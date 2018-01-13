18:37 13 января

Как 99 человек обслуживали 8 «Максимов»



Пулемет «Максим» с детства знаком каждому, интересующемуся военной историей. Кто же не помнит кинокадров или фотографий, на которых два лежащих у пулемета бойца ведут огонь? Один – первый номер стреляет, другой – второй номер поддерживает патронную ленту руками в правильном положении.

При этом далеко не все знают, что когда-то пулемет «Максим» видом своим напоминал скорее артиллерийское орудие.
«Машина убийств», которую создал британский оружейник американского происхождения Хайрем Стивенс Максим, в России была испытана в 1887 году. Тогдашний «Максим» был создан под 10,67-мм патрон винтовки Бердана с дымным порохом. Из него даже пострелял император Александр III. После испытаний представители русского военного ведомства заказали Максиму 12 пулеметов образца 1885 года под 10,67-мм патрон винтовки Бердана.


В дальнейшем, винтовка Бердана была снята с вооружения, и пулеметы «Максим» были переделаны под 7,62-мм патрон русской винтовки Мосина.

В 1901 году 7,62-мм пулемет Максима на колесном лафете английского образца был принят на вооружение сухопутных войск. Пулемет (масса которого на тяжелом лафете с большими колесами и большим бронещитом составляла 244 кг) отнесли в подчинение к артиллерии. Соответственно, пулеметные подразделения первоначально именовались батареями.

Затем в пехотных полках появляются пулеметные роты и команды. «Ездящий» пулемет «Максим» на полевом колесном лафете с одноконной запряжкой действительно больше напоминал пушку, чем привычный нам пулемет. Даже крайне громоздкие и чрезвычайно заметные «Максимы» на полевом колесном лафете (иногда использовались пулеметы на треноге) показали себя чрезвычайно грозным оружием во время русско-японской войны 1904-1905 годов.

Большие потери нанесли японцам русские пулеметы под Бенсиу и при отражении штурмов Порт-Артура.

Русские пулеметчики проявили себя в боях за главную Ляояньскую позицию 20–21 августа 1904 года, причиняя атакующим японцам большой ущерб. И это при том, что общая численность пулеметов в Действующей армии исчислялась не тысячами и даже не сотнями, а всего лишь десятками.

Поражает чрезвычайно большое, количество солдат, обслуживающих пулеметы. По штату, утвержденному 6 мая 1910 года, пулеметная команда входила непосредственно в состав полка и подчинялась его командиру, но могла полностью или по частям придаваться батальонам и даже ротам. В ней по штату имелись командир, 3 обер-офицера – один старший и двое младших, 1 фельдфебель, 2 взводных унтер-офицера, 2 пулеметных унтер-офицера, 1 каптенармус, 6 младших пулеметных унтер-офицеров, 8 ефрейторов-наводчиков; 8 запасных наводчиков, 24 подносчика патронов, 16 рядовых при пулеметных двуколках, 8 ездовых к пулеметным двуколкам, 8 ездовых к патронным двуколкам, 3 рядовых к заводным лошадям, 2 кашевара, 2 рабочих на кухне; 4 денщика.

Таким образом, штатная численность пулеметной команды составляла 99 человек. Вся эта сотня без одного обслуживала лишь восемь пулеметов. Что сказали бы пулеметчики последующих эпох о таком соотношении?
Автор: Морозов Николай
Первоисточник: https://vpk-news.ru/articles/40663


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Комментарии 26

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  1. bouncyhunter Сегодня, 09:08
    Спасибо автору за краткий экскурс в историю . hi
    bouncyhunter
    1. Vard Сегодня, 09:45
      А когда его... Пулемет... поставили на тачанку... Получилось мобильное оружие. Актуальное до сих пор.... И чем хорошь был пулемет Максима... Ствол не перегреаался...
      Vard
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:46
        Бывали случаи разные , в том числе и с перегревом ствола . yes
        bouncyhunter
        1. амурец Сегодня, 11:20
          Цитата: bouncyhunter
          Бывали случаи разные , в том числе и с перегревом ствола .

