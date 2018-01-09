04:13 10 января

МО РФ: самолет-разведчик США находился в районе Хмеймима в период атаки террористов на российские базы

Разведывательный самолет ВМС США Poseidon барражировал между Тартусом и Хмеймимом в период атаки принадлежащих террористам беспилотников на российские военные объекты в Сирии. Об этом заявили во вторник в Минобороны РФ.

...странное совпадение, почему в период атаки БПЛА [беспилотных летательных аппаратов] террористов на российские военные объекты в Сирии над акваторией Средиземного моря более четырех часов на высоте 7 тыс. м барражировал между Тартусом и Хмеймимом именно разведывательный самолет ВМС США Poseidon
- сказали в российском военном ведомстве.

МО РФ: самолет-разведчик США находился в районе Хмеймима в период атаки террористов на российские базы



Кроме того, у Минобороны вызывает озабоченность заявления представителя Пентагона, что технологии для совершения атаки на российские военные объекты "легко доступны на открытом рынке".

О каких технологиях идет речь, где находится данный "рынок" и какая спецслужба там торгует данными космической разведки
- задались вопросом в военном ведомстве РФ.

В министерстве отметили, что в заявлении Минобороны России о передаче террористам технологий для совершения атаки 6 января ударными БПЛА на российские военные объекты в Сирии намеренно ничего не говорилось ни о причастности к этому конкретной страны, ни о самих технологиях.

Хотя только для того чтобы запрограммировать контроллеры управления БПЛА самолетного типа и сброса боеприпасов в системе GPS необходимо иметь приличную инженерную школу одной из развитых стран. Да и получить точные координаты на основе данных космической разведки далеко не каждому под силу. Еще раз хотим подчеркнуть, что всего этого у террористов до недавнего времени не было
- резюмировали в Минобороны России.

Ранее в ведомстве сообщили, что в ночь на 6 января на российские военные объекты в Хмеймиме и Тартусе была совершена атака беспилотников, направляемых террористами. Все использованные при нападении аппараты были или уничтожены, или взяты под контроль российскими военными, передает ТАСС.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 136

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  1. jolly deckhand Вчера, 17:21
    А вот не удивился сейчас! smile
    jolly deckhand
    1. Аристарх Людвигович Вчера, 17:22
      Координирующая и направляющая роль янкесов
      Аристарх Людвигович
      1. Идущий Вчера, 17:28
        Так сказать подстраховывали и в случае успешной атаки , все было бы снято и выложено для доступа.
        Идущий
      2. 210окв Вчера, 17:29
        Опять озабоченность выразили..Ударная сила нашей геополитики..
        210окв
        1. самый главный Вчера, 18:53
          Цитата: 210окв
          Опять озабоченность выразили..Ударная сила нашей геополитики..

          А ведь скоро какать начнут прямо на головы... Где распиаренный "купол" РЭБ на 600 км вокруг баз???
          самый главный
          1. rruvim Вчера, 20:44
            Нет там никакого РЭБовского "Купола", обычная "мутотень" Западных жюрналюг.
            rruvim
          2. Ныробский Вчера, 23:14
            Цитата: самый главный
            А ведь скоро какать начнут прямо на головы... Где распиаренный "купол" РЭБ на 600 км вокруг баз???

            Не, бухтеть то конечно можно, но бухтеть то надо по факту того, если бы атака была успешной... А что есть по факту.? Наши ПВО сбили все эти "мудрёные" беспилотники, которые были подняты на расстоянии 50 км. от нашей базы. Другой вопрос - кто дал террористам развед.данные и помог проложить маршруты для БПЛА? О чём собственно говоря и идёт речь в статье.
            Ныробский
            1. rruvim Вчера, 23:50
              А были там БПЛА? Пока, кроме журналюстских HD-камер на квардокоптерах китайской сборки МО не представило. А разведданные и не нужны. База у ближайших строений, многоэтажных, как "на ладони". Сними квартиру и бинокль, сам будешь разведчиком. Особенно, когда наши боевые самолёты кучкой стоят, як на "параде".
              rruvim
              1. Svarog51 Сегодня, 00:18
                Ну скажите ещё, что базу наши проверяли на предмет охраны. А почему нет то? Сами и атаку спланировали, сами её и успешно отбили. Дальше то чего? Вопрос задавать не буду, так как он не вписывается в правила поведения на сайте.
                Svarog51
                1. rruvim Сегодня, 00:22
                  Уважаемый Сварог, но ведь объявлено об атаке 13-ти дронов. Часть из них захвачена. Но покажите хоть один!
                  rruvim
                  1. Hottabych Сегодня, 00:48
                    Ага, приезжайте, вам покажут laughing
                    Hottabych
                  2. Ююка Сегодня, 01:19
                    Цитата: rruvim
                    Уважаемый Сварог, но ведь объявлено об атаке 13-ти дронов. Часть из них захвачена. Но покажите хоть один!


                    МО доводит до сведения всех желающих получить какую-либо информацию- просьба подать заявку и оплатить в ближайшем банкомате на территории Крыма. После получения оплаты доставка клиента к месту нахождения информации и фото осуществляется сервисной службой ФСБ в кратчайшие сроки. Мы заботимся о вас! wassat
                    Ююка
                  3. Svarog51 Сегодня, 01:22
                    Роман, hi Ну ведь выкладывали фото на сайте, Вам что надо,чтоб я туда добрался и свои фото привёз? Ну если те фото Вам доверия не внушают, так и я ничего поделать с Вашим недоверием не смогу. Остаётся только одно - Вас туда отправить, чтоб лично убедились. Могу предложить в качестве альтернативы.
                    hi
                    Svarog51
      3. тол100в Вчера, 18:02
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Координирующая и направляющая роль янкесов

        Одно из двух: или мы терпим до окончания 2118 года, или, даем ответку СРАЗУ?!
        тол100в
        1. КОСМОС Вчера, 18:28
          Цитата: 210окв
          Опять озабоченность выразили..Ударная сила нашей геополитики..

          Цитата: тол100в
          Одно из двух: или мы терпим до окончания 2118 года, или, даем ответку СРАЗУ?!

