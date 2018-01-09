04:19 10 января

Полтавский суд постановил ликвидировать Кременчугский автосборочный завод

Суд Полтавской области принял итоговое решение о ликвидации Кременчугского автосборочного завода. Из решения:
Утвердить отчёт ликвидатора и ликвидационный баланс ООО «Кременчугский автосборочный завод». Ликвидировать ООО «Кременчугский автосборочный завод».


Речь идёт о предприятии, которое де-юре появилось в 1995 году в качестве совместного российско-украинского на территории Полтавской области. Изначально предприятие в кооперации с российским «ГАЗом» занималось крупноузловой сборкой «ГАЗелей». Затем на Кременчугском автосборочном заводе (не путать с Кременчугским автомобильным заводом) началась сборка других «ГАЗовских» моделей, включая ГАЗ-3110.

Также на предприятии велась сборка автомобилей УАЗ и ВАЗ.


Полтавский суд постановил ликвидировать Кременчугский автосборочный завод


Далее предприятие стало получать корейские и китайские инвестиции, что позволило наладить сборку таких марок автомобилей как Ssang Yong, Geely, Great Wall. К 2013 году сборочная мощность достигла своего максимума, что позволило отчитаться о сборке более чем 130 тысяч автомобилей с момента создания ООО.

А уже в 2014 году начались сокращения сотен рабочих, и в том же году завод прекратил сборку автомобилей.

Решение суда Полтавской области о закрытии завода через три с лишним года после сборки последнего автомобиля, по сути, оказалось формальностью.

В особенно "украинских" СМИ по поводу закрытия и этого предприятия царит майданная эйфория из серии: "наконец-то перестанем собирать российское". Тот факт, что именно без сборки российского завод и стал чахнуть, майданных глашатаев волнует мало.

Использованы фотографии: Википедия
42

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 95

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Вчера, 20:31
    Аминь.Подумаешь потеря!Слава Украине важнее..
    210окв
    1. Hankey Bannister Вчера, 20:38
      Ты вот зря смеёшься...У нас вот все заводы прикрыли,знаешь,как это .... как сказать-то....э.........рово,ля,людям....
      Hankey Bannister
      1. Аристарх Людвигович Вчера, 20:44
        Вот именно, люди то без работы остаются. Вот к примеру в Волгограде тракторный завод в таком состоянии, как будто армия Паулюса еще ведет бои на его территории.
        Аристарх Людвигович
        1. Францисканец Вчера, 21:04
          Там армия Путина прошлась а не Паулюса . При Паулюсе он лучше выглядел .
          Францисканец
          1. Аристарх Людвигович Вчера, 21:38
            И на ЗИЛе давно песец поселился.
            Аристарх Людвигович
            1. Canecat Вчера, 21:46
              Следующий за ЗИЛом, будет Гелиймаш (через дорогу). До 25-го года этот район не будет иметь предприятий в соответствии с генпланом Москвы.
              Canecat
            2. LSA57 Вчера, 21:50
              Цитата: Аристарх Людвигович
              И на ЗИЛе давно песец поселился.

              тоже Путин виноват?
              LSA57
              1. Аристарх Людвигович Вчера, 22:07
                Цитата: LSA57
                Цитата: Аристарх Людвигович
                И на ЗИЛе давно песец поселился.

                тоже Путин виноват?

                Я это не утверждал. Просто люди остались без работы. Добавлю для полноты видео по заводу Паккард из Детройта США.
                Аристарх Людвигович
            3. Кент0001 Вчера, 21:50
              Логично. Выпускать 40 лет одну модель и её модификации-нормальный итог (к сожалению). Но жизнь есть жизнь. КАМАЗ живет и работает.
              Кент0001
          2. LSA57 Вчера, 21:52
            Цитата: Францисканец
            Там армия Путина прошлась а не Паулюса

            наверное с горбачёвым-ельциным попутал?
            LSA57
            1. Францисканец Вчера, 22:38
              При ком развалили знаете или нет ?
              Францисканец
          3. Кент0001 Вчера, 22:11
            Слушай, демагог и провокатор, ты за словами -то следи. ДТ-75 никогда бы не выдержал конкуренции с колесной энергонасыщенной техникой. Плюс эксплуатация гусеничных тракторов намного дороже. За сравнение нашего Президента с Паулюсом нужно в БАН и по хорошему.
            Кент0001
            1. Францисканец Вчера, 22:40
              При вашем так назывемом президенте страну так разграбили и развалили что никакому паулюсу и не снилось .
              Францисканец
              1. 79807420129 Вчера, 23:09
                Цитата: Францисканец
                При вашем так назывемом президенте

