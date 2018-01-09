04:15 10 января

САА ведёт бои в нескольких километрах от авиабазы Абу-Духур в Идлибе

Из Сирии приходят сообщения о том, что правительственная армия страны практически вплотную приблизилась к стратегически важному объекту в провинции Идлиб. Речь идёт об аэродроме Абу-Духур, который с сентября 2015 года находится под контролем террористов «Джебхат ан-Нусры» (*запрещена в РФ). Штурмовые отряды САА из состава дивизии «Тигры» на данный момент находятся примерно в 7 км от авиабазы.

Боевики создали несколько линий укреплений с целью удержать аэродром под своим контролем. По некоторым данным, на складах, расположенных близ авиабазы, могут находиться боеприпасы с химической начинкой. Это осложняет для САА проведение операции по выбиванию боевиков с территории объекта в Абу-Духуре. При этом приходят известия о том, что «ан-Нусра» сама готовится использовать химическое оружие в районе населённого пункта, чтобы привычно обвинить в применении запрещённых боеприпасов сирийские правительственные силы.

САА ведёт бои в нескольких километрах от авиабазы Абу-Духур в Идлибе



Между тем, боевики вновь попытались взять в кольцо подразделения сирийской армии в районе населённого пункта Хараста в столичной провинции Дамаск. Несколько грузовиков с боевиками и пикапы с крупнокалиберными пулемётами выдвинулись к одному из участков обороны САА. Командование гарнизоном в районе Харасты сообщает, что силами артиллерии и авиации атака была отбита. Боевики в итоге понесли существенные потери. О потерях среди военнослужащих сирийских правительственных сил на данный момент не сообщается.

Напомним, что ранее командование САА заявило о том, что продолжит ведение военных операций до тех пор, пока все боевики будут уничтожены на сирийской территории.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/syrianmilitary
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Комментарии 42

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  1. VAGNER Вчера, 16:18
    Да мирной жизни далеко еще, но хребет чертям сломали ..
    VAGNER
    1. jolly deckhand Вчера, 16:20
      Виталь,тут ты прав-до мирной жизни там,как до Китая,что бы не говорили нам из зомбоящика...
      jolly deckhand
    2. Черный_Ватник Вчера, 21:51
      Никто никому ничего не сломал. ИГИЛ (Запрещенная, ага) - не государство - у него нет хребта, ломать там нечего.
      Сейчас они отсидятся в Афганистане и Пакистане, и вылезут по команде где-нибудь еще. Нельзя идеологию победить бомбой.
      Черный_Ватник
      1. Ныробский Вчера, 22:44
        Цитата: Черный_Ватник
        Никто никому ничего не сломал. ИГИЛ (Запрещенная, ага) - не государство - у него нет хребта, ломать там нечего. Сейчас они отсидятся в Афганистане и Пакистане, и вылезут по команде где-нибудь еще. Нельзя идеологию победить бомбой.
        Не прав ты ватник. Сломали ИГИЛ. Это ведь была не просто аббревиатура, это была реальная претензия на "Халифат" со всеми атрибутами присущими государству от суда, до министерств обороны, экономики, финансов, идеологии и т.д. Эти бесы дошли до того, что чеканили свою золотую монету и если бы Россия не вмешалась, то мир реально в режиме онлайн мог наблюдать появление нового государства, которое поглотило бы большую часть Ближнего Востока, набралось сил и двинулось в сторону сторонников креста, заменяя его полумесяцем. Основы этого новообразования были подорваны за два года и скорее всего будут приложены дальнейшие усилия для того, что бы оно (исламское государство) не смогло явить себя в виде силы способной вести свою политику. Даже те, кто отчасти их поддерживал, поняли для себя ту угрозу, которую несло ИГИЛ для их же государственности. То, что там ещё бегает и стреляет - это не более чем незаконные вооружённые формирования, которые будут зачищаться, не смотря на то, какой бы опёкой США их не окружило хоть в Афганистане, хоть в Пакистане.
        Ныробский
        1. Черный_Ватник Вчера, 23:00
          Я тебя умоляю) Завтра проведут ребрендинг, а послезавтра подадут этот "халифат" чуть под другим соусом. Я более чем уверен, что в ближайшие 5 лет где-нибудь на ближнем востоке ( не дай Бог, в Средней Азии) Эти же самые парни всплывут.
          На счет реальной претензии на халифат, вот прямо чтобы реальной-приреальной. Вопрос на засыпку: Почему эти самые претензии на халифат не нашли своего реального отображения в том, чтобы сунуться в Израиль или Турцию? Кстати, есть масса источников, которые говорят, что некоторых "претендентов на халифат" готовили израильские спецы, а в последующем лечили израильские врачи в израильских госпиталях...
          Сегодня этих людей, с мечтами о халифате, в Европе тысячи, если не десятки тысяч. Сбрили бороды, а когда придет команда - отрастят вновь.