          Остудите свои эмоции вояки диванные. Все предсказуемо и закономерно... Ничего внезапного, нового, необычного и непонятного, требующее неотложных быстрых мер, неслучилось. Просто херово дела идут у заштатников, тягаться напрямую американцы бояться, вот и приходиться, выдумывать различные мелкие пакости в применении старой стратегии ведения прокси-воин, в чуть новом технологическом исполнении, без разницы, в мозги террористу нашептать или программу для дрона написать...
          Этим фактически сами американцы предупредили и дали понять. Спокойно, что надо, все то и будет...
          КОСМОС
          1. akvanavt98 Сегодня, 00:40
            я знаю чем закончится. это как с олимпийским допингом, этим не только колоться, но и нюхать ответку будут.
            akvanavt98
      4. Кент0001 Вчера, 18:04
        С чего вы взяли? Я так. Понимаю у нас нет подобных сведений . только предположения. Только нам понятный сарказм. Просто с сы м назвать вещи своииими именами.
        Кент0001
        1. Suhow Вчера, 19:11
          МО РФ хотябы сообщило,что подозревает штатовский посейдон в выводе бпла на цели .И сделало это в открытую,и пусть матрасники оправдываються....Они ведь любят обвинять РФ в разных злодеяниях,бомбовых ударах по мирным кварталам в Сирии к примеру...
          Suhow
          1. Hottabych Сегодня, 00:55
            А может он и не наведением занимался, а банально - слежкой и разведкой работы нашей системы во время атаки дронов...
            Hottabych
            1. Ююка Сегодня, 01:21
              Цитата: Hottabych
              А может он и не наведением занимался, а банально - слежкой и разведкой работы нашей системы во время атаки дронов...


              дроны перед взлетом позвонили Посейдону - ну, мы полетели! belay
              Ююка
        2. akvanavt98 Сегодня, 00:51
          это на с ым не похоже. ну раз идёт токая пьянка, скоро каждая уважающая себя семья честного Сирийца, будет иметь в своём шкафу 3-5 беспилотников в комплекте. для разгона скоплений колорадских жуков. я догадываюсь как съедут американцы с насиженных мест
          akvanavt98
      5. НЕКСУС Вчера, 18:54
        Разведывательный самолет ВМС США Poseidon барражировал между Тартусом и Хмеймимом в период атаки принадлежащих террористам беспилотников на российские военные объекты в Сирии. Об этом заявили во вторник в Минобороны РФ.

        Такие совпадения невозможны в принципе. Сижу вот и думаю,а чего это нашему А-50У не полетать около матрассовских баз в Ираке,Афганистане,Ливии и Сирии,пока бравые сирийские солдатики сбегают в магазин и не накупят мини-дронов с изолентой,дабы так же навести шухера на матрассовскую нечисть налетом этих самых дронов. А что,с волками жить...
        НЕКСУС
        1. Tusv Вчера, 19:25
          Цитата: НЕКСУС
          Такие совпадения невозможны в принципе.

          Добрый вечер, Андрей. Почему не возможно? Да запроста. Янки, они же такие, как зарядят полеты на месяц по 10 часов в день, а друг провороним. Ну в общем осенний дождик так не выморачивает. А под это дело можно и придумать, все что угодно. Другое дело одинарный полет, тада да. Но я таких полетов не видел. Летают каждый день, но борзеют не так часто. Борзежь это удаление 70, но видят то буржуи за 300 как минимум
          Tusv
        2. papas-57 Вчера, 19:39
          ''Сижу вот и думаю,а чего это нашему А-50У не полетать около матрассовских баз в Ираке,Афганистане,Ливии и Сирии,пока бравые сирийские солдатики сбегают в магазин и не накупят мини-дронов с изолентой,дабы так же навести шухера на матрассовскую нечисть налетом этих самых дронов''. Такое в принципе невозможно при нашей ''очень осторожной, очень взвешенной'' внешней политике. После такого подарка америкосы вынесут половину Сирии, а наши будут молчать. Во первых - америкосы не сыкуны, в отличии от некоторых, наглость их конёк. Во вторых - они сами ищут повод для возобновления боевых действий против Сирии, а тут им такой подарок. В третьих - это отличный повод орать на весь мир об агрессии России и Сирии против носителей демократии. Результат будет предсказуем, или нас выпнут из Сирии под радостный рёв западных СМИ, или большая война.
          papas-57
          1. rruvim Вчера, 20:47
            "У" - шек всего две штуки на всю страну. Там был АН - разведчик, но его в Новогоднюю ночь повредили...
            rruvim
            1. Svarog51 Сегодня, 00:23
              Вернулись домой, после приказа Верховного.
              Будет приказ - возобновят полёты. hi
              Svarog51
      6. demo Вчера, 21:49
        Плюс еще и фиксирование наших действий.
        demo
    2. VAGNER Вчера, 17:28
      Цитата: jolly deckhand
      А вот не удивился сейчас! smile

      И спутники следили снимали все ..И если бы там были большие потери, уже бы во всех "самых дерьмократических СМИ" эти снимки были и вой радостный стоял, вплоть до падучей истерии ..)))
      VAGNER
      1. Pirogov Вчера, 18:00
        Цитата: VAGNER
        И спутники следили снимали все ..И если бы там были большие потери, уже бы во всех "самых дерьмократических СМИ" эти снимки были и вой радостный стоял, вплоть до падучей истерии ..)))

        Вот поэтому не разговоры говорить с ними нужна , а ..ерачить всех подряд ,а потом можно извинится .
        Pirogov
        1. Svarog51 Сегодня, 00:26
          потом можно извинится

          Зачем? Послать "лесом", так же как они это делают. Я б ещё добавил конкретики, да "табу" не разрешает.
          Svarog51
    3. сибиралт Вчера, 17:39
      Похоже, нашли место оператора дронов в самолете - разведчике США. А что, нормальная версия. winked
      сибиралт
      1. VAGNER Вчера, 19:37
        Цитата: сибиралт
        Похоже, нашли место оператора дронов в самолете - разведчике США. А что, нормальная версия. winked

        Эта вполне адекватная версия...Проверили, пока ! И очень хороший опыт нашим ..
        "И опыт , сын ошибок трудных и гений просвещения дух.." А.С. Пушкин
        Удачи вам мужики в Сирии и не только , Россия в вас верит и надеяться! hi
        Они не пройдут.
        VAGNER
        1. jjj Вчера, 19:46
          Думается, что штатовский самолет засекал чем наши пользуются при отражении атаки дронов
          jjj
          1. VAGNER Вчера, 20:24
            Цитата: jjj
            Думается, что штатовский самолет засекал чем наши пользуются при отражении атаки дронов

