Проект «ЗЗ». Нас мало, и нас всё меньше. Россия несёт потери
Россию убьёт демографический кризис. Президент Путин, стремящийся занять высокое кресло ещё на шесть лет, считает разрешение этого кризиса приоритетной задачей. Однако, как полагают заграничные эксперты, в ближайшие годы численность россиян будет только убывать. Работающего населения будет всё меньше: Россия несёт потери в прямом смысле слова.
«России не хватает русских». Под таким мрачным заголовком вышла статья Беньямина Трибе в швейцарской газете «Neue Zürcher Zeitung». Демографический спад серьёзно ограничивает темпы развития экономики и бизнеса в России, считает автор. И никакого «серьёзного решения» для этого кризиса, по-видимому, нет.
Не только национальная безопасность и оборона являются приоритетами для В. Путина, пишет журналист. Одним из приоритетов является и демографическая ситуация.
В конце 2017 года президент России Владимир Путин, напоминает автор, объявил о новых мерах поддержки матерей и расширил существующие льготы. Семьи смогут получить льготные ипотечные кредиты и выплаты за первого ребёнка. В ближайшие три года такая программа обойдётся казне почти в 9 миллиардов долларов.
Цель настолько же ясна, насколько трудно достижима.
Население России больше не должно сокращаться. Однако Международная организация труда (МОТ) и рейтинговое агентство «Standard & Poor's», напротив, ожидают снижения численности населения России. Уже к 2050 году численность населения Российской Федерации упадёт до 130 миллионов человек.
В настоящее время, согласно официальным данным, в стране проживает 146,8 миллиона человек (без присоединённого полуострова Крым, уточняет журналист, — около 144 миллионов).
Сами русские куда более оптимистичны. Росстат (в оригинале ведомство названо «Das nationale Statistikamt») предполагает, что к 2035 году население сократится только до 145,9 млн. чел. И при этом каждый год неуклонно растёт показатель чистой иммиграции (до 300.000 человек в год, указывает автор).
Однако экономические эксперты, предприниматели и представители государства обеспокоены ещё и другим фактором: налицо не только снижение численности местного населения, но и непропорциональное снижение числа работающих граждан. Их количество падает «на протяжении многих лет», пишет корреспондент.
По словам министра экономики М. Орешкина, население в трудоспособном возрасте в ближайшие шесть лет сократится на 800.000 человек.
Эксперты «ВТБ» оценивают снижение работающих граждан на следующие восемь лет только на 500.000 человек. Но даже такого снижения достаточно, чтобы сократить валовой внутренний продукт РФ на 0,5 процентных пункта. Такое снижение ВВП нанесёт значительный ущерб стране, которая пережила рецессию в 2015 и 2016 годах. Рост ВВП по итогам 2017 года едва ли составит два процента, а потенциал роста составляет менее 1,5% (по данным Международного валютного фонда).
Кто спасёт Россию? И откуда взялась эта проблема?
Корень проблемы лежит в девяностых годах прошлого века, времени потрясений, считает журналист. После распада Советского Союза Россия «погрузилась в демографическую катастрофу». Многие семьи заводили меньше детей, поскольку пытались элементарно выжить. Правительственной поддержки в те годы «практически не было», а цены росли как на дрожжах. Коэффициент смертности в стране увеличился, а коэффициент рождаемости снизился с 2,2 детей на одну женщину в 1987 году до менее 1,2 в 1999 году.
С тех пор, однако, рождаемость медленно восстанавливается, коэффициент рождаемости составляет теперь по меньшей мере 1,7. Но ситуацию с демографическим провалом разрешить невозможно, считает Трибе. Вот данные: доля населения в возрасте от 15 до 30 лет в общей численности населения РФ сократилась с 24% в 2002 году до чуть менее 20% в 2015 году. Поколение 1990—2000 гг. оказалось самым маленьким поколением и заодно поколением, давшим наименьшее число работающих граждан за довольно длительный период. Даже если бы детей в те годы было хотя бы столько же, сколько рождалось в 1980-х годах, демографическая «яма» не ощущалась бы так остро.
В последние годы нехватка рабочей силы в России стала уже структурной проблемой, указывает далее Трибе. У компаний имеются проблемы с заполнением открытых вакансий. Кстати, это отражается в повышении заработной платы: с 2008 по 2015 гг. рост реальной заработной платы составлял в среднем 2,7% в год, а производительность труда прирастала всего на 1,6%. И только в 2015 году отмечалось значительное снижение заработной платы: под давлением рецессии многие работодатели предпочитали урезать зарплаты, а не выгонять людей на улицы, считает Трибе.
