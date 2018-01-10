Дубина «безродной» войны

Капиталистическая элита, распространив свою систему на весь мир, имеет преимущество в средствах как нападения, так и защиты от него, поскольку глобально-экспансивный характер дает ей возможность сохранять доминирующий статус («Без права на сосуществование»). И любой национально ориентированной власти в России потребуется решать задачу противодействия этой экспансии в условиях неизбежного противостояния с Западом.Вне всякого сомнения, одной защиты недостаточно, для нанесения поражения Западу и его ядру требуются также средства нападения. Вопрос о том, какими должны быть оружие и методы войны, весьма обширен, поэтому рассмотрим лишь одну из возможностей.Главное – понимание необходимости разрушения трансатлантической связи Америка – Европа. Значительная часть последней де-факто находится под оккупацией США и их ТНК. В военном отношении это сеть американских баз по всему Старому Свету, в экономическом – львиная доля акций крупнейших европейских компаний принадлежит американским «старшим братьям», в геокультурном – навязывание идеологии ультралиберализма и его псевдоценностей… А политическое влияние бесспорно. Логично наносить удары сразу по нескольким направлениям, одним из которых стало бы ослабление вассалов Вашингтона в Европе. Средством достижения цели является изменение ее этнического состава, что в свою очередь есть проявление обратной стороны глобализации и параллельной дестабилизации Ближнего Востока и Магриба.Речь идет о миграции, которая стала для Европы едва ли не ключевой проблемой. В 2015 году наблюдался резкий наплыв беженцев из зон конфликтов, анализ данного явления указывает на его проектность, но никак не стихийность. Фактически речь идет о социальном инжиниринге нового уровня, который использовала одна часть глобальной капиталистической элиты против другой, обратив оружие противника против него самого. Имела место контроперация тех сил, которые выступали против создания Трансатлантического торгово-инвестиционного партнерства (ТАТИП) и добивались выхода Великобритании из ЕС.Нужно отметить, что кризис в ЕС был связан не с числом мигрантов как таковым, а с интенсивностью их потока, когда соответствующие службы элементарно не справлялись с людским напором. Если этот фактор задействуется западной системой для внутренних разборок, было бы верхом недальновидности не попытаться использовать его уже в интересах России. Если влиять на интенсивность переселения в ключевые страны ЕС, можно смоделировать такой этнорелигиозный состав, который приведет к необратимым деструктивным последствиям для европейских обществ. Уже существует термин «миграционное оружие», под которым понимается массовый исход беженцев из региона, где искусственно созданы условия, представляющие угрозу для жизни местного населения. Людской поток контролируемо направляется в конкретные страны с целью оказания на их правительства и общества политического, социокультурного, экономического и психологического воздействия. В результате получаем оружие огромной разрушительной силы, причем весьма эффективное. В 2015–2016 годах только Германия выделила для содержания мигрантов 20 миллиардов евро. Эти затраты легли на плечи рядовых немцев-налогоплательщиков и не будут компенсированы в будущем.Ошибочно представление о том, будто мигранты станут дешевой рабочей силой, благодаря чему затраты на них покроются экономией на зарплате местному населению, чей труд обходится существенно дороже. Не для работы за гроши рвутся в страны ЕС, а ради социальных пособий и прочих преимуществ. И цель достигается ценой существенного ущемления в правах местного населения, превращающегося в людей второго сорта. Этот процесс отчасти есть следствие безудержного либерализма, который навязывался странам наднациональными элитами для сноса их суверенитета, обусловленного традиционными ценностями, культурой и укладом. Для расшатывания скреп внедрялись чужеродные псевдоценности вроде однополых браков, мультикультурализма, тотальной псевдосвободы от каких-либо норм морали.В неолиберализме все, что якобы ограничивает человека, подлежит обструкции и искоренению, включая и суверенитет, с помощью чего апологетами глобализации и разрушаются границы. Естественно, ничего общего со свободой это не имеет хотя бы потому, что глобализация ведется в интересах элит, руководящих процессом. Отметим, что у подавляющей части технологий социальной деструкции есть общая черта: навязывание мнения агрессивного меньшинства большинству. В этом смысле западный неолиберальный глобализм есть тоталитаризм в чистом виде. Так же и с мигрантами – влияние на страны осуществляется через внедрение изолированных, неспособных к социокультурной диффузии этнорелигиозных элементов. При этом местная элита, рядовое население оказываются не в силах противостоять чужакам, поскольку те сплоченнее, моложе, агрессивнее, уверены в своей культурно-исторической правоте. Кого видят мигранты, прибывая в Европу? Стареющих, деградирующих среднестатистических бюргеров, не готовых защитить себя и свои семьи, попавших в ловушку глобализации, радостно распространяющих свои права на чужаков, не уравнивая тех в обязанностях. В результате мигранты, даже находясь в меньшинстве, диктуют свою волю деградирующему евробольшинству.Как способствовать еще большему наплыву мигрантов в страны ЕС с целью его ослабления? Для этого национально ориентированная власть может под любым благовидным предлогом, например борьбы с терроризмом, использовать открывшиеся возможности в той же Африке и через демонтированную Ливию интенсифицировать поток мигрантов в страны ЕС, тем самым провоцируя там социальные конфликты и этнорелигиозную вражду, экономический спад, ухудшение криминогенной обстановки. Одновременно можно нанести демографический урон коренному населению Европы и спровоцировать кризис внутри партий белого большинства, неспособных обуздать ситуацию, инспирировать конфликт между старыми и новыми политическими силами, представляющими интересы увеличивающегося числа мигрантов. Можно не сомневаться, что как только последние составят порядка четверти населения стран ЕС, в обществе возникнет неизбежный дисбаланс. В свое время Ясир Арафат любил говорить: «Наша атомная бомба – это матка арабской женщины». Если это оружие использовать в интересах России, можно развалить Европу раз и навсегда, а значит, ослабить и англо-американское ядро капиталистической системы, и ту самую трансатлантическую связь, на которую в существенной степени оно опирается.Это далеко не единственный путь сокрушения коллективного Запада, но крайне привлекательный с точки зрения конечного результата. Примечательно, что в этой ситуации любой из путей России выгоден. Чтобы избежать окончательной исторической катастрофы, Европе потребуется радикально сменить вектор развития, но для этого придется отказаться от глобализации, создать у себя неофашистский режим, вернуть суверенитет, а это автоматически означает раскол. Такой исход маловероятен, но если случится, Запад будет дезинтегрирован и, следовательно, ослаблен. Если же деградация Европы и изменение ее этнорелигиозного состава продолжатся, в наших интересах ускорить этот процесс, чтобы он сжался с десятилетий до годов.