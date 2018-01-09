04:22 10 января

США рассекретили план ядерного удара по СССР 

Военное командование США во времена холодной войны рассчитало необходимое количество ядерных боеголовок для полного уничтожения СССР. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на рассекреченные документы.

По сообщению издания, этот план разрабатывался довольно тщательно. Рассекреченный документ, в котором о нем идет речь, датирован 15 сентября 1945 года и адресован генерал-майору Лесли Гровсу.

США рассекретили план ядерного удара по СССР 



Согласно этой информации, в США скрупулезно подсчитали, что для уничтожения союзника понадобится 466 ядерных бомб. В качестве основных целей американские генералы выбрали 66 городов. Атомная бомбардировка должна была сломить волю СССР и его способность к сопротивлению.

Любопытный нюанс: американские генералы пришли к выводу о том, что вообще-то для уничтожения основных городов Советского Союза хватит 204 бомб и еще 20 бомб необходимо для ликвидации военных баз. Однако, чтобы действовать наверняка, разработчики плана атомной бомбардировки приняли во внимание 48-процентный "коэффициент эффективности" и в итоге остановились на 466 бомбах.

Daily Star отмечает, что план атомной бомбардировки СССР были составлены за четыре года до того, как в 1949 году советские ученые успешно испытали собственную ядерную бомбу.

Между тем, по одной из версий, подобные планы на самом деле требовались лишь для дезинформации, поскольку в то время США попросту не обладали необходимым количеством ядерного оружия. В 1946 году у американских военных имелось только девять атомных бомб и 27 самолетов B-29, которые можно было использовать для их доставки.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 81

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  1. katalonec2014 Вчера, 16:40
    Планы американские- а агрессивная именно Россия.
    katalonec2014
    1. VAGNER Вчера, 16:47
      Это уже давно не секрет! Если бы не Сталин и Берия (он в этом огромную роль сыграл) СССР бы не существовало ..В США и сейчас такой план имеется и постоянно обновляется.
      Так что , покой нам будет только снится..
      Армия и Флот наши единственные союзники в этом мире!
      VAGNER
      1. alex-s Вчера, 16:53
        Союзнички, ...
        alex-s
        1. Pirogov Вчера, 17:10
          Цитата: alex-s
          Союзнички, ..

          Любимые ,дорогие партнёры !
          Pirogov
        2. Идущий Вчера, 17:11
          Цитата: katalonec2014
          Планы американские- а агрессивная именно Россия.


          Так было , есть и будет в ближайшее время , пока не придет , а она уже пришла , очередная беда и России придется зачищать и защищать.
          Идущий
          1. Аристарх Людвигович Вчера, 17:15
            У Казахов вроде беда пришла их деньгам. Янкесовский песец пришел в гости к Назарбаеву.
            "В банке Нью-Йорка по делу „Казмунайгаза“ было заморожено 22 миллиарда долларов национального фонда страны. Плюс в Бельгии арестованы казначейские векселя США на сумму около 11 миллиардов долларов и счета на сумму 589 миллионов долларов. Но и это не все: были заморожены акции на сумму 5,2 миллиарда долларов, принадлежащие суверенному фонду Казахстана „Самрук-Казына“ в голландском предприятии KMG Kashagan. Общая сумма составляет примерно 38,8 миллиарда долларов, или 75 процентов национального фонда Казахстана. Национальный долг страны около 170 миллиардов долларов».
            Аристарх Людвигович
            1. Василенко Владимир Вчера, 17:23
              Назику просто воровать меньше надо, привык у своих граждан отжимать бизнес а с иностранцем не прокатило
              Василенко Владимир
            2. VAGNER Вчера, 18:20
              Цитата: Аристарх Людвигович
              У Казахов вроде беда пришла их деньгам. Янкесовский песец пришел в гости к Назарбаеву.
              "В банке Нью-Йорка по делу „Казмунайгаза“ было заморожено 22 миллиарда долларов национального фонда страны.