При этом безработица, по официальным данным, никогда не поднималась выше исторически низких 6%.
Сегодня заработная плата в РФ снова растёт. Центральный банк уже предупредил о возможном ускорении инфляции.
Россия могла бы отреагировать на сокращение предложения рабочей силы тремя способами: а) рабочая сила становится более продуктивной; б) рабочие дольше работают; в) имеется больше рабочих. Повышение производительности, однако, есть самый сложный путь: он требует инвестиций в образование, в машины и оборудование.
А дела здесь обстоят следующим образом: бюджет, расходуемый государством на образование, незначителен (приблизительно четыре процента федерального бюджета), а отставание России в процессах модернизации велико. С 2008 по 2015 гг., по данным Всемирного банка, валовое накопление основного капитала в России в среднем росло всего на 1,5% в год! Производственные мощности устарели. Экономике не хватает возможностей для роста.
Необходимы бюджетные реформы, реформы в сфере предпринимательства, что увеличит приток инвестиций, однако Кремлю «так же сложно это сделать, как и продлить срок трудовой жизни работающих». Эксперты сходятся на том, что в России слишком рано наступает пенсионный возраст: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Это один из самых низких пенсионных возрастов в мире. Он был введён, напоминает Трибе, при Сталине, в 1932 году. «Финансирование пенсионной системы совсем уж ветхозаветное, — пишет автор, — однако Владимир Путин не желает испытать на себе народный гнев, который может спровоцировать увеличение [пенсионного возраста]».
Доля россиян, которые по возрасту вышли за пределы указанных ограничений, растёт. По данным Росстата, к 2035 году пенсионеров в стране будет не меньше 43 миллионов человек, их число составит от 25 до 29% от общей численности населения. При этом выплачиваемые в стране пенсии настолько низки, что многие пенсионеры «участвуют в теневой экономике»: они вынуждены работать и зарабатывать. Дисбаланс в стране усугубляется тем фактом, что женщины уходят на пенсию рано, а живут долго: их продолжительность жизни составляет 77 лет, а мужчин — только 67 лет. Такая «страшно» короткая продолжительность жизни, объясняет Трибе, вызвана алкоголизмом, дорожно-транспортными происшествиями, насилием и широко распространёнными в России сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Иммиграция, о которой говорилось выше, отнюдь не является простым решением проблемы. Да, Россия уже много лет является «пунктом назначения» для трудовых мигрантов с Кавказа и из Центральной Азии. Между тем экономический кризис последних лет наряду с мерами протекционизма ослабили наплыв мигрантов. В первой половине 2017 года иммиграция уже не компенсировала естественную смертность. И даже возросшая иммиграция из Украины за последние три года не поправила ситуацию.
И пусть мигрантов в будущем станет больше, это не исправит общее положение дел: многие иммигранты из бывших советских республик имеют низкую квалификацию. Кроме того, они занимают не те рабочие места, на которые ранее претендовали местные русские, а те места, на которые русские не хотели идти — например, в строительстве, полагает журналист. Привлечение ценных кадров, например, учёных или специалистов, встречается редко, отмечает автор. Поэтому эксперты не верят, что Россия сумеет быстро разрешить демографический кризис.
Добавим несколько слов по вопросу о расходах на образование в России. Россиянам не следует ждать никаких кардинальных перемен в бюджетном финансировании образования — оно будет осуществляться всё по тому же «остаточному» принципу.
Вот немного данных, взятых из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2018-2020 годы. По отношению к объёму ВВП доля бюджетных расходов раздела «Образование» составит в 2017—2018 годах 0,7%, в 2019—2020 годах — только 0,6%. Удельный вес в общем объёме расходов федерального бюджета по разделу «Образование» в 2018—2020 годах в сравнении с 2017 годом (3,7%) несколько увеличится: составит 4% ежегодно.
Что касается повышения пенсионного возраста, то о нём, отметим, говорят не только мировые эксперты, но и российские. Главными причинами грядущего повышения пенсионного возраста могут стать относительно низкие цены на нефть, создающие хронический дефицит бюджета зависимой от экспорта энергоресурсов России, а также та самая демографическая «яма», о которой речь шла выше.
43 миллиона пенсионеров при 70 млн. работающих граждан создают немалое давление на бюджет, и это не говоря о теневой экономике, из которой взносы в Пенсионный фонд не поступают. В дальнейшем же работающих граждан будет ещё меньше, поскольку сегодня начали или начинают работать те, кто родился в 1990—2000 гг., то есть поколение, «прореженное» реформаторами.
