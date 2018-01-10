16:36 10 января

Американский генерал: война с КНДР была бы похожа на «Игру престолов»

Если война на Корейском полуострове всё же разразится, она будет напоминать события, которые разворачиваются в телесериале «Игра престолов», заявил командующий корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер, выступая перед американскими военнослужащими.



По оценке генерала, в случае конфликта Сеул так или иначе пострадает от огня северокорейской артиллерии.


Это было бы похоже на "Игру престолов". Пострадает множество людей,
приводит слова Неллера ТАСС.

Он заявил также, что победу над КНДР одержать возможно, даже если придется столкнуться со значительными трудностями.

Победим ли мы в конце концов в сражении? Думаю, что да: мы (США) обладаем некоторыми средствами, которых нет у Северной Кореи,
добавил Неллер.

В конце декабря командующий посетил несколько баз американских морпехов, в том числе на Ближнем Востоке. Во время выступлений перед военнослужащими он касался наиболее актуальных тем, в частности ситуации вокруг КНДР, а также Ирана, Китая и России.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
12

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 52

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. svp67 Сегодня, 08:11
    Победим ли мы в конце концов в сражении? Думаю, что да: мы (США) обладаем некоторыми средствами, которых нет у Северной Кореи,
    кроме этих "некоторых средств" надо еще и "железную волю" иметь, а вот тут перевес явно не за американцами...так, что кто победит - одному Богу известно
    svp67
    1. zhekazs Сегодня, 08:23
      Жаль амер-народ, раз у их генерала в голове рождаются подобные вопросы.
      Жаль амер-народ, раз их генералы смотрят такое одибиливание как игры престолов.
      А серьезно, пора бы им прекращать уже пыжиться, уже обделались, толстячек их во всех раундах обошел.
      zhekazs
      1. Идущий Сегодня, 08:29
        Цитата: zhekazs
        А серьезно, пора бы им прекращать уже пыжиться, уже обделались, толстячек их во всех раундах обошел.


        Не просто обошёл , а потыкал мордой в собственное дерьмо.
        Идущий
        1. zhekazs Сегодня, 08:37
          Цитата: Идущий
          а потыкал мордой в собственное дерьмо.

          Причем перед всем миром. Только до них и их закадычных друзей ниппов это никак не дойдет. Собственное им, видимо, не пахнет.
          zhekazs
          1. Идущий Сегодня, 08:47
            Это их проблемы , когда дойдет уже весь мир им будет показывать средний палец.
            Идущий
            1. Владимир16 Сегодня, 09:05
              Ежели на год лишить матрасов электричества, что будет? Не будет кино и телевизора, не будет радио. Наступит хаос, так как основной источник указаний иссякнет.
              Ни на луну слетать, ни выборы устроить, ни хрена ни чего не смогут сделать!!!
              Вот беда-то wassat
              Владимир16
              1. Идущий Сегодня, 09:09
                Цитата: Владимир16
                Ежели на год лишить матрасов электричества, что будет?


                Скажу коротко - вымрут.
                Идущий
        2. LSA57 Сегодня, 08:49
          Цитата: Идущий
          Не просто обошёл , а потыкал мордой в собственное дерьмо.

          а у них всё голливуд в голове
          LSA57
      2. sgazeev Сегодня, 08:35
        Цитата: zhekazs
        Жаль амер-народ, раз у их генерала в голове рождаются подобные вопросы.
        Жаль амер-народ, раз их генералы смотрят такое одибиливание как игры престолов.
        А серьезно, пора бы им прекращать уже пыжиться, уже обделались, толстячек их во всех раундах обошел.

        Голливуд крепко держит народ амеров за куриные яйца и мозги. hi
        sgazeev
    2. Идущий Сегодня, 08:24
      Победит тот кто более мотивирован и ответ очевиден , тот кто защищает свою страну.
      Идущий
    3. влад66 Сегодня, 08:27
      Цитата: svp67
      а вот тут перевес явно не за американцами...так, что кто победит - одному Богу известно

      Это точно Коллега. hi
      влад66
    4. Topotun Сегодня, 09:21
      Воля у него есть - ведь непосредственно воевать не он будет. И убивать не его будут. Так что да, он орел. Вот только когда в штаты пойдут гробы под звездно-полосатым он быстро перестроится, мол приказ президент дал. А он его просто выполнил.....
      Topotun
    5. Ныробский Сегодня, 11:17
      Цитата: svp67
      Победим ли мы в конце концов в сражении? Думаю, что да: мы (США) обладаем некоторыми средствами, которых нет у Северной Кореи,
      кроме этих "некоторых средств" надо еще и "железную волю" иметь, а вот тут перевес явно не за американцами...так, что кто победит - одному Богу известно

      Американцы рассматривают войну с двух позиций - "приемлемый ущерб" и "неприемлемый ущерб". Очевидно, матрасы сообразили, что в случае войны с КНДР они могут победить в диапазоне от "однозначно", до "хренушки"(Вьетнам) , но при этом, при любом из двух вариантов, они получат неприемлемый ущерб.
      Ныробский
  2. keeper03 Сегодня, 08:14
    Меньше нужно телесериалов смотреть ! fool
    keeper03
    1. zhekazs Сегодня, 08:25
      Это показывает уровень их генералитета. Можно не сомневаться, не один он там такой, не удивлюсь, что есть еще более забавные экземпляры - до трансцвеститов же додумались как-то.
      zhekazs
      1. krops777 Сегодня, 09:00
        Это показывает уровень их генералитета.


