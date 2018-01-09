САА ведёт бои в нескольких километрах от авиабазы Абу-Духур в Идлибе

Из Сирии приходят сообщения о том, что правительственная армия страны практически вплотную приблизилась к стратегически важному объекту в провинции Идлиб. Речь идёт об аэродроме Абу-Духур, который с сентября 2015 года находится под контролем террористов «Джебхат ан-Нусры» (*запрещена в РФ). Штурмовые отряды САА из состава дивизии «Тигры» на данный момент находятся примерно в 7 км от авиабазы.Боевики создали несколько линий укреплений с целью удержать аэродром под своим контролем. По некоторым данным, на складах, расположенных близ авиабазы, могут находиться боеприпасы с химической начинкой. Это осложняет для САА проведение операции по выбиванию боевиков с территории объекта в Абу-Духуре. При этом приходят известия о том, что «ан-Нусра» сама готовится использовать химическое оружие в районе населённого пункта, чтобы привычно обвинить в применении запрещённых боеприпасов сирийские правительственные силы.Между тем, боевики вновь попытались взять в кольцо подразделения сирийской армии в районе населённого пункта Хараста в столичной провинции Дамаск. Несколько грузовиков с боевиками и пикапы с крупнокалиберными пулемётами выдвинулись к одному из участков обороны САА. Командование гарнизоном в районе Харасты сообщает, что силами артиллерии и авиации атака была отбита. Боевики в итоге понесли существенные потери. О потерях среди военнослужащих сирийских правительственных сил на данный момент не сообщается.Напомним, что ранее командование САА заявило о том, что продолжит ведение военных операций до тех пор, пока все боевики будут уничтожены на сирийской территории.