              Ну ничего удивительного "малыш Тони Блэр" отлично поработал главным советником Назарбаева...Англосаксам доверять нельзя, я давно это уже писал

              Это думаю только начало...Они еще Казахстан стравят с Россией.!
              VAGNER
              1. Василенко Владимир Вчера, 18:46
                Цитата: VAGNER
                Ну ничего удивительного "малыш Тони Блэр"

                там и без этого деятеля воровать и отжимать умели, да так, что англам и не снилось
                Василенко Владимир
      2. Serg Koma Вчера, 17:03
        Цитата: VAGNER
        Это уже давно не секрет!

        В СССР каждый школьник,особенно крупного промышленного города, ЭТО ЗНАЛ, знал где бомбоубежище и что делать при ядерном взрыве.
        Так что США нам "Америку", своими рассекреченными материалами, не открыли - давно привыкли в их прицеле жить и не обращать на это внимание.
        Serg Koma
        1. 210окв Вчера, 17:12
          Да и не только школьник.На каждом предприятии имелись убежища,отделы ГО..Насколько это помогло бы -это конечно вопрос.Одна Надежда на нашу Армию и толковое руководство.
          Цитата: Serg Koma
          Цитата: VAGNER
          Это уже давно не секрет!

          В СССР каждый школьник,особенно крупного промышленного города, ЭТО ЗНАЛ, знал где бомбоубежище и что делать при ядерном взрыве.
          Так что США нам "Америку", своими рассекреченными материалами, не открыли - давно привыкли в их прицеле жить и не обращать на это внимание.
          210окв
        2. VAGNER Вчера, 17:16
          Цитата: Serg Koma
          В СССР каждый школьник,особенно крупного промышленного города, ЭТО ЗНАЛ, знал где бомбоубежище и что делать при ядерном взрыве.

          Именно так и было...С США и Англией особо не заигрывали и стычки были частенько в 1945-м ! (если не ошибаюсь , у нашего знаменитого аса Покрышкина, несколько истребителей и бомбардировщиков американских сбитых..наши колонны бомбили и обстреливали..) Это не афишировалось .
          VAGNER
          1. Василенко Владимир Вчера, 17:21
            Цитата: VAGNER
            у нашего знаменитого аса Покрышкина

            у Кожедуба были воздушные бои
            Василенко Владимир
            1. VAGNER Вчера, 18:25
              Цитата: Василенко Владимир
              Цитата: VAGNER
              у нашего знаменитого аса Покрышкина

              у Кожедуба были воздушные бои

              Это только у известных летчиков ...Такая инфа скрыта, я мемуары и воспоминания читал и с той и с этой стороны..Мы не были союзниками , это точно могу утверждать! hi
              VAGNER
      3. The_Lancet Вчера, 17:15
        Планирование атомной бомбардировки городов СССР- это не секрет.Не является секретом также что армия СССР без больших проблем смогла бы дойти до Англии.
        Это оружие сдерживания благодаря которому две сверхдержавы друг друга тогда не разорвали
        The_Lancet
        1. poquello Вчера, 21:38
          Цитата: The_Lancet
          Планирование атомной бомбардировки городов СССР- это не секрет.Не является секретом также что армия СССР без больших проблем смогла бы дойти до Англии.
          Это оружие сдерживания благодаря которому две сверхдержавы друг друга тогда не разорвали

          Вы совершенно не правы, сдерживанием было недостаточное количество ядерных бомб, уж не знаю чего сша рассекретили - все эти планы давно и подробно были расписаны в СССР в форме беллетристики со всеми пикантностями и продавались на каждом углу.
          poquello
      4. Evgenijus Вчера, 19:29
        VAGNER:
        В США и сейчас такой план имеется и постоянно обновляется.

        Мы так же не лыком шиты - планчик и у нас имеется, не хуже американского. Это в 1945 не было, а теперь мы равны.
        Evgenijus
        1. VAGNER Вчера, 20:12
          Цитата: Evgenijus
          VAGNER:
          В США и сейчас такой план имеется и постоянно обновляется.