            Разведка боем была , однозначно..! Нашим РЭБ и ПВО задачка..А главное спецслужбам , чтобы предотвратить массированную атаку дронов ..Кого то, скоро уничтожат (не вашингтон конечно, но серьезно нанесут удар..) soldier
            VAGNER
            1. ДЯДЯСТАС Вчера, 21:59
              Зона отчуждения вокруг базы нужна, километров в пятнадцать двадцать . Да с сюрпризами.
              ДЯДЯСТАС
    4. Маз Вчера, 20:24
      Я чего думаю, после двух подряд атак на наши базы, вдруг, расфуфыренный фалькон9 не вывел секретный спутник США на орбиту земли. Странное совпадение и Израиль снова обстрелял дамаск сразу после второй атаки. Ты смотри какая связь интересная . Наверно случайность, да точно, к гадалке не ходить laughing
      Маз
      1. rruvim Вчера, 20:53
        Да уж конспирология.... fellow Также объясняли, что Боинг сбили над Сахалином, из-за секретного спутника США. Только, потом, на точке я понял, что этих секретных спутников "пруд-пруди". "Посейдоны" как летали над Срезидемном, так и будут летать! За это личному составу деньги платят. И подавать это, как новость - смешно!
        rruvim
      2. Балу Вчера, 21:25
        Цитата: Маз
        Странное совпадение и Израиль снова обстрелял дамаск сразу после второй атаки. Ты смотри какая связь интересная . Наверно случайность, да точно, к гадалке не ходить

        Я вот пытаюсь вспомнить, а была хотя бы одна серьезная атака Аль-кайды, ИГИЛ, Аль-нусры или еще кого на Израиль? И не мог вспомнить.
        Бомбежки Сирии Израилем преследуют конкретные цели-убийство определенных лиц. Пора сбивать случайным выстрелом заблудившейся и потерявшей управление ракетой. Нечего рассекать над нашей сирийщиной. angry
        Балу
        1. Svarog51 Сегодня, 00:38
          Нечего рассекать над нашей сирийщиной. angry

          Добавить нечего, давно пора. good
          Svarog51
        2. akvanavt98 Сегодня, 01:06
          Сирийщина - wassat , feel , fellow
          akvanavt98
          1. akvanavt98 Сегодня, 01:07
            а Эстонщина вам не интересна?
            akvanavt98
  2. Rusland Вчера, 17:21
    Нужно было и этот принудить к посадке, можно и с детонацией.
    Rusland
  3. Ихрек Вчера, 17:22
    Сколько можно соплей? Пресекайте, такая техника в руках. Берите во внимание. Если он там кружится, значит чего то обнюхивает. За четыре часа могли догадаться до чего-нибудь. Ребят погибших жаль. МИНУС командованию авиабазы, или кто там отвечает за её безопасность, как детей малых обвели вокруг пальца.
    Ихрек
    1. DenZ Вчера, 17:47
      Цитата: Ихрек
      Ребят погибших жаль

      Вроде как при налете беспилотников никто не пострадал. О каких ребятах речь?
      DenZ
      1. bk316 Вчера, 17:55
        погибших жаль. МИНУС командованию авиабазы, или кто там отвечает за её безопасность, как детей малых обвели вокруг пальца.

        Вроде как при налете беспилотников никто не пострадал. О каких ребятах речь?

        Неаккуратненько....
        bk316
      2. Ихрек Вчера, 19:36
        Цитата: DenZ
        Цитата: Ихрек
        Ребят погибших жаль

        Вроде как при налете беспилотников никто не пострадал. О каких ребятах речь?

        Я про миномётный обстрел. Слава богу беспилотники не прошли.
        Ихрек
    2. Esoteric Вчера, 17:56
      Цитата: Ихрек
      Если он там кружится, значит чего то обнюхивает. За четыре часа могли догадаться до чего-нибудь.

      То говорят, что опробовали в Сирии средства РЭБ и в 600 километровой зоне были прекращены все полёты, а здесь... request
      Esoteric
      1. NKVD Вчера, 18:14
        Да больше похоже на стремление вояк похвастатся перед верховным а тот в свою очеред похвастался перед избирателями победой. Скромнее надо быть.
        NKVD
      2. dvina71 Вчера, 19:54
        Цитата: Esoteric
        То говорят, что опробовали в Сирии средства РЭБ и в 600

        И? Теперь ими атаковать любой ЛА в районе действия? А ни че что это прямая агрессия и казус белли ?
        Я не понимаю о чем вой? Атаку отбили , ПВО и РЭБ отработали не по самым простым целям и отработали отлично. Кому то нужна большая война? Мне и моей семье нет.
        dvina71
      3. rruvim Вчера, 20:57
        Я служил в узле РЭБ. 600 километровый, так называемый, купол в Сирии выдумка западных СМИ. И всё! Пара Американских генералов (отставников) что, то об этом "проблеяла", пресса это подхватила... И наша также.
        rruvim
    3. ПалБор Вчера, 18:18
      Какие все иерои...
      ПалБор
  4. мерцание Вчера, 17:23
    Так заманчиво было осуществить терракты на Новый Год и на Рождество Христово.
    мерцание
    1. VAGNER Вчера, 17:33
      Цитата: мерцание
      Так заманчиво было осуществить терракты на Новый Год и на Рождество Христово.

      Именно на это было рассчитано(Слава Богу пронесло, спасибо спецслужбам.), просто вспомните теракты (перед новым годом) в Волгограде , да еще "смертник славянской внешности из семьи военных) Осадок на душе жуткий был у многих в России и траур ...Знают как нас больно бить падлы! Ничего за все ответите господа..
      VAGNER
  5. Chertt Вчера, 17:24
    О каких технологиях идет речь, где находится данный "рынок" и какая спецслужба там торгует данными космической разведки
    - задались вопросом в военном ведомстве РФ.
    Хорошо. МО РФ троллить матрасников научилось. Еще бы научилась военные базы защищать, вообще прекрасно было бы
    Chertt
  6. iaroslav.mudryi Вчера, 17:26
    Рекомендую посмотреть последний выпуск "60 минут", первые полчаса посвящены атаке беспилотниками базы Хмеймим. Особо интересно с 05:20-08:15 и с 14:30-15:00.
    iaroslav.mudryi
    1. Esoteric Вчера, 17:53
      Молодец! Спасибо, что выложил. А то здесь будёновцы на конях и с шашками против танков и дронов... fellow Одно утешает, имеются разработки, способные противостоять...
      Esoteric
      1. iaroslav.mudryi Вчера, 18:12
        Всегда, пожалуйста!!! Особенно услышать от знающих людей, что ответка непременно будет! good
        iaroslav.mudryi
    2. SOF Вчера, 19:04
      Цитата: iaroslav.mudryi
      Рекомендую посмотреть последний выпуск "60 минут", первые полчаса посвящены атаке беспилотниками базы Хмеймим. Особо интересно с 05:20-08:15 и с 14:30-15:00.

