16:37 10 января

Проект «ЗЗ». Нас мало, и нас всё меньше. Россия несёт потери

Россию убьёт демографический кризис. Президент Путин, стремящийся занять высокое кресло ещё на шесть лет, считает разрешение этого кризиса приоритетной задачей. Однако, как полагают заграничные эксперты, в ближайшие годы численность россиян будет только убывать. Работающего населения будет всё меньше: Россия несёт потери в прямом смысле слова.


Пенсионер держит квитанцию на оплату услуг ЖКХ


«России не хватает русских». Под таким мрачным заголовком вышла статья Беньямина Трибе в швейцарской газете «Neue Zürcher Zeitung». Демографический спад серьёзно ограничивает темпы развития экономики и бизнеса в России, считает автор. И никакого «серьёзного решения» для этого кризиса, по-видимому, нет.


Не только национальная безопасность и оборона являются приоритетами для В. Путина, пишет журналист. Одним из приоритетов является и демографическая ситуация.

В конце 2017 года президент России Владимир Путин, напоминает автор, объявил о новых мерах поддержки матерей и расширил существующие льготы. Семьи смогут получить льготные ипотечные кредиты и выплаты за первого ребёнка. В ближайшие три года такая программа обойдётся казне почти в 9 миллиардов долларов.

Цель настолько же ясна, насколько трудно достижима.

Население России больше не должно сокращаться. Однако Международная организация труда (МОТ) и рейтинговое агентство «Standard & Poor's», напротив, ожидают снижения численности населения России. Уже к 2050 году численность населения Российской Федерации упадёт до 130 миллионов человек.

В настоящее время, согласно официальным данным, в стране проживает 146,8 миллиона человек (без присоединённого полуострова Крым, уточняет журналист, — около 144 миллионов).

Сами русские куда более оптимистичны. Росстат (в оригинале ведомство названо «Das nationale Statistikamt») предполагает, что к 2035 году население сократится только до 145,9 млн. чел. И при этом каждый год неуклонно растёт показатель чистой иммиграции (до 300.000 человек в год, указывает автор).

Однако экономические эксперты, предприниматели и представители государства обеспокоены ещё и другим фактором: налицо не только снижение численности местного населения, но и непропорциональное снижение числа работающих граждан. Их количество падает «на протяжении многих лет», пишет корреспондент.

По словам министра экономики М. Орешкина, население в трудоспособном возрасте в ближайшие шесть лет сократится на 800.000 человек.

Эксперты «ВТБ» оценивают снижение работающих граждан на следующие восемь лет только на 500.000 человек. Но даже такого снижения достаточно, чтобы сократить валовой внутренний продукт РФ на 0,5 процентных пункта. Такое снижение ВВП нанесёт значительный ущерб стране, которая пережила рецессию в 2015 и 2016 годах. Рост ВВП по итогам 2017 года едва ли составит два процента, а потенциал роста составляет менее 1,5% (по данным Международного валютного фонда).

Кто спасёт Россию? И откуда взялась эта проблема?

Корень проблемы лежит в девяностых годах прошлого века, времени потрясений, считает журналист. После распада Советского Союза Россия «погрузилась в демографическую катастрофу». Многие семьи заводили меньше детей, поскольку пытались элементарно выжить. Правительственной поддержки в те годы «практически не было», а цены росли как на дрожжах. Коэффициент смертности в стране увеличился, а коэффициент рождаемости снизился с 2,2 детей на одну женщину в 1987 году до менее 1,2 в 1999 году.

С тех пор, однако, рождаемость медленно восстанавливается, коэффициент рождаемости составляет теперь по меньшей мере 1,7. Но ситуацию с демографическим провалом разрешить невозможно, считает Трибе. Вот данные: доля населения в возрасте от 15 до 30 лет в общей численности населения РФ сократилась с 24% в 2002 году до чуть менее 20% в 2015 году. Поколение 1990—2000 гг. оказалось самым маленьким поколением и заодно поколением, давшим наименьшее число работающих граждан за довольно длительный период. Даже если бы детей в те годы было хотя бы столько же, сколько рождалось в 1980-х годах, демографическая «яма» не ощущалась бы так остро.