          Мы так же не лыком шиты - планчик и у нас имеется, не хуже американского. Это в 1945 не было, а теперь мы равны.

          Ну не знаю, но во времена СССР "Периметр " был или как точнее "мертвая рука" ..Все что осталось , автоматом запускалось в случае уничтожения основных командных пунктов и городов..Кто выжил , в партизаны в тайге и т.д. Ну и как обычно за нашу историю потом ..

          Вот такие дела в танковых войсках..Живы будем не помрем..!
          VAGNER
      5. Captain Nemo Вчера, 20:32
        То есть Сталин и Берия лично, устав от войны и репрессий, за чашкой чая создали советское ядерное оружие?
        Captain Nemo
        1. VAGNER Вчера, 20:45
          Цитата: Captain Nemo
          То есть Сталин и Берия лично, устав от войны и репрессий, за чашкой чая создали советское ядерное оружие?

          Нет конечно , время жестокое было ..Я понял на что вы намекаете... hi
          В то время не до либерастных рассуждений было , на "кону" стояло существование государства !
          И ведь создали и страну восстановили за короткий срок САМИ! Только не нужно , вашего Солженицына напоминать , читали и он тут пытался в России ныть приехав в Россию. и т.д. negative
          VAGNER
    2. тол100в Вчера, 17:02
      Цитата: katalonec2014
      Планы американские- а агрессивная именно Россия.

      А долги на кого списывать?
      тол100в
  2. НЕКСУС Вчера, 16:45
    И кто там Ось Зла?
    НЕКСУС
    1. тол100в Вчера, 17:04
      Цитата: НЕКСУС
      И кто там Ось Зла?

      Уважаю краткость!
      тол100в
    2. Василенко Владимир Вчера, 17:24
      Цитата: НЕКСУС
      И кто там Ось Зла?

      странный вопрос
      русские конечно
      Василенко Владимир
      1. VAGNER Вчера, 19:04
        Цитата: Василенко Владимир
        Цитата: НЕКСУС
        И кто там Ось Зла?

        странный вопрос
        русские конечно

        Я бы еще добавил коротко, Русское население (как там нас называют на "Эхо Москвы" ??? ))))
        VAGNER
  3. jolly deckhand Вчера, 16:49
    Daily Star отмечает, что план атомной бомбардировки СССР были составлены за четыре года до того, как в 1949 году советские ученые успешно испытали собственную ядерную бомбу.
    Успели,блин...Спасибо причастным мужикам!!! hi
    jolly deckhand
    1. тол100в Вчера, 17:10
      Цитата: jolly deckhand
      Успели,блин...Спасибо причастным мужикам!!!

      Игорю Васильевичу Курчатову, Зельдовичу, Сахарову и многим другим Нашим Гениям!
      тол100в
      1. sergo1914 Вчера, 18:24
        Цитата: тол100в
        Цитата: jolly deckhand
        Успели,блин...Спасибо причастным мужикам!!!

        Игорю Васильевичу Курчатову, Зельдовичу, Сахарову и многим другим Нашим Гениям!


