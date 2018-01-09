Полтавский суд постановил ликвидировать Кременчугский автосборочный завод

Утвердить отчёт ликвидатора и ликвидационный баланс ООО «Кременчугский автосборочный завод». Ликвидировать ООО «Кременчугский автосборочный завод».

Суд Полтавской области принял итоговое решение о ликвидации Кременчугского автосборочного завода. Из решения:Речь идёт о предприятии, которое де-юре появилось в 1995 году в качестве совместного российско-украинского на территории Полтавской области. Изначально предприятие в кооперации с российским «ГАЗом» занималось крупноузловой сборкой «ГАЗелей». Затем на Кременчугском автосборочном заводе (не путать с Кременчугским автомобильным заводом) началась сборка других «ГАЗовских» моделей, включая ГАЗ-3110.Также на предприятии велась сборка автомобилей УАЗ и ВАЗ.Далее предприятие стало получать корейские и китайские инвестиции, что позволило наладить сборку таких марок автомобилей как Ssang Yong, Geely, Great Wall. К 2013 году сборочная мощность достигла своего максимума, что позволило отчитаться о сборке более чем 130 тысяч автомобилей с момента создания ООО.А уже в 2014 году начались сокращения сотен рабочих, и в том же году завод прекратил сборку автомобилей.Решение суда Полтавской области о закрытии завода через три с лишним года после сборки последнего автомобиля, по сути, оказалось формальностью.В особенно "украинских" СМИ по поводу закрытия и этого предприятия царит майданная эйфория из серии: "наконец-то перестанем собирать российское". Тот факт, что именно без сборки российского завод и стал чахнуть, майданных глашатаев волнует мало.