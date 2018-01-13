18:32 13 января

Защитные кольца «Хмеймима»



Обстрел «Хмеймима» стал самой знаковой новостью первых дней года. Хотя информация об уничтоженных Су-24 и Су-35 не подтвердилась, по поводу неготовности Российской армии защитить авиабазу уже высказались множество экспертов. Одной из самых распространенных претензий стало отсутствие специальных защитных капониров.

Также последовали обвинения, что после объявленного Владимиром Путиным вывода войск контингент расслабился. Попробуем разобраться, как на самом деле организована оборона «Хмеймима» (на армейском сленге – «Химки»), и посмотрим, как защищают аналогичные объекты вооруженные силы США и НАТО в Афганистане и Ираке.


Сирийские «Химки»

До начала операции ВКС РФ в Сирии «Хмеймим» был международным аэропортом имени Басиля аль-Асада. И даже когда на его территории была развернута российская база, не перестал принимать гражданские авиарейсы, здесь в штатном режиме функционирует пассажирский терминал.

При строительстве объекта сирийские власти меньше всего думали о его безопасности. Аэропорт находится за чертой города Латакия, его окружает большое количество различных ферм, поселений, фабрик. На севере начинаются горы, где легко найти удобные площадки для наблюдения и обстрела. Несмотря на статус международного, аэропорт никогда не был рассчитан на большое число самолетов, гражданским бортам хватало места на перроне напротив терминала.

На фотографиях, сделанных в 2015 году, хорошо видно, что Су-24, Су-30 и Су-34 расположены вдоль взлетно-посадочной полосы. За два года российские военные серьезно расширили авиабазу. Появилось несколько дополнительных стоянок, рулежных дорожек, большое количество хозяйственных объектов. Но главной проблемой «Химок» так и осталась малая вместительность.

Сейчас на аэродроме три стоянки. Главная расположена слева от терминала аэропорта. Там базируются Су-24, Су-34, Су-25, а также Су-30 и Су-35. Рядом расположена ТЭЧ. Две другие стоянки с противоположной стороны ВПП: одна – компактная, на которой находятся дежурные истребители, за ней – самая большая, где квартируют транспортные Ил-76, самолеты ДРЛО А-50, а также Ан-124.

Также российские военные с нуля построили место базирования вертолетов, фактически новый аэродром, имеющий несколько соединенных между собой укрытий, с перроном и ВПП.

Почему российская авиатехника не защищена капонирами? Ответ достаточно прост – укрытия значительно сократят место для базирования. Если посмотреть на спутниковые снимки декабря прошлого года, хорошо видно, что техника стоит очень плотно, местами чуть ли не в два ряда и даже на рулежных дорожках. Задействованы стоянки у ТЭЧ и гражданского терминала. Правда, «гражданский перрон» занимают не боевые машины, а транспортные – Ан-72, Ту-154, Ил-76.

Конечно, стоянки можно расширить. В частности, главную – слева от терминала. Там теснее всего. Но объект зажат между ВПП и хозяйственными постройками. При этом по требованию мер безопасности приблизить стоянки к ВПП нельзя. Надо признать, что российские военные столкнулись с проблемой, которую ранее пришлось решать американским и английским военным в Ираке и Афганистане. В 2001 и 2003 годах они также использовали гражданские аэропорты, и оказалось, что для безопасного базирования большего количества военной авиатехники они не подходят.

Полстраны под базу

Выход один – создание с нуля крупных объединенных военных баз. Так у США появился «Баллад» в Ираке, а у Великобритании – «Кэмп-Бастион» в Афганистане. И если американцы разместили «Баллад» все-таки относительно близко от города, то англичане строили свою базу в десятках километров в глубь пустыни.

Еще одна важная особенность таких объектов: собственно аэродром находится в центре базы, а его окружает большое количество различных построек. Такая планировка делает стоянки техники максимально удаленными от границ базы, тем самым защищая их от минометных и ракетных обстрелов. А при наземной атаке боевикам придется долго пробиваться к самолетам и вертолетам через застроенные территории. Поэтому и в «Балладе», и в «Кэмп-Бастионе» техника не стояла в капонирах, хотя базы и подвергались постоянным обстрелам мобильных групп, вооруженных минометами и пусковыми установками.