                Ты за базаром то следи,батьку своего так называй или язык лучше укороти монашек оскопленый.Вашего батьку,кроме таких как ты тут никто не оскорбляет. negative
                79807420129
            2. Гардамир Вчера, 22:44
              в БАН и по хорошему.
              Потише. Ваш президент верный продолжатель дела Ельцина.
              Гардамир
              1. Голован Джек Вчера, 22:52
                Цитата: Гардамир
                дела Ельцина

                belay
                Это какого же их "дел", уточните?
                Голован Джек
          4. лесовозник Вчера, 23:08
            Цитата: Францисканец
            Там армия Путина прошлась а не Паулюса . При Паулюсе он лучше выглядел .

            Там армия ельцина прошлась
            лесовозник
      2. 210окв Вчера, 20:56
        Наши заводы прикрыли в связи с этим прискорбным событием?Или все же в результате политики нашего руководства? Группа "Газ" я насколько знаю сейчас себя чувствует не то что бы хорошо,но работает.А все закрывшейся у нас производство конечно очень прискорбно,но не связано с решением укросуда никак..
        Цитата: Hankey Bannister
        Ты вот зря смеёшься...У нас вот все заводы прикрыли,знаешь,как это .... как сказать-то....э.........рово,ля,людям....
        210окв
      3. Чёрный Вчера, 21:09
        До свиданья КрАЗ! Он же рельса!Он же людоед!Ты вынес многое и стройки СССР и пустыни Африки и морозы Арктики и высокогорье Афганистана а вот дэбилов с кастрюлбками вместо головы ты пережить не смог
        Чёрный
        1. влад66 Вчера, 21:21
          Цитата: Чёрный
          До свиданья КрАЗ!

          Коллега,КрАЗ вообще то жив,читайте внимательно:
          Речь идёт о предприятии, которое де-юре появилось в 1995 году в качестве совместного российско-украинского на территории Полтавской области.Затем на Кременчугском автосборочном заводе (не путать с Кременчугским автомобильным заводом) началась сборка других «ГАЗовских» моделей, включая ГАЗ-3110.

          ЛАЗ вот погиб смертью майдаунов. hi
          влад66
          1. alexmach Вчера, 22:49
            ЛАЗ вот погиб смертью майдаунов

            Ага, при чем что б вы знали, ещё в начале 90-х.

            Включена защита от флуда. Вы сможете добавить повторно комментарий для данной статьи только через 30 секунд


            Уважаемая администрация, а не пойти ли вам самим в баню с такими подходами?
            alexmach
        2. лесовозник Вчера, 23:14
          Цитата: Чёрный
          До свиданья КрАЗ! Он же рельса!Он же людоед!Ты вынес многое и стройки СССР и пустыни Африки и морозы Арктики и высокогорье Афганистана а вот дэбилов с кастрюлбками вместо головы ты пережить не смог

          А читать комментируемое не пробовали? Кразы выпускает Кременчугский автомобильный завод , а суд ликвидировал автосборочный завод . Читать надо а не заголовки сшибать
          лесовозник
        3. 210окв Вчера, 23:22
          Это автосборочные производство остановленное пару лет назад..Не ТОТ завод КрАЗ..
          Цитата: Чёрный
          До свиданья КрАЗ! Он же рельса!Он же людоед!Ты вынес многое и стройки СССР и пустыни Африки и морозы Арктики и высокогорье Афганистана а вот дэбилов с кастрюлбками вместо головы ты пережить не смог
          210окв
    2. Кент0001 Вчера, 21:49
      неужели они реально НЕ ВЕДАЮТ ЧТО ТВОРЯТ.Это же на сколько надо быть упоротым или пд кайфом (гипнозом, внушением) что бы все развалить до уровня каменного века..и процесс-то идет и процветает. Они движутся вперед (по сути назад) к великим протоукрам.
      Кент0001
      1. shvn Вчера, 22:02
        А нафига им российские машины, когда их "кормчий" Вальцман-Порашенко производит автомобили на своем заводе _ это "Богдан". Ему конкуренты не нужны))
        shvn
      2. Грубиян Вчера, 22:05
        Цитата: Кент0001
        неужели они реально НЕ ВЕДАЮТ ЧТО ТВОРЯТ.