          Даже те, кто отчасти их поддерживал, поняли для себя ту угрозу, которую несло ИГИЛ для их же государственности.


          Риторический вопрос. Какую угрозу от Даиш почувствовали на себе Катар и Саудовская Аравия?
          Черный_Ватник
          1. Ныробский Вчера, 23:35
            Цитата: Черный_Ватник
            Я тебя умоляю) Завтра проведут ребрендинг, а послезавтра подадут этот "халифат" чуть под другим соусом. ......(далее по тексту)...
            Даже те, кто отчасти их поддерживал, поняли для себя ту угрозу, которую несло ИГИЛ для их же государственности.
            Риторический вопрос. Какую угрозу от Даиш почувствовали на себе Катар и Саудовская Аравия?
            Ватник, ты прав и не прав. "Халифат" это продукт рождённый теми же США и Израилем, а посему он априори не может быть направлен против них, по той простой причине, что война на Ближнем Востоке по формуле "все против всех" укрепляет лишь одно государство имя которому Израиль и ослабляет его конкурентов. Халифат не может развернуться в США по той причине, что они за океаном и "халифат" не может иметь кормовой базы, но "халифат" имеет сухопутный путь в Европу, которая как ни крути, а является экономическим конкурентом США, а посему у США есть возможность "умиротворить" конкурента черех влияние "халифата". Я ни грамма не оспариваю ваши выкладки в том плане, что сегодня в Европе окопались тысячи сбривших бороды "пацанов" которые завтра могут поднять зелёные или чёрные знамёна, что бы качнуть Европу.... Что касается Катара и С.Аравии, то они являются спонсорами Даиш, создавая который планировали ослабить региональную роль таких государств как Иран и отчасти Турции, что в конечном итоге сподвигнуло последних к более тесному сотрудничеству, о котором ранее не могло быть и речи.
            Ныробский
            1. Черный_Ватник Вчера, 23:57
              Поищи на ютубе видео с двумя очень интересными людьми - Василий Павлов и Андрей Филатов - это два дядьки, один из которых танкист, подполковник запаса, провели на двоих более двух лет в Сирии.
              Они в часовых-полуторачасовых видео популярно рассказывают, что такое ИГИЛ ( запрещенная етить его растудыть), для чего она нужна и с чем ее кушать.
              Ничего еще не закончилось. Очень опрометчиво рассматривать ИГИЛ только с идеологической стороны. Сведущие дядьки говорили, что оружие в Сирийских городах замуровывали в стены еще 10 лет назад. Тогда никаким игилом еще и не пахло. А когда пришло время... ну ты понял.
              Черный_Ватник
  2. мерцание Вчера, 16:19
    САА медленно, но верно идет к своей цели - очищает территорию своей страны от террористов.
    мерцание
  3. Сержант71 Вчера, 16:21
    Чую с этой авиабазой они ещё там долго возиться будут. Обойти не получается, а в лоб потери будут серьёзные.... Это не деревеньки до этого брать. А учитывая-то, что постоянно бармалеи отвлекают атаками под Дамаском.... Я конечно не стратег, но, наверное, прежде чем серьёзно браться за Идлиб, надо было зачистить полностью тылы. А не сделав этого имеют в итоге гемор и в тылу и в Идлибе.
    Сержант71
    1. VAGNER Вчера, 16:28
      Цитата: Сержант71
      Я конечно не стратег, но, наверное, прежде чем серьёзно браться за Идлиб, надо было зачистить полностью тылы

      Границы там практически открыты и плохо контролируются, а наемников и фанатиков пострелять за деньги еще очень много в мире. Страна истощена войной.
      VAGNER
      1. iaroslav.mudryi Вчера, 16:43
        Цитата: VAGNER
        Цитата: Сержант71
        Я конечно не стратег, но, наверное, прежде чем серьёзно браться за Идлиб, надо было зачистить полностью тылы

        Границы там практически открыты и плохо контролируются, а наемников и фанатиков пострелять за деньги еще очень много в мире. Страна истощена войной.


