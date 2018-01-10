16:40 10 января

США создают ядерную боеголовку малой мощности

Власти США намерены ослабить ограничения на использование ядерного оружия и разработать новую ядерную боеголовку с зарядом малой мощности, передает РИА Новости сообщение бывшего старшего директора Совета национальной безопасности по контролю над вооружениями и нераспространению Джона Вулфстала.

США создают ядерную боеголовку малой мощности


По словам Вулфстала, Пентагон «разработал новый обзор ядерной политики, в соответствии с которым американские модифицированные баллистические ракеты подводного базирования Trident D5 будут оснащены такими боеголовками».


Он отметил, что такие действия США направлены на «сдерживание России от применения ядерных боеголовок тактического назначения в случае возникновения конфликта в Восточной Европе».

Новая ядерная политика, по словам бывшего директора, является более воинственной в сравнении с предыдущей.

Согласно тому, что сказали мне люди, которые написали это, то, чего они пытались добиться – это послать четкое сдерживающее сообщение русским, северокорейцам и китайцам. Используемый там хороший, сдержанный, но сильный язык дает ясно понять, что любая попытка России или КНДР использовать ядерное оружие приведет к массовым последствиям для них,
рассказал Вулфстал.

Он сообщил, что в новом обзоре Пентагон расширил перечень условий, при которых США применят ядерный удар по противнику. В частности, к ним относится «ответ на неядерную атаку, повлекшую большое количество жертв, или на атаку объектов жизнеобеспечения населения, управления и контроля за ядерным вооружением».

Ожидается, что обзор будет официально опубликован в конце января.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 65

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:38
    что любая попытка России или КНДР использовать ядерное оружие приведет к массовым последствиям для них,
    рассказал Вулфстал.

    ... очередная картонная страшилка из пентагонии.... angry
    a.s.zzz888
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:44
      Не только страшилка , но и выбивалка денежкав . yes
      bouncyhunter
      1. Идущий Сегодня, 09:00
        Похоже они сдуваются как воздушный шарик и этого не понимают , щёки стали впалыми lol
        Идущий
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:02
          Вполне допустимо и такое , время покажет .
          bouncyhunter
          1. pvv113 Сегодня, 09:44
            Паша, Виктор, привет! Ни для кого не секрет, что штаты - главная угроза миру на земле. И о чем бы они не верещали, в конечном итоге все их деяния являются обыкновенной агрессией
            pvv113
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:46
              Цитата: pvv113
              все их деяния являются обыкновенной агрессией

              Очень точно сказано : для Матрасии агрессия - обычное состояние .
              bouncyhunter
              1. pvv113 Сегодня, 09:48
                Мне попадалась аналитическая статья, в которой сказано, что без войны американская экономика рухнет
                pvv113
                1. bouncyhunter Сегодня, 09:52
                  Это ещё после ВМВ было доказано каким-то матрасовским экономистом .
                  bouncyhunter
                  1. pvv113 Сегодня, 09:56
                    Кстати, да - именно матрасовским. Поэтому о предвзятости не может быть и речи
                    pvv113
                    1. bouncyhunter Сегодня, 09:59
                      В той же экономической модели этот чёрт неопровержимо доказал что СССР неминуемо загнётся при гонке вооружений за несколько лет , но пролетел , так как модель не учла социальную и политическую систему .
                      bouncyhunter
                      1. pvv113 Сегодня, 10:04
                        Но это совсем другая история. Если бы не гнилая верхушка в виде Горбатого и беловежских алкоголиков, продавшихся западу, Союз бы и до сих пор бы существовал. Тем более, что референдум показал отношение народа к целостности Союза
                        pvv113
                    2. bouncyhunter Сегодня, 10:08
                      Цитата: pvv113
                      Но это совсем другая история. Если бы не гнилая верхушка в виде Горбатого и беловежских алкоголиков, продавшихся западу, Союз бы и до сих пор бы существовал. Тем более, что референдум показал отношение народа к целостности Союза

                      Подписываюсь под каждым словом !
                      bouncyhunter
                2. LSA57 Сегодня, 09:52
                  Цитата: pvv113
                  Мне попадалась аналитическая статья, в которой сказано, что без войны американская экономика рухнет

                  да оно так и есть. было бы по другому, они бы по нескольку войн одновременно не вели. и это уже в течении многих лет
                  LSA57
                  1. pvv113 Сегодня, 09:56
                    Вот поэтому мир во всем мире для них смерти подобен
                    pvv113
                    1. LSA57 Сегодня, 10:07
                      Цитата: pvv113
                      Вот поэтому мир во всем мире для них смерти подобен

