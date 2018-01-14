19:38 14 января

Солдаты Рузвельта и Черчилля и «операция Грабеж»



«Трофейная лихорадка», действительно охватившая Красную армию в последние месяцы войны, вовсе не была исключительным явлением в войсках держав-победительниц. Между тем, «трофейная» тема сейчас активно используется в пропагандистских антироссийских целях. Достаточно вспомнить печально знаменитую фотографию, на которой советский солдат и немка тянут в разные стороны велосипед. Обличители советского солдата обычно забывают поинтересоваться тем, что происходило в войсках союзников. А ведь есть с чем сравнивать.

Имел место подрыв сейфов ради присвоения их содержимого


Вот, например, что пишет по этому поводу известный британский историк Энтони Бивор:

«Факты грабежа со стороны союзных войск были зафиксированы еще задолго до того, как их части пересекли границу рейха. «На основе обнаруженных у солдат предметов, — говорилось в тексте доклада, подготовленного для американского командования в период Арденнского сражения, — можно сделать однозначный вывод: грабеж имущества бельгийского гражданского населения осуществляется в значительных масштабах». Имел место подрыв сейфов ради присвоения их содержимого. Перед въездом в какую-нибудь деревню, расположенную в Центральной или Южной Германии, американская военная полиция устанавливала специальные плакаты, гласившие: «Не превышать скорость, не грабить, не брататься с гражданским населением». Однако все эти предупреждения не оказывали на союзных солдат никакого эффекта.

Далее к северу наступали британские войска. Офицер шотландской гвардии, впоследствии ставший судьей, замечал, что операцию по форсированию Рейна точнее было бы назвать «операцией Грабеж». Он описывал, как разбитые окна магазинов являли собой то, что можно назвать «раем для воров». «Предотвратить грабеж было невозможно, — вспоминал бывший шотландский офицер, — лишь только ограничить его до присвоения себе предметов, имевших небольшие размеры. Здесь в лучшем положении оказывались танкисты, которые могли разместить в своих боевых машинах все — от печатных машинок до радиоприемников… Я стал кричать на солдат своего взвода, которые грабили дом вместо того, чтобы провести в нем зачистку. Но внезапно я обнаружил, что на мне самом уже висят два прихваченных где-то бинокля!»

Грабежами и барахольством широко занимаются репатриированные

Более независимые в своих действиях, как, например, команды SAS (специальная авиадесантная служба — авт.), являлись соответственно и более амбициозными. Один офицер впоследствии отмечал, что «Монти был обеспокоен проблемой грабежей». Тогда как фельдмаршал Александер, по-видимому, «относился к ней более спокойно». В одном или двух случаях на загородных виллах были совершены дерзкие ограбления, которые могли бы быть вписаны в историю криминального мира, поскольку похищенными оказались очень дорогие ювелирные украшения. Одно из подразделений SAS обнаружило запасник произведений искусства, который принадлежал жене Геринга. Снял сливки с этой коллекции сам командир подразделения. После чего он позволил подчиненным сделать свой выбор. Холсты были вырезаны из рамок, свернуты и положены в стволы минометов».

На контрольно-пропускных пунктах американские солдаты тщательно осматривали всех проходящих германских военнослужащих, стараясь определить, нет ли среди них эсэсовцев, иностранцев или гражданских лиц. Некоторые американцы отбирали у немцев наручные часы, медали, равно как и личное оружие.

Впрочем, одними военными дело не ограничивалось. В докладе военного прокурора 1-го Белорусского фронта о выполнении директивы Ставки ВГК об изменении отношения к немецкому населению, подготовленном 2 мая 1945 года, отмечалось: «Насилиями, а особенно грабежами и барахольством, широко занимаются репатриированные, следующие на пункты репатриации, а особенно итальянцы, голландцы и даже немцы. При этом все эти безобразия сваливаются на наших военнослужащих…».

То есть свою лепту в происходящее вносили и репатриированные жители оккупированных Германией государств. У них было свое отношение к немецкой государственной и частной собственности. Неприкосновенной ее вовсе не считали. Любопытно, были ли по этому поводу приступы массового покаяния в Италии или Голландии? Или там решили, что насильственно отправленные на работы в Германию люди вправе были обеспечить себя на первое время за счет немецкого имущества? Что уж говорить об освобожденных из концлагерей заключенных?

