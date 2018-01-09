МО РФ: самолет-разведчик США находился в районе Хмеймима в период атаки террористов на российские базы

...странное совпадение, почему в период атаки БПЛА [беспилотных летательных аппаратов] террористов на российские военные объекты в Сирии над акваторией Средиземного моря более четырех часов на высоте 7 тыс. м барражировал между Тартусом и Хмеймимом именно разведывательный самолет ВМС США Poseidon

О каких технологиях идет речь, где находится данный "рынок" и какая спецслужба там торгует данными космической разведки

Хотя только для того чтобы запрограммировать контроллеры управления БПЛА самолетного типа и сброса боеприпасов в системе GPS необходимо иметь приличную инженерную школу одной из развитых стран. Да и получить точные координаты на основе данных космической разведки далеко не каждому под силу. Еще раз хотим подчеркнуть, что всего этого у террористов до недавнего времени не было

Разведывательный самолет ВМС США Poseidon барражировал между Тартусом и Хмеймимом в период атаки принадлежащих террористам беспилотников на российские военные объекты в Сирии. Об этом заявили во вторник в Минобороны РФ.- сказали в российском военном ведомстве.Кроме того, у Минобороны вызывает озабоченность заявления представителя Пентагона, что технологии для совершения атаки на российские военные объекты "легко доступны на открытом рынке".- задались вопросом в военном ведомстве РФ.В министерстве отметили, что в заявлении Минобороны России о передаче террористам технологий для совершения атаки 6 января ударными БПЛА на российские военные объекты в Сирии намеренно ничего не говорилось ни о причастности к этому конкретной страны, ни о самих технологиях.- резюмировали в Минобороны России.Ранее в ведомстве сообщили, что в ночь на 6 января на российские военные объекты в Хмеймиме и Тартусе была совершена атака беспилотников, направляемых террористами. Все использованные при нападении аппараты были или уничтожены, или взяты под контроль российскими военными, передает ТАСС.