                      так трампушка на днях открытым текстом сказал, будем продавать больше ОРУЖИЯ, чтобы создавать рабочие места.
                      LSA57
                      1. pvv113 Сегодня, 10:10
                        Свои интересы превыше всего. А остальное им по барабану
                        pvv113
                3. Korax71 Сегодня, 10:17
                  Посмотрите из чего складывается доход экономики.открою вам страшную тайну.у них доход от продажи стали и изделий из нее,больше чем доход от продади оружия.в России продажи оружия вторая статья дохода после продажи нефти и газа.
                  Korax71
        2. LSA57 Сегодня, 09:10
          Цитата: Идущий
          Похоже они сдуваются как воздушный шарик

          да вот чем больше сдуваются, тем больше вони. а нюхать приходится почти всему миру
          LSA57
          1. Идущий Сегодня, 09:12
            К сожалению , это так и дерьма от них будет ещё много.
            Идущий
            1. LSA57 Сегодня, 09:22
              Цитата: Идущий
              К сожалению , это так и дерьма от них будет ещё много.

              так им уже пол мира завалено. теперь уже и на Луну собрались везти
              LSA57
              1. Идущий Сегодня, 09:24
                Вот я бы их туда с удовольствием переселил lol
                Идущий
                1. LSA57 Сегодня, 09:28
                  Цитата: Идущий
                  Вот я бы их туда с удовольствием переселил

                  всех!!!! с их шестёрками
                  LSA57
    2. LSA57 Сегодня, 08:47
      Цитата: a.s.zzz888
      ... очередная картонная страшилка из пентагонии....

      так ведь они уже применяли против мирных жителей ядерное оружие. единственная страна в мире кто сделала это. так, что надо к этому относится очень серьёзно
      LSA57
      1. Владимир16 Сегодня, 08:52
        Цитата: LSA57
        надо к этому относится очень серьёзно

        Что значит это Ваше "относится очень серьёзно"? Сидеть с серьезными лицами и мычать всякую хрень под нос? Или с угрюмым лицом стучать по клавишам?
        Сирийская война показала нам, что наша армия может уничтожить матрасов в случае агрессии. Кто-то умничает, а кто-то действует. wink
        А европу могут уничтожить толерасты и арабы и без применения яо.
        Владимир16
        1. LSA57 Сегодня, 08:54
          Цитата: Владимир16
          Что значит это Ваше "относится очень серьёзно"?

          то, что это не "картонная страшилка"
          LSA57
        2. Korax71 Сегодня, 10:23
          Интересно???как же это показало???здесь на форуме очень много народу кричало что треклятые ы могут только с папуасами воевать.а России в Сирии наверное с неимеющеаналогов в мире противником,оснащенному новейшей техникой.вообще то еще ни один конфликт не доказал,что можем их нагнуть,это просто то,во что вам верить хочется,от реалий все очень далеко.
          Korax71
          1. LSA57 Сегодня, 10:31
            Цитата: Korax71
            вообще то еще ни один конфликт не доказал,что можем их нагнуть,

            а они где нас нагнули?
            LSA57
            1. Алексей Зоммер Сегодня, 10:50
              В Союзе прямо и нагнули..
              Без войны..
              И США, это сильное государство, иначе они были бы Бразилией, а не ..
              п.с. И да.. США должны быть уничтожены.
              Алексей Зоммер
              1. LSA57 Сегодня, 11:18
                Цитата: Алексей Зоммер
                В Союзе прямо и нагнули..

                экономически, а мы про военные конфликты говорим
                И США, это сильное государство, иначе они были бы Бразилией, а не ..
                п.с.