Благополучные англичане отбирают часы у заросших грязью немецких солдат

Но право воспользоваться имуществом сдающихся в плен солдат врага в первую очередь принадлежало солдатам победившей стороны.
Вот как немецкий обер-ефрейтор Кописке описывал свою первую встречу с английскими военными в мае 1945 года, когда он сдавался в плен: «Чуть дальше, на железнодорожном переезде перед самой деревней, нас встретил «пост по сбору оружия и часов». Я думал, что мне это снится: цивилизованные, благополучные англичане отбирают часы у заросших грязью немецких солдат! Оттуда нас отправили на школьный двор в центре деревни. Там уже собралось немало немецких солдат. Охранявшие нас англичане катали между зубов жевательную резинку — что было для нас в новинку — и хвалились друг перед другом своими трофеями, высоко вскидывая руки, унизанные наручными часами».

Любопытно, что современные обличители Красной армии как-то забывают описать то, что творилось на территории, контролируемой войсками «западных демократий». Попробуем только представить себе современные газетные заголовки: «Солдаты Рузвельта и Черчилля проводили «операцию Грабеж», «Захваченная западными союзниками часть Германии стала «раем для воров», «Фельдмаршал Александер спокойно относился к грабежам, а Монтгомери был ими обеспокоен». Ну почему бы не поразмыслить над поведением солдат и офицеров англо-американских войск?

Вот только ни американские, ни английские солдаты не могли бы при этом напомнить немцам в свое оправдание: «А помните, что вы у нас творили, на наших оккупированных территориях, сколько награбили?» Американцу вовсе не нужно было возвращаться после войны в полностью разрушенные города, в села, где зачастую просто не оставалось ни одного неразрушенного дома, где женщины начали забывать о том, что такое не то что красивая, а просто новая одежда без заплат, а дети этого просто не знали. Именно такое непростое возвращение предстояло советским солдатам и офицерам. И их теперь надо осуждать за то, что дойдя, наконец, до Германии, они старались хоть как-то возместить свои материальные потери за счет палачей и грабителей своей страны, старались хоть что-то ценное отправить домой, семьям? Не говоря уже о том, что присланное могло спасти семью от голода, зачастую посылка с фронта просто давала женщине в Союзе единственную возможность одеться сколько-нибудь прилично.
Автор: Кустов Максим
Первоисточник: https://vpk-news.ru/articles/40660


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Комментарии 28

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  1. Ольгович Сегодня, 07:28
    «
    Трофейная лихорадка», действительно охватившая Красную армию в последние месяцы войны, вовсе не была исключительным явлением в войсках держав-победительниц
    Не надо забывать , что репарации с Германии покрыли только 4 (четыре) процента принесенного ущерба СССР.
    Остальное было прощено новым "друзьям". А если бы возместили весь ущерб, то Германии вообще не осталось бы.
    Какие трофеи у наших солдат? копейки.
    Ольгович
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:52
      Я стал кричать на солдат своего взвода, которые грабили дом вместо того, чтобы провести в нем зачистку. Но внезапно я обнаружил, что на мне самом уже висят два прихваченных где-то бинокля!»


      Вот артист smile
      кричал поди несите больше...мало...хочу больше.
      Тот же ЛЕХА
      1. Vard Сегодня, 08:29
        Давайте все же определимся с терменологией... Грабеж это изымание материальных ценностей род угрозой... А если тебе известно что твой дом сгорел и семья ютиться в землянке... То это наверное все же небольшая компенсация за причененный ущерб...
        Vard
        1. Кот_Кузя Сегодня, 10:00
          Это называется "возвращение долгов". А так я не осуждаю наших солдат, которые подбирали в пустующих домах полезные для хозяйства вещи и отправляли почтой своим родным. Ведь не секрет, что Восточная Германия была практически безлюдной, немцы, накачанные до ужаса перед Советами геббельсовской пропагандой, которая вдалбливала немцам, что Советы будут всех поголовно насиловать и жестоко убивать, почти поголовно бежали на запад при приближении советских войск, и хозяев домов советские солдаты практически не встречали. Это уже потом, в марте-апреле 1945 г, когда бежать стало некуда, немецкое гражданское население оставалось в своих домах. Трофеи издавна всегда были неприкосновенной наградой для солдата. На мой взгляд, за все эти преступления перед советским народом, СССР имел все моральные и юридические основания подчистую ограбить Германию, вплоть до вывоза кирпичей разобранных домов, шпал, рельсов, асфальта, брусчатки, леса и почвы. Уверен, что если бы немцы совершили бы такие злодеяния на территории США, то янкесы провели бы поголовный геноцид немецкого населения, физически уничтожили бы всех немцев.
          Кот_Кузя
      2. давно в запасе. Сегодня, 11:35
        а мне интересно откуда в простом доме 2 бинокля? зачем они там?
        давно в запасе.
        1. Weyland Сегодня, 14:47
          Цитата: давно в запасе.
          откуда в простом доме 2 бинокля?