В последние годы нехватка рабочей силы в России стала уже структурной проблемой, указывает далее Трибе. У компаний имеются проблемы с заполнением открытых вакансий. Кстати, это отражается в повышении заработной платы: с 2008 по 2015 гг. рост реальной заработной платы составлял в среднем 2,7% в год, а производительность труда прирастала всего на 1,6%. И только в 2015 году отмечалось значительное снижение заработной платы: под давлением рецессии многие работодатели предпочитали урезать зарплаты, а не выгонять людей на улицы, считает Трибе.

При этом безработица, по официальным данным, никогда не поднималась выше исторически низких 6%.

Сегодня заработная плата в РФ снова растёт. Центральный банк уже предупредил о возможном ускорении инфляции.

Россия могла бы отреагировать на сокращение предложения рабочей силы тремя способами: а) рабочая сила становится более продуктивной; б) рабочие дольше работают; в) имеется больше рабочих. Повышение производительности, однако, есть самый сложный путь: он требует инвестиций в образование, в машины и оборудование.

А дела здесь обстоят следующим образом: бюджет, расходуемый государством на образование, незначителен (приблизительно четыре процента федерального бюджета), а отставание России в процессах модернизации велико. С 2008 по 2015 гг., по данным Всемирного банка, валовое накопление основного капитала в России в среднем росло всего на 1,5% в год! Производственные мощности устарели. Экономике не хватает возможностей для роста.

Необходимы бюджетные реформы, реформы в сфере предпринимательства, что увеличит приток инвестиций, однако Кремлю «так же сложно это сделать, как и продлить срок трудовой жизни работающих». Эксперты сходятся на том, что в России слишком рано наступает пенсионный возраст: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Это один из самых низких пенсионных возрастов в мире. Он был введён, напоминает Трибе, при Сталине, в 1932 году. «Финансирование пенсионной системы совсем уж ветхозаветное, — пишет автор, — однако Владимир Путин не желает испытать на себе народный гнев, который может спровоцировать увеличение [пенсионного возраста]».

Доля россиян, которые по возрасту вышли за пределы указанных ограничений, растёт. По данным Росстата, к 2035 году пенсионеров в стране будет не меньше 43 миллионов человек, их число составит от 25 до 29% от общей численности населения. При этом выплачиваемые в стране пенсии настолько низки, что многие пенсионеры «участвуют в теневой экономике»: они вынуждены работать и зарабатывать. Дисбаланс в стране усугубляется тем фактом, что женщины уходят на пенсию рано, а живут долго: их продолжительность жизни составляет 77 лет, а мужчин — только 67 лет. Такая «страшно» короткая продолжительность жизни, объясняет Трибе, вызвана алкоголизмом, дорожно-транспортными происшествиями, насилием и широко распространёнными в России сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Иммиграция, о которой говорилось выше, отнюдь не является простым решением проблемы. Да, Россия уже много лет является «пунктом назначения» для трудовых мигрантов с Кавказа и из Центральной Азии. Между тем экономический кризис последних лет наряду с мерами протекционизма ослабили наплыв мигрантов. В первой половине 2017 года иммиграция уже не компенсировала естественную смертность. И даже возросшая иммиграция из Украины за последние три года не поправила ситуацию.

И пусть мигрантов в будущем станет больше, это не исправит общее положение дел: многие иммигранты из бывших советских республик имеют низкую квалификацию. Кроме того, они занимают не те рабочие места, на которые ранее претендовали местные русские, а те места, на которые русские не хотели идти — например, в строительстве, полагает журналист. Привлечение ценных кадров, например, учёных или специалистов, встречается редко, отмечает автор. Поэтому эксперты не верят, что Россия сумеет быстро разрешить демографический кризис.

