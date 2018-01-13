18:31 13 января

Секретные «Контакты»



35 лет назад вооруженные силы Израиля – ЦАХАЛ впервые в мире применили в боевых условиях танки, оснащенные навесными комплексами динамической защиты (НКДЗ).

О технике


История создания динамической защиты в отечественном понимании или взрывной реактивной брони (explosive reactive armour – ERA) по зарубежной, англоязычной классификации началась в СССР около 70 лет назад, в конце 40-х – начале 50-х в недрах сверхзасекреченной советской «оборонки» в форме разрозненных экспериментальных попыток при помощи энергии контрвзрыва противодействовать кумулятивным боеприпасам. Наиболее впечатляющие результаты получены в 1957–1961 годах Б. В. Войцеховским и В. Л. Истоминым в Новосибирском институте гидродинамики. В силу секретности проводимых работ статья этих авторов была опубликована в открытой печати только в 2000-м («Физика горения и взрыва»), когда одного из них уже не было в живых. Первая диссертация по динамической защите была успешно защищена в начале 60-х сотрудником ВНИИ Стали А. И. Платовым, которого также уже нет среди нас. Он принимал самое активное участие в указанных выше исследованиях. Несмотря на 50 с лишним лет, прошедших с того времени, диссертации Александра Ивановича до сих пор нет в открытом доступе. В ней достаточно полно исследованы основные параметры устройств, реализующих плоскопараллельную схему элементов динамической защиты (ЭДЗ) и содержащих плоский заряд ВВ, облицованный металлическими пластинами.

В 1978 году во ВНИИ Стали создан конструкторско-исследовательский отдел 32 (динамической защиты). Основной задачей, поставленной перед его сотрудниками, было не просто изучение общих вопросов взаимодействия кумулятивной струи с устройством динамической защиты, а исследование двух основных вариантов ЭДЗ (плоскопараллельного и объемного) с выбором оптимальных конструктивных параметров как самих ЭДЗ, так и схем его размещения на бронеобъекте. Поэтому, когда летом 1982 года в СССР был доставлен израильский танк М48А3 с комплексом взрывной реактивной брони ERA Blazer, захваченный сирийцами во время ночного боя в районе Султан-Яакуба, для сотрудников ВНИИ Стали это не стало откровением. Все достоинства и недостатки комплекса ERA Blazer советским разработчикам динамической защиты были очевидны и понятны.

В связи с этим на научно-техническом совещании, проведенном во ВНИИ Стали по результатам изучения М48А3 с комплексом ERA Blazer, было принято решение не копировать израильский аналог, а завершить ранее начатые работы по оптимизации устройства навесной динамической защиты на базе единого унифицированного ЭДЗ, которому позже был присвоен индекс 4С20.

Основными преимуществами ЭДЗ 4С20 советского НКДЗ «Контакт» перед ЭДЗ, примененными израильтянами в комплексе ERA Blazer, были:

унифицикация. Единый ЭДЗ 4С20 устанавливался на всех защищаемых бронедеталях основных танков. На израильских танках М48 и М60, оснащенных ERA Blazer, было более десяти ЭДЗ разных типоразмеров;

меньшая (на 25–27%) удельная (на единицу защищаемой площади) масса;

существенно меньшая площадь ослабленных зон. Как минимум восемь процентов конструкции каждого ЭДЗ ERA Blazer не содержали ВВ. При попадании кумулятивной струи в эти зоны ЭДЗ не срабатывал. В «Контакте» таких зон было не более одного процента;

возможность различных комбинаций установки ЭДЗ на защищаемом бронеобъекте. Конструктивные размеры позволяли проектировать НКДЗ «Контакт» применительно к каждому бронеузлу конкретного танка так, чтобы обеспечить максимально возможную зону перекрытия защищаемой проекции;

способность управления передачей детонации от ВВ одного ЭДЗ к ВВ другого. Технические решения, заложенные в конструкцию 4С20 НКДЗ и последующих ЭДЗ 4С22 встроенного комплекса динамической защиты (ВДЗ), позволяют в зависимости от конкретных требований либо локализовывать процесс детонации ВВ в пределах одного ЭДЗ, либо передавать ее от одного ЭДЗ к другому, обеспечивая тем самым последовательную реакцию нескольких ЭДЗ. Это приводит в движение стальные пластины, разрушающие кумулятивную струю или бронебойно-подкалиберный снаряд (БПС), такой длины, которая обеспечивает достаточное воздействие как на БПС, так и на моноблочные и тандемные боеприпасы (данные технические решения были защищены международным патентом);