          А Вы думаете, доблестные союзники для грабежа выбирали простые дома?
          Weyland
          1. давно в запасе. Сегодня, 15:57
            да вот и думаю..если это только не дом морского офицера...просто в обычном доме то врядли хоть 1 найдешь а тут 2 сразу..
            давно в запасе.
    2. verner1967 Сегодня, 10:37
      Цитата: Ольгович
      Не надо забывать , что репарации с Германии покрыли только 4 (четыре) процента принесенного ущерба СССР.

      я вообще не понимаю зачем поднимать эту тему? Во всех армиях союзников солдатам и офицерам разрешалось отправлять домой посылки с "трофеями". Если разрешалось, то никаких преступлений и не было. В конце концов. нельзя оценить жизнь солдата в аккордеонах, печатных машинках и патефонах, тем более, если у него на Родине остался разграбленный и разрушенный дом.
      verner1967
      1. Котище Сегодня, 12:43
        У меня дед рассказывал, как его сослуживец вез домой ковер. Исходя из его воспоминаний "ковер" был один на всю теплушку! А это минимум два взвода солдат если не рота. Самое главное в его ерничестве и шутливом рассказе прослеживался то, что ноомой это не было. И влететь за "такой трофей" оё-ёй как серьезно. В прочем ковер так и не доехал!
        Дед прямо гоаорил, что трофей это то, что взято в бою, а остальное "разбой". Хотя это не помешало привезти домой 100мм гильзу от своей противотанковой пушки. Хотя при любом разговоре он особо подчеркивал, что с этой пушкой он не воевал. Та родная 152мм так и осталась в Гкрмании.
        Котище
        1. sabakina Сегодня, 13:35
          Моя бабка по матери с фронта пальто притащила. Мама в последствии говорила, все золото старались взять, которое впоследствии помогло выжить, а бабка на пальто позарилась.
          sabakina
        2. Curious Сегодня, 13:56
          Отец у меня занимался ремонтом часов и охотничьих ружей. Через его руки чего только не прошло. Уже в сознательном возрасте, начав разбираться и в часах, и в ружьях, спросил, откуда в райцентре такие раритеты уникальные. Он ответил, что все это с войны. Но ни уникальные часы, ни редкие ружья особого впечатления ни на кого не производили в те далекие годы. Но буквально все отдавали должное "уму и сообразительности" всеми уважаемого соседями деда Ханана Соломоновича, который привез "с войны" чемодан швейных иголок и одаривал ими всех нуждающихся. Это был предмет на вес золота.
          Curious
  2. Серж72 Сегодня, 07:51
    А у нас разве не так было?
    Целое дело трофейщиков. Куча генералов и маршалов оказалась замешана.
    Дорвались ребята...
    Серж72
    1. давно в запасе. Сегодня, 11:37
      да. у нас было дело трофейщиков.так именно этом и дело-осудили отобрали порядок навели.а у них-нет...от и разница
      давно в запасе.
      1. А. Привалов Сегодня, 19:32
        Цитата: давно в запасе.
        да. у нас было дело трофейщиков.так именно этом и дело-осудили отобрали порядок навели.а у них-нет...от и разница

        Да, было "Трофейное дело", к ответственности по приказу Сталина привлекли ряд очень серьёзных военачальников, но порядок навели своеобразный. Вот, что сообщил А. Кибовский, начальник отдела перемещённых культурных ценностей Министерства культуры РФ газете «Труд» (№ 064, 09.04.2003)
        ...на складах поначалу было немало и неучтенного имущества, которое охотно разбирали генералы и их жёны. Когда в 1946 году началось так называемое «трофейное дело», в числе прочих допрашивали начальника оперативного сектора МВД по Берлину генерал-майора Сиднева, через руки которого прошло много предметов старины. Он подробно рассказал, как военачальники приезжали на склады и выбирали понравившиеся вещи. Между прочим, многие из тех предметов, за сохранность которых отвечал Сиднев, до сих пор попадаются на антикварном рынке. Картины и гобелены — с «родными» рамами, подрамниками, понятно, что их вывез не солдат в заплечном мешке. И ещё факт: только на даче у Жукова МГБ при обыске обнаружило 55 картин, которые эксперты оценили как произведения искусства. Полотна описали, изъяли и отправили на склад управделами совмина. Больше о них никто не слышал.

