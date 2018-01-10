16:32 10 января

«Газпром» поглощает газовый рынок Европы и даёт оплеуху США



Полное фиаско. Именно так можно прокомментировать для Европы итоги ее более чем десятилетней борьбы против «засилья» «Газпрома». 36% газового рынка континента по итогу 2017 года остались за Россией.

Когда в 2005 году эта борьба только начиналась, эта цифра составляла всего 21%. Не менее обидное поражение на газовом ристалище в первых числах 2018 года Россия нанесла своему главному оппоненту — США. Еще год назад американцы рассказывали о своих грандиозных планах покорения газового рынка Европы, а сегодня российский газ спасает жителей их восточного побережья от вымерзания.


Капитуляция газового рынка Европы

В 2017 году Россия вновь нарастила экспорт газа в Европу и поставила очередной его рекорд. 193,9 млрд. кубов, что на 14,6 млрд. кубов, или на 8,1% выше, чем показатели и без того рекордного 2016 года. В то же время валютная выручка от экспорта российского газового монополиста по итогу прошедшего года увеличилась более чем на 20% и по итогу составит сумму более 35 млрд. долларов. И пусть в прошедшем году она и не дотянула до рекордных 38 млрд. долларов, но уже в следующем, 2018-ом, у «Газпрома» есть все основания рассчитывать на то, что и эта последняя рекордная планка из докризисного периода им будет взята.



Чтобы понять всю важность случившегося, надо хотя бы кратко вспомнить основные зигзаги европейской газовой войны. Два майдана на Украине, попытки протянуть несколько альтернативных российским газовых труб, война в Сирии и Северной Африке. Всё это сражения той войны.

Да, всё именно так и есть. Только-только придя к власти, третий президент Украины Виктор Ющенко устроил первую газовую войну с Россией, которая по «странному» стечению обстоятельств совпала с началом борьбы ЕС против российской газовой монополии.

Затем была «арабская весна». Перераспределение газовых потоков из Северной Африки и стран Персидского залива было одной из основных задач начавшейся большой войны на Ближнем Востоке. Как мы помним, одним из главных спонсоров терроризма в Сирии стал Катар, который как бы совершенно случайно именно в это время решил протянуть через Саудовскую Аравию к Средиземному морю свою первую большую газовую трубу. Но не смог, так как спонсируемые им террористы свою войну в Сирийской пустыне проиграли и тем самым похоронили великие планы по перераспределению газового рынка Европы.

Более того, Катар был вынужден пойти на поклон России и теперь полностью согласовывает с ней развитие даже своих СПГ проектов.



Между тем именно 2014-17 годы стали переломными в газовой войне на востоке Европы. Упорство европейцев на фоне разворачивающегося на Украине маразма было сломлено, и теперь европейские страны не только практически перестали мешать Москве строить новые обходные газовые магистрали, но и сами начали активно в них участвовать.

А украинская труба из основной переводится в разряд запасных.

А что им оставалось делать, если перспективы роста поставок газа из Северной Африки не оправдались, Катар капитулировал, а большой газ из США так и не пришел? И может не прийти, ведь последние события показывают, что у американцев пока далеко не все ладится с реализацией их грандиозных планов. Гладко у них было на бумаге и языке. Но они позабыли согласовать свои планы с планами «небесной» канцелярии и планами Москвы. А как показало время, именно эти два согласования были необходимы.

Газовый позор США

Есть основания считать, что так называемый СПГ газ из Америки во многом будет физически поступать с терминала в российском порту Сабетты.



Нет, по бумагам он может быть хоть панамским, а грузиться будет именно в российской Арктике. Это законы рынка, а еще результат резкого похолодания на североамериканском континенте, которое продолжается третий сезон подряд. Это не только заставляет сегодня американцев чувствовать себя неуютно в своих домах, но и вынуждает бизнесменов (и политиков) пересматривать уже объявленные планы экспорта американского газа за рубеж. Ведь в первую очередь президент США должен обеспечить газом своих избирателей, а не капризных европейцев. А с этим сегодня у официального Вашингтона большие проблемы.