      А где коллега INSULAR? Хотелось бы его комментарий. Как спец, он сегодня почти всех убедил, что всю эту хренотень на коленке сварганить можно, а как насчёт скоординированного управления группой и дистанционного "десантирования" боеприпасов, по координатам из гугля-мап, с беспилотников самолетного типа?
      Без иронии... Хотелось бы услышать вердикт спеца по RC...
      SOF
      1. dvina71 Вчера, 19:59
        Цитата: SOF
        Хотелось бы услышать вердикт спеца по RC...

        Можно все испытать опытно.. Мне как то дали координаты гипиэс.. адрес склада,в Мытищах.. Ввел их в навигатор..и поехал в точку.. Эта точка была размером с квартал.. Склад действительно оказался в ней,только это в паре сотен метров от того куда я приехал изначально. Вот и отбомбитесь в таких условиях.. гипиэс гражданский и военный две большие разницы.. Вопрос..откуда у терров военный?
        dvina71
        1. SOF Вчера, 21:23
          Цитата: dvina71
          Вот и отбомбитесь в таких условиях.. гипиэс гражданский и военный две большие разницы.. Вопрос..откуда у терров военный?

          ...да и боеприпас положить с самолёта, мне кажется, не самая простая задача, требующая, как минимум сложных расчетов в реальном времени, с учётом тучи факторов. Игилоиды, помнится, только с квадрокоптеров себе подобное позволяли.
          ...ну никак аналогии с кружком юных техников не прокатывают.
          SOF
  7. NF68 Вчера, 17:28
    Надо же как то помогать своим "протеже". Вот ВВС США и помогали как могли.
    NF68
    1. Esoteric Вчера, 18:17
      Цитата: NF68
      Надо же как то помогать своим "протеже". Вот ВВС США и помогали как могли.

      Мне, как бывшему офицеру, обидно, что американскому цинизму мы противопоставляем слабость и малодушие власти. Очень обидно...А, ребят, которые гибнут от такой "подлости", жалко вдвойне. Молодые, им ещё жить и жить, детей растить, а тут...
      Esoteric
      1. Стропорез Вчера, 18:30
        Цитата: Esoteric
        Молодые, им ещё жить и жить, детей растить, а тут...

        а что мы делаем в этой стране?
        Стропорез
        1. allaykbar Сегодня, 01:13
          1. не даем вырезать христиан под корень.

          2. контролируем ситуацию в средиземноморье имея ВМБ и ВВС

          3. даем Газпрому и другим нашим компаниям нефтяным доить европу на кэш и технологии и пополнять бюджет страны налогами и тянуть всю социалку

          от какого из этих 3 пунктов вы готовы отказаться прямо сейчас? Может чёрт с ними, с этими пенсиями, мат.капиталами да пособиями по рождению ребенка? Отдадим европу БВ? Пусть снабжают ее топливом. А то мы то дураки туда газопроводы тянем. К чему все это Путин делает, не понятно. Попробуем заработать на смартфонах и презервативах. Это глубокая переработка сырья, что эта нефть да газ.. тьфу и растереть

          Сидели бы в своих границах как в 95, например, и воевали бы внутри свой страны с арабами на Кавказе. А то лезем непонятно куда, еще и деньги на логистику тратим

          да?
          allaykbar
      2. макс702 Сегодня, 01:06
        Вот когда
        Цитата: Esoteric
        слабость и малодушие власти.

        будет
        Цитата: Esoteric
        , детей растить, а тут...
        точнее детей растить тут, а не там.. вот тогда и отвечать будем так как надо...
        макс702
  8. anjey Вчера, 17:30
    да действительно пора по базе Ат -Танф прилететь калибрам с деревянными крылышками,привязаными к ним самоварами , перемотаными синей изолентой и надписью арабской вязью -"за свободу палестинского народа" и "за свободный Иерусалим" ....,жаль не наш метод -из подтишка подло, а янки -дудл не привыкать, как и их верным сообщникам из солнечного телявива...
    anjey
    1. Сибирский цирюльник Вчера, 17:50
      Согласен! Ответка бы не помешала)
      Нам,на диванах,это очевидно!)
      Сибирский цирюльник
  9. voyaka uh Вчера, 17:44
    Хизбалла давно пользуется беспилотниками. Много лет.
    Проглядываются "ушки России"? Отнюдь нет. У них есть свои
    "инженерные отделения", где электронщики, программисты и умельцы-механики.
    присобачивают бомбы, видеокамеры и пульты к несложным самолетам.
    Такие же отделения были и у ИГИЛ в Ракке и Мосуле.
    Такое же есть и у боевиков в Идлибе.
    voyaka uh
    1. Балу Вчера, 17:57
      Цитата: voyaka uh
      Хизбалла давно пользуется беспилотниками. Много лет.
      Проглядываются "ушки России"?

      Там скорее ушки с Украины, по крайней мере в отношении полуфабрикатов. Не вспомню название фирмы, у которой контракт с саудитами. Это не новость.
      Балу
    2. bk316 Вчера, 17:58
      Хизбалла давно пользуется беспилотниками. Много лет.

      А что при каждой атаке хезболы к вам прилетает А-50 ВКС РФ?
      bk316
    3. VAGNER Вчера, 19:51
      Цитата: voyaka uh
      Хизбалла давно пользуется беспилотниками. Много лет.
      Проглядываются "ушки России"?