        Ну наверное все-таки Берия, Судоплатов, Курчатов, Кикоин, Первухин.
        sergo1914
        1. Captain Nemo Вчера, 20:34
          Чо? Лично секреты тырили, а потом все нужную науку и инженерию создавали?
          Captain Nemo
      2. Captain Nemo Вчера, 20:35
        Очень многим другим. Говорю, как внук человека, имевшего три Госпремии (ранее сталинских) за работу по Проекту
        Captain Nemo
  4. Дормидонт Вчера, 16:49
    Запоздал секретец лет на пятьдесят
    Дормидонт
  5. OlfRed Вчера, 16:51
    Операция «Немыслимое» из той же оперы wink hi
    OlfRed
  6. Симон Вчера, 16:54
    Daily Star отмечает, что план атомной бомбардировки СССР были составлены за четыре года до того, как в 1949 году советские ученые успешно испытали собственную ядерную бомбу. Daily Star отмечает, что план атомной бомбардировки СССР были составлены за четыре года до того, как в 1949 году советские ученые успешно испытали собственную ядерную бомбу. В любом случае, наша атомная бомба, сорвала все планы американцев! good laughing
    Симон
    1. Идущий Вчера, 17:13
      Но они продолжают их корректировать каждые 5 - 10 лет и не отказываются от возможности едино - моментного уничтожения России.
      Идущий
    2. Essex62 Вчера, 18:10
      Это остановило победное шествие Дядюшки Джо и превращение всей гейропы в огромный Социалистический Союз. Мировая история пошла- бы по другому сценарию и вряд- ли Сакская нелюдь имела даже короткое мировое доминирование. К сожалению вражинам удалось засекретить колличество изделий и благоразумный вождь приказал задробить проект Единая Европа под флагом самого передового и справедливого социального строя.
      Сталин и Берия спасли весь Мир!
      Цитата: Симон
      Daily Star отмечает, что план атомной бомбардировки СССР были составлены за четыре года до того, как в 1949 году советские ученые успешно испытали собственную ядерную бомбу. Daily Star отмечает, что план атомной бомбардировки СССР были составлены за четыре года до того, как в 1949 году советские ученые успешно испытали собственную ядерную бомбу. В любом случае, наша атомная бомба, сорвала все планы американцев! good laughing
      Essex62
    3. poquello Вчера, 21:49
      Цитата: Симон
      Daily Star отмечает, что план атомной бомбардировки СССР были составлены за четыре года до того, как в 1949 году советские ученые успешно испытали собственную ядерную бомбу. Daily Star отмечает, что план атомной бомбардировки СССР были составлены за четыре года до того, как в 1949 году советские ученые успешно испытали собственную ядерную бомбу. В любом случае, наша атомная бомба, сорвала все планы американцев! good laughing

      не сорвала, они какое-то время ещё пытались нарастить количество, соцсоревнование не выиграли
      poquello
  7. Горный стрелок Вчера, 16:56
    Совершенные, "светлые эльфы", живущие в "сияющем граде на холме"! Господи, как хорошо, что у России есть чем ответить на такие планы. Чтобы "голова не качалась".
    Горный стрелок
  8. Altona Вчера, 16:57
    Цитата: VAGNER
    Армия и Флот наши единственные союзники в этом мире!

    --------------------------------
    Союзники, но они у нас "вне политики". И не факт, что наша элита будет давать отпор агрессорам, а не сядет на самолеты и не улетит с чемоданами денег на другую свою родину. А сейчас США для нас "уважаемый партнер", а мы для них "враги".
    Altona
    1. VAGNER Вчера, 18:32
      Пока так придется выживать, а там видно будет.. hi
      VAGNER
  9. Sivasa Вчера, 16:57
    Никто документ в оригинале не видел, но все соплями дежурно изошлись.
    Sivasa
    1. Василенко Владимир Вчера, 17:20
      Цитата: Sivasa
      но все соплями дежурно изошлись.
      а повежливее слабо?
      Василенко Владимир
    2. Сибирский цирюльник Вчера, 17:22
      Дык,уважаемый, это в стиле ,Вами любимых полосатых:"Доказательства есть,но мы их не покажем"))
      Сибирский цирюльник
      1. Василенко Владимир Вчера, 17:26
        в нете сканы есть, но товарищу мамлею видно в лом поискать, проще же всех зеленой субстанцией обмазать
        Василенко Владимир
        1. Sivasa Вчера, 17:39
          Вас действительно удивило наличие у ядерной державы планов по использованию ЯО?
          Sivasa
          1. Василенко Владимир Вчера, 18:45
            вы так быстро переобуваетесь, что я за вам не поспеваю
            Василенко Владимир
      2. poquello Вчера, 21:52
        Цитата: Сибирский цирюльник
        Дык,уважаемый, это в стиле ,Вами любимых полосатых:"Доказательства есть,но мы их не покажем"))

