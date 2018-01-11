Сменные модули Zel Custom Tactilite для винтовок AR-15 (США)



Крупнокалиберная винтовка, построенная с использованием модуля Tactilite T1 .50 BMG



Ствольная коробка изделия Tactilite T1 крупным планом. Можно рассмотреть опору прицела



Ресивер T1 со стволом калибра .338



Ствольная коробка "третьего поколения"



Винтовка с модулем, собранным на основе ствольной коробки третьего поколения



Винтовка с изделием Tactilite T2



Tactilite T2 с другого ракурса

По материалам сайтов:

http://zelcustom.com/

http://thefirearmblog.com/

http://rifleshootermag.com/

http://defensereview.com/

Термин «модульная конструкция» в области стрелкового оружия чаще всего указывает на возможность установки тех или иных дополнительных устройств разного назначения, влияющих на боевые и эксплуатационные характеристики. Тем не менее, возможны и другие трактовки этого термина, в том числе весьма любопытные. Так, американская компания Zel Custom Manufacturing несколько лет назад предложила проект Tactilite, предусматривавший самую серьезную перестройку готового оружия при помощи сменных модулей.Сферой деятельности небольшой компании Zel Custom Manufacturing из Флориды, основанной Майклом Брендзелом, являлся выпуск сменных деталей и дополнительного оснащения для гражданского оружия наиболее популярных типов. Она производила стволы, элементы ствольных коробок, детали спусковых механизмов и т.д. Как говорили рекламные материалы, преимущества таких изделий обеспечивались самыми лучшими материалами и современными технологиями производства.В конце прошлого десятилетия оружейники из «Зел Кастом» решили выйти на гражданский рынок с совершенно новым изделием, развивавшим идею модульной конструкции. Изначально проект получил название Ultralite50 – «ультралегкий, калибр .50». Позже, в связи расширением планов, проект переименовали в Tactilite. Это название образовали от английских слов «тактический» и «легкий», и потому оно, в отличие от первого, почти не раскрывало суть нового проекта, хотя и соответствовало модным тенденциям. Чуть позже появилось дополнительное обозначение T1, при помощи которого первые модули предлагалось отличать от более поздних.В соответствии с оригинальными идеями конструкторов, изделие «Ультралайт 50» / «Тактилайт» должно было представлять собой сменный модуль для винтовки типа AR-15, соответствующий необычным требованиям. Он должен был включать в себя т.н. верхний ресивер по типу применяемого на стандартном оружии, а также ствол и затвор с желаемыми параметрами, совместимые с «нестандартным» патроном. Такой модуль предлагалось соединять с имеющимся нижним ресивером винтовки, получая совершенно новое оружие с иными характеристиками и возможностями.Проект Tactilite в подобном виде имел одну интересную особенность юридического характера. В соответствии с американским оружейным законодательством, сменный модуль, оснащенный стволом и затвором, не считался оружием и являлся всего лишь дополнительным аксессуаром, не нуждающимся в регистрации. Впрочем, стрелку пришлось бы пройти все необходимые бюрократические процедуры с нижним ресивером. Такой оригинальный облик изделия «Тактилайт» позволял с минимальными затруднениями собрать новое оружие из отдельных комплектующих.В середине 2009 года компания Zel Custom Mfg представила первый вариант системы Tactilite, предназначенный для использования крупнокалиберного винтовочного патрона .50 BMG (12,7х99 мм НАТО). В этом проекте были реализованы все основные идеи и созданы основные агрегаты. В дальнейшем сменный модуль «Тактилайт» дорабатывался тем или иным образом, но общая его архитектура и схема не подвергались переделке. Так же не изменялся и юридический статус изделия.Проектом предлагался сменный модуль с собственным верхним элементом ствольной коробки, стволом, затвором и средствами монтажа прицела. По очевидным причинам, система Tactilite была выполнена однозарядной и не имела никаких средств самостоятельной перезарядки. Тем не менее, и в такой конфигурации оно позволяло превратить стандартное изделие AR-15 в крупнокалиберную винтовку с соответствующими характеристиками.