* * *


Добавим несколько слов по вопросу о расходах на образование в России. Россиянам не следует ждать никаких кардинальных перемен в бюджетном финансировании образования — оно будет осуществляться всё по тому же «остаточному» принципу.

Вот немного данных, взятых из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2018-2020 годы. По отношению к объёму ВВП доля бюджетных расходов раздела «Образование» составит в 2017—2018 годах 0,7%, в 2019—2020 годах — только 0,6%. Удельный вес в общем объёме расходов федерального бюджета по разделу «Образование» в 2018—2020 годах в сравнении с 2017 годом (3,7%) несколько увеличится: составит 4% ежегодно.

Что касается повышения пенсионного возраста, то о нём, отметим, говорят не только мировые эксперты, но и российские. Главными причинами грядущего повышения пенсионного возраста могут стать относительно низкие цены на нефть, создающие хронический дефицит бюджета зависимой от экспорта энергоресурсов России, а также та самая демографическая «яма», о которой речь шла выше.

43 миллиона пенсионеров при 70 млн. работающих граждан создают немалое давление на бюджет, и это не говоря о теневой экономике, из которой взносы в Пенсионный фонд не поступают. В дальнейшем же работающих граждан будет ещё меньше, поскольку сегодня начали или начинают работать те, кто родился в 1990—2000 гг., то есть поколение, «прореженное» реформаторами.

Россия несёт потери…
Автор: Олег Чувакин

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 125

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 08:57
    Пенсионер держит квитанцию на оплату услуг ЖКХ
    типичный нытик,либерал,госдеповский агент, жалобно скулящий,в то время,когда стране трудно! из-за таких,молодым не хватает таблеток, а младенцам-детсадов! из-за таких, "средний возраст" должен пахать на работе и отчислять этим дармоедам копейку! вышел на пенсию-будь полезен стране...сделай харакири...
    андрей юрьевич
    1. dsk Сегодня, 09:02
      В мегагородах большие семьи как исключение, им не выжить. На расширение и застройке Москвы заработают в основном "партнёры". Спрос на новостройки стабильный, "лишнее население" России едет в Москву и Питер за зарплатой. Периферия пустеет, но не надолго, беженцев всё больше и больше.
      dsk
      1. Венд Сегодня, 09:19
        Цитата: dsk
        В мегагородах большие семьи как исключение, им не выжить. На расширение и застройке Москвы заработают в основном "партнёры". Спрос на новостройки стабильный, "лишнее население" России едет в Москву и Питер за зарплатой. Периферия пустеет, но не надолго, беженцев всё больше и больше.

        Да ладно. У меня трое детей, у моих родственников по двое, у коллеги скоро появится второй и тд. И при этом некоторые жилье снимают. Живем и дальше будем жить.
        Венд
        1. ИмПерц Сегодня, 09:33
          Опять 25.
          Об этом ноют уже лет 40...

          Я у бабушки живу,
          Я у дедушки живу,
          Папа с мамой ходят в гости к нам.
          Стало модным одного
          Малыша иметь всего,
          И того подкинуть старикам.

          Припев:
          У меня сестренки нет,
          У меня братишки нет.
          Говорят, с детьми хлопот невпроворот.
          Что же будет на земле
          Через сто ближайших лет,
          Если мода на детей совсем пройдет?

          Шоколада полный дом,
          Мармелада полный дом,
          Класть игрушки некуда давно.

          Чтобы я счастливым рос,
          Настоящий куплен пес,
          Он, конечно, очень славный, но…

          Припев: повторяется

          Хочет бабушка вязать,
          Хочет дедушка поспать,
          Я один слоняюсь по двору…
          Жалко, что без пап и мам
          Человек не может сам
          Брата завести или сестру.