        Что вы так переживаете? Это их страна делаю и они делают то, что считают нужным. Видимо в европейской украине автосборочные заводы не нужны. Им виднее.
        Грубиян
        1. Вождь краснокожих Вчера, 23:17
          Если не ошибаюсь, то ликвидированное предприятие не раз было замечено в скандалах по качеству продукции и финансовым неурядицам! Так что од данного процесса де юре Полтавская область выиграет, как ни странно. Да и считать Газель конкурентоспособной пусть и подержанному "спринтеру" сомнительно...
          Вождь краснокожих
  2. pvv113 Вчера, 20:35
    без сборки российского завод и стал чахнуть, майданных глашатаев волнует мало.

    Пусть для майданутых кастрюли клепает
    pvv113
    1. bouncyhunter Вчера, 20:58
      Может , лучше групповые казаны ? wink Сбрендили скакуасы вапще ... fool
      bouncyhunter
      1. Балу Вчера, 21:11
        Цитата: bouncyhunter
        В особенно "украинских" СМИ по поводу закрытия и этого предприятия царит майданная эйфория из серии: "наконец-то перестанем собирать российское". Тот факт, что именно без сборки российского завод и стал чахнуть, майданных глашатаев волнует мало

        Возможно они решили кооперироваться с индусами, собирать тату?
        Балу
        1. bouncyhunter Вчера, 21:37
          hi
          Цитата: Балу
          Возможно они решили кооперироваться с индусами, собирать тату?

          Индусы - известные хитрованы , вряд ли они со свидомитами связываться станут .
          bouncyhunter
          1. pvv113 Вчера, 21:43
            Точно, индусы своего интереса не упустят
            pvv113
            1. bouncyhunter Вчера, 21:50
              А при возможности ещё и мозг выполоскают тому , у кого он есть . wink
              bouncyhunter
              1. pvv113 Вчера, 22:40
                А напоследок споют и спляшут lol
                pvv113
                1. bouncyhunter Вчера, 22:46
                  Цитата: pvv113
                  А напоследок споют и спляшут lol

                  Как дополнение к твоим словам lol
                  bouncyhunter
          2. Кент0001 Вчера, 21:52
            Блин, Индус плюс ХОХОЛ-чудо работяги на производстве. Вот бы посмотреть.
            Кент0001
            1. bouncyhunter Вчера, 21:58
              Цитата: Кент0001
              Индус плюс ХОХОЛ-чудо работяги на производстве.

              Это из области ненаучной фантастики , только если в параллельной вселенной индусы укропа обкурятся вхламину . wassat
              Цитата: Кент0001
              Вот бы посмотреть.

              Практически , всё что сказал выше - только вместо индусов Вам укропом угаситься придётся . wink
              bouncyhunter
            2. shvn Вчера, 22:04
              Да нет, уважаемый, хохлы, как работники, очень путевые хлопцы.Но в голове Вальцмановская команда им проделала дырки от бублика
              shvn
        2. LSA57 Вчера, 21:55
          Цитата: Балу
          Возможно они решили кооперироваться с индусами, собирать тату?

          с австралийцами. бумеранги строгать будут
          LSA57
      2. pvv113 Вчера, 21:42
        Я уже перестал удивляться всяким чудесам из 404-й
        pvv113
      3. alexmach Вчера, 22:48
        Тут с этим закрытием палка о двух концах. Во-первых упало благосостояние среднего украинца, и машин стали покупать заметно меньше (вот даже мой тесть с мерседеса подержанного на жигули пересел), а с другой стороны, по-моему, Украина отменила или ослабила какие-то там заградительные пошлины на ввоз автомобилей и соответственно крупноузловая сборка в Украине, которая собственно и была нужна для обхода этих пошлин потеряла смысл.

        А то, что там написали в Украинских СМИ про "наконец перестанем собирать Тазики" это уже дело десятое.
        alexmach
        1. bouncyhunter Вчера, 22:57
          Цитата: alexmach
          упало благосостояние среднего украинца

          Тут давеча была новость в "бегущей строке" что в Украине упал процент достигших черты бедности . Вот я и подумал : то ли жить стали лучше , то ли просто численность сократилась в силу известных летальных причин ...
          bouncyhunter
          1. alexmach Сегодня, 01:17
            Ну на самом деле есть ещё такая штука как еффект низкой базы - когда все падает 3 года поряд в разы, а потом вдруг подрастает на 10% получаются темпы экономического роста в 4 раза больше среднемировых.. на локальном промежутке времени.