Дело в том, что основные сланцевые газовые месторождения в США не имеют достаточного буфера, то есть значительного числа подземных газовых хранилищ, куда летом можно было бы закачивать газ и откуда его можно было бы откачивать зимой. Это делает американские поставки газа не только нестабильными, но и еще сезонными. Причем американцы вынуждены продавать свой газ летом, когда спотовые цены на него минимальны, а закупать зимой, когда они достигают пиковых значений.

Например, в первых числах января 2018 года на нью-йоркской площадке спотовая цена на газ достигла отметки 6 300 тыс. долларов за 1000 кубов. То есть в 50-60 раз выше обычной летней цены в США и в 30 раз выше, чем в среднем на европейском рынке сегодня. Причем такая картина повторяется каждый раз, когда в США приходят холода, а это уже стало "доброй" традицией.

Но, как мы понимаем, для американских политиков денежные потери не самые главные. Рушится вся их глобальная схема удушения России. Европа теперь точно пересмотрит свои долгосрочные планы и явно не в пользу США. Для европейского континента, который очень быстро теряет собственные ресурсы, вопрос стабильности импортных поставок становится вопросом выживания.

В Норвегии сегодня наблюдается стагнация, а Нидерланды вслед за Великобританией резко уменьшают объемы добычи газа.

А потому я понимаю, почему руководство «Газпрома» сегодня уверено в том, что как минимум до 2025 года оно будет контролировать все те же 35% европейского газового рынка. А дальше, может, и того больше, так как Норвегия вслед за своими соседками по Северному морю очень скоро тоже станет резко сокращать объемы добычи газа, а заменить его за счет внутренних ресурсов европейцам будет уже нечем.
Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)


12

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 27

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. MoJloT Сегодня, 15:10
    «Газпром» поглощает газовый рынок Европы и даёт оплеуху США

    Как всегда очень громкое заявление, да если даже так, то по сути часть Сирии матрасники оттяпали, кто даст гарантии что через этот кусок и не протянется та самая ветка газопровода из за которой и горит Ближний Восток.
    MoJloT
    1. marlin1203 Сегодня, 15:42
      Кусок-то с побережьем должен быть связан и проходить сквозь Сирию
      marlin1203
    2. allaykbar Сегодня, 15:42
      кто даст гарантии что через этот кусок и не протянется та самая ветка газопровода из за которой и горит Ближний Восток.


      ССО РФ или какие другие структуры при помощи нанятых арабов с тротилом врукахх.

      Трудно тянуть газопровод по стране, на территории которой есть ВМБ РФ и в которой с 6-ти летней войной налажены отношения с племенами и целыми народностями.

      В общем рычагов от туда пнуть американцев значительно меньше, чем рычагов воздействия на целостность какой либо трубы
      allaykbar
      1. MoJloT Сегодня, 16:14
        На это политическая воля нужна.
        MoJloT
        1. allaykbar Сегодня, 16:15
          ядерный щит уже практически обновлен. армия перевооружается. с каждым годом Воли будет становиться больше.

          А громкие заявления МИДа без крепкой армии - это удел украинцев. Если Кремль пока не чувствует в себе силы на равных говорить с теми, кто на армию тратит в сотни раз больше - то значит пока не время.

          А если ты хочешь повоевать в неравных условиях - то я думаю есть много площадок - где ты можешь осуществить свою мечту.

          Только меня с собой не тащи. Я без веской причины или из-за того что тебе хочется громких заявлений - в окопе сидеть не хочу
          allaykbar
  2. Лесс Сегодня, 15:11
    В 2017 году Россия вновь нарастила экспорт газа в Европу и поставила очередной его рекорд
    Это всё конечно радует, но в деревнях газ до сих пор привозной, а о том чтобы использовать газ для отопления там даже не мечтают... Неужели нельзя заставить Газпром ежегодно подключать к газу пару тысяч населённых пунктов в глубинке? Причём не просто доводить трубопроводы до границ населённого пункта, а подключать непосредственно дома? Не обеднеет же... наверное... Или если нам так нужна валюта, так продавали бы газ за рубли, пусть Запад у нас за валюту покупал бы рубли и уже ими расплачивался бы за наш газ.
    Лесс
    1. злой партизан Сегодня, 15:24
      Цитата: Лесс
      Неужели нельзя заставить Газпром ежегодно подключать к газу пару тысяч населённых пунктов в глубинке?