                а никто про их слабость не говорит говорим о том, что это НАИПОДЛЕЙШАЯ страна, от которой по всему миру одни беды и несчастья
                LSA57
                1. Алексей Зоммер Сегодня, 12:58
                  Давайте в ООН продавим резолюцию, что США подлецы?)
                  Они не просто подлые, они умные и это надо учитывать.
                  Наказать подонка можно и по подлому.
                  Почему мы так не делаем?)
                  п.с. Только не говорите, что это по тому, что мы честные. )
                  Алексей Зоммер
            2. Korax71 Сегодня, 14:47
              А вы тору не читаете?выше у человека спрашивали,он заявил,что наша армия в состоянии уничтожить армию Америки,если я правильно понял.зачем вопросом на вопрос отвечать.наши армии сталкивались во Вьетнаме.тока с нашей стороны были советники,обучавшие вьетконг.несмотря на все усилия,как у них было господство в воздухе,так оно до конца войны и осталось.
              Korax71
    3. Muvka Сегодня, 08:49
      Видимо ресурсов для создания боеголовок почти не осталось. Вот и создают малые...
      Muvka
      1. rocket757 Сегодня, 09:19
        Если б наши дермок --- во главе с меченым не продали янкерсам оружейный плуТ... им бы ваще не из чего ЯО делать было!!!
        С природным сырьём всё кисло ... оно есть, но переработка ОЧЕНЬ дорого!!! А из старых бомб - из трёх, одной полноценной НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, при том что это ОЧЕНЬ ДОРОГО!!! вот и мудрят.
        В принципе у всех такие проблемы, а в недалёком будущем ЯО само по себе уйдёт в небытиё ... если с астероидов привозить не будут или не придумаю совсем что то новое!
        rocket757
        1. uhu189 Сегодня, 11:50
          Да как-бы Канада рядом, под боком - и сырья там не так уж кисло, если понадобится - из Австралии привезут. А сырья - так вроде 238 урана достаточно ещё, реакторы-бридеры имеются, технологии по выделению плутония тоже... Поэтому хоть убей не понимаю в чем у США проблемы могут возникнуть
          uhu189
          1. rocket757 Сегодня, 12:02
            А какое содержание трансурановых в том сырье?
            Т.е. сколько пустой породы надо перелопатить, шоб получить то шо надо.
            Вопрос ЦЕНЫ. Проблема не сегодня обозначилась, писать, сигналить стали не вчера.
            Так что если кто думает, шо если над бугорком счётчик затрещал, то ты месторождение нашёл? не факт. что месторождение богатое и его купят и будут разрабатывать.
            За новые технологии и прочее, и прочее пока реального удешевления не наступило. Перелопачивают мильоны тонн пустой породы и получают крохи реально ценного продукта.
            Во такая селяви!
            И кстати, проблемы не только у янки возникнут ... у ВСЕХ, кто использует ядерное топливо и делает ЯО.
            rocket757
            1. uhu189 Сегодня, 12:35
              Вы сейчас про уран 235 говорите. Но тут разговор-то про плутоний. Урана 238 много настолько, что из него снаряды бронебойные делают... Так что его на производство плутония ещё надолго хватит
              uhu189
              1. rocket757 Сегодня, 15:40
                Наверняка точных данных никто не кажет, но по разным заявления ресурсы яд сырья ограничены. То что есть дорого в употреблении, ибо бедное!
                Кстати, без 235 никак! и плут без него не получить.
                Т.е. цена первичного природного сырья.
                rocket757
      2. LSA57 Сегодня, 09:29
        Цитата: Muvka
        Видимо ресурсов для создания боеголовок почти не осталось. Вот и создают малые...

        им ебн достаточно подарил am
        LSA57
        1. Muvka Сегодня, 09:40
          Оно портится со временем.
          Muvka
          1. LSA57 Сегодня, 10:09
            Цитата: Muvka
            Оно портится со временем.

            но и мы вечно не живём. а так хочется ядерный грибок при жизни не увидеть
            LSA57
            1. rocket757 Сегодня, 10:36
              25 - 30 лет, даже к этому сроку всё очень непредсказуемо. Дальше только переработка. дорого и результат сомнительный!
              rocket757
    4. krops777 Сегодня, 08:50
      Он отметил, что такие действия США направлены на «сдерживание России от применения ядерных боеголовок тактического назначения в случае возникновения конфликта в Восточной Европе».


      Я вот думаю, "ставя все это с головы на ноги", как раз не для сдерживания России, а для запугивания не ядерных государств, но открытым текстом они не говорят, можно использовать страшилку про Россию.
      krops777
      1. LSA57 Сегодня, 09:26
        Цитата: krops777
        Я вот думаю, "ставя все это с головы на ноги",

        они так постоянно делают. нарушают договор, но обвиняют в этом другого. политика такая, исходя из черты характера нации. у них ещё когда во всём индейцы виноваты были. в том числе и в том, что не хотят уходить со своей земли
        LSA57
    5. zhekazs Сегодня, 08:50
      Цитата: a.s.zzz888
      картонная страшилка