            Ну и офицальная статистика мало где точно отражает реальность.
            alexmach
  3. Сержант71 Вчера, 20:36
    Каким боком это к тематике сайта? Ну, каким, о, неизвестный автор, так любящий тематику "ну шо там у хохлов?!"
    Куда катится этот ресурс?
    Сержант71
    1. poquello Вчера, 20:44
      Цитата: Сержант71
      Каким боком это к тематике сайта? Ну, каким, о, неизвестный автор, так любящий тематику "ну шо там у хохлов?!"
      Куда катится этот ресурс?

      действительно х только одно постановление полтавского суда напечатали, печатали бы все постановления, я очень интересуюсь постановлениями полтавского суда
      poquello
      1. Димка75 Вчера, 20:55
        а ведь первое было еще в 15 году, о нем автор скромно умолчал
        3 года упущено - вот ведь какое раздолье для творчества пропадает

        а сам завод прекратил работу в 14 году (ну как работу, 10 лет к иномаркам колеса украинские прикручивали и аккумы устанавливали - в обход растаможки)
        Димка75
        1. poquello Вчера, 21:10
          Цитата: Димка75
          а сам завод прекратил работу в 14 году

          во во, какой злобный полтавский суд с убийственным постановлением, может конечно и злобный но зачем сюда совать откровенную простоквашу?
          poquello
        2. shvn Вчера, 22:06
          И че, колеса гастарбайтеры прикручивали или свои, местные?
          shvn
      2. LSA57 Вчера, 21:57
        Цитата: poquello
        я очень интересуюсь постановлениями полтавского суда

        а сколько в куеве судов... what
        LSA57
    2. Proton Вчера, 20:44
      Согласен на все 100500 good ,пихают все невпихуемое на ВО последнее время
      Proton
    3. Кент0001 Вчера, 21:53
      Он уже давно скатился. Нужны рейтинги через посещаемость. По теме ХОХЛОСТАНА всегда Ср ач. Народ прет.Вот Вам и ответ.
      Кент0001
  4. мерцание Вчера, 20:36
    Да скоро Полтавскому суду возможно предстоит выпустить постановление о ликвидации уже самой Украины.
    Думаю, это мало кого удивит даже на самой Украине.
    мерцание
    1. demo Вчера, 21:10
      Да скоро Полтавскому суду возможно предстоит выпустить постановление о ликвидации уже самой Украины.

      В смысле "лишь бы мос.колякам не досталась бы?"
      demo
  5. polpot Вчера, 20:37
    Деиндустриализация продолжалась полным ходом , проклятые москали строили строили ,великие украинцы уничтожат , героям слава , привет от ЕС ,нет конкурентов нет проблемы ,выращивайте украинцы рапс и радуйтесь
    polpot
    1. Кент0001 Вчера, 21:57
      Да их рапс тока на дизель. Они его сушат соляркой или тяжелым мазутом (газ не используют). В итоге в нем концероген. В Европе дикое ограничение даже остаточных норм, так что хохло рапс тока на биодизель за бесценок. Наш (особенно высокоолеиновый) и масло из него в европах нарасхват. Наши старые ГОСТы по качеству круче всех евронорм. Просто этой темой занимался. С Цеевропейцами как раз в 14-15 годах тогда общался, они мне всю эту шнягу сами рассказывали.
      Кент0001
  6. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 20:45
    Работяги страдают, толстосумы ликуют.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. LSA57 Вчера, 22:00
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Работяги страдают, толстосумы ликуют.

      что то я толстосумов на майдане не видел. скакали работяги. и памятники Ленину они же рушили. и не только памятники
      LSA57
      1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 22:05
        Я во время майдана 2013 жил в Киеве, и видел, кто скакал, а кто нет.
        И кто призывал к скачкам, особенно те, у которых сытая рожа в экран не помещается.
        Генерал Песчаных Карьеров
        1. LSA57 Вчера, 22:14
          Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
          И кто призывал к скачкам, особенно те, у которых сытая рожа в экран не помещается.

