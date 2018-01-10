«Газпром» поглощает газовый рынок Европы и даёт оплеуху США

Полное фиаско. Именно так можно прокомментировать для Европы итоги ее более чем десятилетней борьбы против «засилья» «Газпрома». 36% газового рынка континента по итогу 2017 года остались за Россией.Когда в 2005 году эта борьба только начиналась, эта цифра составляла всего 21%. Не менее обидное поражение на газовом ристалище в первых числах 2018 года Россия нанесла своему главному оппоненту — США. Еще год назад американцы рассказывали о своих грандиозных планах покорения газового рынка Европы, а сегодня российский газ спасает жителей их восточного побережья от вымерзания.В 2017 году Россия вновь нарастила экспорт газа в Европу и поставила очередной его рекорд. 193,9 млрд. кубов, что на 14,6 млрд. кубов, или на 8,1% выше, чем показатели и без того рекордного 2016 года. В то же время валютная выручка от экспорта российского газового монополиста по итогу прошедшего года увеличилась более чем на 20% и по итогу составит сумму более 35 млрд. долларов. И пусть в прошедшем году она и не дотянула до рекордных 38 млрд. долларов, но уже в следующем, 2018-ом, у «Газпрома» есть все основания рассчитывать на то, что и эта последняя рекордная планка из докризисного периода им будет взята.Чтобы понять всю важность случившегося, надо хотя бы кратко вспомнить основные зигзаги европейской газовой войны. Два майдана на Украине, попытки протянуть несколько альтернативных российским газовых труб, война в Сирии и Северной Африке. Всё это сражения той войны.Да, всё именно так и есть. Только-только придя к власти, третий президент Украины Виктор Ющенко устроил первую газовую войну с Россией, которая по «странному» стечению обстоятельств совпала с началом борьбы ЕС против российской газовой монополии.Затем была «арабская весна». Перераспределение газовых потоков из Северной Африки и стран Персидского залива было одной из основных задач начавшейся большой войны на Ближнем Востоке. Как мы помним, одним из главных спонсоров терроризма в Сирии стал Катар, который как бы совершенно случайно именно в это время решил протянуть через Саудовскую Аравию к Средиземному морю свою первую большую газовую трубу. Но не смог, так как спонсируемые им террористы свою войну в Сирийской пустыне проиграли и тем самым похоронили великие планы по перераспределению газового рынка Европы.Между тем именно 2014-17 годы стали переломными в газовой войне на востоке Европы. Упорство европейцев на фоне разворачивающегося на Украине маразма было сломлено, и теперь европейские страны не только практически перестали мешать Москве строить новые обходные газовые магистрали, но и сами начали активно в них участвовать.А что им оставалось делать, если перспективы роста поставок газа из Северной Африки не оправдались, Катар капитулировал, а большой газ из США так и не пришел? И может не прийти, ведь последние события показывают, что у американцев пока далеко не все ладится с реализацией их грандиозных планов. Гладко у них было на бумаге и языке. Но они позабыли согласовать свои планы с планами «небесной» канцелярии и планами Москвы. А как показало время, именно эти два согласования были необходимы.Есть основания считать, что так называемый СПГ газ из Америки во многом будет физически поступать с терминала в российском порту Сабетты.Нет, по бумагам он может быть хоть панамским, а грузиться будет именно в российской Арктике. Это законы рынка, а еще результат резкого похолодания на североамериканском континенте, которое продолжается третий сезон подряд. Это не только заставляет сегодня американцев чувствовать себя неуютно в своих домах, но и вынуждает бизнесменов (и политиков) пересматривать уже объявленные планы экспорта американского газа за рубеж. Ведь в первую очередь президент США должен обеспечить газом своих избирателей, а не капризных европейцев. А с этим сегодня у официального Вашингтона большие проблемы.Дело в том, что основные сланцевые газовые месторождения в США не имеют достаточного буфера, то есть значительного числа подземных газовых хранилищ, куда летом можно было бы закачивать газ и откуда его можно было бы откачивать зимой. Это делает американские поставки газа не только нестабильными, но и еще сезонными. Причем американцы вынуждены продавать свой газ летом, когда спотовые цены на него минимальны, а закупать зимой, когда они достигают пиковых значений.Но, как мы понимаем, для американских политиков денежные потери не самые главные. Рушится вся их глобальная схема удушения России. Европа теперь точно пересмотрит свои долгосрочные планы и явно не в пользу США. Для европейского континента, который очень быстро теряет собственные ресурсы, вопрос стабильности импортных поставок становится вопросом выживания.А потому я понимаю, почему руководство «Газпрома» сегодня уверено в том, что как минимум до 2025 года оно будет контролировать все те же 35% европейского газового рынка. А дальше, может, и того больше, так как Норвегия вслед за своими соседками по Северному морю очень скоро тоже станет резко сокращать объемы добычи газа, а заменить его за счет внутренних ресурсов европейцам будет уже нечем.