При помощи стандартных креплений изделие «Тактилайт» должно было закрепляться на нижнем элементе стандартной ствольной коробки AR-15. Последний вмещал ударно-спусковой механизм и приемную шахту магазина. Готовая крупнокалиберная винтовка должна была использовать штатный УСМ, расположенный в нижнем ресивере. Шахта магазина, однако, оставалась не у дел. Имеющиеся пистолетная рукоятка и приклад, соединенные с нижним ресивером, обеспечивали приемлемое удобство эксплуатации оружия.Верхний ресивер системы Tactilite представлял собой трубку достаточной длины, вмещавшую продольно-скользящий затвор. В правой стенке такой ствольной коробки имелось крупное окно с парой отходящих пазов в передней и задней частях. Это окно следовало использовать для ручной загрузки патронов .50 BMG. Также через него выбрасывалась пустая гильза. Наконец, окно выполняло функции паза для рукоятки управления затвором. В передней части ресивера находились средства установки ствола, казенник которого имел пару боевых упоров.В передней и задней частях предложенной ствольной коробки имелись отверстия для штифтов, скрепляющих ее с нижним ресивером. С точки зрения систем крепления новый ресивер полностью повторял конструкцию стандартных коробок для AR-15. Таким образом, как утверждалось, изделие Tactilite T1 могло быть установлено на любой нижний элемент ствольной коробки подобной конструкции.Модуль «Тактилайт» оснащался продольно-скользящим затвором максимально простой конструкции. Затворная рама была выполнена в виде длинного цилиндра, способного двигаться внутри верхнего ресивера. В передней ее части помещался вращающийся затвор с парой крупных боевых упоров. Запирание затвора производилось поворотом по часовой стрелке при помощи рукоятки управления. При закрытом затворе последняя находилась в переднем пазе ствольной коробки и выполняла функции дополнительного упора. Внутри затвор и его рамы находились подпружиненный ударник и экстрактор. Двигаясь назад, затвор проходил через трубчатый задний элемент нижнего ресивера и частично попадал внутрь трубки-кожуха возвратной пружины.По понятным причинам, система Tactilite не имела собственного ударно-спускового механизма, однако использовала штатные средства имеющегося нижнего ресивера. Для этого в нижней части ее ствольной коробки предусматривалась прорезь для прохождения качающегося курка.Сверху на модуле Tactilite первой версии помещалась планка для установки прицела, отличавшаяся характерной формой. Для подъема прицела на требуемую высоту была использована опора сложного сечения, облегченная рядом поперечных отверстий. Верхняя грань такой опоры имела профиль планки Пикатинни и позволяла устанавливать любой совместимый прицел. Позади более высокой опоры имелся блок меньшего размера, так же оснащенный стандартной планкой.На переднем торце сменного модуля закреплялся свободно вывешенный ствол. Покупателям предлагались изделия с нарезными стволами калибром 12,7 мм длиной 29, 22 или 18,5 дюйма – 736,6, 558,8 или 469,9 мм соответственно. В рекламных материалах отмечалось, что система Tactilite оснащается стволами компаний Mossberg и Lothar-Walther, обеспечивающими высокие характеристики точности и кучности огня.Компания Zel Custom М. Брендзела предлагала покупателям изделия Ultralite50 / Tactilite T1 в разной комплектации. В частности, они отличались материалом, формой и эргономикой цевья, наличием или отсутствием дульного тормоза-компенсатора и т.д. По предварительной договоренности, покупатель мог внести в состав приобретаемой системы те или иные изменения технического или косметического характера. Стоимость готового модуля определялась комплектацией. За наименее сложные и «продвинутые» комплекты производитель просил 1550 долларов США.