      Мы с ними в Сирии плечом к плечу воевали , что то не замечали такое...Может это какой то "неправильный Хизбалла" был ?)))) Потери у них большие были , когда бармалеев по Сирии гоняли, отстреливая их вместе ..
      VAGNER
    4. rruvim Вчера, 21:14
      Но ведь на это всегда есть ответ. Не зря над Хевроном есть точка, покрытая паутиной проводов и "рельсом" антенн. Я был на соревновании "вертолётчиков-моделистов" на поле под Назаретом, и там стояли два джипа ЦАХАЛ с полным комплексом РЭБ ( на всякий случай).
      rruvim
  10. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 17:45
    Все эти сволочи не угомонятся. Вот сбить бы это корыто и насладиться воплями "западных партнеров".
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Стропорез Вчера, 18:28
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Все эти сволочи не угомонятся. Вот сбить бы это корыто и насладиться воплями "западных партнеров".

      А потом получить удар "топорами" штук эдак 250 ?
      Стропорез
      1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 18:31
        Неа. У америкосов компот в штанах, чтоб напрямую воевать с таким сильным противником как Россия. Силы духа у них хватает чтоб туземцев со ржавыми калашами по пустыням гонять, не более.
        Генерал Песчаных Карьеров
        1. Стропорез Вчера, 18:43
          Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
          У америкосов компот в штанах,

          у них там соса-сола wassat и ещё есть обезъянка Миккии laughing
          Стропорез
          1. Svarog51 Сегодня, 01:03
            Стропорез Напрасно Георгия обижаешь. Он боевой офицер. И поверь мне - я не говорю, если не знаю.
            Svarog51
  11. Esoteric Вчера, 17:47
    МО РФ: самолет-разведчик США находился в районе Хмеймима в период атаки террористов на российские базы

    И что дальше? Вы успели послать лётчику "воздушные поцелуи" или, как всегда, только сделали качественные снимки? Успехов вам, стратеги...
    Esoteric
  12. Сибирский цирюльник Вчера, 17:48
    Все звенья,складываются в одну цепь,причастности американцев,к атакам на нашу базу. Что,собственно, не удивительно. Было бы наивным полагать,что разного рода провокаций не будет. И немало хлопот доставят ещё (
    Сибирский цирюльник
  13. faiver Вчера, 17:51
    МО РФ хочет сказать что посейдон кружил на участке в 70-80км более 4х часов? пилоты посейдона наверно в госпиталь слегли от головокружения после такого? т.е. они там налетали примерно 25 кругов минимум :)
    faiver
    1. Стропорез Вчера, 18:26
      Цитата: faiver
      пилоты посейдона наверно в госпиталь слегли от головокружения после такого? т.е. они там налетали примерно 25 кругов минимум :)

      Они умерли crying
      Стропорез
    2. Вадим237 Сегодня, 01:01
      МО РФ просто заврались Посейдон и передача координат группе бандитов - больше на сказку похоже, там вся база со спутников проглядывается, а беспилотники отправили по заранее заложенным координатам в GPS приёмник, обратная связь в точке, сброс боеприпасов - вся система.
      Вадим237
  14. MIG00001 Вчера, 17:54
    надо было случайно сбить вмести с беспилотниками и сказать простите издержки обороны
    MIG00001
    1. Балу Вчера, 17:59
      Цитата: MIG00001
      надо было случайно сбить вмести с беспилотниками и сказать простите издержки обороны

      Типа ракета ошиблась с целью. Кто не промахивается-так ответил Кучма. когда бук сбил Ту-154, летевший в Тель-Авив.
      Балу
      1. казак 471 Вчера, 19:58
        БАЛУ Тот самолёт сбил ЗРК С-200 Вега
        казак 471
        1. Балу Вчера, 20:02
          Цитата: казак 471
          БАЛУ Тот самолёт сбил ЗРК С-200 Вега

          Принято, я не знаток. А стелс в Югославии тоже вега, или более ранний аппарат?
          Балу
          1. rruvim Вчера, 21:21
            В Югославии не было 200-х. Но Ту-шку Хохлы "умудрились" сбить, т.к. "ВЕГА", её ракеты оснащались активными "ГСН", они уже брали цель после "радиокоманд". Выход один - сигнал о самоликвидации. Но у "братьев наших меньших" что-то не сработало...
            rruvim
  15. opus Вчера, 17:55
    МО РФ: самолет-разведчик США находился в районе Хмеймима в период атаки террористов на российские базы

    ну дык и сбить его на Х( на фигвам).
    Благо прецеденты имелись.
    А начнем мы историей как Иван Никитович Кожедуб пополнил свой боевой счёт двумя американскими истребителями Ф-51 «Мустанг», которые по ошибке попытались атаковать его над Берлином, но были немедленно сбиты при отражении атаки.

    «Как рассказывал мне сам Иван Никитович (предисловие к книге Ивана Кожедуба «Верность Отчизне» Н.Г. Бодрихина), 17 апреля 1945 года, встретив в воздухе «Летающие крепости» союзников, он заградительной очередью отогнал от них пару «мессершмиттов», но через секунду сам был атакован американскими истребителями прикрытия.

    «Кому огня? Мне?! — с возмущением вспоминал Кожедуб полвека спустя. — Очередь была длинной, с большой, в километр, дистанции, с яркими, в отличие от наших и немецких трассирующими снарядами. Из-за большого расстояния было видно, как конец очереди загибается вниз. Я перевернулся и, быстро сблизившись, атаковал крайнего американца (по количеству истребителей в эскорте я уже понял кто это) — в фюзеляже у него что-то взорвалось, он сильно запарил и пошёл со снижением в сторону наших войск. Полупетлёй выполнив боевой разворот, с перевёрнутого положения, я отаковал следующего. Мои снаряды легли очень удачно — самолёт взорвался в воздухе…

    Когда напряжение боя спало, настроение у меня было совсем не победным — я ведь уже успел разглядеть белые звёзды на крыльях и фюзеляжах. «Устроят мне… по первое число» — думал я, сажая машину. Но всё обошлось В кабине «Мустанга», приземлившегося на нашей территории, сидел здоровенный негр. На вопрос подоспевших к нему ребят, кто его сбил (вернее, когда этот вопрос смогли перевести) он отвечал: «Фокке-Вульф» с красным носом… Не думаю, что он подыгрывал; не научились ещё тогда союзники смотреть в оба…

    Когда проявили плёнки ФКП, главные моменты боя оказались зафиксированы на них очень чётко. Плёнки смотрело и командование полка, и дивизии, и корпуса. Командир дивизии Савицкий, в оперативное подчинение которому мы тогда входили, после просмотра сказал: «Эти победы — в счёт будущей войны». А Павел Фёдорович Чупиков, наш комполка, вскоре отдал мне эти плёнки со словами: «Забери их себе, Иван, и никому не показывай».


