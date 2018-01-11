17:13 11 января
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Кто стоит за атакой на авиабазу «Хмеймим»

Кто стоит за атакой на авиабазу «Хмеймим»


Кем являются исполнители и организаторы несостоявшегося теракта против российских военных баз в Сирии?

Ночь с 5 на 6 января на сирийском побережье выдалась неспокойной. Одновременно 13 беспилотных летательных аппаратов, запущенных боевиками на удалении более 50 км, пытались атаковать российских военнослужащих. Десять из них были нацелены в самое сердце группировки Вооруженных сил России в Сирии – авиабазу «Хмеймим». Целью остальных вражеских дронов являлся расположившийся неподалеку пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе. Подразделения радиоэлектронной борьбы, а также противовоздушной обороны оказались на чеку и предотвратили воздушный теракт. Обошлось без жертв и разрушений.


Принадлежность боевиков к террористическим группировкам и НВФ обязательно установят в ближайшее время (если, конечно, у боевиков не хватит духу взять ответственность за атаку самостоятельно, покарают-то всех без исключения). Но уже сейчас возникает слишком много вопросов, откуда, например, у голодранцев из НВФ могли взяться дорогостоящие комплектующие, впоследствии установленные на примитивные беспилотные носители из деревянного каркаса и пенопласта.

По сообщению Минобороны России, семь беспилотников поражены зенитно-ракетными пушечными комплексами «Панцирь-С1», три БЛА сдетонировали при приземлении, и еще три ударных дрона без ущерба для окружающих посажены вне территории базы. В дальнейшем техническая экспертиза, проведенная российскими специалистами над уцелевшими «образцами», покажет, что это только на первый взгляд к авиабазе приблизились деревянные самоделки, перемотанные обычной клейкой лентой. Самое ценное находилось внутри. БЛА оснащались современной электроникой, позволяющей наведение на цель «по спутниковым координатам GPS». Это же касается и взрывных устройств, прикрепленных к ударным беспилотникам. Изготовленные из пластика в кустарных условиях «боевые снаряды» имели взрыватели иностранного производства и обладали свойством дистанционного управляемого сброса. Таким образом, примитивный корпус и нехитрые СВУ сочетались с высокотехнологичными «мозгами», что в конечном итоге превратилось в весьма грозное орудие для убийства.

Оборонным ведомством особо подчеркивается, что применение боевиками беспилотных летательных аппаратов, так или иначе свидетельствует о передаче членам НВФ современных технологий (а возможно, и опыта) внешними «доброжелателями», и обязательно будет иметь последствия не только в сирийских населенных пунктах, но и за пределами Ближнего Востока.
Здесь важно понимать, что ударные беспилотные летательные аппараты, по существу, являются детищем стран с мощной оборонной промышленностью и солидными ежегодными бюджетами в этой области. Применение беспилотников позволяет не только выполнять поставленные задачи в тылу противника и труднодоступной местности, но и избежать ненужных потерь среди личного состава. В случае с боевиками это особенно важно, поскольку шансов остаться в живых у радикальных экстремистов остается все меньше.
Не нужно быть экспертом, чтобы понять, куда ведут следы, и кто в действительности является «ангелом-хранителем» террористического отребья в САР.

Уничтожение «Исламского государства» и провозглашение Россией победы над террористической группировкой в Сирии выставило международную коалицию во главе с США посмешищем в глазах мировой общественности. Американские бойскауты и их верные союзники, которые с 2014 года незаконно присутствуют в Сирии, увы, не достигли ослепительных успехов. Авторитет Вашингтона и его влияние в сирийском регионе растворяется на глазах, а самолюбие сверхдержавы серьезным образом уязвлено. Миллиарды долларов американских налогоплательщиков потрачены впустую.

Возможно, по этой причине на Западе сегодня развернута грязная информационная кампания. Только ленивый в Европе не приписал себе чужие заслуги, при этом поливая грязью законных победителей.

Однако необоснованные высказывания еще полбеды. Вашингтон не ограничивается одним лишь пустословием. Эвакуация боевиков ИГИЛ из районов боевых действий на военные базы США, обучение «умеренной оппозиции» зарубежными инструкторами для борьбы с Асадом, финансирование НВФ – не плод чей-то больной фантазии, а звенья одной цепи. Вполне возможно, что продолжением логической цепочки являются и недавние события у российских военных баз – в одиночку боевикам ни Хмеймим, ни Тартус не по зубам.
Автор: Александр Викторов


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Комментарии 9

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  1. Spartanez300 Сегодня, 15:04
    Думаю ответ на этот вопрос нам известен .
    Spartanez300
    1. dsk Сегодня, 17:01
      Здравствуйте Виктор!
      Цитата: Spartanez300
      ответ ... известен
      "По словам начальника управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Генштаба ВС РФ генерал-майора Александра Новикова, изготовить такие аппараты в кустарных условиях невозможно. Кроме того, исследование беспилотников показало, что сделаны они были из западных комплектующих. Отдельно исследовали взрывчатку из бомб дронов, атаковавших Хмеймим и Тартус, говорит Новиков. В основе взрывчатого вещества был ТЭН, который по своей мощности превосходит гексоген. Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химических реактивов, - объясняет Новиков. - Оно не может быть изготовлено в кустарных условиях или извлечено из других боеприпасов. Чтобы бомбы были максимально смертоносными, боевики начиняли их металлическими шариками с радиусом поражения до 50 метров. В настоящий момент специалисты Минобороны России проводят дополнительные исследования, которые максимально точно помогут установить страну-изготовителя и бомб, и дронов." (Телеканал "Царьград"16:00.,11.01.18)
      dsk
  2. Chertt Сегодня, 15:11
    У меня стойкое ощущение, что бармалея на фото я уже не раз видел. Или это собирательный образ ?
    Chertt
    1. Комментарий был удален.
      1. Chertt Сегодня, 15:58
        igor67 hi Акустика очень интересная
        Chertt
  3. turbris Сегодня, 15:20
    Точно выявлено, что беспилотники запускались из зоны деэскалации, под контролем Турции, теперь можно предъявлять претензии к руководству Турции, а заявления США о том, что беспилотники можно купить в открытом доступе, явно говорит о заранее приготовленной отмазке. Ну а что мы хотим? Никто и не говорил, что будет все просто, идет борьба за интересы в Сирии, пока не понятно чем все закончится.
    turbris
    1. Dr_Engie Сегодня, 15:50
      А что, хотите сказать, что нельзя купить? На том же хоббикинге китайском и оборудование для телеметрии и гпс трекеры для них есть. И как бы что за "специальное оборудование для дистанционного сброса"? Обычная серва?
      Dr_Engie
  4. НЕКСУС Сегодня, 15:25
    Уже говорил-почему бы нашему командованию в той же Сирии,не научить некоторых сирийцев так же мастерить такие мини-дроны ,дабы потом это все счастье свалилось на базы США и НАТО в Сирии. Равно как это же можно сделать в Ливии,Ираке,Афганистане...
    НЕКСУС
    1. роман66 Сегодня, 15:56
      не просто можно, а нужно!
      роман66
  5. iouris Сегодня, 16:10
    Здесь главное, чтобы тот кто стоит, лёг.
    iouris
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