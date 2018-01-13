Защитные кольца «Хмеймима»

Обстрел «Хмеймима» стал самой знаковой новостью первых дней года. Хотя информация об уничтоженных Су-24 и Су-35 не подтвердилась, по поводу неготовности Российской армии защитить авиабазу уже высказались множество экспертов. Одной из самых распространенных претензий стало отсутствие специальных защитных капониров.Также последовали обвинения, что после объявленного Владимиром Путиным вывода войск контингент расслабился. Попробуем разобраться, как на самом деле организована оборона «Хмеймима» (на армейском сленге – «Химки»), и посмотрим, как защищают аналогичные объекты вооруженные силы США и НАТО в Афганистане и Ираке.До начала операции ВКС РФ в Сирии «Хмеймим» был международным аэропортом имени Басиля аль-Асада. И даже когда на его территории была развернута российская база, не перестал принимать гражданские авиарейсы, здесь в штатном режиме функционирует пассажирский терминал.При строительстве объекта сирийские власти меньше всего думали о его безопасности. Аэропорт находится за чертой города Латакия, его окружает большое количество различных ферм, поселений, фабрик. На севере начинаются горы, где легко найти удобные площадки для наблюдения и обстрела. Несмотря на статус международного, аэропорт никогда не был рассчитан на большое число самолетов, гражданским бортам хватало места на перроне напротив терминала.На фотографиях, сделанных в 2015 году, хорошо видно, что Су-24, Су-30 и Су-34 расположены вдоль взлетно-посадочной полосы. За два года российские военные серьезно расширили авиабазу. Появилось несколько дополнительных стоянок, рулежных дорожек, большое количество хозяйственных объектов. Но главной проблемой «Химок» так и осталась малая вместительность.Сейчас на аэродроме три стоянки. Главная расположена слева от терминала аэропорта. Там базируются Су-24, Су-34, Су-25, а также Су-30 и Су-35. Рядом расположена ТЭЧ. Две другие стоянки с противоположной стороны ВПП: одна – компактная, на которой находятся дежурные истребители, за ней – самая большая, где квартируют транспортные Ил-76, самолеты ДРЛО А-50, а также Ан-124.Также российские военные с нуля построили место базирования вертолетов, фактически новый аэродром, имеющий несколько соединенных между собой укрытий, с перроном и ВПП.Почему российская авиатехника не защищена капонирами? Ответ достаточно прост – укрытия значительно сократят место для базирования. Если посмотреть на спутниковые снимки декабря прошлого года, хорошо видно, что техника стоит очень плотно, местами чуть ли не в два ряда и даже на рулежных дорожках. Задействованы стоянки у ТЭЧ и гражданского терминала. Правда, «гражданский перрон» занимают не боевые машины, а транспортные – Ан-72, Ту-154, Ил-76.Конечно, стоянки можно расширить. В частности, главную – слева от терминала. Там теснее всего. Но объект зажат между ВПП и хозяйственными постройками. При этом по требованию мер безопасности приблизить стоянки к ВПП нельзя. Надо признать, что российские военные столкнулись с проблемой, которую ранее пришлось решать американским и английским военным в Ираке и Афганистане. В 2001 и 2003 годах они также использовали гражданские аэропорты, и оказалось, что для безопасного базирования большего количества военной авиатехники они не подходят.Выход один – создание с нуля крупных объединенных военных баз. Так у США появился «Баллад» в Ираке, а у Великобритании – «Кэмп-Бастион» в Афганистане. И если американцы разместили «Баллад» все-таки относительно близко от города, то англичане строили свою базу в десятках километров в глубь пустыни.Еще одна важная особенность таких объектов: собственно аэродром находится в центре базы, а его окружает большое количество различных построек. Такая планировка делает стоянки техники максимально удаленными от границ базы, тем самым защищая их от минометных и ракетных обстрелов. А при наземной атаке боевикам придется долго пробиваться к самолетам и вертолетам через застроенные территории. Поэтому и в «Балладе», и в «Кэмп-Бастионе» техника не стояла в капонирах, хотя базы и подвергались постоянным обстрелам мобильных групп, вооруженных минометами и пусковыми установками.Зная уязвимость «Химок», российские военные с самого начала операции уделили пристальное внимание обороне с суши, дабы предотвратить минометные и ракетные обстрелы. Еще одна большая опасность – расчеты ПЗРК.Разумеется, система охраны и обороны главной российской базы в Сирии не разглашается, но если проанализировать публикации и фотографии, можно предположить, что она состоит из трех колец. Первое – непосредственно авиабаза, ее периметр и КПП. Тут службу несет российская военная полиция. Она патрулирует вдоль инженерных заграждений, а также на территории, осуществляет проверку грузов на контрольно-пропускных пунктах.Второе кольцо – позиции в радиусе нескольких километров от базы. Скорее всего их занимают морские пехотинцы, десантники, а возможно, и мотострелки. Их усиливают подразделения, оснащенные танками Т-90, которые могут не только поражать цели на большом расстоянии, но и обнаруживать объекты ночью и в плохую погоду. Вероятнее всего, эти позиции блокируют точки, откуда расчет ПЗРК способен сбить самолет.Третье кольцо – мобильные группы спецназа, а возможно, даже бойцов КССО, которые проверяют подозрительные места в полосе в нескольких десятках километров вокруг базы. Их цель – мобильные группы и выявление схронов. Поддержку второму и третьему кольцам оказывают вертолеты, которые также патрулируют периметр, ищут подозрительные объекты и в случае необходимости наносят удар.Судя по имеющейся информации, только в 2016–2017 годах «Хмеймим» обстреливали неуправляемыми ракетами несколько раз.Но почему нельзя создать сплошной периметр? Дело в том, что район базы весьма плотно заселен, рядом с ним, как уже отмечалось, десятки поселков и ферм. Куда прикажете их девать, прежде чем разместить несколько колец обороны в радиусе до 50–70 километров?Сейчас в районе авиабазы «Хмеймим» создано несколько систем защиты, позволяющих максимально ослабить результативность обстрелов. В частности, это артиллерийские радары, засекающие выпущенные ракеты и мины. Также есть специальные системы типа российского «Панциря» и американской Сenturion. Они способны сбивать ракеты, а при определенных условиях – и мины. Базы прикрываются системами радиотехнической разведки, засекающими радиообмен мобильных групп боевиков. Также активно применяются комплексы РЭБ, глушащие каналы связи и сигналы GPS.Но и боевики научились обходить высокотехнологичную защиту. К примеру, в «Кэмп-Бастионе» мобильные группы прятались в дорожном трафике, не использовали связь и системы навигации. Обстрел велся на максимальной дальности. Для этого применялись ракеты с увеличенным запасом топлива. Такие изделия отличались очень низкой точностью, но для тех задач ее вполне хватало.В вооруженных силах США и Великобритании к обстрелам относятся как к неизбежному злу. Даже на защищенных базах их количество можно серьезно сократить, но полностью избавиться от падающих с неба мин и ракет нельзя. В этой ситуации спасает только грамотное распределение объектов на территории. Проще говоря, в зоне максимального риска должны оказываться наименее значимые объекты.Так что защиту российской базы «Хмеймим» по сегодняшней мерке надо признать достаточно эффективной. Но эффективной защиты от журналистов, способных на страницах своих изданий уничтожить любое количество техники, пока не найдено.