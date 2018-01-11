Индонезия : лакомый кусок для ИГИЛ

Отклики событий на Ближнем Востоке донеслись и до Индонезии, при этом такой силы, что стали представлять угрозу для безопасности страны. Индонезия, с населением в 250 млн. человек, является самой крупной мусульманской страной и при этом самой молодой, если исходить из численности молодежи в составе населения (по этому показателю она уступает только Пакистану). И от того, сохранит ли исламское большинство страны религиозную толерантность или присягнет на верность джихаду зависит не только будущее, но и настоящее развития страны.В сентябре этого года страны АСЕАН выступили с заявлением, в котором осудили террористическую группировку ИГИЛ и выразили свою солидарность с международными действиями по борьбе с ней. И сделано это было не столько под влиянием международного сообщества, озабоченного развитием ситуации на Ближнем Востоке, а скорее исходя из интересов собственной безопасности в свете распространения влияния радикальных джихадистов в странах региона. Наиболее уязвимое в этом плане положение у Индонезии.И тому есть объяснение. В стране действуют террористические исламистские группировки джихадистского толка, готовые оказать поддержку ИГИЛ, что было продемонстрировано видеообращениями их лидеров, размещенными в Интернете. Именно они открыто призывают индонезийцев с оружием в руках сражаться на стороне ИГИЛ, в рядах которой насчитывается сегодня не менее 200 выходцев из Индонезии. Как правило, это молодые люди в возврате 20-30-ти лет, образованные и довольно обеспеченные, которые оказались в плену идей создания исламского халифата. А то, что борьба за него сегодня ведется в Сирии, укрепляет их в вере в правильности своего выбора, что основывается, по мнению аналитиков из индонезийского Института политического анализа конфликтов, на эсхатологических представлениях, согласно которым последняя битва перед концом света состоится в стране Шан (это одно из названий Сирии в исламе).Вербовка будущих боевиков ведется разными путями: проповеди в мечетях и распространение религиозной литературы джихадистского толка, социальные сети, местные радикальные исламские группы. Благодатной почвой для вербовщиков являются студенты, в том числе и обучающиеся за границей, в частности в Турции, которая является главной транзитной страной (они попадают туда по туристическим или студенческим визам, а также в рамках гуманитарных миссий), через которую индонезийские джихадисты переправляются в Сирию.Угроза распространения влияния ИГИЛ в Индонезии с сопутствующим укреплением позиций радикального исламизма в стране объясняется как имеющейся в стране организационной базы террористов, сильных лидеров, готовых присягнуть на верность халифату, так и наличием восприимчивой к этой идее социальной базы, насчитывающей пока примерно 3 тыс. человек (по крайней мере, столько индонезийцев выразили свою преданность ИГИЛ он-лайн), но способной возрасти в численности, в случае активизации сторонников ИГИЛ, по их возращению на родину. Они прошли военную подготовку, укрепили свой боевой дух и обросли международными связями.Впервые с 1990-х годов, когда индонезийские экстремисты воевали в Афганистане, возникла реальная угроза вовлечения местных исламистов в мировое террористическое движение с опасными для стабильности Индонезии последствиями. Индонезийские джихадисты воюют не только за создание исламского халифата на Ближнем Востоке, но готовы воплотить эту идею и в Индонезии (это входит в планы ИГИЛ) с зародышем в районе Посо. Но границы Индонезийского халифата, как составной части Юго-Восточного халифата под названием Daulah Islamiyah Nusantara (с включением Малайзии), могут расшириться, учитывая существующие анклавы активности его приверженцев. Это – Западная, Центральная, Восточная Ява, Джакарта, Суматра, Калимантан и другие районы.Сам факт их распространения по всему архипелагу затрудняет борьбу с радикальными исламистами, которая ведется сегодня по разным направлениям в тесном сотрудничестве государства с ведущими массовыми мусульманскими организациями. То, что они единодушно открыто осудили идею халифата в Индонезии, вселяет некоторый оптимизм в возможность массового противодействия угрозе распространения радикального ислама в стране. На их помощь и содействие в первую очередь и рассчитывает государство, пытаясь лишить сторонников ИГИЛ социальной опоры в обществе.Само же государство с некоторым опозданием отреагировало на угрозу распространения влияния ИГИЛ в стране, несмотря на проведение его сторонниками в марте массовой демонстрации в центре Джакарты. Лишь только после размещения в июле на YouTube видеобращения индонезийского боевика из ИГИЛ с призываем к своим соотечественникам присоединиться к битве за халифат, уходящий в отставку президент страны Юдойоно ввел запрет на деятельность этой организации в стране, за которым последовали аресты подозреваемых в связях с ней.Однако органы безопасности Индонезии сетуют на отсутствие законов, аналогичных действующим в Малайзии и Сингапуре, которые позволили бы задерживать сторонников ИГИЛ без суда и следствия. Сегодня же такая профилактическая миссия ограничивается лишь осуществлением мониторинга за их деятельностью. Рассматриваются и другие направления противодействия угрозе распространения влияния ИГИЛ – правовые (в частности, ставится вопрос о лишении индонезийцев, воющих на стороне другого государства, гражданства), организационные(ужесточение визового режима и контроля над тюрьмами, откуда сегодня осужденные террористы могут свободно передавать видеообращения, а также над мечетями, где осуществляется религиозная обработка будущих боевиков),пропагандистские (использование средств массовой информации для контрпропаганды учений радикальных джихадистов, с учетом того, что около 80% интернет-пользователей страны проявляют активность в социальных сетях, которые являются основным каналом вербовки боевиков ИГИЛ), идеологические (осуществление разъяснительной работы с населением о враждебности учения ИГИЛ ценностям индонезийского общества).Угроза распространения влияния ИГИЛ в Индонезии измеряется не только человеческими жертвами в результате террористических актов, но и попытками создания халифата в стране. Главная опасность – в возможном расколе мусульманской общины, в сеянии религиозной розни, в подрыве устоев идеологии Панчасилы, обеспечивающей единство Индонезии, а соответственно и ее стабильность.