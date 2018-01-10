США создают ядерную боеголовку малой мощности

Согласно тому, что сказали мне люди, которые написали это, то, чего они пытались добиться – это послать четкое сдерживающее сообщение русским, северокорейцам и китайцам. Используемый там хороший, сдержанный, но сильный язык дает ясно понять, что любая попытка России или КНДР использовать ядерное оружие приведет к массовым последствиям для них,

Власти США намерены ослабить ограничения на использование ядерного оружия и разработать новую ядерную боеголовку с зарядом малой мощности, передает РИА Новости сообщение бывшего старшего директора Совета национальной безопасности по контролю над вооружениями и нераспространению Джона Вулфстала.По словам Вулфстала, Пентагон «разработал новый обзор ядерной политики, в соответствии с которым американские модифицированные баллистические ракеты подводного базирования Trident D5 будут оснащены такими боеголовками».Он отметил, что такие действия США направлены на «сдерживание России от применения ядерных боеголовок тактического назначения в случае возникновения конфликта в Восточной Европе».Новая ядерная политика, по словам бывшего директора, является более воинственной в сравнении с предыдущей.рассказал Вулфстал.Он сообщил, что в новом обзоре Пентагон расширил перечень условий, при которых США применят ядерный удар по противнику. В частности, к ним относится «ответ на неядерную атаку, повлекшую большое количество жертв, или на атаку объектов жизнеобеспечения населения, управления и контроля за ядерным вооружением».Ожидается, что обзор будет официально опубликован в конце января.