          так кто скакал????? у нас навальный с иже с ним грантамётами к тому же призывают!!! мы же не бежим страну разваливать???? ну свалили янука, отметили и в понедельник на работу!!!! так они продолжили
          LSA57
          1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 22:27
            Вот и не надо вестись на Сисяна и иже с ними. Приведет к войне.
            Генерал Песчаных Карьеров
  7. Симон Вчера, 20:47
    Похоже Украина, уже капитально в пропасть падает. Скоро народ будет с голоду пухнуть
    Симон
  8. Симон Вчера, 20:53
    Цитата: pvv113
    без сборки российского завод и стал чахнуть, майданных глашатаев волнует мало.

    Пусть для майданутых кастрюли клепает

    Только в кастрюлях, что варить будут! Экономика уже валиться во всю и не останавливается. До чего майданутая политика Украину довела. request fool
    Симон
    1. sabakina Вчера, 21:03
      Сегодня по радио слышал, на Украине сало подорожало на 67 %. Свиней кормить нечем, очисток/отходов меньше стало, что наводит на размышления.
      sabakina
      1. Hankey Bannister Вчера, 21:09
        Тебя это только беспокоит?А то что бензин дорожает у нас,не?Намана фсё?
        Hankey Bannister
        1. sabakina Вчера, 21:14
          Мне по барабану на стоимость бензина, я на государственной машине езжу. А вот народ забыл, как на общественном транспорте ездить. Едешь утром или вечером, как минимум, 1/3 всего транспорта женщинами управляет и везёт только своё седалище. И частенько за рулём или красятся или по мобиле болтают.
          sabakina
          1. shvn Вчера, 22:09
            Да уж, по утрам сегодня запа-дло на общественном транспорте на работу ездить. Места в автобусе не хватит задницу посадить или кто по ней шлепнет ))
            shvn
        2. LSA57 Вчера, 22:06
          Цитата: Hankey Bannister
          А то что бензин дорожает у нас,не?Намана фсё?

          а то, что дорогих иномарок на дорогах всё больше становится, не замечали? отечественных почти не видно
          LSA57
      2. Кент0001 Вчера, 22:01
        Селяне у них давно натуральным хозйством живут. Денег нет, причем давно.
        Кент0001
      3. LSA57 Вчера, 22:04
        Цитата: sabakina
        . Свиней кормить нечем,

        каких свиней. они давно уже сало в Польше покупает.
        Привет hi smile
        LSA57
        1. sabakina Вчера, 22:13
          ПрЮвет Сергей hi по радио не сказали, какое имели ввиду. Наверное все таки украинское, раз сказали про нехватку очистков. Или едят меньше, или едят без отходов.
          sabakina
          1. LSA57 Вчера, 22:29
            Цитата: sabakina
            Или едят меньше, или едят без отходов.

            наверное от дохода зависит laughing
            LSA57
    2. LSA57 Вчера, 22:03
      Цитата: Симон
      Экономика уже валиться во всю и не останавливается. До чего майданутая политика Украину довела.

      на днях про Николаевский кораблестроительный завод рассказывали и ролики выкладывали. ужас...
      LSA57
  9. anjey Вчера, 20:56
    В особенно "украинских" СМИ по поводу закрытия и этого предприятия царит майданная эйфория из серии: "наконец-то перестанем собирать российское".
    интересно было бы узнать как дышит после майданной эйфории - Луаз -луцкий автозавод?
    anjey
    1. Комментарий был удален.
    2. LeonidL Сегодня, 04:17
      Дыхание по Стоксу - типа агония ...
      LeonidL
  10. Симон Вчера, 20:58
    Цитата: 210окв
    Аминь.Подумаешь потеря!Слава Украине важнее..

    А, что! Все производство закроют и будут ходить и орать "Слава Украине". Что останется им делать.
    Симон
    1. LSA57 Вчера, 22:19
      Цитата: Симон
      А, что! Все производство закроют и будут ходить и орать "Слава Украине"