        Те, кто нёс прямую обязанность за сохранение трофейных ценностей, и явились их главными расхитителями в крупных размерах в личных целях. Прежде всего это высшая военная и партийная номенклатура, и функционеры НКВД советских войск в Германии. В это «смутное» время в их руках оказались в том числе и многочисленные, так называемые перемещённые нацистами культурные ценности, судьба некоторых из них остаётся неизвестной до сих пор. Часть из них также до сих пор находятся на особых складах и дачах наследных структур управления Совета Министров СССР, или в собственности потомков главных деятелей тех лет. В настоящее время продолжаются исследования по изучению маршрутов вывоза культурных ценностей основными действующими лицами СВАГ (Советской военной администрации Германии) тех лет и их боевыми сотоварищами. Видимо, расследование подобралось к чему-то такому очень близко. Вот и статейка появилась явно заказная. С чего бы вдруг стали сегодя вспоминать каких-то анонимных американцев и англичан и события более чем семидесятилетней давности, когда своих точно таких, с рыльцем в пушкУ было не перечесть.
        А. Привалов
  3. parusnik Сегодня, 08:21
    Ну почему бы не поразмыслить над поведением солдат и офицеров англо-американских войск?
    ...Это табу и неприкасаемо... laughing Белые и пуфыстые... smile Наверное никто еще не подсчитал сколько культурных ценностей вывезли англы, французы, американцы в период войн, какие были и какие идут сейчас..
    parusnik
    1. Кот_Кузя Сегодня, 10:07
      Европейцы поднялись именно за счет грабежа всего мира. Особенно в этом преуспели англичане. Мало кто знает, что на короне британской королевы находится бриллиант Кохинур, который был отнят у индийского народа, а на скипетре британского монарха вставлен самый крупный бриллиант в мире Куллинан, добытый в ЮАР - колонии Британии. Много еще каких драгоценностей накопила британская династия за 5 столетий грабежа всего мира. Так что просто смешно читать список Форбс, где первые места занимают всякие Гейтсы или мексиканские олигархи. По сравнению с британской династией, они жалкие нищеброды.
      Кот_Кузя
      1. voyaka uh Сегодня, 11:32
        Королева не миллиардер. Она владеет примерно 550 млн фунтов (650 млн долларов)
        Она владеет компанией "Собственность короны". Доходы декларируются. Платит налоги, как все.
        Большинство богатств династии (дворцы, земли) национализировали лейбористы в 50-х.
        voyaka uh
  4. Альф Сегодня, 10:42
    Самое интересное, что грабеж у союзничков не считался ничем из ряда вон. Даже в сериале Братья по оружию показали, как десантники из 101-й , войдя в городок, бросились его грабить.
    Альф
    1. давно в запасе. Сегодня, 11:39
      это европейские ценности василий...от так и должен себя вести культурный человек..
      давно в запасе.
  5. А. Привалов Сегодня, 14:52
    Есть книга

    Согласно опубликованным данным Главного трофейного управления, в СССР из Германии было вывезено около 400 тыс. железнодорожных вагонов, в том числе 72 тыс. вагонов строительных материалов, 2885 заводов, 96 электростанций, 340 тыс. станков, 200 тыс. электромоторов, 1 млн. 335 тыс. голов скота, 2,3 млн. т зерна, 1 млн. т картофеля и овощей, по 0,5 млн. т жиров и сахара, 20 млн. литров спирта, 1600 т табака. В СССР вывезли телескопы из астрономической обсерватории университета Гумбольдта и вагоны берлинского метро.
    По официальным данным, из Германии было вывезено 60 тыс. роялей, 460 тыс. радиоприемников, 190 тыс. ковров, 940 тыс. предметов мебели, 265 тыс. настенных и настольных часов.

    Взятие трофеев было узаконено приказом Сталина от 9 июня 1945 г. Солдатам разрешалось пересылать регламентированное количество посылок плюс все, что смогут унести на себе при демобилизации. Генералам бесплатно выдавалось по автомобилю, офицерам — по мотоциклу или велосипеду. Офицерам продавали по низким ценам ковры, меха, сервизы, фотоаппараты, а полковникам — автомобили.

