Американский генерал: война с КНДР была бы похожа на «Игру престолов»
Если война на Корейском полуострове всё же разразится, она будет напоминать события, которые разворачиваются в телесериале «Игра престолов», заявил командующий корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер, выступая перед американскими военнослужащими.
По оценке генерала, в случае конфликта Сеул так или иначе пострадает от огня северокорейской артиллерии.
Он заявил также, что победу над КНДР одержать возможно, даже если придется столкнуться со значительными трудностями.
В конце декабря командующий посетил несколько баз американских морпехов, в том числе на Ближнем Востоке. Во время выступлений перед военнослужащими он касался наиболее актуальных тем, в частности ситуации вокруг КНДР, а также Ирана, Китая и России.
По оценке генерала, в случае конфликта Сеул так или иначе пострадает от огня северокорейской артиллерии.
Это было бы похоже на "Игру престолов". Пострадает множество людей,приводит слова Неллера ТАСС.
Он заявил также, что победу над КНДР одержать возможно, даже если придется столкнуться со значительными трудностями.
Победим ли мы в конце концов в сражении? Думаю, что да: мы (США) обладаем некоторыми средствами, которых нет у Северной Кореи,добавил Неллер.
В конце декабря командующий посетил несколько баз американских морпехов, в том числе на Ближнем Востоке. Во время выступлений перед военнослужащими он касался наиболее актуальных тем, в частности ситуации вокруг КНДР, а также Ирана, Китая и России.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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