      а потом всем кагалом по безвизу в гейропу laughing романтика laughing
      LSA57
  11. Бензорез Вчера, 20:59
    Ну, что же делать? Значит не пригодился. Время щас такое-разбрасывать недоразбросанное.
    Бензорез
  12. 16112014nk Вчера, 21:02
    Назло маме отморожу уши. Укропы в своём репертуаре.
    16112014nk
  13. Францисканец Вчера, 21:02
    Те кто радуются люди недалекие . Для остатков российского автопрома это значит что они теряют еще один крупный рынок сбыта . Хохлы теряют предприятие которое скорее всего попилят на метал и все .
    Францисканец
    1. Кент0001 Вчера, 22:03
      Для остатков российского автопрома это значит ....нифига не значит. Нет в ХОХЛОСТАНЕ рынка Российского автопрома. Давно нет. Теперь вместо хохляндии появилась европа. И не называйте наш автопром "остатками"... на себя посмотрите АНАЛИТИГИ, блин.
      Кент0001
    2. shvn Вчера, 22:11
      Да нет, сделают автомастерскую...
      shvn
  14. Геркулесыч Вчера, 21:08
    Да и пропади эта укроина пропадом! На сотни наших Российских заводов без слез смотреть невозможно! Сердце кровью обливается, что с предприятиями сделали, современные Гиростраты от власти!
    Геркулесыч
  15. Катерник Вчера, 21:26
    Цитата: sabakina
    Мне по барабану на стоимость бензина, я на государственной машине езжу. А вот народ забыл, как на общественном транспорте ездить. Едешь утром или вечером, как минимум, 1/3 всего транспорта женщинами управляет и везёт только своё седалище. И частенько за рулём или красятся или по мобиле болтают.

    Так ведь общественного транспорта практически уже нет. Я не беру в расчет город сами знаете какой. Проснитесь !
    Катерник
    1. Hankey Bannister Вчера, 21:35
      Бесполезно взывать.Пусть дальше возит большую опу,жизни такие не знают всё равно... hi
      Hankey Bannister
      1. shvn Вчера, 22:13
        Ну , сударь, Вы, по видимому ,с большим жизненным опытом , что делаете такие выводы
        shvn
    2. LSA57 Вчера, 22:22
      Цитата: Катерник
      Так ведь общественного транспорта практически уже нет.

      не знаю как у вас, но у нас в липецке практически убрали трамваи и троллейбусы. перешли на автобусы. меняют автопарк. ходят строго по расписанию
      LSA57
      1. tihonmarine Сегодня, 04:15
        Автобус хорошо, нужна только дорога, а трамваю и троллейбусу нужны рельсы и электролинии. Автобус по любой дороге поедет, но вот "коптит" он много, трамвай-троллейбус экологически чистые и более долговечные.
        tihonmarine
  16. Сержант71 Вчера, 22:08
    Цитата: poquello
    Цитата: Сержант71
    Каким боком это к тематике сайта? Ну, каким, о, неизвестный автор, так любящий тематику "ну шо там у хохлов?!"
    Куда катится этот ресурс?

    действительно х только одно постановление полтавского суда напечатали, печатали бы все постановления, я очень интересуюсь постановлениями полтавского суда

    Скоро пойдут статьи "Под Крыжополем закрыли свиноферму" и "Под Мариуполем обос...ся телёнок" ради комментов "руину развалили", "майдауны-дауны", "украинцы-шмукры" и прочая высокоинтеллектуальная лабуда уровня худших групп ДноКлассников angry
    Сержант71
    1. kirgiz58 Вчера, 22:41
      Цитата: Сержант71
      Скоро пойдут статьи "Под Крыжополем закрыли свиноферму" и "Под Мариуполем обос...ся телёнок" ради комментов "руину развалили", "майдауны-дауны", "украинцы-шмукры" и прочая высокоинтеллектуальная лабуда уровня худших групп ДноКлассников

      Вы же зашли, прочитали и даже комментарий оставили, а другие хуже что-ли. lol
      kirgiz58
  17. Дормидонт Вчера, 22:35
    Не нужен автопром стране-лидеру мирового соломостроения
    Дормидонт
  18. А.Каледин Вчера, 22:48
    Автоскладальний .... Его стоило зыкрыть только за это
    А.Каледин
  19. Zomanus Вчера, 23:34
    Ну и ладно, нам же проще.
    Чем больше своей промышленности уничтожат
    украинцы, тем больше мы им потом продадим.
    Zomanus
  20. Комментарий был удален.
  21. tihonmarine Сегодня, 04:09
    А мы всё скачем, скачем и скачем и ни как не доскачем до цивилизованной Европы !
    tihonmarine
  22. LeonidL Сегодня, 04:15
    А украинско-нацистским ронулям вся промышленность украины непонятна, страшна и враждебнв - их дело примитивно простое - в сезон польским коровам хвосты мыть да португальски оливки собирать, а оставшееся время на заработанные грошики чувствовать себя панами и всем остальным не "национально-ориентированным" кэрувать.
    LeonidL
  23. tihonmarine Сегодня, 04:16
    Весь мир до основанья мы разрушим, а потом ... !!!
    tihonmarine
Картина дня