    Из Германии везли... все! Замечу, что СССР получал репарации не только из Восточной зоны Германии. Из западных зон было намечено передать СССР и Польше около трехсот заводов. И хотя по причине начавшейся «холодной войны» западные оккупационные власти всячески препятствовали этому, но из 39 особо важных заводов, находившихся в западной зоне оккупации и предназначенных для репараций Советскому Союзу, тридцать были полностью демонтированы к марту 1948 г.
    Заводы, производившие отравляющие вещества в советской зоне оккупации, были полностью уничтожены, но оборудование их вывезли.

    По германским технологиям в СССР началось изготовление ряда синтетических материалов, которые ранее у нас не производили. Среди них «Найолан», «Перлон», искусственный шелк, который по механическим качествам превосходил натуральный шелк, «Оппонала», заменители синтетического каучука и многие другие пластики.

    Любопытно, что вывозом оборудования и целых предприятий занимались не только военные и промышленность, но и все кому не лень. Так, 30 непромышленных министерств в своих интересах вывезли 16% от количества всех демонтированных объектов. Всего военные и промышленность вывезли 202 предприятия, различные издательства — 64, министерства внутренних дел — 55 и здравоохранения — 26, высшие учебные заведения — 23, Академия наук — 16, Министерство просвещения РСФСР — 11, ВЦСПС — 7, Госкомитет по делам искусств — 2 объекта и по одному объекту вывезли Госкомитет по делам культуры и Комитет госбезопасности.

    Комитет по делам искусств из пригорода Берлина Бабельсберга вывез фабрику грампластинок общим весом 406 тонн. Академия наук СССР демонтировала астрономическую обсерваторию университета им. Гумбольдта, оборудование из университета в Грейфсвальде, вывезла 80 тонн в шести вагонах документов из рейхсархива, расположенного в Потсдаме. Из замковой библиотеки в городе Гота было изъято 328 т книг и в 23 вагонах с ними отправлено в СССР. Администрация строившегося тогда в Москве Дворца Советов вывезла из Берлина большое количество различной мебели. Госкомитет по физкультуре и спорту поручил своим бригадам демонтировать плавательные бассейны. Ленинская библиотека также послала в Германию своих работников набирать и переправлять в СССР книги и рукописи. И т.д.
    А. Привалов
    1. А. Привалов Сегодня, 14:53
      Изъятие ценностей у побежденного было законным правом победителя. Пусть желающие и зовут это грабежом, но ситуация от этого не меняется.
      А. Привалов
      1. давно в запасе. Сегодня, 15:53
        да ладно вам..с чего это власти молчали о контрибуциях до 1990г...что то я к тому моменту не входя в число небожителей знал об этом..вопрос в конкретике-но тогда меня эта тема и неинтересовала особо..кто хотел тот знал.
        давно в запасе.
        1. А. Привалов Сегодня, 16:36
          Всё просто. Раньше все всё знали, но никаких официальных данных 45 лет не сообщалось. В 1990 году Главное трофейное управление СССР опубликовало документы, свидетельствующие об объёмах вывезенных матценостей.
          А. Привалов
  6. Weyland Сегодня, 14:53
    ЕМНИП, в мире насчитывается около 400 тысяч более или менее ценных самурайских мечей. Из них около 75% находится отнюдь не в Японии, а в США. Угадайте, как и когда они туда попали laughing
    Weyland
    1. А. Привалов Сегодня, 15:28
      Еврейские свитки тоже не в Израиле, а в РФ. Угадайте, как и когда они туда попали. laughing
      А. Привалов
      1. Curious Сегодня, 15:42
        РФ же вроде Израиль не побеждала? И контрибуций вроде не было.
        Curious
        1. А. Привалов Сегодня, 15:45
          Цитата: Curious
          РФ же вроде Израиль не побеждала? И контрибуций вроде не было.

          Отож-бо й воно. laughing hi
          А. Привалов
  7. Naputeon Bonaput Сегодня, 18:59
    В моей семье вплоть до недавнего времени хранился целый трофейный набор для мужской гигиены - опасная бритва в футляре, расческа, помазок, зубная щетка и ручная машинка для стрижки волос. Впрочем, дед это добро сам на что-то выменял, а скоммуниздил кто-то другой.
    Naputeon Bonaput
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