        оригинальный документ это круто, ладно там микрофильм ещё
        poquello
        1. Svarog51 Вчера, 23:40
          А почему бы и нет? Пол века прошло,чего уж там. А сколько ещё за это время произошло? Один Карибский кризис чего стоит.
          Svarog51
  10. мерцание Вчера, 17:02
    Гуманизм так и пёр из полосатников.
    мерцание
  11. _Jack_ Вчера, 17:03
    Рассекреченный документ, в котором о нем идет речь, датирован 15 сентября 1945 года
    очень актуальная информация для раздела История
    _Jack_
  12. pafegosoff Вчера, 17:13
    Да и дальше - спасибо Микояну и правительству трудовой партии Великобритании...
    «В конце 1946 г. Климов вместе с Микояном был командирован в Англию в качестве Председателя Государственной комиссии по закупке на фирме Rolls-Royce турбореактивных двигателей Derwent и Nene, которые были наиболее совершенными из тех, какими располагала мировая авиационная техника на тот момент..." Английские двигатели с поразительной быстротой: к концу 1947 г. были построены, испытаны и запущены в серийное производство..."
    Так вот, именно массовые потери бомбрдировщиков США от МиГ-15 отрезвило горячие головы США от планирования немедленного нанесения Атомного удара по СССР.
    А потом - рост атомного потенциала СССР, создание Ту-16 и далее, далее... начало связывать крылья ястребам североамериканских государств...
    pafegosoff
  13. Макаров Вчера, 17:19
    бармалеи...что с них взять?
    Макаров
  14. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 18:03
    Да это и не секрет. Если бы в срочном порядке не создали ядрен-батон, то могли бы получить войну на уничтожение.
    Не зря везде есть бомбоубежища, да и начиная со школы постоянно тренировались эвакуироваться, надевать противогаз и т.д.
    У самого сейчас ГП-5 в подсумке на видном месте, мало ли что)
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Василенко Владимир Вчера, 18:49
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      У самого сейчас ГП-5 в подсумке на видном месте, мало ли что)

      Вы реально считаете, что поможет??
      Василенко Владимир
      1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 19:44
        Поможет. И команды "Газы" не надо будет.
        Генерал Песчаных Карьеров
        1. Василенко Владимир Вчера, 20:58
          Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
          Поможет.

          а если

          то как?!
          Василенко Владимир
          1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 21:16
            Тогда белые тапки надевать надо smile
            Генерал Песчаных Карьеров
            1. Василенко Владимир Вчера, 22:25
              Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
              Тогда белые тапки надевать надо

              есть?
              Василенко Владимир
              1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 22:31
                Таки могу продать, если интересно laughing
                Генерал Песчаных Карьеров
                1. Svarog51 Вчера, 23:46
                  Георгий, тапки - предмет стратегического назначения. Особенно белые вызывают интерес у супостата. Почему белые? А вот это и есть военная тайна. Нельзя торговать. wassat drinks
                  Svarog51
    2. Doliva63 Вчера, 18:52
      "Не зря везде есть бомбоубежища..."
      Везде? Я вот в округе 2 знаю: одно под детсадом, его давно закрыли, второе - возле больницы, с 90-х стоит пустое и без дверей. А в детстве - да, всё работало. 2 раза в год ходили с матерью "по тревоге" laughing
      Doliva63
      1. Василенко Владимир Вчера, 19:16
        Цитата: Doliva63
        2 раза в год ходили с матерью "по тревоге"