Зная уязвимость «Химок», российские военные с самого начала операции уделили пристальное внимание обороне с суши, дабы предотвратить минометные и ракетные обстрелы. Еще одна большая опасность – расчеты ПЗРК.

Разумеется, система охраны и обороны главной российской базы в Сирии не разглашается, но если проанализировать публикации и фотографии, можно предположить, что она состоит из трех колец. Первое – непосредственно авиабаза, ее периметр и КПП. Тут службу несет российская военная полиция. Она патрулирует вдоль инженерных заграждений, а также на территории, осуществляет проверку грузов на контрольно-пропускных пунктах.

Второе кольцо – позиции в радиусе нескольких километров от базы. Скорее всего их занимают морские пехотинцы, десантники, а возможно, и мотострелки. Их усиливают подразделения, оснащенные танками Т-90, которые могут не только поражать цели на большом расстоянии, но и обнаруживать объекты ночью и в плохую погоду. Вероятнее всего, эти позиции блокируют точки, откуда расчет ПЗРК способен сбить самолет.

Третье кольцо – мобильные группы спецназа, а возможно, даже бойцов КССО, которые проверяют подозрительные места в полосе в нескольких десятках километров вокруг базы. Их цель – мобильные группы и выявление схронов. Поддержку второму и третьему кольцам оказывают вертолеты, которые также патрулируют периметр, ищут подозрительные объекты и в случае необходимости наносят удар.

Защититься можно, исключить нельзя

Судя по имеющейся информации, только в 2016–2017 годах «Хмеймим» обстреливали неуправляемыми ракетами несколько раз.

Но почему нельзя создать сплошной периметр? Дело в том, что район базы весьма плотно заселен, рядом с ним, как уже отмечалось, десятки поселков и ферм. Куда прикажете их девать, прежде чем разместить несколько колец обороны в радиусе до 50–70 километров?

Сейчас в районе авиабазы «Хмеймим» создано несколько систем защиты, позволяющих максимально ослабить результативность обстрелов. В частности, это артиллерийские радары, засекающие выпущенные ракеты и мины. Также есть специальные системы типа российского «Панциря» и американской Сenturion. Они способны сбивать ракеты, а при определенных условиях – и мины. Базы прикрываются системами радиотехнической разведки, засекающими радиообмен мобильных групп боевиков. Также активно применяются комплексы РЭБ, глушащие каналы связи и сигналы GPS.

Но и боевики научились обходить высокотехнологичную защиту. К примеру, в «Кэмп-Бастионе» мобильные группы прятались в дорожном трафике, не использовали связь и системы навигации. Обстрел велся на максимальной дальности. Для этого применялись ракеты с увеличенным запасом топлива. Такие изделия отличались очень низкой точностью, но для тех задач ее вполне хватало.

В вооруженных силах США и Великобритании к обстрелам относятся как к неизбежному злу. Даже на защищенных базах их количество можно серьезно сократить, но полностью избавиться от падающих с неба мин и ракет нельзя. В этой ситуации спасает только грамотное распределение объектов на территории. Проще говоря, в зоне максимального риска должны оказываться наименее значимые объекты.