      За подключение населённых пунктов к магистральным газопроводам отвечают местные власти. газпром тут вообще не причём. yes
      злой партизан
      1. Лесс Сегодня, 15:30
        Да знаю я... Но местным властям всё как-то не до того... На всё ведь деньги нужны, а Газпрому не всё ли равно в какую сторону трубу вести? Я ж не предлагаю газ бесплатно раздавать, только инфраструктуру создать)
        Лесс
        1. роман66 Сегодня, 15:46
          да они , собаки сутулые, за подключение столько сдерут, что и привозной газ дорогим не покажется
          роман66
          1. Лесс Сегодня, 15:50
            Знакомый как узнал ценник на подключение поставил себе котёл на твёрдом топливе)
            Лесс
            1. Стропорез Сегодня, 16:25
              Цитата: Лесс
              Знакомый как узнал ценник на подключение поставил себе котёл на твёрдом топливе)

              Мы и машины скоро на твёрдое топливо переведём. слава путину, слава гаспрому,слава миллеру,мать его.
              Стропорез
        2. allaykbar Сегодня, 15:49
          Я ж не предлагаю газ бесплатно раздавать, только инфраструктуру создать)


          при расчете стоимости для потребителей - будет плюсована и инфраструктура. И если НП мал - то ГАЗ для деревни будет золотым
          allaykbar
  3. Вождь краснокожих Сегодня, 15:50
    Как же я рад за "Газпром"... Вот только слово "наш" в данном предложении как то написать и не смог...
    Вождь краснокожих
    1. kepmor Сегодня, 16:04
      навеяло...
      Путин сказал - "...мы стали жить лучше..."
      народ ответил - "...мы рады за вас..."
      kepmor
      1. allaykbar Сегодня, 16:08
        классная шутка. Жаль Путин не обустроил твою жизнь kepmor .

        Вот только слово "наш" в данном предложении как то написать и не смог...


        думаете пенсии и материнские капиталы платят с налогов с продажи Лады Весты в Европе?

        Или может мы завалили Европу классными смартфонами в количестве пары миллиардов штук?

        По-моему Газпром зашел практически в каждый дом в Европе и с этого кормятся все социальники в стране? (миллионов 40 так)

        И коли так - то получается что Газпром он таки наш? А если не наш - то зачем ему кормить пенсионеров и матерей?

        allaykbar
        1. kepmor Сегодня, 16:21
          не переживай,родимАй...свою и жизнь моих близких уже обустроил... не благодаря, а вопреки усилий наших правителей...о себе позаботься...
          kepmor
          1. allaykbar Сегодня, 16:24
            ты смог даже без воли Путина на это? belay ну ничего себе

            не благодаря, а вопреки усилий наших правителей...


            вот это ты красава. А то все обычно не так живут. ЗА всеми обычно правительство и Путин подтирают и на стол накрывают

            самому не смешно бравировать такими темами?

            ты как andrej-shironov , который говорит что он сам обеспечил безопасность своей семьи и для этого ему не надо было идти в армию и милиция не нужна и Путин тоже вместе со своим правительством

            Вы тут борцуны все такие, самостийные) Устроители своей жизни и переживающие за голодающих пенсионеров )
            allaykbar
  4. мыслитель Сегодня, 15:54
    6 300 тыс. долларов за 1000 кубов
    Запятую забыли ($ 6,3 тыс.) А так да, холод не тётка yes
    Французская компания Engie доставит в Бостон из Великобритании партию сжиженного природного газа (СПГ) с завода НОВАТЭКа на Ямале, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди трейдеров.