Россия несёт потери…
Пенсионер держит квитанцию на оплату услуг ЖКХ
«России не хватает русских». Под таким мрачным заголовком вышла статья Беньямина Трибе в швейцарской газете «Neue Zürcher Zeitung». Демографический спад серьёзно ограничивает темпы развития экономики и бизнеса в России, считает автор. И никакого «серьёзного решения» для этого кризиса, по-видимому, нет.
Не только национальная безопасность и оборона являются приоритетами для В. Путина, пишет журналист. Одним из приоритетов является и демографическая ситуация.
В конце 2017 года президент России Владимир Путин, напоминает автор, объявил о новых мерах поддержки матерей и расширил существующие льготы. Семьи смогут получить льготные ипотечные кредиты и выплаты за первого ребёнка. В ближайшие три года такая программа обойдётся казне почти в 9 миллиардов долларов.
Цель настолько же ясна, насколько трудно достижима.
Население России больше не должно сокращаться. Однако Международная организация труда (МОТ) и рейтинговое агентство «Standard & Poor's», напротив, ожидают снижения численности населения России. Уже к 2050 году численность населения Российской Федерации упадёт до 130 миллионов человек.
В настоящее время, согласно официальным данным, в стране проживает 146,8 миллиона человек (без присоединённого полуострова Крым, уточняет журналист, — около 144 миллионов).
Сами русские куда более оптимистичны. Росстат (в оригинале ведомство названо «Das nationale Statistikamt») предполагает, что к 2035 году население сократится только до 145,9 млн. чел. И при этом каждый год неуклонно растёт показатель чистой иммиграции (до 300.000 человек в год, указывает автор).
Однако экономические эксперты, предприниматели и представители государства обеспокоены ещё и другим фактором: налицо не только снижение численности местного населения, но и непропорциональное снижение числа работающих граждан. Их количество падает «на протяжении многих лет», пишет корреспондент.
По словам министра экономики М. Орешкина, население в трудоспособном возрасте в ближайшие шесть лет сократится на 800.000 человек.
Эксперты «ВТБ» оценивают снижение работающих граждан на следующие восемь лет только на 500.000 человек. Но даже такого снижения достаточно, чтобы сократить валовой внутренний продукт РФ на 0,5 процентных пункта. Такое снижение ВВП нанесёт значительный ущерб стране, которая пережила рецессию в 2015 и 2016 годах. Рост ВВП по итогам 2017 года едва ли составит два процента, а потенциал роста составляет менее 1,5% (по данным Международного валютного фонда).
Кто спасёт Россию? И откуда взялась эта проблема?
Корень проблемы лежит в девяностых годах прошлого века, времени потрясений, считает журналист. После распада Советского Союза Россия «погрузилась в демографическую катастрофу». Многие семьи заводили меньше детей, поскольку пытались элементарно выжить. Правительственной поддержки в те годы «практически не было», а цены росли как на дрожжах. Коэффициент смертности в стране увеличился, а коэффициент рождаемости снизился с 2,2 детей на одну женщину в 1987 году до менее 1,2 в 1999 году.
С тех пор, однако, рождаемость медленно восстанавливается, коэффициент рождаемости составляет теперь по меньшей мере 1,7. Но ситуацию с демографическим провалом разрешить невозможно, считает Трибе. Вот данные: доля населения в возрасте от 15 до 30 лет в общей численности населения РФ сократилась с 24% в 2002 году до чуть менее 20% в 2015 году. Поколение 1990—2000 гг. оказалось самым маленьким поколением и заодно поколением, давшим наименьшее число работающих граждан за довольно длительный период. Даже если бы детей в те годы было хотя бы столько же, сколько рождалось в 1980-х годах, демографическая «яма» не ощущалась бы так остро.
В последние годы нехватка рабочей силы в России стала уже структурной проблемой, указывает далее Трибе. У компаний имеются проблемы с заполнением открытых вакансий. Кстати, это отражается в повышении заработной платы: с 2008 по 2015 гг. рост реальной заработной платы составлял в среднем 2,7% в год, а производительность труда прирастала всего на 1,6%. И только в 2015 году отмечалось значительное снижение заработной платы: под давлением рецессии многие работодатели предпочитали урезать зарплаты, а не выгонять людей на улицы, считает Трибе.
При этом безработица, по официальным данным, никогда не поднималась выше исторически низких 6%.
