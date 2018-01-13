18:35 13 января

Как американцы Кожедуба «перехватывали»



Недавний инцидент в сирийском небе, когда американский F-22 попытался «перехватить» российские штурмовики, прикрывавшие гуманитарную колонну, но вынужден был ретироваться от подоспевшего Су-35, вызывает исторические ассоциации с теми временами, когда ВВС США также пытались навязать нашей стране «зоны американского воздушного влияния».

Это имело место в конце Второй мировой войны, когда наши страны сражались против одного врага. Впрочем, борьба США с общим врагом была весьма неоднозначна – проходили тайные переговоры американцев с нацистами (первые контакты начались еще в 1943), имевшие целью не только сепаратный мир, но и совместное с гитлеровцами противостояние «красной угрозе». Как сейчас из оставшихся в живых террористов американцы создают «новую сирийскую армию», так и в 1945 году союзники из пленных солдат вермахта и ваффен-СС формировали ударные части для войны против Советского Союза.


Впрочем, вернемся в воздушное пространство охваченной войной и ждущей освобождения Европы. Воздушные инциденты с участием американской авиации начались со второй половины 1944 года. Причем есть все основания полагать, что эти ситуации, виновниками которых всегда выступали наши союзники, были не случайными эпизодами friendly fire («дружественного огня»), обычными на войне, а результатами стремления американских ВВС показать, кто хозяин в небе Европы.

Бой над Нишем

Широкую известность получил случай, когда сорок американских тяжелых истребителей «Лайтингов» нанесли удар по штабу 6-го гвардейского стрелкового корпуса и аэродрому 866-го истребительного авиаполка в окрестностях югославского города Ниш.
Жертвами этого предательского выпада стали командир корпуса Герой Советского Союза Григорий Котов и еще 30 человек. Кроме того, были уничтожены два наших самолета и сожжено полтора десятка автомобилей. Сумевшие взлететь наши пилоты обратили американцев в бегство, сбив четыре самолета. В их обломках были обнаружены карты, на которых уже освобожденный, и находящийся под контролем советских войск Ниш был обозначен как цель. Что полностью показывает несостоятельность американских оправданий о «потере курса». Другим косвенным свидетельством намеренности действий американцев говорит то, что удар был нанесен 7 ноября 1944 года.
О преднамеренности американских провокаций свидетельствовал и маршал Советского Союза Георгий Жуков, указав в своих мемуарах, что командующий американскими ВВС Спаатс вызывающе отказался обсуждать с ним порядок полетов над советской зоной. Он заявил, что «американская авиация всюду летала и будет летать без всяких ограничений».

Кому огня? Мне?!

Можно предположить, что большинство американских провокаций, приведших к воздушным столкновениям, остались неизвестными. По понятным причинам эти факты советские источники в тот момент не стремились афишировать. Однако известно, как американские пилоты в небе над Берлином попытались, выражаясь современным языком, «перехватить» советский истребитель, пилотируемый легендарным русским летчиком Иваном Кожедубом.

Впоследствии маршал авиации рассказал, как это было. 17 апреля 1945 года, встретив в воздухе стратегические бомбардировщики «Летающие крепости» союзников, он заградительной очередью отогнал от них пару «мессершмиттов», но через секунду сам был атакован американскими истребителями прикрытия.

«Кому огня? Мне?! – с возмущением вспоминал Кожедуб полвека спустя. – Очередь была длинной, с большой, в километр, дистанции, с яркими, в отличие от наших и немецких трассирующими снарядами. Из-за большого расстояния было видно, как конец очереди загибается вниз. Я перевернулся и, быстро сблизившись, атаковал крайнего американца (по количеству истребителей в эскорте я уже понял кто это) – в фюзеляже у него что-то взорвалось, он сильно запарил и пошел со снижением в сторону наших войск. Полупетлей выполнив боевой разворот, с перевернутого положения, я атаковал следующего. Мои снаряды легли очень удачно – самолет взорвался в воздухе...

Когда напряжение боя спало, настроение у меня было совсем не победным – я ведь уже успел разглядеть белые звезды на крыльях и фюзеляжах. «Устроят мне... по первое число» – думал я, сажая машину. Но все обошлось. В кабине «Мустанга», приземлившегося на нашей территории, сидел здоровенный негр. На вопрос подоспевших к нему ребят, кто его сбил (вернее, когда этот вопрос смогли перевести) он отвечал: «Фокке-Вульф» с красным носом... Не думаю, что он подыгрывал; не научились еще тогда союзники смотреть в оба... Когда проявили пленки ФКП, главные моменты боя оказались зафиксированы на них очень четко. Пленки смотрело и командование полка, и дивизии, и корпуса. Командир дивизии Савицкий, в оперативное подчинение которому мы тогда входили, после просмотра сказал: «Эти победы – в счет будущей войны». А Павел Федорович Чупиков, наш комполка, вскоре отдал мне эти пленки со словами: «Забери их себе, Иван, и никому не показывай».

