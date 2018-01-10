16:36 10 января
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Дубина «безродной» войны



Капиталистическая элита, распространив свою систему на весь мир, имеет преимущество в средствах как нападения, так и защиты от него, поскольку глобально-экспансивный характер дает ей возможность сохранять доминирующий статус («Без права на сосуществование»). И любой национально ориентированной власти в России потребуется решать задачу противодействия этой экспансии в условиях неизбежного противостояния с Западом.

Вне всякого сомнения, одной защиты недостаточно, для нанесения поражения Западу и его ядру требуются также средства нападения. Вопрос о том, какими должны быть оружие и методы войны, весьма обширен, поэтому рассмотрим лишь одну из возможностей.


Главное – понимание необходимости разрушения трансатлантической связи Америка – Европа. Значительная часть последней де-факто находится под оккупацией США и их ТНК. В военном отношении это сеть американских баз по всему Старому Свету, в экономическом – львиная доля акций крупнейших европейских компаний принадлежит американским «старшим братьям», в геокультурном – навязывание идеологии ультралиберализма и его псевдоценностей… А политическое влияние бесспорно. Логично наносить удары сразу по нескольким направлениям, одним из которых стало бы ослабление вассалов Вашингтона в Европе. Средством достижения цели является изменение ее этнического состава, что в свою очередь есть проявление обратной стороны глобализации и параллельной дестабилизации Ближнего Востока и Магриба.

Речь идет о миграции, которая стала для Европы едва ли не ключевой проблемой. В 2015 году наблюдался резкий наплыв беженцев из зон конфликтов, анализ данного явления указывает на его проектность, но никак не стихийность. Фактически речь идет о социальном инжиниринге нового уровня, который использовала одна часть глобальной капиталистической элиты против другой, обратив оружие противника против него самого. Имела место контроперация тех сил, которые выступали против создания Трансатлантического торгово-инвестиционного партнерства (ТАТИП) и добивались выхода Великобритании из ЕС.

Диктат понаехавших

Нужно отметить, что кризис в ЕС был связан не с числом мигрантов как таковым, а с интенсивностью их потока, когда соответствующие службы элементарно не справлялись с людским напором. Если этот фактор задействуется западной системой для внутренних разборок, было бы верхом недальновидности не попытаться использовать его уже в интересах России. Если влиять на интенсивность переселения в ключевые страны ЕС, можно смоделировать такой этнорелигиозный состав, который приведет к необратимым деструктивным последствиям для европейских обществ. Уже существует термин «миграционное оружие», под которым понимается массовый исход беженцев из региона, где искусственно созданы условия, представляющие угрозу для жизни местного населения. Людской поток контролируемо направляется в конкретные страны с целью оказания на их правительства и общества политического, социокультурного, экономического и психологического воздействия. В результате получаем оружие огромной разрушительной силы, причем весьма эффективное. В 2015–2016 годах только Германия выделила для содержания мигрантов 20 миллиардов евро. Эти затраты легли на плечи рядовых немцев-налогоплательщиков и не будут компенсированы в будущем.

Ошибочно представление о том, будто мигранты станут дешевой рабочей силой, благодаря чему затраты на них покроются экономией на зарплате местному населению, чей труд обходится существенно дороже. Не для работы за гроши рвутся в страны ЕС, а ради социальных пособий и прочих преимуществ. И цель достигается ценой существенного ущемления в правах местного населения, превращающегося в людей второго сорта. Этот процесс отчасти есть следствие безудержного либерализма, который навязывался странам наднациональными элитами для сноса их суверенитета, обусловленного традиционными ценностями, культурой и укладом. Для расшатывания скреп внедрялись чужеродные псевдоценности вроде однополых браков, мультикультурализма, тотальной псевдосвободы от каких-либо норм морали.

В неолиберализме все, что якобы ограничивает человека, подлежит обструкции и искоренению, включая и суверенитет, с помощью чего апологетами глобализации и разрушаются границы. Естественно, ничего общего со свободой это не имеет хотя бы потому, что глобализация ведется в интересах элит, руководящих процессом. Отметим, что у подавляющей части технологий социальной деструкции есть общая черта: навязывание мнения агрессивного меньшинства большинству. В этом смысле западный неолиберальный глобализм есть тоталитаризм в чистом виде. Так же и с мигрантами – влияние на страны осуществляется через внедрение изолированных, неспособных к социокультурной диффузии этнорелигиозных элементов. При этом местная элита, рядовое население оказываются не в силах противостоять чужакам, поскольку те сплоченнее, моложе, агрессивнее, уверены в своей культурно-исторической правоте. Кого видят мигранты, прибывая в Европу? Стареющих, деградирующих среднестатистических бюргеров, не готовых защитить себя и свои семьи, попавших в ловушку глобализации, радостно распространяющих свои права на чужаков, не уравнивая тех в обязанностях. В результате мигранты, даже находясь в меньшинстве, диктуют свою волю деградирующему евробольшинству.