        аж самому смешно, в каком городе вы по тревоге ходили?
        Василенко Владимир
        1. Doliva63 Вчера, 23:16
          Нас.пункт Крампниц, если вам это что-то говорит. Как начало уч.периода в войсках, так тревога в городке. Всё ещё смешно? drinks По динамикам везде передавали что-то типа: "Атомная опасность!"(дословно уже не помню, но как-то так). Документы, деньги с собой. Набор белья и гигиены. У каждого - свой шкафчик там, противогаз, аптечка, ещё что-то. Было жутко интересно! Дома при этом охранялись патрулями, которые требовали потом документы. Это было давно. Во времена СССР ещё.
          Doliva63
          1. Svarog51 Вчера, 23:51
            Я бы ещё чего-нибудь придумал. wink Ну например, наличие обеззарарживающей жидкости и антирадиационного лекарства. drinks
            Svarog51
      2. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 19:46
        У нас везде. И эти бомбоубежища очень сильно помогли мирным, когда ВСУ и нацики их убивали.
        Генерал Песчаных Карьеров
  15. Esoteric Вчера, 18:08
    Они ( американцы) применят ОМП, в том числе и ЯО и ЯБП, только в случае 100%-й гарантии отсутствия ответного удара. Пора это уяснить и не стесняться в локальных боевых конфликтах уничтожать их, как противника, как врага. Ответа не будет, а совать свой нос перестанут...
    Esoteric
    1. VAGNER Вчера, 19:12
      Цитата: Esoteric
      Пора это уяснить и не стесняться в локальных боевых конфликтах уничтожать их, как противника, как врага. Ответа не будет, а совать свой нос перестанут...

      Вы правы конечно, но их лобби проникли во все структуры власти и сейчас усиленно работают над душами наших детей и внуков ! Задача, выбить духовную составляющую русского населения ..Пока сопротивляемся! soldier
      VAGNER
  16. Bullba Вчера, 19:08
    Цитата: Doliva63
    "Не зря везде есть бомбоубежища..."
    Везде? Я вот в округе 2 знаю: одно под детсадом, его давно закрыли, второе - возле больницы, с 90-х стоит пустое и без дверей. А в детстве - да, всё работало. 2 раза в год ходили с матерью "по тревоге" laughing

    Я в Москве живу, свиблово, дома 89 года постройки, все, что во дворе, огромное бомбоубежище, раньше там гаражи были, в последние лет 5 все в норму привели, ну ет мне как гражданскому так думается.
    Bullba
  17. andrej-shironov Вчера, 19:12
    А потом они поняли что гораздо прощеи дешевле "свалить" СССР а потом и Россию, это купить её элиты.
    andrej-shironov
    1. VAGNER Вчера, 20:57
      Цитата: andrej-shironov
      А потом они поняли что гораздо прощеи дешевле "свалить" СССР а потом и Россию, это купить её элиты.

      А русских купить им все же не удалось....Не зря такая истерия идет уже какой год!
      Работаем мужики дальше, все как обычно (спросите у своих отцов и дедов и прадедов вспомните ..) Наше дело правое..!
      VAGNER
      1. andrej-shironov Вчера, 22:13
        Да нас купить им не удалось.А вот власть они за причинное место крепко держат!
        andrej-shironov
        1. Svarog51 Вчера, 23:54
          Да ну на. Кабы так было, давно бы заштатными стали. Ан нет, и не просто трепыхаемся, а ещё и "зубы" показываем.
          Svarog51
          1. andrej-shironov Сегодня, 02:05
            Я уже писал неоднократно и ещё раз напишу. Вся видимость борьбы для лохов. Россия нынешней элитой давно встроена в мировую олигархию правда на вассальных условиях. На данном этапе есть как выражаются юристы, спор двух хозяйствующих субъектов и ничего более. Видимость борьбы нужна и Западу и нам для дальнейшего манипулирования населением. Вы кстати всё же чувствуете сами подвох в этой борьбе, потому и применили слово "трепыхаемся", это по Фрейду. Если есть борьба надо биться!
            andrej-shironov
  18. anjey Вчера, 19:42
    Рассекреченный документ, в котором о нем идет речь, датирован 15 сентября 1945 года и адресован генерал-майору Лесли Гровсу.Согласно этой информации, в США скрупулезно подсчитали, что для уничтожения союзника понадобится 466 ядерных бомб. В качестве основных целей американские генералы выбрали 66 городов. Атомная бомбардировка должна была сломить волю СССР и его способность к сопротивлению.
    С тех пор разве что то изменилось в сша по отношению к нам ? У нас то многое,политический строй и экономика стали интегрированны под сша, появилась продажная элита с виллами в майами, американская масскультура заполонила все,появилась мафия прообраз американской ,молодежь погрязла в сексе и наркоте,мощное государство распалось в расприях что им еще нужно отдать ??? может души -всех и каждого в отдельности,скорее территории с нашими богатыми ресурсами....
    Как говорится много хочете-мало получите !!!! А что получите ,хрен унесете!!!!
    anjey
  19. cobra77 Вчера, 21:20
    Цитата: Captain Nemo
    То есть Сталин и Берия лично, устав от войны и репрессий, за чашкой чая создали советское ядерное оружие?