«Союзнические» действия американцев не оставляли у советских офицеров сомнений в том, что война с ними неизбежна и является лишь вопросом времени.

Охота на «Мустангов» и «Летающие крепости»

Следующий бой Ивана Кожедуба с американскими пилотами состоялся уже через пять дней, когда его вновь атаковала пара «Мустангов». Одному американцу удалось выпрыгнуть с парашютом из подбитой машины, второй сгорел вместе с истребителем, взорвавшимся в воздухе.
Последний бой Кожедуба с союзниками состоялся накануне Дня Победы, когда советский ас помешал целой эскадрилье Boeing B-17 Flying Fortress прорваться в воздушное пространство советской оккупационной зоны. «Летающие крепости» с максимальной бомбовой загрузкой перли напролом, игнорируя радиозапросы и предупредительные выстрелы, и, чтобы их развернуть, советскому летчику пришлось сбить одного за другим три четырехмоторных гиганта.

Впрочем, личный «американский счет» будущего маршала на этом завершился. Когда Кожедуб через несколько лет, уже будучи генерал-майором, командовал одной из дивизий 64-го авиакорпуса, защищавшей небо КНДР от американских агрессоров, он лично в боях не участвовал.

Директивой МО СССР ему это было запрещено. 264 американских самолета были сбиты его подчиненными.

Наши деды и прадеды прекрасно знали, как поступать с американскими «перехватчиками». И надо надеяться, что это искусство их внуки не утратили…
Автор: Борис Джерелиевский
Первоисточник: https://vpk-news.ru/articles/40658


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Комментарии 21

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  1. svp67 Сегодня, 09:04
    Последний бой Кожедуба с союзниками состоялся накануне Дня Победы
    Да вот в наших ВВС до сих пор жива легенда, что не смог удержаться Кожедуб и вылетал на боевые в Кореи, где смог пополнить свой счет, правда говорят, что и сбит разок был, но сейчас это уже тяжело подтвердить или опровергнуть...
    svp67
    1. Vard Сегодня, 09:26
      Как рождаются фейки... Да был там... Конечно не удержался... Да сбил... Да был сбит... Эту историю я лет сорок назад первый раз услышал...
      Vard
      1. svp67 Сегодня, 09:28
        Цитата: Vard
        Как рождаются фейки...

        "Фейки" рождаются сейчас, а в "былинные годы" рождались ЛЕГЕНДЫ.
        svp67
        1. iouris Сегодня, 13:54
          Легенда и "фейк" далеко не одно и то же. Легенда не имеет отношения к информационной войне.
          iouris
    2. макс702 Сегодня, 12:55
      В воздухе то ладно, как то слыхал что и на земле в германии было то же самое.. По слухам одна американская часть заняла территорию которая по договорам отходила к СССР , а у наших был приказ выйти и взять под контроль местность с такими то координатами.. Наши пришли а там американцы, сходу не разобрались и походя снесли всю их оборону, закрепившись на месте указанном в приказе.. Говорят что американцев очень впечатлило с какой легкостью наши прошли их части, и после этого пробовать на прочность армию СССР пропало желание .. Документальных свидетельств этой байке не нашел.. Было ли .. Вопрос...
      макс702
    3. Монархист Сегодня, 14:41
      Svp ,приятель моего отца в 1953 был в Северной Корее в ПВО(они прикрывали аэродром "кожедубовцев ")и с его слов я знаю,что Кожедуб один раз точно участвовал в бою: он вылетел на машине комполка и якобы сбил самолет и его записали на счет комплекс.
      Недавно я прочел книгу Абакумов:" Неизвестная война в небе Северной Кореи", летчик кожедубовец, интересно и подробно описывал,что сам видел, но он отрицает участие Кожежедуба в воздушных боях
      Монархист
  2. Bask Сегодня, 09:45
    Статья,полный бред.В книге "Верность отчизне" Кожедуба бой с мустангами описан совсем не так.Машина советского аса была атакована неожиданно и не каких В-17 он не защищал,а уж тем-более не сбивал.Немцы штурмбоками не с первой атаки "крепости" сбивали,а на Ла-7 сколько нужно ковырять этого бобра чтобы сбить.А если учесть,что В-17 шли строем и эшелонировано по высоте,да еще в количестве от 800 до 1200,под прикрытием не меньшего количества истребителей то шансов у Кожедуба было ноль.По бою у города Ниш есть хорошая статья в журнале "Авиация и Космонавтика".Кому интересно лучше прочитать её,где бой расписан по минутам.
    Bask
    1. Rakti-Kali Сегодня, 10:22
      Цитата: Bask
      А если учесть,что В-17 шли строем и эшелонировано по высоте,да еще в количестве от 800 до 1200