          Какого года эта песня?
          Внимание!
          Эта песня 1976 года...
          ИмПерц
        2. dsk Сегодня, 09:37
          Здравствуйте Анатолий!
          Цитата: Венд
          У меня трое детей
          Это очень хорошо. Двое - это только простое воспроизводство населения.
          Кто выиграл от расширения Москвы больше чем в два раза - китайские строители или Россия? hi
          dsk
          1. Венд Сегодня, 09:40
            Цитата: dsk
            Здравствуйте Анатолий!
            Цитата: Венд
            У меня трое детей
            Это очень хорошо. Двое - это только простое воспроизводство населения.
            Кто выиграл от расширения Москвы больше чем в два раза - китайские строители или Россия? hi

            Здравствуйте. Ну я думаю что Россия. О китайских строительных компаниях в Москве. я что-то не слышал.
            Венд
            1. ando_bor Сегодня, 11:00
              Цитата: Венд
              О китайских строительных компаниях в Москве. я что-то не слышал.

              Да, туповатых комментаторов партнеры нанимают, однозначно украинец, они язык знают и очень дешевые, - другой работы на Украине нет, - или валить, или гадить в сети на госдеповские деньги.
              ando_bor
              1. Венд Сегодня, 11:32
                Цитата: ando_bor
                Цитата: Венд
                О китайских строительных компаниях в Москве. я что-то не слышал.

                Да, туповатых комментаторов партнеры нанимают, однозначно украинец, они язык знают и очень дешевые, - другой работы на Украине нет, - или валить, или гадить в сети на госдеповские деньги.

                Это вы обо мне? Любезный вы бы хоть в мой профиль заглянули что ли, прежде чем писать глупости. laughing
                Венд
          2. Жирный Пингвин Сегодня, 10:06
            dsk
            Двое это не воспроизводство, это убыль.Коэффициент воспроизводства выше, типа там 2,3 что-то, точно не помню.Вообщем, для простого воспроизводства желательно иметь троих детей.
            Жирный Пингвин
            1. Alber Сегодня, 10:58
              Цитата: Жирный Пингвин
              dsk
              Двое это не воспроизводство, это убыль.Коэффициент воспроизводства выше, типа там 2,3 что-то, точно не помню.Вообщем, для простого воспроизводства желательно иметь троих детей.

              не меньше!
              а по хорошему спасение России если в средней семье будет не менее 5 детей.
              против России идет война! и самое надежное оружие работающее на перспективу это 10 и более детей на семью. оно не раз спасало Россию.
              но конечно "друзья" России дружно загалдят что это утопия.
              утопия это то, что творится сейчас! Россию топят в прямом смысле слова. а на востоке украины устроили геноцид славянскому народу.
              только большие семьи в перспективе сохранят генофонд страны и потомки смогут оценить тот вклад который внесли многодетные семьи
              Alber
              1. Greenwood Сегодня, 12:17
                Цитата: Alber
                а по хорошему спасение России если в средней семье будет не менее 5 детей.
                Реально ли поднять такую ораву с зп в 30-40 тыс. рублей (я уже молчу про 20-25 тыс. в некоторых регионах)?!
                Greenwood
                1. Ольгович Сегодня, 13:36
                  Цитата: Greenwood
                  еально ли поднять такую ораву с зп в 30-40 тыс. рублей (я уже молчу про 20-25 тыс. в некоторых регионах)?!

                  -В Российской Империи-поднимали по 7-10 детей в семье. За 22 последних года Империи население выросло на 50%-на 60 (!) млн человек-быстрее , чем в Китае и намного.
                  А вот потом-НИ одно поколение, рожденное после 1910 НЕ воспроизвело себя!
                  Русские вымирают с 1964 года
                  Ольгович
                  1. Saburov Сегодня, 16:28
                    Цитата: Ольгович
                    -В Российской Империи-поднимали по 7-10 детей в семье. За 22 последних года Империи население выросло на 50%-на 60 (!) млн человек-быстрее , чем в Китае и намного.
                    А вот потом-НИ одно поколение, рожденное после 1910 НЕ воспроизвело себя!
                    Русские вымирают с 1964 года