Сегодня заработная плата в РФ снова растёт. Центральный банк уже предупредил о возможном ускорении инфляции.
Россия могла бы отреагировать на сокращение предложения рабочей силы тремя способами: а) рабочая сила становится более продуктивной; б) рабочие дольше работают; в) имеется больше рабочих. Повышение производительности, однако, есть самый сложный путь: он требует инвестиций в образование, в машины и оборудование.
А дела здесь обстоят следующим образом: бюджет, расходуемый государством на образование, незначителен (приблизительно четыре процента федерального бюджета), а отставание России в процессах модернизации велико. С 2008 по 2015 гг., по данным Всемирного банка, валовое накопление основного капитала в России в среднем росло всего на 1,5% в год! Производственные мощности устарели. Экономике не хватает возможностей для роста.
Необходимы бюджетные реформы, реформы в сфере предпринимательства, что увеличит приток инвестиций, однако Кремлю «так же сложно это сделать, как и продлить срок трудовой жизни работающих». Эксперты сходятся на том, что в России слишком рано наступает пенсионный возраст: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Это один из самых низких пенсионных возрастов в мире. Он был введён, напоминает Трибе, при Сталине, в 1932 году. «Финансирование пенсионной системы совсем уж ветхозаветное, — пишет автор, — однако Владимир Путин не желает испытать на себе народный гнев, который может спровоцировать увеличение [пенсионного возраста]».
Доля россиян, которые по возрасту вышли за пределы указанных ограничений, растёт. По данным Росстата, к 2035 году пенсионеров в стране будет не меньше 43 миллионов человек, их число составит от 25 до 29% от общей численности населения. При этом выплачиваемые в стране пенсии настолько низки, что многие пенсионеры «участвуют в теневой экономике»: они вынуждены работать и зарабатывать. Дисбаланс в стране усугубляется тем фактом, что женщины уходят на пенсию рано, а живут долго: их продолжительность жизни составляет 77 лет, а мужчин — только 67 лет. Такая «страшно» короткая продолжительность жизни, объясняет Трибе, вызвана алкоголизмом, дорожно-транспортными происшествиями, насилием и широко распространёнными в России сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Иммиграция, о которой говорилось выше, отнюдь не является простым решением проблемы. Да, Россия уже много лет является «пунктом назначения» для трудовых мигрантов с Кавказа и из Центральной Азии. Между тем экономический кризис последних лет наряду с мерами протекционизма ослабили наплыв мигрантов. В первой половине 2017 года иммиграция уже не компенсировала естественную смертность. И даже возросшая иммиграция из Украины за последние три года не поправила ситуацию.
И пусть мигрантов в будущем станет больше, это не исправит общее положение дел: многие иммигранты из бывших советских республик имеют низкую квалификацию. Кроме того, они занимают не те рабочие места, на которые ранее претендовали местные русские, а те места, на которые русские не хотели идти — например, в строительстве, полагает журналист. Привлечение ценных кадров, например, учёных или специалистов, встречается редко, отмечает автор. Поэтому эксперты не верят, что Россия сумеет быстро разрешить демографический кризис.
* * *
Добавим несколько слов по вопросу о расходах на образование в России. Россиянам не следует ждать никаких кардинальных перемен в бюджетном финансировании образования — оно будет осуществляться всё по тому же «остаточному» принципу.
Вот немного данных, взятых из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2018-2020 годы. По отношению к объёму ВВП доля бюджетных расходов раздела «Образование» составит в 2017—2018 годах 0,7%, в 2019—2020 годах — только 0,6%. Удельный вес в общем объёме расходов федерального бюджета по разделу «Образование» в 2018—2020 годах в сравнении с 2017 годом (3,7%) несколько увеличится: составит 4% ежегодно.
Что касается повышения пенсионного возраста, то о нём, отметим, говорят не только мировые эксперты, но и российские. Главными причинами грядущего повышения пенсионного возраста могут стать относительно низкие цены на нефть, создающие хронический дефицит бюджета зависимой от экспорта энергоресурсов России, а также та самая демографическая «яма», о которой речь шла выше.
43 миллиона пенсионеров при 70 млн. работающих граждан создают немалое давление на бюджет, и это не говоря о теневой экономике, из которой взносы в Пенсионный фонд не поступают. В дальнейшем же работающих граждан будет ещё меньше, поскольку сегодня начали или начинают работать те, кто родился в 1990—2000 гг., то есть поколение, «прореженное» реформаторами.
Россия несёт потери…
Автор: Олег Чувакин
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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