      А вдруг возьмет и полетит? Хотя вряд ли. У нас подобные заявления не делают, хотя всё летает куда-надо и как надо. Амерзу хотя бы так, через газету, нас постращать и то дело.
      zhekazs
    6. электроОлег Сегодня, 10:56
      Ну и вонючий же этот ихний трайдент. Всякий раз за стартом больно наблюдать. Кажется что вот-вот и оно распадётся в воздухе. laughing
      электроОлег
  2. Vard Сегодня, 08:39
    Хорошо им... Они воюют... А мы так на войну и не явились...
    Vard
  3. zhekazs Сегодня, 08:39
    Это видимо пшеки нализали им такие боеголовки.
    zhekazs
  4. jetfors_84 Сегодня, 09:00
    Почему они всегда себя упускают? Думают в подвалах отсидятся?
    jetfors_84
  5. лысова Сегодня, 09:01
    Пытаются напугать тявком, а раз на раз только в Голливуде. Хоть одна трында и Америка чем то накроится.
    лысова
  6. Alex-a832 Сегодня, 09:29
    Этот анонс явно под наступательные РСМД. Не просто так полосатые из договора вылезают, обвиняя Россию в его нарушении. Называть такие средства оборонительными - очередное лицемерие от США.
    Alex-a832
  7. Alexey-74 Сегодня, 09:32
    Тревожный звоночек. США готовы применить ядерные заряды, несмотря на то что они маленькие, последствия от этого - большие...и применить они его могут когда угодно, им померещится что то, и они применят их...
    Alexey-74
    1. инженер74 Сегодня, 14:05
      Проще надо быть!
      Объявить о создании новой БЧ многомегатонного класса с кобальтовыми вставками и снизить порог применения до "перехода улицы в неположенном месте"! А дальше пусть думают.
      ИМХО.
      инженер74
  8. Звездочка Сегодня, 09:32
    Как правило ядерное оружие малой мощности это оружие агрессора желающего подавит только избранные обьекты (военные базы, узлы связи и т. д.) сохранив все остальное что бы было чем пользоваться...
    А мы делаем оружие возмездия, что бы жахнуть так жахнуть в ответ.
    Звездочка
  9. Симон Сегодня, 09:47
    Маленькое, не маленькое ядерное оружие, в любом случае будет ответный удар по штатам, если они его применят. Похоже, это очередное выкачивание денег, для пополнения военного бюджета.
    Симон
  10. Симон Сегодня, 09:51
    Цитата: Звездочка
    Как правило ядерное оружие малой мощности это оружие агрессора желающего подавит только избранные обьекты (военные базы, узлы связи и т. д.) сохранив все остальное что бы было чем пользоваться...
    А мы делаем оружие возмездия, что бы жахнуть так жахнуть в ответ.

    В свое время в Союзе уже были разработаны ядерные снаряды для дальнобойных пушек, так, что можно сказать, что у нас уже давно есть подобное ядерное оружие.
    Симон
  11. Симон Сегодня, 09:56
    Цитата: Alexey-74
    Тревожный звоночек. США готовы применить ядерные заряды, несмотря на то что они маленькие, последствия от этого - большие...и применить они его могут когда угодно, им померещится что то, и они применят их...

    Так, применение этих ядерных зарядов сразу будет видно, радиация всегда определяется, она долго держится.
    Симон
  12. san4es Сегодня, 10:42
    модифицированные баллистические ракеты подводного базирования Trident D5

    san4es
  13. LVMI1980 Сегодня, 11:15
    Они опять с дуба свалились?
    LVMI1980
  14. Дормидонт Сегодня, 11:42
    Напугали ежа голой филейной частью
    Дормидонт
  15. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 11:46
    Очередной бюджет распилят.
    Генерал Песчаных Карьеров
  16. коноправ Сегодня, 11:48
    К заголовку статьи так и хочется добавить " - из руского оружейного плутония". Надо же куда то девать эти 500 тонн руской заразы.
    коноправ
  17. voyaka uh Сегодня, 12:05
    Малые боеголовки опасны тем, что после взрыва не будет
    сразу понятно, какой он был - ядерный или обычный, но сверхмощный.
    Всякие нейтронные бомбы еще более этим опасны. Что-то "полыхнуло",
    а что непонятно. Остаточной радиации нет.
    Поэтому вторая сторона может ошибиться, думая что противником применено
    ядерное оружие, а это была какая-нибудь вакуумная бомба.
    И раскрутится ядерная война. sad
    voyaka uh
    1. инженер74 Сегодня, 14:09
      Прошу заметить, это не Наш выбор!
      инженер74
  18. uhu189 Сегодня, 12:31
    Почитал комментарии, и вот одного не понимаю - почему если у нас что-то планируется разработать - это восстановление мощи страны, технологический прорыв, инновации и тому подобное. А если в США - то распил денег... Картонная страшилка... Только над ПРО тоже насмехались, а сейчас вынуждены миллиарды тратить на ассиметричные ответы, её наличие компенсирующие (т.к. симметричные нам просто не потянуть). И это не единственный такой пример. Не понимаю - в чем смысл насмехаться и недооценивать вероятного противника? Что, у кого-то в здравом уме имеются сомнения в способности США разработать новую тактическую ядерную боеголовку? Если имеются, то они базируются на каких-либо фактах, или это выдается желаемое за действительное? Чуть армию подтянули - и уже все, мы готовы покорять вселенную, а жалкие заокеанские барыги лишь досадная неприятность. Одна незадача, - что авиация, что флот у барыг значительно наш превосходит и по количеству, и по качеству. Но эти мелочи никого не смущают. Вообщем высокомерие и глупость в одном флаконе...
    uhu189
  19. Zomanus Сегодня, 13:10
    Если дойдет до ЯО, то там калибры посерьезнее будут.
    Zomanus
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