большая безопасность в обращении с ЭДЗ. Судя по всему, конструкция ЭДЗ комплекса ERA Blazer создавалась в чрезвычайно сжатые сроки и без должного внимания к соблюдению требований безопасности, предъявляемым к взрывоопасным изделиям. Автору этих строк довелось воочию наблюдать на дне бортовых инструментальных ящиков, установленных на корпусе трофейного М48А3, лужицы из эластичного ВВ, вытекшего из корпуса ЭДЗ комплекса ERA Blazer под действием высоких июньских температур в зоне боев в районе Султан-Яакуба. Разумеется, сложно говорить о высокой противокумулятивной эффективности израильского комплекса, если из установленного в него ЭДЗ взрывчатое вещество частично вытекло. О том, что в ЭДЗ 4С20, 4С22 такое просто невозможно, не стоит и говорить.

Все перечисленные выше конструктивные различия позволили разработчикам советской динамической защиты в 1995 году получить два патента, переоформленных из ранее секретных авторских свидетельств. Патенты № 2060438 и № 2064650 обеспечивают защиту авторских прав разработчиков советской динамической защиты на оригинальные инновационные технические решения, заложенные в конструкцию отечественных ЭДЗ и комплексов «Контакт».

Об этике

Автор посчитал своим долгом изложить указанные выше технические подробности с тем, чтобы защитить достоинство разработчиков советской динамической защиты, о которых в публикации «Сталь на раны» бездоказательно написано, что они «переняли концепцию создания» израильского комплекса ERA Blazer и конструктивные особенности плоского ЭДЗ. Концепция создания советской динамической защиты начала разрабатываться за 30–35 лет до первой ливанской войны, в которой ЦАХАЛ применил танки с ERA Blazer. Многих разработчиков отечественной динамической защиты, среди которых несколько кандидатов и докторов наук, уже нет в живых, и они не могут достойно ответить на подобные реплики, как и на высказывания типа уничижительного «оказалось непостижимым для специалистов НИИ Стали».

Израильский комплекс ERA Blazer, вероятнее всего, создавался зарубежными специалистами, руководимыми Мэйром Мэйзелисом (Meir Mayseless) в самом конце 70-х – начале 80-х, то есть примерно через 25–30 лет после работ, выполненных в СССР в Институте гидродинамики и ВНИИ Стали. Не исключено, что во времена массовой репатриации советских ученых-евреев часть информации о наших исследованиях оказалась доступной израильским ученым и инженерам. Хотелось бы также сообщить читателям «ВПК», что в середине 90-х во время визита во ВНИИ Стали создатель немецкой динамической защиты, выдающийся ученый-баллистик Манфред Хельд (Manfred Held), ознакомившись с «совершенно секретными» отчетами по НИР, проведенным в СССР в 40–60-е годы, признал советский приоритет в разработке взрывной реактивной брони.

И еще – о технике

С момента принятия на вооружение первых комплексов динамической защиты – израильского ERA Blazer и советского «Контакт» прошло более 30 лет. Целая эпоха. За это время радикально изменились как методы вооруженной борьбы, так и предназначенные для нее технические средства. Соответственно роль и место динамической защиты в защите бронеобъектов. Но это совсем другая тема.

Автор письма опирался только на общеизвестную и опубликованную в открытых источниках информацию. Было бы разумным и справедливым снять гриф секретности с работ тридцатилетней и более давности, чтобы страна наконец-то узнала о творцах оборонного потенциала, многие из которых до сих пор остаются безымянными. Сразу стало бы меньше бездоказательных спекуляций и уничижительных отзывов о работе выдающихся отечественных ученых и инженеров.
Автор: Королев Сергей
Первоисточник: https://vpk-news.ru/articles/40682


