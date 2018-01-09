Россия и Египет проведут совместные военные учения «Защитники дружбы»

В следующем году, они нас уже пригласили, учения будут проводиться на территории Египта. Конкретные сроки и даты уже есть

По просьбе нашей стороны подразделение прибыло без вооружения, без техники. Мы им предоставили экипировку, оружие, подготовили совершение десантирования на своих самолетах, парашютах, показали, что у нас есть. Учения прошли продуктивно для них. Десантники из Египта показали хорошую выучку, довольно-таки в короткие сроки мы с ними отработали все положенные задачи

Совместные тактические учения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и парашютно-десантных войск Вооруженных сил Египта пройдут в 2018 году на территории арабской республики, сообщил начальник отдела организации и планирования миротворческой деятельности в ВДВ России Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ полковник Алексей Сгибнев.- сказал он, отметив, что подготовка к учениям началась в конце декабря 2017 года.Сгибнев напомнил, что с 18 по 20 сентября 2017 года на полигонах под Новороссийском впервые на территории России прошли совместные российско-египетские тактические учения "Защитники дружбы - 2017", в которых приняли участие более 500 военнослужащих, среди которых 65 - представители парашютно-десантных войск Вооруженных сил Египта. В ходе подготовки египетские военные совершили десантирование на российских парашютах Д-10 и ознакомились с новейшими образцами техники российских ВДВ.- отметил он.Первые международные учения "Защитники дружбы" проходили с 15 по 26 октября 2016 года в районе египетской Александрии, передает ТАСС