    Кадры ФКП с Ла-7 Кожедуба, запечатлевшие последние секунды полета американского «Мустанга», опрометчиво атаковавшего советского аса в берлинском небе 17 апреля 1945 г.


    Чего сопли жевать?
    Не, ну если Набиулина (Я б её назвал по другому ДА уже бан получал от Смирнов&Co)

    свято верит в фантики

    Тогда да.
    вопрос:
    opus
    1. SOF Вчера, 18:57
      Цитата: opus
      Тогда да.
      вопрос:

      ...эпохальный комикс. Долго ваяли или заранее заготовлен был? laughing
      SOF
      1. opus Вчера, 19:59
        Цитата: SOF
        Долго ваяли или заранее заготовлен был?

        Я ЗА БАРАНОВ УЖЕ 2 БАНА ПОЛУЧИЛ, И ДАВНО

        без права на обжалывание- это фикция ТопВар- не верьте, правилам, они не для всех, обжалывания ДАЖЕ НЕ ЧИТАЮТ:

        цэ не мой ОПУС, я рукож***ый, СКОПИПАСТИЛ
        Но " Хрыч" зловредный всё в свой адрес воспринимает, и жалуется,жалуется, жалуется...
        opus
        1. Svarog51 Сегодня, 01:12
          Антон, приветствую hi Со всеми праздниками тебя поздравляю! drinks Так вы с Хрычём заклятые друзья получается? Мдя, не знал и весьма заинтригован.
          Svarog51
          1. opus Сегодня, 02:01
            Цитата: Svarog51
            Так вы с Хрычём заклятые друзья получается? Мдя, не знал и весьма заинтригован.

            ясен пень.
            я такой противный.
            С праздниками (то ж)
            я вот свою поздравил (тока видео)- не заценила
            opus
  16. PENZYAC Вчера, 18:17
    Цитата: Аристарх Людвигович
    Координирующая и направляющая роль янкесов

    Думаю, что и исполняющая тоже, террористы - лишь назначенный "зитц-предселатель", вряд ли этим полу-образованным маргиналам янки позволили свои ударные БПЛА даже хотя бы руками потрогать...
    PENZYAC
  17. Гардамир Вчера, 18:21
    Надеюсь Россия высказала озабоченность?
    Гардамир
    1. Стропорез Вчера, 18:45
      Цитата: Гардамир
      Надеюсь Россия высказала озабоченность?

      некоторую обеспокоенность lol
      Стропорез
    2. CooL_SnipeR Вчера, 18:52
      "Восток дело тонкое" - это кто тому, в какую сторону глобуса посмотреть на штаты
      CooL_SnipeR
  18. andrew 07 Вчера, 18:25
    Все это очень печально и тревожно. Уже давно известно, что США готовят БГУ по России. Но в эту стратегию внесены новые опасные коррективы. Удар роев беспилотников это очень опасно. И вот первое испытание проведено, и прямо на нас. Дерзко нагло и очень эффективно. Есть конечно вопросы к охране базы по внешнему периметру. Но выводы надо делать очень и очень серьезные. Наша победа в Сирии серьезно скомпрометирована. Кроме того, мы слишком сильно отстаем в развитии беспилотников. Надо резко увеличить финансирование этой программы. Но еще важно как можно быстрее готовиться к отражению атаки даже не нескольких , а огромных роев беспилотников. В нашей защите появилась опасная брешь.
    andrew 07
  19. Strashila Вчера, 18:41
    Очередной метод пакости по выявлению возможностей наших ПВО... разные БПЛА, значит разная площадь отражения, разные курсы и высоты... над различными рельефами местности, засекали параметры наших станций и условия применения вооружения... фактически открытый тест наших систем в боевой обстановке, остаётся ждать более заковыристую гадость-проверку... и от муджахедов и со стороны Израиля... в основном от Израиля, не даром фактически разу атаковали объекты в Сирии.
    Strashila
  20. Толик_74 Вчера, 18:42
    Ну дык надо было pindosav сбивать. Чо они делают там. Стервятников кто-нить приглашал??
    Толик_74
  21. Иосиф Вчера, 18:59
    США подла и лживая страна по своей сути какой подлой и лживой конгресс США, такова и сама страна превращена в мерзостное лживое дерьмо. И президента Трампа сделали подонком какие сами конгрессмены. А МО США вообще лжец, на лжеце и лжецом погоняет.
    На уничтожение, разорение и расчленении украины, на убийство Януковича и истребление детей, женщин и стариков США и ЕСесовские страны Германии потратили за 4-ре года, с 2014 г :США 10 млрд. дол и дали фашистам и иудо бандеровцам смертоносное оружие, а ЕС выделили 5,3 млрд евро и все советское тяжелое вооружение. И самое подлое и грязное, совершив все эти подлые задумки по разорению и убийству Украины, эти фашистские ки, гитлеровские отморозки последыши, как шакалы истерично завыли на весь мир что во всем виновата Россия и наложили санкции, которые продолжаются все четыре года и продолжены в первом полугодии 5-го года.
    Но что удивительно наши жополизы от продажной и либеральной партии "Единая Россия" принадлежащей Менделю Давиду Ароновичу, с прогибом в пояснице лезут в подлое "пасе" и "обсе". с просьбой принять, как стойких членов, всегда готовых к ушатам помоев, которые члены этих мерзкой никчемной организаций выливают на 136 млн русских и их Россию. Мало того они как самая богатая страна в ЕСесовской Европе занимающие менее 1/3 Европы (Россия занимает 2/3 Европы) выплачиваю за эти ушаты грязи вылитые на Россию 50 млн евро обсе и 20млн евро ПАСЕ. России нравится ходить оплеванной и она из этих организаций не выходит. Потому-что там будет европейцам тоскливо, считаю парламентарии и дешевая похлебка в столовке из-за которой рвутся наши парламентарии проопадет. Вот и все. Плюйте кому ни лень
    Иосиф
  22. segamegament Вчера, 19:10
    Почему небыло баражирующей пары которая бы с 10 км опустила бы на дно этот разведчик матрасостана с 7 км?
    segamegament
    1. Captain Nemo Вчера, 20:17
      Да, да. Случайным дружеским огнем.и быстро извиниться hi
      Captain Nemo
  23. Симон Вчера, 19:21
    ..Странное совпадение, почему в период атаки БПЛА [беспилотных летательных аппаратов] террористов на российские военные объекты в Сирии над акваторией Средиземного моря более четырех часов на высоте 7 тыс. м барражировал между Тартусом и Хмеймимом именно разведывательный самолет ВМС США Poseidon --- Хотел за снять, как беспилотники игиловцев, буду уничтожать авиатехнику на нашей базе, но только, вот облом, улетели ни с чем tongue Только игиловцы без беспилотников остались. А у американцев денежки пропали в пустую, которые они дали бандитам на закупку и создание этих беспилотников. fool
    Симон
    1. rruvim Вчера, 21:07
      Во первых: "Посейдоны" летают там постоянно, это не разведывательные Борты а противолодочные. Пара штук у Амеров на базе в Турции.
      Во вторых: Один у Королевских ВМС на Кипре, летает постоянно.
      В третьих: МО РФ не сообщила о принадлежности захваченных, или сбитых беспилотников, кроме, что они были "самолётного типа" и несли "взрывчатые вещества".
      Не удивлюсь, что маркеры будут: "Made in China". Хотя скорей всего, сирийцы отмечали Рождество!
      rruvim
  24. anjey Вчера, 19:23
    Цитата: voyaka uh
    У них есть свои"инженерные отделения", где электронщики, программисты и умельцы-механики.присобачивают бомбы, видеокамеры и пульты к несложным самолетам.
    вы несете чушь, какая демагогия и ложь ,вот мнение эксперта
    «В этих беспилотниках использовались приемники GPS и барометрические датчики. А тот факт, что атака производилась одновременно сразу на две базы с использованием целого роя дронов, говорит о том, что во-первых, эта операция имела четкую координацию, и во-вторых, взаимодействие БПЛА осуществлялось на очень высоком технологическом уровне. Важно также то, что GPS приемники и датчики позволяли группе дронов действовать синхронно», — поясняет ситуацию военный эксперт.