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 32

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  1. svp67 Сегодня, 09:26
    Действительно, уже нет той страны, где работали ученые, так мало того их разработками без всякого стыда и совести пользуются все кто смог ими завладеть, а вот рассказать об их работе так не кто и не собрался...
    svp67
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:05
      hi Согласен с Вашими грустными словами . Автору - спасибо за подробное описание , конкретные имена и даты .
      bouncyhunter
  2. san4es Сегодня, 09:47
    возможность различных комбинаций установки ЭДЗ на защищаемом бронеобъекте. Конструктивные размеры позволяли проектировать НКДЗ «Контакт» применительно к каждому бронеузлу конкретного танка так, чтобы обеспечить максимально возможную зону перекрытия защищаемой проекции
    soldier
    san4es
  3. профессор Сегодня, 10:56
    Израильский комплекс ERA Blazer, вероятнее всего, создавался зарубежными специалистами, руководимыми Мэйром Мэйзелисом (Meir Mayseless) в самом конце 70-х – начале 80-х, то есть примерно через 25–30 лет после работ, выполненных в СССР в Институте гидродинамики и ВНИИ Стали. Не исключено, что во времена массовой репатриации советских ученых-евреев часть информации о наших исследованиях оказалась доступной израильским ученым и инженерам.

    1. Массовая репатриация началась в 1990-м, т.е. через 8 лет после боевого применения ДЗ в Ливане.
    2. Совок не выпускал не только тех кто работал в секретных разработках, но даже тех мог иметь к ним самое косвенное отношение.
    3. За доставку трофеев из Ливана в СССР кое кто получил звание Героя Советского Союза. what
    профессор
    1. Герман 4223 Сегодня, 12:23
      Ошибаетесь профессор.
      Герман 4223
    2. Nikolaevich I Сегодня, 13:13
      Цитата: профессор
      1. Массовая репатриация началась в 1990-м, т.е. через 8 лет после боевого применения ДЗ в Ливане.

      Ай-я-яй,профессор! А что же вы не упомянули 70-е ?Какую-же оценку(по 5-бальной системе) вы поставите себе,после "ознакомления" с этим :
      Массовая еврейская эмиграция из СССР началась в 1971 году. Ныне известны документы, включая материалы самого высшего эшелона властных структур, которые в определенной мере раскрывают механизм принятия и осуществления необычного решения о частичном открытии границ для данной этнической группы2. Советское руководство явно ошиблось, считая, что эмиграция не примет массового характера. Если в 1970 году по израильским визам из СССР выехала всего одна тысяча человек, то в 1971 году - уже около 13 тысяч, в 1972 – более 31 тысячи, а в 1973 году – свыше 34 тысяч человек. После этого число разрешений на выезд снизилось, и в 1974 году СССР покинули менее 21 тысячи евреев и членов их семей. В 1975-1977 годы ежегодно выезжало еще меньше - от 13 до 16 тысяч человек. В следующие три года наблюдался новый рост, и в 1979 году был отмечен пик еврейской эмиграции 1970-х: более 51 тысячи выехавших. Затем на эту эмиграцию были вновь наложены жесткие ограничения. В результате в целом за 1982-1986 годы из СССР выехало менее 7 тысяч евреев и членов их семей. В начале периода «перестройки» число разрешений на эмиграцию вновь возросло, и в 1987 году из СССР выехало более 8 тысяч, а 1988 году – 19 тысяч человек. В целом за 1970-1988 годы примерно 291 тысяча евреев и членов их семей покинули СССР .165.000 отправились в Израиль;126.000-в США
      в 1989 году из СССР выехало 72 тысячи евреев, из которых 56 тысяч (78 %) направились напрямую в США. "Наплыв" евреев из СССР в США оказался настолько массовым,что в Вашингтоне решили ввести квоты на приём "советских" граждан.А вы утверждаете,что "массовый выезд" состоялся в 1990-м году ? P.S. В 1990-м из страны эмигрировало 205 тысяч человек.
      Nikolaevich I
      1. Арон Заави Сегодня, 14:21
        Цитата: Nikolaevich I

        Ай-я-яй,профессор! А что же вы не упомянули 70-е ?Какую-же оценку(по 5-бальной системе) вы поставите себе,после "ознакомления" с этим :
        Массовая еврейская эмиграция из СССР началась в 1971 году.