    https://www.rubaltic.ru/news/09012018-ssha-priobr
    eli-partiyu-szhizhennogo-gaza-iz-rossii/
    мыслитель
  5. Curious Сегодня, 16:05
    Создается впечатление, что аналитики для сайта подбираются по принципу - чем дальше от предмета, тем лучше. Таки и автор сегодняшней статьи радуется "завоеванию" газовогот рынка.
    Да, продукция природно-ресурсного комплекса всегда пользуется спросом. И вместе с тем, добыча и переработка минерального сырья и горнорудное производство – это удел развивающихся государств, а развитые страны наращивают высокотехнологичные производства.
    Есть такое карликовое государство Науру на одноимённом коралловом острове в западной части Тихого океана площадью 21,3 км² . Остров этот состоял практически из фосфатов. Население острова много лет не работало, продавая просто землю со своего острова. По доходу на душу населения — 13 тыс. долларов США— в 1970‑1980-е годы принадлежала к богатейшим странам мира. А потом фосфаты кончились. Осталась только разрушенная экология. Теперь основа экономики - подаяние Австралии. Это называется "ресурсной проклятие". И газ, и нефть - ресурсы невозобновляемые. А автор радуется, что страна продает их все больше.
    Curious
    1. allaykbar Сегодня, 16:12
      в 16 году РФ была на 4 месте в мире по объёму промышленного производства

      поэтому историю про остров выкладывая под тем флагом, которым вы выложили - я воспринимаю с улыбкой

      По объёмам производства мы обошли не только Германию, но и Японию.

      Так что страдайте за нас где нибудь в другом месте) Можете пострадать вместе с теми, кто догадался полайкать ваш матрас текста)
      allaykbar
      1. Curious Сегодня, 16:29
        А я с улыбкой воспринимаю Вашу гордость за четвертое место, взятое из любительского анализа в сети. Насчет другого места... Заводите собственный сайт и там распределяйте места. А тут Вы, сами понимаете...
        Curious
        1. allaykbar Сегодня, 16:31
          на моем сайте я на первое место поставлю украину. и вы станете нам примером. Как надо жить.
          allaykbar
          1. Curious Сегодня, 16:32
            Флаг Вам в руки...
            Curious
  6. andrej-shironov Сегодня, 16:08
    Ахахаха! laughing Сидим с женой обедаем, восьмой рукой(привет Голован) общаюсь в нете и читаю статьи. Ба! Смотрю статья с ярким названием. Поспорили с женой на бутылку коньяка или Мартини, кто автор. И я выиграл!!!! Юрий, спасибо вам за бутылочку хорошего коньяка good
    andrej-shironov
  7. Rusland Сегодня, 16:11
    А через пять лет очередные судебные иски, мол больно дорого вы нам свой газ тогда продали, мы мёрзли, а вы не пошли нам на встречу.
    Rusland
  8. Altona Сегодня, 16:25
    Цитата: MoJloT
    Как всегда очень громкое заявление, да если даже так, то по сути часть Сирии матрасники оттяпали, кто даст гарантии что через этот кусок и не протянется та самая ветка газопровода из за которой и горит Ближний Восток.

    ----------------------------
    Матрасники оттяпали почти всю Украину и небольшую частичку Сирии, чтобы препятствовать экспорту российского газа. Но теперь это чемоданы без ручки. Анаконда-то не работает. Газпром без ВКС и всей Российской армии конечно тоже не работает. Я вам всю дорогу говорю, что Крым и Сирия-это войны Газпрома. И постоянные передачи про Украину-они тоже газпромовские. Злобные украинские нацисты-они мешают нашему транзиту. Пазл-то просто складывается. А вы всё, вот Путин, да он наш заступник, надёжа-государь. Газпрома он заступник, а не ваш.
    Altona
  9. Гардамир Сегодня, 16:29
    Счастье то какое! Только я в России живу. Как с газом для жителей России?
    Гардамир
Картина дня