Атомная бомба Арафата

Как способствовать еще большему наплыву мигрантов в страны ЕС с целью его ослабления? Для этого национально ориентированная власть может под любым благовидным предлогом, например борьбы с терроризмом, использовать открывшиеся возможности в той же Африке и через демонтированную Ливию интенсифицировать поток мигрантов в страны ЕС, тем самым провоцируя там социальные конфликты и этнорелигиозную вражду, экономический спад, ухудшение криминогенной обстановки. Одновременно можно нанести демографический урон коренному населению Европы и спровоцировать кризис внутри партий белого большинства, неспособных обуздать ситуацию, инспирировать конфликт между старыми и новыми политическими силами, представляющими интересы увеличивающегося числа мигрантов. Можно не сомневаться, что как только последние составят порядка четверти населения стран ЕС, в обществе возникнет неизбежный дисбаланс. В свое время Ясир Арафат любил говорить: «Наша атомная бомба – это матка арабской женщины». Если это оружие использовать в интересах России, можно развалить Европу раз и навсегда, а значит, ослабить и англо-американское ядро капиталистической системы, и ту самую трансатлантическую связь, на которую в существенной степени оно опирается.

Это далеко не единственный путь сокрушения коллективного Запада, но крайне привлекательный с точки зрения конечного результата. Примечательно, что в этой ситуации любой из путей России выгоден. Чтобы избежать окончательной исторической катастрофы, Европе потребуется радикально сменить вектор развития, но для этого придется отказаться от глобализации, создать у себя неофашистский режим, вернуть суверенитет, а это автоматически означает раскол. Такой исход маловероятен, но если случится, Запад будет дезинтегрирован и, следовательно, ослаблен. Если же деградация Европы и изменение ее этнорелигиозного состава продолжатся, в наших интересах ускорить этот процесс, чтобы он сжался с десятилетий до годов.
Автор: Константин Стригунов
Первоисточник: https://vpk-news.ru/articles/40679


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Комментарии 18

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  1. parusnik Сегодня, 08:15
    Если же деградация Европы и изменение ее этнорелигиозного состава продолжатся, в наших интересах ускорить этот процесс, чтобы он сжался с десятилетий до годов.
    ...Если в Европе изменится этнорелигиозный состав, какие плюсы для России..?
    parusnik
    1. роман66 Сегодня, 09:12
      навскидку - никаких. получить исламистов под боком - нафиг надо!
      роман66
      1. Татьяна Сегодня, 13:34
        По-моему, автор провокационно заманивает Россию в авантюрную политическую ловушку и не продумывает до конца негативные последствия своего предложения для самой России в будущем.
        Татьяна
        1. ШВЕДский_стол Сегодня, 13:49
          При том условии что в России такая же проблема. Вон почти 30 % в сизо это "понаехавшие", об изнасилованиях с их стороны вообще не говорят по телевизору.
          ШВЕДский_стол
    2. Антианглосакс Сегодня, 10:41
      Цитата: parusnik
      Если же деградация Европы и изменение ее этнорелигиозного состава продолжатся, в наших интересах ускорить этот процесс, чтобы он сжался с десятилетий до годов.
      ...Если в Европе изменится этнорелигиозный состав, какие плюсы для России..?

      Гарантия, что много-много лет из гейропы никто не будет смотреть на Россию, как на объект для разграбления. Не до того будет. Белые гейропцы будут ещё помощь просить и ноги целовать русским людям (тут их надо будет вежливо послать). С тысячей баранов гораздо легче справится, чем с десятком волков. Для чего американцы весь мир опускают? - Для того, чтобы самим выглядеть "д'Артаньянами". На фоне опущенной гейропы мы будем выглядеть также и ломится к нам будут гейропские белые выродки, спасающие свои шкуры, как маньяки. smile И зачем исламистам умирать в России, когда можно длительно, безнаказанно и отвольно грабить безропотных и бессловесных гейропцев, бывших своих колонизаторов?
      И, конечно, соглашусь с автором - верхом безумия было бы не воспользоваться возможностью и не посодействовать какими-либо способами направить в гейропу несколько миллионов негров и арабов.
      Антианглосакс
      1. Комментарий был удален.
  2. solzh Сегодня, 08:36
    Деградацию Европы уже не остановить.
    solzh
  3. Vard Сегодня, 08:58
    Увы... Похоже лет через десять...пятнадцать такая страна как Израиль демократическим путем станет арабской... Уже сейчас треть населения там не евреи...
    Vard
    1. brigadir Сегодня, 12:22
      Соотношение евреи-неевреи в Израиле (в пределах зеленой черты) достаточно стабильны и лишь колеблется из года в год - 25% неевреев. НО!: Рождаемость в разных секторах израильского общества меняется.Сейчас на одну еврейскую женщину приходится 3-4 ребёнка, а на одну арабку-мусульманку - 4-5 (Арабы христиане социологически характеризуются как евреи. У них даже рождаемость ниже). Разрыв сокращается. В еврейской нерелигиозной семье сейчас в среднем 3 ребёнка (в религиозной - сколько бог даст, но они относительно не в счет - не служат в армии, не работают - но в демократических выборах участвуют, правда голосуют за своих) и тенденция - 4 ребёнка. У арабов наоборот тенденция к снижению рождаемости и отказу от полигамии.
      Так что демографически нам, евреям в Израиле особо ничего не угрожает. А арабы в Израиле живут в разы лучше чем в любой арабской стране. Факт, что нету никаких беженцев арабских ни из Израиля ни из даже "оккупированных" территорий.
      brigadir
      1. Vard Сегодня, 16:18
        Чего то на ваших сайтах другие цифры...
        Vard
  4. mavrus Сегодня, 10:21
    Цитата: Vard
    Увы... Похоже лет через десять...пятнадцать такая страна как Израиль демократическим путем станет арабской... Уже сейчас треть населения там не евреи...