          Проблему с перегревом ствола решили только в ДОТовской установке Максима
          амурец
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:27
            hi Два шланга для охлаждения ствола , а третий - тот , что к рукояткам ? what
            bouncyhunter
            1. амурец Сегодня, 11:38
              Цитата: bouncyhunter
              Два шланга для охлаждения ствола , а третий - тот , что к рукояткам ?

              Охлаждение тела пулемёта. По крайней мере так нам говорили офицеры УРа. У нас в городе и вокруг города построено много дотов. Тот что стоял на территории нашего предприятия имел установки под пулемёты Максим.
              амурец
            2. igordok Сегодня, 12:30
              Цитата: bouncyhunter
              Два шланга для охлаждения ствола , а третий - тот , что к рукояткам ?

              Два шланга слева, это отвод пороховых газов, частично воздушное охлаждение. Два шланга справа - водяное охлаждение. На этом рисунке нижний шланг водяного охлаждения плохо различим, зато на цветном рисунке, он хорошо виден.
              igordok
              1. jjj Сегодня, 14:22
                Кстати, со шлангами был и британский собрат "Максима". Так вот такая система охлаждения не давала ему стрелять вверх под большим уголом. А у нас счетверенная система применялась в ПВО
                Пулемет "Виккерс"
                jjj
                1. igordok Сегодня, 14:46
                  Цитата: jjj
                  Так вот такая система охлаждения не давала ему стрелять вверх под большим уголом.

                  Это не для охлаждения, это пароотвод для сбора (конденсации) воды. В самый неподходящий момент вода может кончится. Вот и городили такое "неудобство".
                  Для системы охлаждения необходима пара шлангов.
                  igordok
      2. svp67 Сегодня, 09:58
        Цитата: Vard
        Пулемет... поставили на тачанку... Получилось мобильное оружие.

        Не стоит переоценивать тачанку у неё очень много недостатков, которые удалось, частично решить только установив пулемет на мотоцикл...
        svp67
        1. Котище Сегодня, 13:12

          Не стоит пререоценивать мотоцикл с пулеметом, лучше всего - танкетка или танк!
          Котище
        2. CTABEP Сегодня, 18:12
          Тачанка - лишь средство перемещения пулемета. В бою против равного противника лихие огневые налеты с нее весьма похожи на самоубийство. Пулемет надо доставить на позицию, замаскировать (чемущитки на Максиме явно мешали), отстреляться и в случае нужны - сменить позицию на запасную.
          CTABEP
  2. svp67 Сегодня, 09:51
    Вся эта сотня без одного обслуживала лишь восемь пулеметов.
    Нет не обслуживала...из этих 99 человек
    непосредственно с пулеметами возились
    2 пулеметных унтер-офицера, 6 младших пулеметных унтер-офицеров, 8 ефрейторов-наводчиков; 8 запасных наводчиков, 24 подносчика патронов, 8 ездовых к пулеметным двуколкам, 8 ездовых к патронным двуколкам,
    итого 64 человека...
    svp67
  3. serg.shishkov2015 Сегодня, 11:08
    в журнале Родина нашёл ТТХ пулемётной тачанки обр, 1926 г,Вес пулеметного имущества указан 188,8 кг при БК 2500 патронов, а по другим данным на Максим положено 3000 при весе одной коробки с холщовой лентой 10,2 кг, Вот и считайте сколько людей надо ,что-бы всё это нести
    serg.shishkov2015
  4. амурец Сегодня, 11:14
    Наверное сейчас мало кто знает про то что В.А. Дегтярёв, во время службы, обучал пулемётчиков Вот как пишет об этом Г.Ногаев. Начальник оружейного полигона при Офицерской школе, могучий бородач полковник
    Филатов, вызвал Дегтярева к себе и поручил ему обучение войсковых оружейников.
    Дегтярева смутило такое задание, но приказ был подписан, и он взялся за дело.
    Обучая войсковых оружейников ремонту пулемета, он одновременно учил их
    изготовлению наиболее ломких и нужных деталей…
    Только было закончено обучение войсковых оружейников, как Филатов получил
    задание – обучить стрельбе из пулемета группу ефрейторов..... Герман Ногаев. "Русские оружейники"
    амурец
  5. Captain Nemo Сегодня, 11:43
    Надо полить машинным маслом огород в деревне, где прадед кое-что прикопал)))
    Captain Nemo
  6. zxc15682 Сегодня, 11:56
    На кол посадить Николая 2 и его полководцев за такую войну.
    zxc15682
  7. Был Мамонт Сегодня, 12:17
    " Что сказали бы пулеметчики последующих эпох о таком соотношении? "