                    Ольгович, перестаньте травить эти монархнутые байки! Во первых в РИ большое количество детей объяснялось несколькими причинами, а точнее высокой детской смертностью в раннем возрасте (Санитарная статистика Е.А. Осипов, П.И. Куркин 1908-1913) К примеру уровень детской смертности на 100 детей до 1 года согласно архивам и статистическим сборникам Н.А. Рубакин «Россия в цифрах» (С-Петербург, издание 1912 года) умирало от 23 до 30 детей. Или к примеру если поднять архивы Московской губернии в ЦГАМО то из отчетов врачебной инспекции выясням что на 10000 тыс населения было всего лишь 2 врача и те были в основном в городской черте. Во вторых была большая смертность и уровень травмопасности среди рабочего населения, по элементарным причинам отсутствия техники безопасности и пьянства. Так как государство имело самый большой доход от продажи водки (Винная монополия или Пьяный бюджет в народе)

                    (Новосельский С.А. "Смертность и продолжительность жизни в России", (Петроград, Типография министерства внутренних дел, 1916 год). В трьетьих большое количество детей обьяснялось остутствием денег, попросту не было средств нанять рабочих, поэтому в семье пахали все даже дети. Но даже большое количество детей от нищеты и голода не спасало. Так как тупоголовое правительство нашего последнего царька вело политику протекционизма, вывозив всё зерно на продажу за рубеж, так как РИ ни черта не производила, а бюджет чем то надо наполнять. Таким образом, В ХХ в. голодными были 1901/02 гг., 1905; 1906; 1907; 1908 г.; 1911/12 гг. В 1901-1902 годах голодали 49 губерний, в 1905; 1906; 1907;1908 гг. голодало от 19 до 29 губерний, в 1911-1912 гг. за 2 года голод охватил 60 губерний. На грани смерти находилось 30 млн. человек. По различным оценкам в 1901-1912 гг. от голода и его последствий погибло около 8 млн. человек. Царское же правительство было более всего озабочено тем, как бы скрыть масштабы голодовок. В печати цензура запрещала употреблять слово голод, заменяя его словом «недород». Николай II резко урезал права земств по борьбе с голодом, а в 1911 и 1912 годах полностью запретил участие земств, Красного Креста и благотворительных организаций в оказании помощи голодающим. И издал указ «О приготовлении хлеба из барды и соломенной муки как могущего заменить употребление обычного хлеба» (Н.А. Рубакин «Россия в цифрах» С-Петербург, издание 1912 года)


                    В четвёртых, к примеру средняя семья рабочего из 4-х человек в Санкт-Петербурге в 1912 году расходовала около 750 руб. в год. При этом расходы на питание составляли до 100% оплаты труда главы семьи из 4-х человек, а трудились, как правило, все, включая детей. Из оставшейся суммы до 45% шло на оплату жилья, до 25% — на одежду и обувь. С.Ю. Витте на совещании министров 17 марта 1899 г., проходившем под председательством Николая II и обсуждавшем вопрос об основаниях действующей в России торгово-промышленной политики, говорил: «Если сравнивать потребление у нас и в Европе, то средний размер его на душу составит в России четвертую или пятую часть того, что в других странах признается необходимым для обычного существования». («Статистические Ежегодники России» под редакцией директора Центрального статистического Комитета МВД Н.Н.Белявского за 1908-1913 г.)

                    Ну и напоследок, чтобы впредь не нести чушь про демографию, откройте для начала демографический справочник.
                    1897 - 128 640 000 чел. РИ
                    1913 - 165 300 000 чел. РИ
                    1926 - 148 656 000 чел. СССР
                    1937 - 163 800 000 чел. СССР
                    1939 - 170 557 000 чел. СССР
                    1941 - 195 222 000 чел. СССР
                    1946 - 172 000 000 чел. СССР
                    1959 - 208,800 000 чел. СССР
                    1970 - 241 720 000 чел. СССР
                    1989 - 286 700 000 чел. СССР
                    1991 - 293 047 571 чел. СССР

