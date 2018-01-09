04:17 10 января

Россия выиграла «входной билет» в элитный клуб гражданской авиации

В конце 90-х годов прошлого века КБ им. Яковлева приняло решение о разработке нового пассажирского лайнера. К тому времени у яковлевцев уже был разработан проект самолета Як-242, который не пошел в производство из-за отсутствия финансирования. На его основе и была разработана совершенно новая по техническим характеристикам машина.

Компания "Иркут", в которую входит ОКБ Яковлева, самостоятельно начала работу над ним в 2007 году. Участие в проекте принимало и конструкторское бюро Ильюшина, которое занималось проектированием крыла и пилонов для двигателей. Однако, в 2008 году "Ил" вышел из проекта. В том же году началось полноценное государственное финансирование.

Для будущего лайнера инженеры создали крыло из композитных материалов. Для этого в РФ бы построен специальный завод. На то время единственным самолетом, имевшим такое крыло, был американский Боинг-787.


В 2012 году "Иркут" подписал контакт с компанией "Пратт энд Уитни" для поставку двигателей для будущего лайнера. При этом, параллельно разрабатывался российский двигатель ПД-14, испытания которого продолжаются и сегодня.



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Комментарии 8

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  1. фигвам Вчера, 18:27
    А причём тут выиграла или нет, была проведена работа и теперь есть результат.
    фигвам
    1. НЕКСУС Вчера, 19:09
      Цитата: фигвам
      теперь есть результат.

      Результат будет тогда,когда МС-21 в серию пойдет и когда отечественные двигатели и авионику будем производить не хуже западной.А пока это все только лозунги.
      НЕКСУС
      1. антивирус Вчера, 21:16
        результат будет гораздо позже:
        когда авиакомпании скажут" вот моя прибыль летает, в каждый рейс прирастает"

        и ГЛАВНОЕ( 6 и 7 предупрежд получил)!!!!!!!!!!!!
        за флуд для банкира
        НЕТ ЕДИНОГО ХОЗЯИНА --не будет и авиации.
        только отдельные авиакомпан и заводы.
        без едино цикла пректир-я и произ-ва + сопровождения по всей жизни --туман в газетах
        УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДЛЯ ВСЕХ САМОЛЕТОВ И ЗАВОДОВ С МЕЛКИМИ НИОКРами
        антивирус 7 Вчера, 11:33 | Статус МС-21: как дела у главного лайнера России?
        вина всех новых рос самолетов-- ОТСУТСТВИЕ ХОЗЯИНА С ДЕНЬГАМИ.
        разделение авиа"корпораций" и банков дает провал между НИОКР и эксплуатацией.
        денег нет(завод) и дать не хотят( банк).В СССР был 1 хозяин.
        только прокачать бабло, хоть бананы возить, хоть авиация.
        "условный Греф" виноват тем, что подарок к каждому НГоду женам дарят.. а стране -нет.
        10 лет без Куршавела и МС21 летит.
        Кохают его с нач 00=х
        ОТСУТСТВУЕТ ЕДИНАЯ "ФИН-ПРОМ ГРУППА". с выведением на рынок и сервисом.
        ВИНОВАТА СТРУКТУРА БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА.
        ПЕРЕНЯЛИ ЗАПАДНЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ И НЕ ДОРОСЛИ ДО ГИГАНТСКИХ ИНВЕСТ БАНКОВ, которые финансируют все стадии жизни-работы пром корпораций.
        каждый в своем углу грызет зернышко "свое"
        Жалоба

        -НЕ БРОСАТЬ ПРОЕКТ ВСЮ ЕГО ЖИЗНЬ, БЕРЕЧЬ УЖЕ ПОТРАЧЕННЫЕ ДЕНЬГИ И ТРУД ЧЕЛОВЕКА-- ПРОТИВ " УЖЕ ДОСТАТОЧНО НАМЫЛИ И ПРОКАЧАЛИ"" МОЖНО ПЕРЕЛОЖИТЬ В ДР ПРОЕКТ БАБЛО, А ЭТОТ --ХАЙ С НИМ"
        скромная ответственность за проект не стрелочника , а на самом высоком уровне--на 30-40 лет до его замены след поколением( мс21- 350- 2050?)
        антивирус
  2. Egorovich Вчера, 18:43
    Талант не пропьешь, а советская школа авиастроения, есть советская. И учителя еще живы и ученики хорошие получились. Доброго полета!!!
    Egorovich
  3. Лексус Вчера, 19:05
    Не хотелось бы сглазить...
    Лексус
  4. Монархист Вчера, 19:05
    В том то и беда, что у нас нет хороших двигателей. Читал воспоминания Яковлева и так встречал информацию: наши самолеты были бы ещё лучше,,но самые лучшие наши движки были на основе американских. При Созе в шестидесятых- семидесятых у нас разрабатывались двигателя, но на Украине и на основе западных лицензий(о этом в 80 х был д/ф про Ан). Теперь сейчас:"подписал контракт с"Прад энд Уитни.... паиаллено разрабатывался российский двигатель ПД14, испытания которого продолжаются и сегодня" и когда закончатся,а потом наладят производство. Так можно ждать,когда "рак на горе свиснет", а двигателя еще нет
    Монархист
  5. shura7782 Вчера, 21:18
    О Боже! Как всё медленно у нас идёт продвижение. Китайцы не заморачиваются, копируют всё лучшее и в серию для внутреннего рынка. Что нам мешает, если с двигателями у нас проблема.
    shura7782
  6. ВЕРЕСК Вчера, 23:01
    Билет в мировую авиацию мы не выиграли.Результат-один летающий борт.Второй-смещён на весну.Движка-нет в серии.Машина не сертифицирована.Статические испытания только начались.Ещё годика,минимум,три.Возможно МС и встанет на крыло,но только Барбос и Арбуз свои рынки вряд-ли без боя отдадут.Арбуз-даже если америкосы их предпочитают-отличная машина по качеству-надёжности-стоимости-дальности.Нам до всего этого-далековато.Мы даже не на взлёте.Только на исполнительный выруливаем.С большим натягом.
    ВЕРЕСК
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