Так что защиту российской базы «Хмеймим» по сегодняшней мерке надо признать достаточно эффективной. Но эффективной защиты от журналистов, способных на страницах своих изданий уничтожить любое количество техники, пока не найдено.
Автор: Павел Иванов
Первоисточник: https://vpk-news.ru/articles/40676


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Комментарии 30

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  1. svp67 Сегодня, 09:08
    В вооруженных силах США и Великобритании к обстрелам относятся как к неизбежному злу.
    Да и обеспокоенные обстрелами своих полевых лагерей в НАТО смогли создать системы защиты от минометных мин и ракет, почему у нас вовремя не обеспокоились этим? Что не кто не знал о натовских разработках?
    svp67
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 09:50
      Надеялись на панцири , контроль округи проасадовскими силами , ну и как обычно на авось . Сейчас режим конечно усилен , доля своих бойцов в охранении прилегающих территорий увеличена , думаю , что и плотность группировки ПВО - РЭБ увеличена ,сирийские спецслужбы усиленно шуршат среди местных . Но основное - не изменить Это : 1)большое население и => много потенциальных пособников 2) горы вокруг и в непосредственной близости .
      КВУ-НСвД
      1. svp67 Сегодня, 09:53
        Цитата: КВУ-НСвД
        Надеялись на панцири

        Так они могли, даже должны были бы быть включенными в системы защиты ... но они не умеют сбивать минометные мины, а вот NBS C-RAM ("Центурион") или MANTIS («Богомол») могут
        Цитата: КВУ-НСвД
        Но основное - не изменить Это : 1)большое население и => много потенциальных пособников 2) горы вокруг и в непосредственной близости .

        Надо уметь воевать там где приходится, а не там где хочется...
        svp67
        1. КВУ-НСвД Сегодня, 10:06
          Здравствуйте , Сергей .В общем согласен . Мне , как связисту трудно судить о ПВО . Но против миномётных обстрелов возможно эффективны были бы ЗАК интегрированные с радарами артразведки . У нас такие есть ? Всё что пишут о подобных системах как-то противоречиво
          КВУ-НСвД
          1. svp67 Сегодня, 10:13
            Цитата: КВУ-НСвД
            Здравствуйте , Сергей

            День добрый
            Цитата: КВУ-НСвД
            Но против миномётных обстрелов возможно эффективны были бы ЗАК интегрированные с радарами артразведки

            На Западе лазеры применяют, а ведь, даже с десятилетием застоя Россия все еще на лидирующих позициях в этом вопросе...
            svp67
            1. КВУ-НСвД Сегодня, 10:19
              Чем поможет лазер против куска чугуна с тротилом и со взрывателем без всякого намёка на электронику и всякие там головки самонаведения
              КВУ-НСвД
              1. svp67 Сегодня, 10:23
                Цитата: КВУ-НСвД
                Чем поможет лазер против куска чугуна с тротилом и со взрывателем без всякого намёка на электронику и всякие там головки самонаведения

                Лазер он такой, многое может....но сейчас он бы мог быть использован для подсветки летящего "чугуна" и облегчения наводки. В 80-е годы очень перспективный был 1К11 «Стилет» — советский самоходный лазерный комплекс для противодействия оптико-электронным приборам противника и управления оружием на поле боя

                А в том году наши оборонщики заявили об успешных испытаниях МЛК - мобильного лазерного комплекса на базе БТР
                svp67
                1. КВУ-НСвД Сегодня, 10:36
                  применение лазера для подсветки целей предполагает ракеты как средство поражения . С трудом представляю себе плотность подсветки и ЗУР способных свести к минимуму залп батареи Васильков . Думается , что мнгоствольные ЗАК с наводкой от контрбатарейных радаров эффективней для объектовой ПВО при работе против "чугуния"
                  КВУ-НСвД
            2. Nikolaevich I Сегодня, 15:15
              Цитата: svp67
              На Западе лазеры применяют,

              Х-м...Единичные экспериментальные установки на полигонных испытаниях ? Это называется-"применяют" ?
              Цитата: svp67
              даже с десятилетием застоя Россия все еще на лидирующих позициях в этом вопросе...