        А теперь скажите кто из лиц причастных к ВПК мог получить визу на отъезд из СССР и я лично буду благодарен если Вы назовете хоть одного из таких ученых.
        Арон Заави
      2. профессор Сегодня, 14:36
        Цитата: Nikolaevich I
        Ай-я-яй,профессор! А что же вы не упомянули 70-е ?Какую-же оценку(по 5-бальной системе) вы поставите себе,после "ознакомления" с этим :

        А теперь соберите все эти цифры вместе и сравните хотя бы с одним 1991-м годом. А потом мы поговорим про ОВИР и отказников.

        Цитата: Nikolaevich I
        В целом за 1970-1988 годы примерно 291 тысяча евреев и членов их семей покинули СССР .165.000 отправились в Израиль;

        Только в 1990-м в Израиль репатриировалось 199516 человек, в 1991-м 176100.
        http://www.cbs.gov.il/shnaton68/st04_02.pdf

        Цитата: Pivot
        А не благодаря ли "совку" вы вообще образование получили? Вам не Иудою случайно маменька назвала?

        Не только. За совковое образование мои деды сполна оплатили батрача в колхозах за трудодни. Я получил высшее образование и на Западе. Только вот на Западе меня никто этим не попрекает. Никто даже не пытается намекнуть, что не только оплатили мне образование, но и стипендию платили. Разрыв шаблона. fellow
        профессор
        1. Vlad.by Сегодня, 16:51
          В.Высоцкий умер в 1980.
          Помнится была у него песня про репатриантов... и задолго до смерти.
          Vlad.by
    3. Pivot Сегодня, 14:09
      А не благодаря ли "совку" вы вообще образование получили? Вам не Иудою случайно маменька назвала?
      Pivot
      1. Арон Заави Сегодня, 14:23
        Цитата: Pivot
        А не благодаря ли "совку" вы вообще образование получили? Вам не Иудою случайно маменька назвала?

        Люди получают образование благодаря родителям, которые или привили желание учиться или нет.
        Арон Заави
      2. Shahno Сегодня, 14:33
        Тут или у вас есть желание учиться и развиваться, или нет... А если уж вы намекаете на национальность. То евреи народ Книги, и тяга у многих "в крови". У нас, к примеру, постоянно люди, спецы официально и не официально учатся и переобучаются на частных и гос. курсах до 70 лет. Без этого не вырасти и не продвинуться...
        Shahno
        1. Лопатов Сегодня, 15:36
          Он намекает на деньги, которые заплатил Злой Совок за образование
          Лопатов
          1. профессор Сегодня, 15:51
            Цитата: Лопатов
            Он намекает на деньги, которые заплатил Злой Совок за образование

            Деньги заплатили мои деды пахавшие в колхозе не смотря на инвалидность. Им благодарный совок даже паспорта не давал. Не забуду как мою двоюродную сестру, Золотую медалистку валили на сочинении в Одесский Медин за пятую графу. Никогда не забуду как буржуины приняли мой красный диплом (кстати заставили досдать экзамен по статистике так как в совке инженеров статистике не обучали, привет Гауссу и его распределению) и платили мне стипендию, да такую, что вагонов по ночам разгружать не было необходимости.
            профессор
            1. Лопатов Сегодня, 16:02
              Цитата: профессор
              Деньги заплатили мои деды пахавшие в колхозе

              Боюсь, они столько не заработали.
              Цитата: профессор
              Не забуду как мою двоюродную сестру, Золотую медалистку валили на сочинении в Одесский Медин за пятую графу.

              Злой совок не хотел оплачивать образование специалистов для другого государства?

              Цитата: профессор
              Никогда не забуду как буржуины приняли мой красный диплом

              Большая милость. Ведь образование от Совка по умолчанию не может быть хорошим, оно слишком тоталитарно.
              Лопатов
              1. Shahno Сегодня, 16:11
                Не знаю кто заработал. Ну стоило это 500 тыс нынешних руб. У моей семьи(у деда, у родителей)...из за бардака конца воьмидесятых, девяностых не меньше суммы пропали. Так что квиты.
                Shahno
                1. Лопатов Сегодня, 16:21
                  Цитата: Shahno
                  У моей семьи(у деда, у родителей)...из за бардака конца воьмидесятых, девяностых не меньше суммы пропали. Так что квиты.