Всего через несколько недель после анонса системы Tactilite под патрон .50 BMG компания Zel Custom Manufacturing представила новую модификацию такого сменного модуля. От базовой версии она отличалась стволом, рассчитанным под винтовочный патрон .416 Barrett (10,6х83 мм). Этот боеприпас был создан в середине прошлого десятилетия в качестве современной замены для 12,7х99 мм и походил на него некоторыми своими характеристиками, отличаясь некоторыми параметрами.Следует отметить, что система Tactilite .416 позволяла компании-производителю в определенной мере расширить сбыт. Дело в том, что в нескольких штатах США и в ряде зарубежных государств патрон .50 BMG не может использоваться в гражданском оружии. Как следствие, поставки «аксессуаров» типа Tactilite .50 BMG, например, в Калифорнию не имели смысла – никто не стал бы покупать их. Патрон .416 Barrett, в свою очередь, не подпадал под действие ограничений и мог использоваться гражданскими стрелками, а компания «Зел Кастом» могла увеличить продажи за счет новых регионов и стран.В октябре 2009 года состоялся анонс новой разработки компании Zel Custom, созданной в рамках программы Tactilite. Она представила т.н. третье поколение ресиверов для винтовок под патрон .50 BMG. Для повышения качества готового продукта было предложено изготавливать цельную ствольную коробку из одной стальной болванки (сталь марки 4140). Заготовку следовало обрабатывать на фрезерном станке с числовым программным управлением.Перед внедрением новой технологии производства оружейники разработали обновленную конструкцию ресивера. Главным нововведением стало появление интегрированной планки Пикатинни, проходящей по всей длине основной части коробки. Обводы и формы внутренней полости, окна и прорези, необходимые для установки разнообразных деталей, оставались прежними. Как результат, характеристики винтовок со ствольными коробками третьего поколения остались на уровне предыдущих изделий. Согласно пресс-релизу компании-изготовителя, теперь ресиверы Gen 3 становились стандартом для всей линейки «Тактилайт». Устройства предыдущих конструкций были сняты с производства.Следующая новинка была показана в начале декабря того же года. Путем замены ствола и переработки затвора был создан сменный модуль Tactilite .338. Как показывает название, такой «аксессуар» предназначался для использования патрона .338 Lapua (8,6х70 мм). Таким образом, теперь в каталоге компании Zel Custom присутствовали три базовые модификации сменного верхнего ресивера, каждая из которых могла комплектоваться одним из трех стволов разной длины. Девять таких изделий могли отличаться комплектацией и внешней отделкой.В феврале 2010 года вместо очередного анонса компания Zel Custom Mfg опубликовала тревожное сообщение об отзыве продукции. Всем обладателям одной из версий ресивера Tactilite T1 .50 BMG предлагалось обратиться к компании-изготовителю. Как оказалось, при производстве этих изделий была допущена ошибка. В ходе сборки рукоятка взведения с натягом сажалась в поперечный канал затвора. На некоторых серийных модулях стержень рукоятки слишком глубоко входил в затвор и буквально зажимал ударник. При энергичной подаче затвора вперед заблокированный ударник мог спровоцировать выстрел до полного запирания ствола. Во избежание возможных несчастных случаев стрелкам предлагалось обратиться к производителю для получения помощи.Разобравшись с бракованной партией, оружейная компания представила совершенно новый проект, основанный на уже известных идеях. В конце лета 2010 года было представлено готовое изделие под названием T2. Сменный модуль Tactilite T2 в определенной мере повторял конструкцию предыдущего изделия T1, но при этом отличался новыми возможностями. Главным нововведением этого проекта стала система боепитания на основе отъемного коробчатого магазина. Теперь стрелку не приходилось вручную подавать патроны по одному.