              Ой-ли ???
              Nikolaevich I
        2. fcsm1960 Сегодня, 10:23
          "Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом"
          Козьма Прутков
          fcsm1960
          1. svp67 Сегодня, 10:41
            Цитата: fcsm1960
            "Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом"

            Козьма хоть и придуманный персонаж, но конечно велик. А вот эту фразу Вы ему приписываете зря. Она принадлежит известному грузинскому деятелю и поэту Шоту Руставели. Сама фраза стала известна благодаря поэме "Витязь в тигровой шкуре"
            svp67
    2. Лопатов Сегодня, 10:00
      Цитата: svp67
      Да и обеспокоенные обстрелами своих полевых лагерей в НАТО смогли создать системы защиты от минометных мин и ракет

      Там обычно всего лишь система предупреждения. Чтобы военнослужащий занял место в укрытии.
      Полноценные C-RAM системы большая редкость, громоздки и находятся скорее в опытной эксплуатации.
      Лопатов
      1. svp67 Сегодня, 10:10
        Цитата: Лопатов
        Полноценные C-RAM системы большая редкость, громоздки и находятся скорее в опытной эксплуатации.

        Для наших единственных воюющих баз за рубежом, можно было бы и не скупиться...
        svp67
        1. Лопатов Сегодня, 10:27
          Цитата: svp67
          Для наших единственных воюющих баз за рубежом, можно было бы и не скупиться...

          Дело тут не в "скупиться", дело в недостаточной отработанности технологии, включая и американцев. Их "Центурион", судя по всему, не особо эффективен, раз они такие деньги вкладывают в использование для C-RAM микроракет и лазерных решений.
          Немецкий "Мантис", судя по всему, существует только на уровне выставочных образцов, как и итальянский "Поркупине" Немецкий "Смарткамп"- на уровне компутерной графики. по итальянской АЗСУ "Драко" пишут, что может использоваться в качестве "исполнителя" для С-RAM, однако боевого использования в таком качестве не отмечено.

          Ну а функцию предупреждения можно возложить на "Зоопарки", которые вроде как в Сирии есть.
          Лопатов
          1. svp67 Сегодня, 10:32
            Цитата: Лопатов
            Ну а функцию предупреждения можно возложить на "Зоопарки", которые вроде как в Сирии есть.

            Можно, но почему до сих пор не возложили. Думаю, что бы не конфликтовать с радарами ПВО и ВКС. И тут наверное стоит пожалеть, что у нас не умеют создавать ЕДИНОЕ радиолокационное поле в интересах как ВКС и ПВО, так и сухопутных войск. Помните наш спор, на счет поколения ПТУР, вот где надо двигать идеи и продвигать их в жизнь. Кроме "Панцирей", надо в общую систему вводить и БПМТ, но с новыми универсальными ракетами, способными поражать как танки, так и летающие объекты и пушками калибра 57-мм, с новыми снарядами...
            svp67
    3. Rostislav Сегодня, 10:28
      Просветите, как называется американская система защиты, способная сбивать мины 82 мм. миномета?
      Rostislav
      1. Лопатов Сегодня, 10:34
        LPWS "Centurion"
        Лопатов
    4. макс702 Сегодня, 11:34
      Мне вот интересно если по базе отстреляются полным пакетом Града что будет? Найти машину и обученный расчет не проблема, выйти на точку пуска 15-20 км то же возможно , со всеми делами времени займет 5 минут.. сможет ли ПВО перехватить 40 ракет очень сомневаюсь..
      макс702
  2. Лопатов Сегодня, 09:57
    Почему российская авиатехника не защищена капонирами? Ответ достаточно прост – укрытия значительно сократят место для базирования.

    Да скорее здесь присутствуют пресловутый "Авось", лень и некомпетентность

    Есть решения, практически не "съедающие" полезную площадь. Габионы, ж/б конструкции, быстровозводимые лёгкие защитные сооружения...
    Лопатов
    1. svp67 Сегодня, 10:02
      Цитата: Лопатов
      Габионы

      И их бы вполне хватило, тем более, что технологии уже отработаны...
      svp67
      1. Лопатов Сегодня, 10:05
        Они более остальных полезную площадь "кушают". Правда, при этом самые дешёвые, в т.ч. в плане стоимости перевозки.
        Лопатов
        1. svp67 Сегодня, 10:11
          Цитата: Лопатов
          Они более остальных полезную площадь "кушают"

          Не более обычной обваловки, а значительно меньше
          Цитата: Лопатов
          Правда, при этом самые дешёвые, в т.ч. в плане стоимости перевозки.