                    P.S. Шиза косит наши ряды беспощадно!
                    Saburov
      2. Sunjar Сегодня, 10:31
        На самом деле население России больше, чем указано в стат. отчетности. Так в поселении, где я живу и тружусь, по данным переписи населения, чуть ли не вдвое занижено реальное число проживающих. Это по каждому населенному пункту. То есть переписчики выполняли свои обязанности на отъ... на по фиг. И я уверен, что наше поселение не исключение, да и в городах тоже самое наверняка.
        Sunjar
        1. Стропорез Сегодня, 10:45
          Цитата: Sunjar
          На самом деле население России больше, чем указано в стат. отчетности

          Абсолютная чепуха!!!
          Спецом сделаю перепост
          А Вы уверены ,что на перепись опять не наложат "гриф" ,как это было в 2010?
          На самом деле всё просто! Берём перепись советскую перепись 1989 года-147млн.400тыс.чел. Берём за 2010-на 14 октября 2010 года, численность постоянного населения Российской Федерации составила 142,9 млн. человек. Далее ,"верим "офиц источникам: Согласно оперативным данным Росстата на 1 июля 2017 года: по оценке, численность постоянного населения Российской Федерации составила 146,8 млн.человек.
          Вы верите в тот бред, что по ср.с РСФСР у нас не бьётся всего на 600 тыс .чел?
          с учётом того , что с 92-ого по 2006-ой
          мы теряли в среднем 800 тыс в год(рождаемость - смертность) эммигрантов мы не берём!(около 200-300 тыс в год)
          Т.е. за 14-ть лет окло 10 миллионов человек!!!!!!!!
          Далее с 2006 по 2010 гг мы теряем ещё 1,5 миллиона!!!! Итого =11,5 мил.человек!!!!
          Вы смысл улавливаете? Софициальной статистикой не бьётся около 11 миллионов "мёртвых душ"!!! Гоголь с его "поэмой" и Чичиковым просто курит!
          а теперь главное-С учетом позитивного миграционного прироста в 2011 году население выросло на 160.000 человек.
          Надеюсь Вам всё понятно!
          Есть "мертвые души", которые могут и "проголосовать" если что, есть миграционный прирост.., а есть "гриф" на переписи 2010!
          Стропорез
          1. Лесс Сегодня, 11:11
            Да говорят в Китае на 1,5 млрд чуть ли не 1млрд "мёртвых душ" и ничего... живут...
            Лесс
          2. Владимирский Сегодня, 11:38
            Спорить не буду, только вот не довелось мне ни разу в жизни заполнять анкету у переписчика. Ни мне, ни членам семьи.
            Перепись населения как-то мимо семьи проходит. И думаю, не только мимо моей.
            Владимирский
            1. Жирный Пингвин Сегодня, 12:41
              Но вы же получали паспорт?Ваших детей как-то регистрировали при рождении? И т.д.Статистику по числу жителей можно получать не только из переписи населения.
              Жирный Пингвин
              1. Владимирский Сегодня, 13:33
                Вы слишком высокого мнения о нашей государственной машине. После очередной переписи эти данные, что я когда-то получил паспорт, или ребенок родился - ничтожны. Если я и семья не попали в перепись.
                Численность населения определяется как число жителей страны или ее части на основе данных переписи населения, а в период между переписями – на базе текущего учета демографических событий. К численности населения, полученной на основании итогов последней переписи, ежегодно прибавляются родившиеся и прибывшие на данную территорию и вычитаются умершие и выбывшие с данной территории.
                Владимирский
                1. Жирный Пингвин Сегодня, 14:38
                  Ну если так дела обстоят то может народу и поболее у нас живёт чем считается...
                  Может нас даже больше чем китайцев! :-)
                  Жирный Пингвин
        2. Alber Сегодня, 10:49
          Цитата: Sunjar
          На самом деле население России больше, чем указано в стат. отчетности. Так в поселении, где я живу и тружусь, по данным переписи населения, чуть ли не вдвое занижено реальное число проживающих. