Россия выиграла «входной билет» в элитный клуб гражданской авиации

В конце 90-х годов прошлого века КБ им. Яковлева приняло решение о разработке нового пассажирского лайнера. К тому времени у яковлевцев уже был разработан проект самолета Як-242, который не пошел в производство из-за отсутствия финансирования. На его основе и была разработана совершенно новая по техническим характеристикам машина.



Компания "Иркут", в которую входит ОКБ Яковлева, самостоятельно начала работу над ним в 2007 году. Участие в проекте принимало и конструкторское бюро Ильюшина, которое занималось проектированием крыла и пилонов для двигателей. Однако, в 2008 году "Ил" вышел из проекта. В том же году началось полноценное государственное финансирование.



Для будущего лайнера инженеры создали крыло из композитных материалов. Для этого в РФ бы построен специальный завод. На то время единственным самолетом, имевшим такое крыло, был американский Боинг-787.





В 2012 году "Иркут" подписал контакт с компанией "Пратт энд Уитни" для поставку двигателей для будущего лайнера. При этом, параллельно разрабатывался российский двигатель ПД-14, испытания которого продолжаются и сегодня.









