял, лично Вы? Одно то что Египет за счет армии смог противостоять гибридной войне уже норм
      Гризли
  3. Rusland Вчера, 15:44
    Название учений завораживает, так и напрашивается: дружить против кого-то!
    Rusland
    1. тол100в Вчера, 16:02
      Цитата: Rusland
      Название учений завораживает, так и напрашивается: дружить против кого-то!

      А Вы почитайте названия и количество учений НАТО!
      тол100в
    2. voyaka uh Вчера, 16:16
      У Египта нависает война с Эфиопией.
      Эфиопы тихонечко-тихонечко, но достоили уже почти
      половину плотины, которой они перекроют Нил.
      Они запроектировали самую большую ГЭС в Африке.
      И тогда Египет со своей Асуанской плотиной и остатками воды в...
      voyaka uh
      1. APASUS Вчера, 18:40
        Цитата: voyaka uh
        У Египта нависает война с Эфиопией.
        Эфиопы тихонечко-тихонечко, но достоили уже почти
        половину плотины, которой они перекроют Нил.
        Они запроектировали самую большую ГЭС в Африке.
        И тогда Египет со своей Асуанской плотиной и остатками воды в...

        Трудно разобраться в хитросплетениях,но все же может вам немного прояснить этот вопрос с этой стороны.Я не настаиваю но как вариант:
        В статье, опубликованной в Al-Watan, говорится, что генеральный директорат разведки и МИД Египта давно предупреждали Мурси о возможном ходе эфиопов, и призывали его принять немедленные политические меры.
        По данным Al-Watan, египетская разведка считает, что главным спонсором строительства дамбы является Израиль, которому удалось выстроить систему отношений со всеми странами бассейна Нила.
        Этот союз прямо направлен против Египта, и потому дальнейшие переговоры с Эфиопией бессмысленны. Египетская разведка полагает, что за эскалацией в вопросе сооружения дамбы стоит Израиль, и требует занять «твердую позицию» – в отношении Эфиопии, и в отношении Израиля.
        И с точки зрения Израиля, и с точки зрения Эфиопии, речь идет больше, чем о сотрудничестве в энергетическом секторе. – Израиль получает дополнительный, и очень мощный рычаг давления на Египет.
        Эфиопы надеются на то, что одного израильского присутствия будет достаточно для того, чтобы египтяне не предприняли «необдуманных» действий.
        Африканцы относятся к Египту, как к «политическому трупу» (наряду с союзным ему Суданом) и считают, что настал момент, когда они попросту могут проигнорировать интересы некогда могущественных арабских соседей, пишет PostSkriptum.
        На происходящее неожиданно последовала реакция Саудовской Аравии.
        В Каире с официальным визитом побывал заместитель министра обороны королевства Саудовской Аравии принц Халид бин Султан. Принц принял участие в заседаниях «Арабского Водного Комитета» и обрушился с уничтожающей критикой на эфиопов.
        Принц сказал, что «Великая Дамба Эфиопского Возрождения» будет иметь паводковый сток объемом в 70 миллиардов кубометров – на высоте 700 метров. Если она по какой-то причине обрушится, то столица Судана – Хартум – будет полностью затоплена, а последствия катастрофы будут чувствоваться далеко вниз по течению Нила – даже в районе Асуана.
        APASUS
        1. voyaka uh Сегодня, 00:09
          Когда в Египте пришли к власти "Братья-мусульмане" - радикальные исламисты, то Израиль искал сближения с эфиопами. Теперь в Египте военная хунта, которая нас устраивает. Но у Эфиопии (и группы соседних стран, которые собираются покупать электроэнергию у эфиопов) - свои стратегические интересы. Им все-равно, кто у власти в Египте. Поэтому "зловещего заговора" Израиля против Египта нет. Но с кем бы мы ни сблизились, другая сторона будет обижена.
          voyaka uh
  4. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 16:00
    А где вопли НАТО - "Караул, Россия бряцает оружием, Путин хочет напасть на ____________ (нужное вписать)."? laughing
    Генерал Песчаных Карьеров
  5. VAGNER Вчера, 16:15
    Я всегда ЗА за такие совместные учения! Регион нестабильный мало ли что, пусть наши десантники осмотрятся , рекогносцировку проведут ..
    VAGNER
  6. мерцание Вчера, 16:16
    Еще один кирпичик в строительство нового порядка на БВ, в котором активно участвуют страны самого БВ.
    мерцание
  7. Гризли Вчера, 16:29
    Не только пока будет противостояние запад - Россия, будет дружба Россия - мирные арабские республики, мы уже давно солидарны
    Гризли
  8. коноправ Вчера, 16:52
    Они лезут с дружбой только тогда, когда им от нас чего нибудь нужно. Потом кидаются в объятья к мериканам. В общем всёёёё как всегда : Москва - Пекин, Москва - Пекин . Вперед идут народы! ( русская народная песня.) А потом Бах! Даманский. С этими тоже самое. Строили , строили им Ассуан, а они потом сделали вид , что " кто он такой этот потерпевший?куда он пошел? я его первый раз вижу!"
    коноправ
    1. Гризли Вчера, 17:10
      Пока что явно видно, что Ливия и Ирак наши проколы, в Ливии даже потерпевших не видно
      Гризли
      1. коноправ Вчера, 17:15
        Мне интересно другое. Перед свержением Саддама Хусейна , Жириновский и его мордастый однопартиец регулярно катались в Ирак. С какой целью? Разведка, уговоры, предложения? Очень интересно....
        коноправ
        1. Гризли Вчера, 17:36
          Вы верите этому клоуну, после Хусейна, я нет
          Гризли
          1. коноправ Вчера, 17:40
            Я никому не верю. Но зачем то ведь он туда ездил!
            коноправ
            1. Гризли Вчера, 17:47
              Уговоры это как? Саддам езжай ко мне на дачу в Подмосковье, пригрею, пенсию назначу?)
              Гризли
              1. коноправ Вчера, 17:54
                Попытка уговорить на сделку с америкой, дав гарантии сохранения жизни. Американцы никогда не упускают шанса, запугать, подкупить, выведать планы. Жирик вполне мог сыграть на их стороне.
                коноправ
        2. Гризли Вчера, 17:38
          Боюсь что предложения
          Гризли
        3. Гризли Вчера, 17:41
          Точно не разведка))) Уговоры как то ни о чем, целям не соответствует предмета.
          Гризли
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