    Проблемы Израиля и Европы - это две большие разницы. И́зраиль априори, со дня создания, находится в арабском окружении, менталитет израильтян (с молоком матери)направленн на жесткое противостояние исламскому миру, а старушка Европа сама себя загнала в эту ситуацию, благодаря своей толерантности и неспособности хоть как-то защищаться от полной исламизации.
    mavrus
  5. andrej-shironov Сегодня, 10:25
    То что написал автор есть задачи второго плана. Задача первого плана-консолидация общества в России через справедливое и честное руководство внутренне социально-экономической политикой. Если не будет сделано этого, всего остального вряд ли получится добиться, потому как враг идёт точно таким же путём, постоянно ослабляя Россию. Но к сожалению, капитализм, как общественно политическая формация, этого сделать не способен, а тем более либеральный капитализм в России. Поэтомк всё то что написано у автора всего лишь пустые хотелки.
    andrej-shironov
  6. Bastinda Сегодня, 10:59
    В свое время Ясир Арафат любил говорить: «Наша атомная бомба – это матка арабской женщины». Если это оружие использовать в интересах России, можно развалить Европу раз и навсегда, а значит, ослабить и англо-американское ядро капиталистической системы, и ту самую трансатлантическую связь, на которую в существенной степени оно опирается.

    Если применить на территории Европы ядерное оружие, то лет через 10-15-20 там можно будет жить.
    Если применить против Европы "оружие Арафата" сомневаюсь, что там можно будет жить и через 300 лет. Да и вреда для цивилизации и культуры будет намного больше.
    Bastinda
  7. ALEA IACTA EST Сегодня, 12:34
    Загорится Европа - сгорим и мы.
    ALEA IACTA EST
  8. Des10 Сегодня, 13:41
    О чём песня то? laughing
    Преобладание количественное и более активное --- сметут все, и евро, и прочие институты привычной жизни. Ладно та самая Еуропа, а поглядеть кругом --- рулит бабло( норм) , но более предприимчивы и организованны --- скажем так --- не мы(ну типа - народ). Им и перейдёт скоро власть - демократическим путём или тихим сапом --- не важно.
    Des10
  9. Сан Саныч Сегодня, 13:42
    Да что там пенять на Европу? В самой России уже впору переименовывать Москву в Москвабад, и не только ее, но и многие другие города аналогично, из-за продажности чиновников и непомерной жадности новых хозяйчиков жизни в лице предпринимателей angry
    Сан Саныч
  10. ВладГашек Сегодня, 14:59
    О Европе сказано достаточно подробно. Но надо видеть связку Европа-Россия. Ситуация в этой связке тождественная. Россия даже в большей степени подверглась мигрантскому нашествию и не нужно упловать на культурно-историческую близость мигрантов у нас в доме. Это было правильно лет 10 назад. Сейчас мигрант в России также далек от российской культуры, как мигрант в Европе. Влияние миграции на российские реалии опасно не менее европейского аналога. Но у нас ситуация осложняется наличием четверти исламского коренного населения, которое гораздо ближе и более подвержено влиянию своих центрально-азиатских собратьев, чем русских соседей. Этот момент не надо забывать.
    ВладГашек
  11. Anyone Сегодня, 15:21
    ... любой национально ориентированной власти в России потребуется решать задачу противодействия этой экспансии в условиях неизбежного противостояния с Западом. Вне всякого сомнения, одной защиты недостаточно, для нанесения поражения Западу.

    Автор вообще знает, какой сейчас год, какая у нас сегодня экономическая система и что наша идеология под нелепым, заимствованным у янки, названием "суверенная демократия" ничем фактически не отличается от идеологии США? Мы ровно такие же капиталисты, как американцы.
    P.S. Автор, похоже, живет в какой-то иллюзии.
    Anyone
  12. слава1974 Сегодня, 16:27
    Теория систем говорит, что любая система стабильна, если процент возмущений не больше 30%.
    Если в Европе 500 млн человек, то им нужно 150 млн мусульман, чтобы все пришло в нестабильность.
    Но если есть "мировое закулисье" которое специально хочет организовать хаос, то процент может быть меньше. Тогда уже многое будет зависеть от эффективности управления хаосом и силам ему противодействующим.
    слава1974
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