        Хе, я тут еще про страну Биномо не забыл, а тут такое, похоже амерское образование дает свои плоды. laughing
        krops777
        1. zhekazs Сегодня, 09:10
          Цитата: krops777
          амерское образование дает свои плоды

          Буш младший, харкающий перед телекамерой, двух слов проблеять внятно не мог, а-ля мэр Кличко.
          Псаки, отправляющая авианосец к берегам Белоруси.
          Этот список у амeров не имеет конца.
          zhekazs
  3. polpot Сегодня, 08:17
    Скорее на Тома и Джери генерал сильно переоценивает свои умственные способности
    polpot
  4. Идущий Сегодня, 08:22
    Если война на Корейском полуострове всё же разразится, она будет напоминать события, которые разворачиваются в телесериале «Игра престолов», заявил командующий корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер, выступая перед американскими военнослужащими.


    И у этих людей в руках оружие , их в психушку надо отправить.
    Идущий
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:27
      Витя , привет ! hi
      Цитата: Идущий
      их в психушку надо отправить.

      Проще Матрасию колючкой обнести как большую психушку . wink
      bouncyhunter
      1. zhekazs Сегодня, 08:31
        Тогда уж проще пролив там сделать, всем намного спокойнее будет.
        zhekazs
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:33
          Очень даже поддерживаю эту идею !
          bouncyhunter
          1. zhekazs Сегодня, 08:44
            А Аляску не зря ли тоже туда, в пролив, не? А то бы и самим еще в хозяйстве на что сгодилась laughing
            zhekazs
            1. bouncyhunter Сегодня, 08:48
              Так вопрос не по адресу : это у тех надо спрашивать , кто прибор А241/бис придумал . wink
              bouncyhunter
      2. Идущий Сегодня, 08:32
        Приветствую Паша! hi в принципе они изолированы географически , их надо там "запереть" и пусть смотрят свои сериалы , не мешая жить другим людям.
        Идущий
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:34
          Цитата: Идущий
          пусть смотрят свои сериалы , не мешая жить другим людям.

          Так ведь не сидится им у себя , всё рвутся мир спасать . От себя бы спасли - вся планета "спасибо" сказала бы .
          bouncyhunter
          1. Идущий Сегодня, 08:39
            Этих "спасателей" , а вернее грабителей скоро везде будут встречать , как Ын.
            Идущий
            1. bouncyhunter Сегодня, 08:40
              Давно пора именно так поступать , а то уже совсем оборзели . negative
              bouncyhunter
              1. Идущий Сегодня, 08:41
                Ын всем показал , что из себя представляет США и это ещё пока цветочки.
                Идущий
                1. bouncyhunter Сегодня, 08:43
                  Я очень надеюсь что ягодками матрасы подавятся .
                  bouncyhunter
        2. Антианглосакс Сегодня, 11:27
          Цитата: Идущий
          они изолированы географически , их надо там "запереть" и пусть смотрят свои сериалы , не мешая жить другим людям.

          Так и будет. Для этого достаточно сделать доллар тем, чем он является на самом деле - резаной бумагой, а всё к этому идёт, только вяло, никто не хочет форсировать. Тогда сами удивимся с какой быстротой исчезнут омерзикосовские базы со всего мира, а ржавеющий флот порежут на металлолом и на продажу в ведущие страны Мира - Россию, Китай, Индию... Хотя Россия под вопросом. Более вероятно, что нынешние "хазява" страны доведут нас до гражданской войны и вместе с америпедией будем отсталыми странами третьего мира.
          Антианглосакс
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 08:24
    Победим ли мы в конце концов в сражении? Думаю, что да: мы (США) обладаем некоторыми средствами, которых нет у Северной Кореи,добавил Неллер.

    ... это тыквообразное забывает, что у северян есть водородные заряды и если где то недалеко от их побережья взорвётся подводная лодка, начинённая этими зарядами, то мерикатосам останется только одно - кормить крабов долго и исправно... bully
    a.s.zzz888
    1. Vard Сегодня, 08:32
      В войне с американцами главное утопить судно снабжения перевозящее туалетную бумагу и пампеосы... И тогда им конец...
      Vard
  6. Tiras Сегодня, 08:30
    Тут ещё вопрос, что называть победой и на сколько в Северной Корее зомбировано население. Может, когда Ын и некоторые части армии будут уничтожены, остальные скажут - Уря наконец-то.
    А вот если там население с очень хорошо промытыми мозгами и считает Ына богом, то будет много убитых с разных сторон и очень затяжной конфликт.
    Tiras
  7. Лесс Сегодня, 08:36
    Если война на Корейском полуострове всё же разразится, она будет напоминать события, которые разворачиваются в телесериале «Игра престолов», заявил командующий корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер

    А что за сериал такой, что его большие шишки смотрят? Может и мне посмотреть,а? Или не надо? Хотя мне, в принципе, всё равно некогда сериалы смотреть...
    Лесс
    1. Mestny Сегодня, 09:05
      Действие сериала происходит в мире фентези типа "средневековье" со всеми атрибутами - магией, драконами, и прочим. Про непростые отношения нескольких царственных династий на пространстве сказочной страны. Убийства, интриги, средневековые войны, эффектные размахивания мечом.
      Сопли, кровь, слёзы и магия.
      Сделано чрезвычайно красиво, добротно, и длинно 7 сезонов) но к реальной жизни имеет примерно такое же отношение, как китайские игровые фильмы про китайскую "историю"
      Mestny
  8. Zubr Сегодня, 08:53
    ВОЙНА БУДЕТ ПОХОЖА, НА ИГРУ ПРЕСТОЛОВ
    И это заявляет официальное лицо, они что, ещё в утробе зарождается с киношными стереотипами ? Какая глупость ! Сказал как в воду...газы громко пустил.....
    Zubr
    1. staviator Сегодня, 09:26
      Ccылка на сериал не случайна,это самый простой способ донести до тупых,зомбированых американцев ужасы войны,так как они на своей земле не видели миллионов убитых,разрушенные города и голод,вообщем всё то, что они несут миру.
      staviator
  9. лысова Сегодня, 09:10
    Вот взглянул со стороны, Россия, КНДР, Иран, Китай - а не плохая четвёрка.
    лысова
  10. Ваддимм Сегодня, 09:18
    Афигительная американская аналитика, что круче Игры престолов американские военные ничего себе представить не могут?
    Походу действительно "нутупые" (c)??!!
    Ваддимм
  11. yarema vishneveckiy Сегодня, 09:21
    Коменты напоминают пресловутый цензор.нет))) какие то завывания неадекватов))))
    yarema vishneveckiy
  12. pafegosoff Сегодня, 09:22
    А что там в "Играх, игре", про Корею? Я ни одной серии не смотрел. Вообще, кроме "Тени исчезают..." в 1972 и "Сага о Форсайтах" (мы в 1967 году "Сигнал-2 купили) - сериалы полностью не смотрел...
    С другой стороны, дипломаты Госдепа или сенаторы выглядят глупее и тупее, нежели командующий морпехами...
    pafegosoff
  13. rpuropuu Сегодня, 09:36
    Это было бы похоже на "Игру престолов"
    Это говорит точно генерал ? belay
    rpuropuu
  14. Alexey-74 Сегодня, 09:38
    Ну и рожа у этого генерала..... как говорится без комментариев.
    Alexey-74
  15. Alex-a832 Сегодня, 09:58
    Долгое отсутствие СССР (России), как противовеса для США, пагубно сказалось на трезвомыслии их военных элит. Живут в фэнтезийном мире. Сравнивают реальную жизнь с фэнтези. Шизофрения... Это и страшно - шизоиды с ядерной гранатой...
    Alex-a832
  16. rotmistr60 Сегодня, 10:21
    Это было бы похоже на "Игру престолов".

    Лишнее подтверждение того, что американские генералы и политики живут в виртуальном мире созданном кино и компьютером. Поэтому в реальном мире у них все через одно место.
    rotmistr60
  17. Костадинов Сегодня, 10:35
    Победим ли мы в конце концов в сражении? Думаю, что да: мы (США) обладаем некоторыми средствами, которых нет у Северной Кореи

    Победа будет за США без никакого сомнения. В прошлой войне они тоже победили и удержались на 38 паралели. Сейчас думаю что они не потеряют майнланд США, а если все пойдет очень хорошо может бит не потеряют и Японию.
    Костадинов
  18. Мих1974 Сегодня, 11:10
    Да балабо это американьский дженераль laughing , вот даже уже хочется что бы они там реально схлеснулись и Ын - залал в америку парочку термоядерных зарядов! good А то матрасы совсем в своей безнаказанности страх потеряли, нужно им давно показать что такое Война am
    Мих1974
  19. Дормидонт Сегодня, 11:27
    Общечеловеки искренне уверены, что война (и ядерная в том числе) будет где-то там, за морями-океянами, но только не в их городах, и гибнуть будут только туземцы
    Дормидонт
  20. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 11:50
    Совсем ненормальный. Сравнивать фильм и возможную реальность может только шизоид.
    Рожа не внушает доверия, помесь бульдога с носорогом, только детей пугать.
    Генерал Песчаных Карьеров
  21. словак Сегодня, 13:02
    Бесчеловечно, но нужна, очень нужна война на территории США! Для них все как в сериалах. Привыкли убивать слабых на чужой земле
    словак
  22. Geisenberg Сегодня, 15:20
    Полумуж решил яйца в огонь положить ? ))))
    Geisenberg
Картина дня