        Последние сводки из Идлиба от полковника Кассада с фото и видеоматериалами:
        http://rusdozor.ru/2018/01/09/idlib-09-01-2018/
        iaroslav.mudryi
    2. Deniska999 Вчера, 16:57
      Уже начали штурм.
      Deniska999
  4. Сомневающийся Вчера, 16:25
    Эта музыка будет вечной...
    Сомневающийся
  5. Влад5307 Вчера, 16:25
    Цитата: Сержант71
    Чую с этой авиабазой они ещё там долго возиться будут. Обойти не получается, а в лоб потери будут серьёзные.... Это не деревеньки до этого брать. А учитывая-то, что постоянно бармалеи отвлекают атаками под Дамаском.... Я конечно не стратег, но, наверное, прежде чем серьёзно браться за Идлиб, надо было зачистить полностью тылы. А не сделав этого имеют в итоге гемор и в тылу и в Идлибе.

    Н-да, "солнцепеком" бы по это базе - выжечь все вместе с химзаразой!
    Влад5307
  6. Идущий Вчера, 16:29
    чтобы привычно обвинить в применении запрещённых боеприпасов сирийские правительственные силы.


    Учителя хорошие и сразу вся пресса подключится.
    Идущий
    1. VAGNER Вчера, 17:01
      Цитата: Идущий
      чтобы привычно обвинить в применении запрещённых боеприпасов сирийские правительственные силы.

      Учителя хорошие и сразу вся пресса подключится.

      Сейчас начнутся провокации и возможно с химоружием и т.д. США и Израиль просто так не оставят Сирию в покое, Россия им очень больно щелкнула по носу! Они такое не прощают..
      VAGNER
      1. Идущий Вчера, 17:06
        Да , злобу они затаили и будут использовать любую возможность вредить.
        Идущий
  7. Masya Masya Вчера, 16:30
    Всё таки наши чему-то их научили... не зря стояли...
    Masya Masya
    1. Одиссей Вчера, 16:43
      Цитата: Masya Masya
      Всё таки наши чему-то их научили... не зря стояли...

      Они не куда и не уходили smile
      Но дела действительно идут хорошо. И в Восточной Гуте и в Хаме.
      Одиссей
      1. Masya Masya Вчера, 16:51
        Цитата: Одиссей
        Они не куда и не уходили

        Не палите контору... yes
        Masya Masya
  8. assa67 Вчера, 16:31
    будет провокация с хим.оружием очередная...вот вам и повод"США и Израиль нашли причину начать вторую войну в Сирии"..лишнее подтверждение опасений автора этой статьи....
    assa67
    1. Идущий Вчера, 17:05
      Пока там наши не рискнут , а будут чужими руками , не давать Сирии строить мирную жизнь.
      Идущий
      1. assa67 Вчера, 17:46
        в зону ответственности наших баз,конечно,не сунутся...а вот кусок от Сирии вполне могут оторвать...это ж та еще сволота
        assa67
        1. Идущий Вчера, 17:50
          Практически уже оторвали , но не дадут жить спокойно и на основной территории.
          Идущий
          1. assa67 Вчера, 17:55
            так они за этим и пришли ...Ливия.Ирак....с Сирией не выходит,но нагадить-то нужно,натура такая ,гнилостная negative
            assa67
            1. Идущий Вчера, 18:03
              Да , это их бизнес и возможность быть мировым жандармом.
              Идущий
      2. мерцание Вчера, 21:05
        а будут чужими руками

        Эт точно, вопрос только чьими, очень может быть что руками Израиля - времени у них очень мало, так что нужно рекрутировать воинов очень быстро, курдов уже не смогут, остается только Израиль, вот только воины они не очень, но других уже нет.
        мерцание
        1. Идущий Вчера, 21:16
          Может и Израиля , но это не реально , скорее все руками бармалеев будут делать.
          Идущий
          1. мерцание Вчера, 21:49
            Ну это да, бармалеев будут эксплуатировать до последнего, но такой организованной силой бармалеи уже не будут.
            Могли бы рекрутировать курдов, если бы взяли Абу-Кемаль и продавили бы сухопутный коридор от курдов до Иордании. Тогда можно было бы активировать курдов через признание независимости, можно было продолжить войнушку. В нынешней ситуации курды окажутся анклавом, а воевать пришлось бы со всеми соседями. Курды на такое не пойдут. Остается Израиль, активировать их через агрессию арабов на Израиль, евреи будут вынуждены защищать свою страну.
            Конечно, это самый крайний вариант, но его думаю сбрасывать нельзя. Других воинов у штатов видимо на БВ нет.
            мерцание
    2. Мих1974 Сегодня, 02:37
      Самый лучший повод - нанести удар "калибрами" по базам США в Сирии!! good И на визги матрасов спросить "а шо это вы делали в расположении террористов в ЧУЖОЙ стране?" Но для этого "фаберже" иметь нашим Руководителям, деньги в своей стране держать и вообще дерьмо почему то именуемое "элитой" почистить сперва.
      Мих1974
  9. Симон Вчера, 16:41
    Цитата: VAGNER
    Да мирной жизни далеко еще, но хребет чертям сломали ..