                  Тю-тю-тю. Не так быстро. Это целиком и полностью заслуга тех самых благородных демокрадов, что оный Совок с упоением развалили. Мало того, денюжку у Вашей семьи отбирали под мудрым руководством специалистов из Светоча Демократии. Помнится, ещё скандальчик произошёл по поводу того, что они и на карман себе малую толику "достояния Совка" положили. По мнению американской Фемиды, они не должны были этого делать, работая на деньги ам. налогоплательщиков
                  Лопатов
                  1. Shahno Сегодня, 16:33
                    Да, известные факты. Но вы ж понимаете. Я высказал мнение конкретной семьи, человека.. Не думаю, что ему важно кто виноват. Важен результат. И самое интересное. А многое ли сейчас поменялось в отношении государства к человеку у вас. Не обвиняю, не осуждаю, спрашиваю...
                    Shahno
                    1. Лопатов Сегодня, 16:51
                      Цитата: Shahno
                      Важен результат.

                      Именно. А результат в сухом остатке- Ужасный Товарисч Совок оплатил образование, а Прекрасная Госпожа Демократия в белых одеждах профессионально обчистила карманы Вашей семьи.

                      И вот я лично в недоумении. Почему Совок при этом ужасен, а Демократия- прекрасна.
                      Лопатов
                      1. Shahno Сегодня, 18:03
                        Кто вам сказал, что прекрасна? Но по крайней мере человека уважает. Если вы об израильской демократии...за штаты не скажу.
                        Shahno
                2. Vlad.by Сегодня, 16:59
                  Бедные, вы бедные!
                  Все вас обижают. Немцы Холокост, русские валят на экзаменах, мусульмане режут...
                  Мало того, что злобства совершенно одного порядка по еврейским взглядам, так еще и
                  совершенно без всяких причин. Ну белые Вы такие и пушистые, одно добро от вас.
                  Vlad.by
                  1. Shahno Сегодня, 17:14
                    Опять же не думаю,что нужно кого то прощать за незаконное лишение имущества или денежных средств. А кто за это в ответе, не государство ли которому человек доверил право защищать свои интересы? Я то служил и защищал его честно вроде... И дед мой и отец... Так что не надо. Что совок дал, то и отнял. И национальность тут ни при чем. И не бедные мы. Надо, поквитаемся. Око за око.
                    Shahno
              2. профессор Сегодня, 17:33
                Цитата: Лопатов
                Боюсь, они столько не заработали.

                Правда? За 30 лет работы в колхозе не заработали внуку на образование? Бабушка моя учительницей всю жизнь в селе проработала. В войну в детском доме в Узбекистане работала и не заработала внуку на один курс совкогого ВУЗа? Другая моя бабушка всю жизнь на ферме в колхозе гoрбатилась зарплаты не получая и этого не хватило внуку еще на пару курсов?

                Кстати, при совке покидавшие "самуюсвободныюстранувмире" были обязаны выплатить налог за образование. Семья Левичей, например, должна была выплатить по нему более 100,000 рублей, что составляло около семидесяти годовых инженерных зарплат. В ответ совок получил Поправку Джексона-Ваника и канул в лету.

                Юлий Кошаровский
                Глава 26 Налог на образование и Поправка Джексона-Ваника

                Совок был не одинок с подобными налогами. Чаушеску последовал примеру совка и тоже стал взымать налог на образование с уезжающих. Спасибо Джоинту, чтo помог деньгами.

                Цитата: Лопатов
                Злой совок не хотел оплачивать образование специалистов для другого государства?

                Я и мои родственники были гражданами другого государства? Воевать за совок пожалуйста, а в ВУЗе учиться обойдетесь. Евреев не брали на мехмат, МГИМО и МВТУ им. Баумана потому как евреи были не гражданами СССР или просто гражданами второго сорта? Моя сестра и по сей день живет на территории бывшего совка и уезжать не собирается.

                Цитата: Лопатов
                Большая милость. Ведь образование от Совка по умолчанию не может быть хорошим, оно слишком тоталитарно.