    Не помню точно, о каком составе расчета пулемета говорил отец , но считайте сами. Командир, 1- номер, 2-й номер, 1 человек носит пулемет, 1-бронеплиту, 1-станок, 2 или 3-е-воду, 2 или 3-е -боеприпасы... . Это, ещё в 39-м.
    Славная история у пулемета, но от воды сильно зависел. Без воды "плевал" свинцом перед собой.И скорострельность не высокая.
    Был Мамонт
    1. амурец Сегодня, 12:47
      Цитата: Был Мамонт
      Славная история у пулемета, но от воды сильно зависел. Без воды "плевал" свинцом перед собой.И скорострельность не высокая.

      Согласен. История славная. Недостатков много, тоже правильно. Но главный недостаток, водяное охлаждение, это большое преимущество на стационарны установка в крепостях до и в годы ПМВ и в укрепрайонах после ПМВ и до наших дней в дотовских установках укрепрайонов вдоль советско-китайской границы вплоть до их разоружения. Вот муейный экспонат Благовещенского музея. В прикрытии этого полукапонира было несколько пулемётных дотов, вооружённых Максимами.
      амурец
      1. Был Мамонт Сегодня, 13:42
        Цитата: амурец
        Недостатков много, тоже правильно

        Когда-нибудь, лет через сто потомки будут говорить о примитивных вещах , которыми мы восхищаемся. wink Тогда максим был совершенство.
        Цитата: 27091965i
        Была и облегченная модель.
        Был Мамонт
    2. sabakina Сегодня, 12:53
      В детстве читал книгу "Ратное счастье" Чудаковой Валентины. Там про "плевал" и охлаждение хорошо написано. Если не читали, очень советую прочитать. В инете есть.
      sabakina
    3. 27091965i Сегодня, 13:14
      Цитата: Был Мамонт
      Славная история у пулемета, но от воды сильно зависел. Без воды "плевал" свинцом перед собой.И скорострельность не высокая.


      Была и облегченная модель.
      27091965i
      1. амурец Сегодня, 14:09
        Цитата: 27091965i
        Была и облегченная модель.

        Да не одна. Из советских- авиационный пулемёт ПВ Надашкевича и опытный и малосерийный Максим-Токарев, обе модели с воздушным охлаждением. http://zonwar.ru/pulemet/Maxim_MT.html

        ручной пулемёт Максм-Токарев
        амурец
  8. саша75 Сегодня, 13:37
    Ничего странного вес у максима того времени был тяжеловат. Да и в Великую отечественную телегу к пулемёту давали и подносчиков боеприпасов зипа сменные стволы опять таки вода не один литр. Вес приличный.
    саша75
  9. Кот_Кузя Сегодня, 14:50
    Станковый пулемёт обслуживают начальник пулемёта и шесть бойцов: наблюдатель-дальномерщик, наводчик, помощник наводчика, два подносчика патронов, ездовой. Каждый пулемётчик должен уметь выполнять обязанности любого бойца пулемётного расчёта в случае, если придётся заменить его в бою. Начальника пулемёта заменяет наводчик[1][4].
    — Глава 12. Служба станкового пулемёта. Руководство для бойца пехоты. Управление боевой подготовки ВИК РККА

    Во время ВОВ расчет пулемета состоял из 7 человек, тоже немало.
    Кот_Кузя
    1. CTABEP Сегодня, 18:15
      Вот кстати эти штаты по 7-8 человек на пулемет, кмк гораздо реалистичнее нынешних, когда на 12,7мм "Утес" расчет составляет 2-3 человека.
      CTABEP
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