    Ну как обычно победили вопреки, сделали вопреки, запустили вопреки. Эту мантру слышно с 90-х. Вот только интересно, а что же сейчас так же вопреки ничего не выходит сделать?

    Забыли про камнедробилку в подвалах НКВД и трусы в сейфе Берии. Ну и про сто миллионов расстрелянных тоже как то промолчали, а ведь сам светоч Солженицын писал об этом....
    cobra77
  20. cobra77 Вчера, 21:29
    Цитата: andrej-shironov
    А потом они поняли что гораздо прощеи дешевле "свалить" СССР а потом и Россию, это купить её элиты.


    Почитайте мемуары бывших сотрудников ЦРУ. Они сами были в шоке когда наша партийная верхушка сдала и развалила Союз. Они конечно вели активную работу, но ни кто не питал иллюзий что это возможно сделать снаружи. У любой революции и контрреволюции (а события 86-91 года это чистая контрреволюция) есть всегда внутренние причины в обществе. Расшатать и развалить страну можно только если есть серьёзные внутренние противоречия в социально-экономической сфере. Ни за немецкие, ни за американские деньги революции не делаются. Всегда причина внутри. Как и в современной России сейчас. Мы ведь тоже сейчас в пограничном варианте находимся.
    cobra77
  21. DPN Вчера, 21:51
    Это Советский Союз был врагом ,как социалистическое государство ,теперь мы-Россия друзья по одному пути капиталистическому идём .Не ужели наши олигархи с их ними не договорятся один хрен миллиарды и прочее за бугром.
    DPN
    1. andrej-shironov Вчера, 22:16
      Давно уже договорились, правда на вассальных условиях. Сейчас нет идеологического противостояния, есть, как это называется в юриспруденции, противостояние хозяйствующих субъектов,со своими ЧОПами и т.д.
      andrej-shironov
      1. Svarog51 Вчера, 23:56
        Предложение Каца не приняли.
        Svarog51
    2. cobra77 Сегодня, 00:07
      А грабить тогда кого? Поросёночек то маленький, на всех не хватит. Вспомните причины ПМВ. Там тоже со всех сторон сплошняком олигархи, великие князья, кайзеры, аристократия. Ан нет вон как получилось.... Сейчас мы туда же движемся, к новой бойне и переделу
      cobra77
  22. cobra77 Сегодня, 00:11
    Цитата: Svarog51
    Да ну на. Кабы так было, давно бы заштатными стали. Ан нет, и не просто трепыхаемся, а ещё и "зубы" показываем.


    Это называется пытаются подороже продаться, хочется своими стать, цивилизованными господами. Беда только, свои все уже на местах, и пускать новодельных ни кто не хочет. Зачем, если можно ограбить?
    cobra77
  23. Zomanus Сегодня, 00:15
    То есть эти планы-не более чем влажные мечты
    тогдашних политиков. Вот реально, сколько лет бы у них
    заняло изготовление бомб и строительство средств доставки?
    Так что это сказка типа "из пушки на Луну".
    Zomanus
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