    разве что "инженерные отделения" made in USA !!!!
    anjey
    1. rruvim Сегодня, 00:37
      Охереть! У меня квадрик с GPS и барометром, с HD-камерой, купил за 42 тыс. Я тоже. Типо, шпиён... stop
      rruvim
  25. Дормидонт Вчера, 19:40
    А почему бы "умеренной сирийской оппозиции" "по ошибке" не сбивать американские самолеты-корректировщики огня?
    Дормидонт
  26. Комментарий был удален.
    1. казак 471 Вчера, 20:10
      К сожалению наши в Сирии ведут себя как наивная школьница .То выставят под обстрел медперсонал госпиталя . то отправят СУ-24 на бомбёжку без прикрытия истребителями ...Вы что там . дома . в Ашулуке ? Где прогнозирование ситуации ? Почему не работает разведка ? Где стукачи ? Вопросов больше . чем ответов .Не хватает мозгов и хитрости . учитесь у евреев . они всю жизнь в борьбе и получается у них очень даже неплохо .
      казак 471
      1. ДЯДЯСТАС Вчера, 21:50
        Евреи без америкосов, мясо пушечное . Даже со своими вышкаленными солдатами. А мы одни против всех. И все против нас. Так что : С нами Бог, комбат и две пулеметные ленты.
        ДЯДЯСТАС
      2. макс702 Сегодня, 01:15
        У евреев ресурсов на порядок больше чем у нас... ЛЮБЫХ! Особенно в том регионе , мы там появились после 30 лет отсутствия, с копеечкой за душой и берданкой в руках .. Это если сравнивать аллегорически с возможностями Израиля( мирового буржуинства)..
        макс702
  27. Captain Nemo Вчера, 20:16
    Странно, что ы позволяют себе оправдывать безобразия своих пилотов, мешающих нашим штурмовикам, нахождением тех "в нашей зоне", а наши не могут шугануть соглядатая под тем же предлогом
    Captain Nemo
  28. дикий прапор Вчера, 20:18
    Предполагаю , что находился он там (самолет ВМС США Poseidon ) с вполне конкретным заданием , в момент атаки вскрыть работу средств ПВО , а именно записать частоты и режим работы, чтобы в дальнейшем ( если понадобится) эффективней "завалить" работу радаров ПВО собственными средствами РЭБ .
    дикий прапор
  29. Radikal Вчера, 20:30
    Цитата: jolly deckhand
    А вот не удивился сейчас! smile

    Более того - может с этого "Посейдона" и управляли этими "кустарными" БПЛА! wassat
    Radikal
  30. Radikal Вчера, 20:33
    Цитата: тол100в
    Цитата: Аристарх Людвигович
    Координирующая и направляющая роль янкесов

    Одно из двух: или мы терпим до окончания 2118 года, или, даем ответку СРАЗУ?!

    В смысле в течении года будем смывать "ка_каш_ки" с головы, а с 2019-го.......продолжим с новыми силами? wassat
    Radikal
  31. Radikal Вчера, 20:36
    Цитата: КОСМОС
    Цитата: 210окв
    Опять озабоченность выразили..Ударная сила нашей геополитики..

    Цитата: тол100в
    Одно из двух: или мы терпим до окончания 2118 года, или, даем ответку СРАЗУ?!

    Остудите свои эмоции вояки диванные. Все предсказуемо и закономерно... Ничего внезапного, нового, необычного и непонятного, требующее неотложных быстрых мер, неслучилось. Просто херово дела идут у заштатников, тягаться напрямую американцы бояться, вот и приходиться, выдумывать различные мелкие пакости в применении старой стратегии ведения прокси-воин, в чуть новом технологическом исполнении, без разницы, в мозги террористу нашептать или программу для дрона написать...
    Этим фактически сами американцы предупредили и дали понять. Спокойно, что надо, все то и будет...