                Хорошее образование в совке это было большой редкостью. У нас (в ВУЗе союзного подчинения) из дневного отделения я бы выдавал дипломы каждому пятому. Остальные весело проводили время от сессии до сессии, а саму сессию сдавали со скрипом. Как сдавали "Термех" и "Сопромат" даже не смешно, а как "Строительную механику корабля" и "Качку судна на не регулярном волнении" это просто трагедия. "А что, мне всех теперь отчислить?"- говорил декан нашему профессору.
                Про вечерников и заочников вообще можно писать книги. Средний уровень их знаний близок к абсолютному нулю. А диплом у них такой-же как и у меня. разве, что другого цвета. Не удивительно, что советские дипломы не котируются на Западе и не удивительно, что некоторые до сих пор считают, что "любая ошибка подчиняется нормальному закону" и "Нормальному закону подчиняется всё".
                Я уже не раз писал, что лично имел возможность сравнивать уровень обучения здесь и там. Но кому интересны детали? Все возмущаются как это российские ВУЗы не попадают в первые сотни рейтинга ВУЗОв будь-то шанхайский рейтинг или буржуинский. А потом разводят руками когда выясняется сколько российских студентов обучается хотя бы в Англии.
                профессор
                1. Лопатов Сегодня, 17:57
                  Цитата: профессор
                  Правда? За 30 лет работы в колхозе не заработали внуку на образование?

                  Колхоз. В лучшем случае они работали на себя. Ну а в наиболее вероятном- получали средства сами от Ужасного Совка.

                  Цитата: профессор
                  Семья Левичей, например, должна была выплатить по нему более 100,000 рублей

                  Ну, по демократическим меркам это ведь абсолютно справедливо, не так ли?

                  Цитата: профессор
                  Я и мои родственники были гражданами другого государства? Воевать за совок пожалуйста, а в ВУЗе учиться обойдетесь.

                  Совок за вас беспокоился. Чтобы не пришлось выплачивать те самые 100,000 рублей

                  Цитата: профессор
                  Хорошее образование в совке это было большой редкостью.

                  Согласен. Иначе бы не появились те, у которых ошибки не подчиняются нормальному закону.

                  Цитата: профессор
                  Я уже не раз писал, что лично имел возможность сравнивать уровень обучения здесь и там.

                  В Израиле, судя по всему, ещё хуже.
                  Лопатов
          2. Арон Заави Сегодня, 16:56
            Цитата: Лопатов
            Он намекает на деньги, которые заплатил Злой Совок за образование

            А наши родители ничего в СССР не платили?
            Арон Заави
            1. Лопатов Сегодня, 17:02
              Цитата: Арон Заави
              А наши родители ничего в СССР не платили?

              Моим родителям платил СССР. Мама лечила, отец воевал.
              Ну а высшее образование я с братом получали уже не бесплатно. 8))) Мало кто в курсе, уже российское "среднее военное, высшее гражданское" получали с условием отработки, на втором курсе контракт подписывали, пять лет после окончания. Получается, по факту МО РФ первым в стране перешло на полностью коммерческое образование.
              Лопатов
  4. Cer59 Сегодня, 11:23
    Шутник автор....\
    Первый образец динамической защиты СССР был создан на КБМ в городе Коломна, приблизительно в 1961 или 1962 годах. до 1969 года шла обката но А. Х. Бабаджанян (1969—1977 — А. Х. Бабаджанян — маршал бронетанковых войск (до апр. 1975), главный маршал бронетанковых войск.) ознакомившись с образцами высказался против их применения. мол портят вид танка. насколько соответсвует истине не могу сказать точно, но знал об этом факте ещё в 1971 году.
    Cer59
    1. Лопатов Сегодня, 12:11
      Цитата: Cer59
      Первый образец динамической защиты СССР был создан на КБМ в городе Коломна