    Это точно! Пока американцы своим игиловским уродам помогают - точно мирная жизнь будет еще не скоро.
    Симон
  10. Сергей Аверченков Вчера, 16:56
    Они не умеют воевать.
    Сергей Аверченков
  11. kaschey Вчера, 17:14
    Что-то я не понял, год назад же отрапортовали что все темные силы побеждены в Сирии, а у них что, еще и аэродромы имеются?
    kaschey
    1. mihey Вчера, 17:29
      И аэродромы и зумволты, и фу-35, и много чего еще, но это секрет (топ секрет).
      P.S.: А вообще учитесь читать информацию целиком и полностью, чтоб потом не писать всякую ересь и говорить, что чего-то не поняли.
      mihey
      1. ПалБор Вчера, 18:29
        Цитата: mihey
        И аэродромы и зумволты, и фу-35, и много чего еще, но это секрет (топ секрет).
        P.S.: А вообще учитесь читать информацию целиком и полностью, чтоб потом не писать всякую ересь и говорить, что чего-то не поняли.

        Это правда,мировые террористы даже спутники запускают.Надысь, правда, один суперсекретный грохнулся. wink
        ПалБор
        1. mihey Вчера, 19:05
          не грохнулся, а спрятался wink
          mihey
          1. мерцание Вчера, 20:54
            Ага, спрятался, на дне морском. Впрочем, может он плавающий?
            мерцание
  12. Сержант71 Вчера, 17:37
    Цитата: Сомневающийся
    Эта музыка будет вечной...

    Это точно. Тут вон опять и снова, как говорится....

    Израиль нанес ракетный удар по территории Сирии

    Ранним утром во вторник Израиль нанес три ракетных удара по военным объектам, которые расположены под Дамаском. Как сообщили государственному телеканалу SANA военные источники, удары были нанесены по объектам в районе Эль-Катифа.

    Командование Сирийской арабской армии сообщило о том, что Израилем были запущены четыре ракеты из района города Тверия, одну из которых удалось сбить, а другие взорвались возле позиций сирийской армии, нанеся материальный урон.

    Кроме того, несколько ракет были запущены самолетами ВВС Израиля с территории Ливана по целям в районе Эль-Катифы и поразили одну из них. Сирийскими средствами ПВО были также сбиты две ракеты, запущенные армией Израиля с оккупированной территории Голанских высот по территории Сирии.
    Сержант71
    1. Мих1974 Сегодня, 02:39
      Давно пора сррийцам найти "в древних руинах" термоядерную бомбы и не одну и "убедить" что бы к ним более никто не совался good
      Вон у Ына - прокатило. feel
      Мих1974
  13. коноправ Вчера, 17:49
    Война, война... А кто будет сирийские города восстанавливать? А хватит ли на это у Сирии средств? А может быть не уничтожать оппозицию, а брать в плен и заставлять работать по восстановлению городов и сел? Интересно, а что по этому поводу думает Башар Асад?.
    коноправ
    1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 18:18
      Восстановят, не в первый раз. Вот только окончательно надо им бармалеям хребет сломать. А то они сейчас перешли на партизанско-террористическую тактику.
      Генерал Песчаных Карьеров
  14. tihonmarine Сегодня, 04:01
    Хребет террористам в Сирии не сломлен пока идёт подпитка деньгами, оружием, подготовкой боевиков из стран Запада и мировых финансовых структур. Террористы сейчас только ослаблены, но они сейчас реорганизуют свои войска на "партизанскую" и "спящую" деятельность, а это может тянутся десятилетиями с переменным успехом.
    tihonmarine
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