    Сказал, как отрезал! Ваша фамилия случайно не... wassat
    Radikal
  32. Radikal Вчера, 20:37
    Цитата: казак 471
    К сожалению наши в Сирии ведут себя как наивная школьница .То выставят под обстрел медперсонал госпиталя . то отправят СУ-24 на бомбёжку без прикрытия истребителями ...Вы что там . дома . в Ашулуке ? Где прогнозирование ситуации ? Почему не работает разведка ? Где стукачи ? Вопросов больше . чем ответов .Не хватает мозгов и хитрости . учитесь у евреев . они всю жизнь в борьбе и получается у них очень даже неплохо .

    good
    Radikal
  33. rruvim Вчера, 20:42
    Ну и что? "Посейдоны" там лет ...Цать летают. Вопрос в том что наше МО так и не представило части сбитых безпилотников. Даже тех, которые взяты под "контроль".
    rruvim
  34. Rostislav Вчера, 21:33
    Так не плакаться надо, а бесполетную зону на всей территории Сирии об'являть для всех самозваных гостей. Можно по просьбе Асада это сделать, повод легко найти.
    Rostislav
    1. rruvim Вчера, 21:43
      Это не возможно. Мы проголосовали в ООН о зонах "деэскалации" и о "зонах" влияния, там чётко прописано, что и "американцы" и турки могут летать. Ещё есть куча стран, входящая в анти-игиловскую коалицию. Например: канадский F-16 может свободно летать над Сирией.
      rruvim
    2. макс702 Сегодня, 01:19
      Цитата: Rostislav

      1
      Rostislav Вчера, 21:33
      Так не плакаться надо, а бесполетную зону на всей территории Сирии об'являть

      Увы не потянем не технически не политически.. Чай не СССР чтоб полки и дивизионы десятками отправлять, одновременно приводя в БГ миллионные армии в Европе.. Тупо не хватает тяму...
      макс702
  35. Hariton Laptev Вчера, 21:37
    Сразу было понятно какого осла уши торчат.
    Hariton Laptev
    1. Вадим237 Сегодня, 01:07
      Ну явно не с Посейдона - самолёта противолодочной обороны.
      Вадим237
  36. ДЯДЯСТАС Вчера, 21:40
    Американский беспилотник совершил полет вдоль российской береговой линии над Черным морем. Об этом сообщил во вторник, 9 января, сервис слежения за перемещением авиации CivMilAir на своей странице в Twitter.

    По его данным, стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk на высоте 16 тысяч метров сначала летал над зоной конфликта в Донбассе, потом сделал круг над украинским Херсоном и облетел Крым. Затем он проследовал от Анапы в сторону Сочи.

    В CivMilAir отметили, что даже при таком маршруте «можно много на что посмотреть», поскольку в этом районе «находится пара достаточно больших баз».

    В то же время патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8 Poseidon совершил полет вдоль побережья Крыма на высоте около 7,5 тысячи метров. Сначала он проследовал от Ялты к Анапе и Новороссийску, затем развернулся, сделал несколько кругов неподалеку от Севастополя и направился в сторону Одессы.



    — CivMilAir ✈ (@CivMilAir) 09 января 2018
    ДЯДЯСТАС
    1. rruvim Вчера, 21:45
      Обычная практика yes
      rruvim
  37. DPN Вчера, 21:43
    Ч то же наши не сумели промахнуться по нему и позволили расстрелять свои базы. Извинились бы как Турки и делов то..
    DPN
    1. rruvim Вчера, 21:47
      Вопрос не в том, что Посейдоны летают, вопрос в том, почему наше МО свои "косяки" оправдывают "происками" американцев.
      rruvim
      1. Балу Вчера, 21:55
        Цитата: rruvim
        Вопрос не в том, что Посейдоны летаю

        Вопрос в том, не готовят ли нечто подобное наши скачущие соседи за забором?
        Пора усилить ПВО вокруг моста с учетом сирийского опыта.
        Балу
        1. rruvim Вчера, 22:10
          А как его усилить? То, что взлетает с Окраинских аэродромов и так понятно. А Д-30 бьёт на 15 км. Сколько населённых пунктов РФ входят в эту "зону"? Только непосредственное вмешательство может это остановить. Евреи придумали "Железный купол", но у них зона соприкосновения с ХАМАС и с ХЕЗБОЛЛА, как у нас у городского округа Черноголовка соседство с Ногинским районом..
          rruvim
          1. Вадим237 Сегодня, 01:10
            У ВСУ есть Точки, Смерчи, а так же Пионы, они могут большую часть Крыма накрыть. И наш мост в том числе.
            Вадим237
  38. shura7782 Вчера, 23:01
    Что бы америкосам эффектно провести полную радиотехническую разведку на нашем аэродроме, лучшего способа как массированный налёт беспилотников не придумаешь. Включилось всё, толко фиксируй.
    shura7782
  39. rruvim Сегодня, 00:04
    Американцы поступали просто. Они демилитаризовали зоны вокруг аэропорта Баграм или вокруг международного аэропорта Багдада, на 15-20 км по радиусу. Это значит, что они выселяли местное население в другие районы. С Ираком было труднее, пришлось выселять часть пригородов, в Афгане особо не церемонились. Таким образом они добились, более менее, безопасность своих авиабаз. Наши, хоть советские, а сейчас и российские пойти на это не могут. Из-за гуманитарных "атавизмов".
    rruvim
  40. Zomanus Сегодня, 00:16
    Осталось доказать, что самолет управлял беспилотниками.
    Ну или транслировал на них сигналы навигации.
    Zomanus
    1. rruvim Сегодня, 00:27
      Тот "Посейдон", который летал над морем "заточен" под ПЛО, ничем он управлять над Латакией не мог.
      rruvim
  41. rruvim Сегодня, 00:25
    Ещё одна "говорящая голова":
    Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Запад «выпустил джинна из бутылки», передав террористам в Сирии технологии, которые сделали возможной атаку на российскую военную базу Хмеймим с помощью беспилотников. Об этом сообщает РИА «Новости».
    Блин! Ну покажите эти беспилотники! Сбитые, захваченные... Ну любопытно же... angry
    rruvim
    1. Вадим237 Сегодня, 01:14
      Нам ни чего не покажут, это история напоминает фантазию, про недолёт 23 Томагавков, по версии МО, только доказательств этому до сих пор нет - не единого.
      Вадим237
  42. Ромин Сегодня, 00:46
    Уважаемый ,В.В.Путин , может хватит сопли жевать и пора уже отвечать такими же операциями по советникам с той стороны. Или Ваш система без ручного микроменеджмента и здесь уже даёт сбой!
    На это уже смешно становиться смотреть и стыдно !
    Ромин
  43. Ююка Сегодня, 01:24
    Цитата: сибиралт
    Похоже, нашли место оператора дронов в самолете - разведчике США. А что, нормальная версия. winked


    Обыскать срочно - наверняка, там еще изолента осталась! wassat
    Ююка
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