      Эти 800-1200 шли не одной коробкой, а были размазаны тонкой "кишкой" от аэродромов в Британии до их целей в Германии. Сами же формации в основном состояли, при массовых налётах, даже не из групп а из крыльев построенных в колонну эскадрилий. Да и сбивались "Крепости" бывало десятками в день, причём самыми обычными "Фридрихами" и "Густавами".
      Статья же несколько преувеличивает количество побед Кожедуба над янки.
      Rakti-Kali
      1. Bask Сегодня, 12:08
        Сбивались никто и не спорит.Только "Фридрихами" и "Густавами" с усиленным вооружением,а у Ла-7 две пушки не лучшего качества с боекомплектов в 360 снарядов.Почитайте воспоминания немецких летчиков атаковавших эту самую "кишку"."Стена огня".Время на атаку секунды.Статья не просто преувеличивает,а перевирает события.
        Bask
        1. Лужский Сегодня, 13:56
          Цитата: Bask
          Статья,полный бред.

          Не нужно быть столь категоричным. Все-таки "полный бред" подразумевает полное отсутствие достоверных сведений. В остальном вы правы.
          Цитата: Bask
          Немцы штурмбоками не с первой атаки "крепости" сбивали,а на Ла-7 сколько нужно ковырять этого бобра чтобы сбить.

          Да, 2х20мм, правда, высокого качества, лучше чем у немцев, как я слышал, но все равно против В-17... А если их несколько и в плотном строю и каждый огрызается... Немцы, если им одного такого целой эскадрильей без потерь завалить удавалось, считали успехом. Обычно расходились привозя домой энное количество дырок и радовались и те и другие, что живы. А тут наш Кожедуб, пусть даже один из величайших воздушных бойцов в истории, троих (!) за один вылет положил... Я думаю сам Иван Никитович посмеялся бы над этой статьей и надрал бы автору уши.
          Кожедуб признавался, что сбил двух американцев, атаковавших его. Давайте на этом остановимся. Не нужно выдумывать несуществующие победы, у нас хватает своих реальных.
          Цитата: Bask
          Статья не просто преувеличивает,а перевирает события.