          Увы, но пока у нас самой дешевой так и остается жизнь солдата... Что не радует
          svp67
          1. m.cempbell Сегодня, 12:36
            Увы, но пока у нас самой дешевой так и остается жизнь солдата...

            Одна из самых главных проблем российской армии....
            m.cempbell
  3. groks Сегодня, 10:44
    Если бы нормально работала РЭБ, то БПЛА бы не прилетели.
    Если бы на несколько километров контролировалась округа, то не прилетели бы мины.
    Ракеты имеют бОльшую дальность, но они и значительно крупнее мин и с ними справится Панцирь.
    Если так пойдёт и дальше, то могут начать сбивать самолёты. ПЗРК спрятать даже легче, чем миномёт.
    groks
  4. профессор Сегодня, 10:48
    Вопрос потери большого количества техники в результате обстрела это вопрос времени.

    Авиабаза Хмеймим. Август 2017
    Tакое впечатление, что Россия не строит капитальные сооружения так как не намерена там оставаться на долго.
    https://colonelcassad.livejournal.com/3655908.htm
    l

    http://planet-today.ru/novosti/v-mire/item/34019-
    izrail-obnarodoval-sputnikovye-snimki-rossijskoj-
    aviabazy-khmejmim-v-sirii
    профессор
    1. Сергей Кожокарь Сегодня, 14:55
      22 июня 1941 года...НИЧЕМУ НЕ НАУЧИЛ !
      Сергей Кожокарь
  5. m.cempbell Сегодня, 12:35
    Так что защиту российской базы «Хмеймим» по сегодняшней мерке надо признать достаточно эффективной.

    Из статьи у меня сложилось противоположное мнение. Если аэродром и правда окружен многочисленными фермами, поселками и пр., то про эффективную защиту точно можно забыть...
    m.cempbell
  6. shura7782 Сегодня, 13:09
    Успокоится всё,( а это очень быстро происходит) и будет новый обстрел. Это дело принципа. Не важен результат, важен сам факт постоянных обстрелов. Правильно автор расписал про охрану в три уровня. Была у нас в Баграме ещё круче по численности личного состава. Кругом одни войска и посты. Америкосы сделают всё как надо. Не придерёшься.
    Кстати, нет информации, как они там сейчас поживают. Базу отгрохали шикарную. Техники навалом. Жилая зона плотная. Цель замечательная. Мечта диверсантов. Что об этом думает товариСч Маузер? Будет ли ответный ход?
    shura7782
  7. шурави Сегодня, 13:49
    Прежде всего нужно наладить хорошую агентурную работу. На Востоке продаётся всё и вся, в том числе и информация.
    И такое дело, плотная застройка вокруг аэродрома, это далеко не недостаток.
    Это как раз огромное число тех, кто не захочет ответку получать, а если ещё на этом и заработать сможет, то двойная мотивация. В Афгане духи предпочитали обстреливать аэродромы с диких мест, чем с кишлаков.
    шурави
  8. Nikolaevich I Сегодня, 18:08
    В качестве систем С-RAM могут быть использованы специальные "зенитные" РСЗО калибром 37(40)-мм типа французских опытных установок..Для начала можно "по-экспериментировать" (в качестве прототипа перспективной системы) с ,,орудийными блоками" типа УБ-32 , Б8В20 и модернизированными ракетами С-5,С-8; а также с "Шилкой-М4/5", "домодернизированными"до варианта М6,путём введения в боекомплект осколочно-пучкового 23-мм снаряда и лёгких зенитных ракет с полуактивной лазерной ГСН,созданных на базе ПЗРК "Стрела-2М" , " Стрела-3", "Игла-1"(антидроновая функция) .Рассмотреть возможность создания пусковых установок,использующих идею "Мозыря"...
    Nikolaevich I
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