      ?
      А Коломна тут с какого боку? Они "ракетчики", и к этой тематике не могли иметь никакого отношения.
      Они могли иметь отношение к созданию активной защиты. И вроде бы как имели. Но не к динамической, это абсолютно не их профиль.
      Лопатов
  5. Nikolaevich I Сегодня, 11:35
    Я считаю,что автор прав в своём мнение ,что пора рассекретить многие материалы "прошлого",тем более 20-30 летней давности !Ведь из-за этой секретности мы толком не знаем историю развития военной техники в ряде "областей". Я,например,с удовольствием бы почитал :1.Об истории создания танковых КАЗов ("Шатёр" , " Дождь"...) ;2.О разработке "реактивной брони"..Тут тоже есть вопросы...Например,в НИИ Стали работали над кумулятивными элементами ДЗ,но не удалось достичь приемлемой эффективности...почему это "вдруг" удалось добиться успеха(?) (по крайней мере,согласно утверждениям укро-специалистов) Украине с её "ножом" ? (Кстати, и укро-КАЗ "Заслон" ,,жутко,, напоминает опытный советский КАЗ "Дождь"); 3. Хотелось по-подробнее узнать о ПТУРах Надирадзе ,созданных ещё в 50-х годах. Ведь по некоторым характеристикам этиПТУРы (а,"точнее",УПСы...) ,,превосходят,, даже современные "девайсы" СССР/РФ ! "Как оно вам"-УПС-7 с радиокомандно-телевизионном наведением или УПС с "дальнобойностью" до 30 км ! А были ещё и "ОСА"-2,164,135 другого КБ...А кто знает в подробностях 82-мм "реактивное" ружьё Надирадзе или опытный "активный" гранатомёт ПГ-6 ? Сейчас появляются сообщения о предполагаемых разработках управляемых(корректируемых) 57-мм арт.снарядах к арт.установкам "Деривация" (в Швеции разрабатывают 57-мм арт.снаряд с двурежимной ГСН )А много ли знающих,что конструктором Надирадзе в своё время(весьма давненько!) был разработан управляемый 57-мм арт.снаряд ? И т.д. ,и т.п....Не мало есть "белых пятен",которые нам интересны...
    Nikolaevich I
  6. tank64rus Сегодня, 12:37
    Это вопрос интеллектуальной собственности. К сожалению к её защите как и к изобретателям относятся наплевательски, т.е. очень много заинтересованных лиц для которых использование патентов без их оплаты приносит миллиарды. За границей это огромная и богатейшая отрасль где огромный штат юристов, патентных поверенных и других. У нас всё наоборот нет нечего- одни пожелания. Пример отсутствие патента на автомат Калашникова-ущерб десятки миллиардов, но воз и ныне там.
    tank64rus
  7. Dzafdet Сегодня, 13:43
    Цитата: профессор
    Израильский комплекс ERA Blazer, вероятнее всего, создавался зарубежными специалистами, руководимыми Мэйром Мэйзелисом (Meir Mayseless) в самом конце 70-х – начале 80-х, то есть примерно через 25–30 лет после работ, выполненных в СССР в Институте гидродинамики и ВНИИ Стали. Не исключено, что во времена массовой репатриации советских ученых-евреев часть информации о наших исследованиях оказалась доступной израильским ученым и инженерам.

    1. Массовая репатриация началась в 1990-м, т.е. через 8 лет после боевого применения ДЗ в Ливане.
    2. Совок не выпускал не только тех кто работал в секретных разработках, но даже тех мог иметь к ним самое косвенное отношение.
    3. За доставку трофеев из Ливана в СССР кое кто получил звание Героя Советского Союза. what

    Вот сказочник-то! Бежали они и раньше! Что мешало еврею передать совсекретные данные под гарантии будущего выезда с открытием счёта в западном банке? Ничего! Именно после
    таких случаев издали секретный приказ на определённые специальности не брать евреев и поляков. Их тупо валили на экзаменах. Если не могли завалить, то отзывали в сторону и говорили о замене специальности...
    Dzafdet
    1. профессор Сегодня, 14:51
      Цитата: Dzafdet
      Вот сказочник-то! Бежали они и раньше! Что мешало еврею передать совсекретные данные под гарантии будущего выезда с открытием счёта в западном банке? Ничего! Именно после
      таких случаев издали секретный приказ на определённые специальности не брать евреев и поляков. Их тупо валили на экзаменах. Если не могли завалить, то отзывали в сторону и говорили о замене специальности...

      Вы намекаете, что евреи предатели и что в совке был государственный антисемитизм?
      По теме, на советских танках ДЗ появилась лишь после доставки трофея из Ливана в Москву. Такая вот суровая правда жизни.
      профессор
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