«Аксессуар» для AR-15 с магазинным питанием был построен на основе ствольной коробки третьего поколения. В ее левой стенке появилось прямоугольное окно, дополненное небольшой горизонтальной шахтой. Задняя стенка шахты имела защелку для фиксации магазина. Патроны .50 BMG предлагалось хранить и подавать из коробчатого магазина от компании Accuracy International. Готовый к применению боекомплект состоял из 5 патронов. Следует отметить, что введение средств боепитания не оказало никакого влияния на механику оружия. Ресивер «Тактилайт» версии T2 по-прежнему имел ручную перезарядку и продольно-скользящий затвор с запиранием поворотом.В базовой комплектации изделие Tactilite T2 имело стальную ствольную коробку и алюминиевое цевье с четырьмя стандартными планками вверху, внизу и по бокам. Покупатель мог выбрать длину ствола и его производителя. Кроме того, впервые в линейке появилась возможность выбора эргономики: ресивер с «зеркальным» расположением деталей мог без проблем использоваться стрелком-левшой. Цены на изделие Tactilite T2 с магазинным питанием начинались от 2300 долларов.Насколько известно, сменный модуль со сменными магазинами выпускался только под патрон .50 BMG / 12,7х99 мм. По тем или иным причинам, компания Zel Custom не стала разрабатывать и запускать в серию схожие изделия под патроны .416 Barrett или .338 Lapua Magnum. Сравнительно широкий выбор сохранялся только в случае с линейкой Tactilite T1.Американский рынок гражданского оружия всегда лояльно относится к оригинальным новинкам, и проект Tactilite закономерно привлек внимание, а также показал определенные коммерческие успехи. Тем не менее, продажи специфических аксессуаров для оружия не отличались крупными объемами. Однако эти изделия все же нашли своего покупателя и выпускались серийно.Преимуществами таких «аксессуаров», способными положительно повлиять на продажи, были возможность получения оружия с достаточно высокими характеристиками с использованием готовых изделий, а также отсутствие необходимости в специальной регистрации получившейся винтовки. Главным недостатком, в свою очередь, была немалая цена, обусловленная технологиями и подходами к производству.Достаточно быстро, всего за несколько лет произошло насыщение рынка. Часть потенциальных покупателей систем «Тактилайт» приобрела желаемые изделия, а другие желающие воспользовались вторичным рынком и купили подержанные системы. Выпуск новых сменных модулей фактически потерял смысл. Попытка выйти на гражданский рынок с «революционно новой» идеей принесла компании Zel Custom Manufacturing определенную выгоду, но сложившейся ситуацией нельза было пользоваться вечно. К середине текущего десятилетия фирма была вынуждена свернуть и без того не самое массовое производство ресиверов Tactilite всех разработанных версий.Забегая вперед, стоит отметить, что компания «Зел Кастом» не смогла удержаться и на рынке сменных деталей или запчастей для стрелкового оружия популярных моделей. В середине текущего десятилетия она была вынуждена свернуть свою деятельность и прекратить производство всех новых устройств. Официальными поводами для закрытия компании стали затруднения на производстве и личные проблемы М. Брендзела. Впрочем, прекращение выпуска новых изделий почти не оказало влияния на эксплуатацию уже проданных. Немалое количество винтовок и ружей до сих пор оснащено деталями с клеймом Zel Custom, а определенное число стрелков продолжают использовать системы Tactilite.Желая получить свою долю рынка, небольшие оружейные компании нередко предлагают самые оригинальные идеи того или иного рода. Часть подобных проектов справляется с возложенными задачами и выводит своего создателя в лидеры рынка; прочие, однако, завершаются неудачей. Компания Zel Custom Manufacturing, наладив выпуск различных запчастей для винтовок, пришла к оригинальной идее сменного модуля, включающего в себя ресивер, ствол и затвор, но не подлежащего регистрации в качестве самостоятельного оружия. Такая разработка ожидаемо привлекла внимание покупателей и заняла свою нишу. Тем не менее, узость подобной ниши не позволила продолжать производство в течение длительного времени, а кроме того, могла стать одной из причин закрытия компании-разработчика.