          Не знаю даже кто больше вреда приносит - тот кто поливает нашу историю грязью, возбуждая к себе ненависть и недоверие даже неискушенного читателя, или тот кто поливает ее сиропом, вызывая у того же читателя своими сказками серию патриотических оргазмов... и горькое разочарование после прозрения.
          Лужский
          1. Монархист Сегодня, 15:08
            Камрад Лужский, Вы совершенно правы: обливание грязью и полив сиропом -это две стороны одной медали и медаль называется:"ЛОЖ" и мне п р о т и в н о, что нам "цепляют" такую награду
            Монархист
          2. Bask Сегодня, 15:10
            Во всем с Вами согласен,кроме пушек.ШВАК создавалась на базе конструкции пулемета ШКАС и имела ряд недостатков - слабый снаряд с неважной внешней баллистикой; технологическая и эксплуатационная сложность и, следовательно, высокая стоимость. Но первое с легкостью компенсировалось бешеной скорострельностью, достигавшей 850 выстр/мин, не имевшей равных среди серийных аналогов других стран. Правда, синхронные версии, устанавливаемые на истребители Ла-5 и Ла-7 в зависимости от режима работы двигателя имели темп стрельбы значительно скромнее √ 550-750 выстр/мин.Со вторым сложнее. Отпускная цена пушки ШВАК на момент 1939 года составляла 35 тыс. рублей. А например, тот же Эрликон FFS в тот же период стоил 7 тыс $, столько же стоил датский 20-мм Мадсен, что при тогдашнем курсе рубля к доллару США √ 5.3:1 вполне сопоставимо, при том, что Эрликон традиционно считается одной из самых простых и технологичных пушек. А, например, итальянский 20-мм автомат Скотти 20/77 "тянул" аж на 11 тыс $.А к 44-му году цена того-же Эрликона снизилась в пять раз и составляла 1658 $.
            По поводу немецких пушек -MG FF уступала ШВАК в скорстрельности,в конце 30-х был разработан новый снаряд "Minengeschoss" или в переводе "снаряд-мина",за счет чего эффективность стрельбы повысилась;MG 151 в сущности переделка из 15-мм пулемета уже была не хуже ШВАК.Скорострельность 750 выст./м.,масса патрона 151-168 г.(ШВАК 96-96,6 г);MG 151/20 скорострельность чуть ниже 650 выст./м.,но масса снаряда 183-205 г.И еще один плюс расположение MG 151 и MG 151/20 в развале цилиндров двигателя то-есть по центру оси самолета и синхронизаторы не требовались.
            Bask
    2. Монархист Сегодня, 14:58
      Баск, согласен с Вами: "... в количестве то 800 до 1200, под прикрытием не меньшего числа истрибителей" американцы всегда любили летать кучей ( может, чтобы меньше бояться) об этом и немцы вспоминали и в д/ф показывают какой армадой идут. Даже если предположить,что такой эпизод был и американцы пустили свои бомберы без истребителей, в чем сомневаюсь, сколько Кожедубу пришлось бы наскакивать, чтобы разогнать такую команду, а В17 имел хорошие оборонительное вооружение.
      Монархист
  3. mr.ZinGer Сегодня, 09:57
    Фантазер, не надо порочить имя прекрасного летчика всякими байками.
    mr.ZinGer
  4. Curious Сегодня, 09:59
    Тема интересная. Ведь такие инциденты происходили не только в небе Европы. В том же 1945 году, когда советские и американские войска вошли в Корею, подобные происшествия так же имели место. А начиная с 1950 года только известных случаев применения оружия друг против друга пилотам СССР и США более сорока. В печати встречаются следующие цифры: без учета боевых потерь в ходе корейской, вьетнамской и ближневосточных войн, лишь в результате различных "недоразумений", Запад за это время потерял 27 самолетов и вертолетов и 139 военнослужащих, а СССР - шесть машин. Учитывая, что СССР со всех сторон был окружен американскими базами, соотношение вполне соответствует действительности.
    Наряду с трагическими были и "комические" эпизоды. В октябре 1970 года легкий пассажирский самолет ВВС США U-8 "Семинол" потерял ориентацию в пространстве и залетел в воздушное пространство современной Армении. По счастливой случайности ему удалось приземлиться на военном аэродроме советской части. На борту самолета находились два генерала армии США и турецкий полковник. Интересно, что пилоты поняли свою ошибку только после приземления и даже пытались взлететь сразу после посадки. "Гостили" "заблудшие" в СССР несколько месяцев.
    Так что на эту тему можно написать хорошую статью, не листовку, как сегодняшний автор.
    Отдельное пожелание. К таким материалам заголовки в стиле народных сказок совсем не подходят. Это ж не "Радионяня", сайт для взрослых.
    Curious
  5. Серж72 Сегодня, 10:01
    Но не перехватили!
    Наши асы в Корее предотвратили 3-ю мировую
    Целые дивизии асов! Одна 303-я чего стоит
    Серж72
  6. parusnik Сегодня, 10:17
    Хорошая легенда..Как и всякая легенда с долей вымысла, с долей правды...Сам Кожедуб, несколько иначе об этом рассказывает в своих воспоминаниях...
    parusnik
    1. Авиатор_ Сегодня, 12:02
      Надо бы специальный раздел для таких статей на ВО открыть, а то в разделе "История" идут и серьёзные статьи, и красивые легенды.
      Авиатор_
  7. Captain Nemo Сегодня, 12:05
    Не фига себе! Первый раз слышу о таких деталях! Спасибо!
    Captain Nemo
  8. Кося Ферзь Сегодня, 14:48
    А почему сейчас тогда панькаются с америкоской и сионистской авиацией? Они ж форменный беспредел творят в Сирии.
    Кося Ферзь
  9. мичман Сегодня, 17:33
    Прав оказался Е.Я. Савицкий "пленки для будущей войны".
    В начале 80-х годов Е.Я. Савицкий руководил на Дальнем Востоке операцией по отгону самолетов - разведчиков от наших территорий. В группу входил и я. Тогда, применив 4 МиГ-31П с системой "ОВК", удалось ему приземлить на Камчатке одного разведчика . После этого 4 года провокации США прекратились. Честь имею.
    мичман
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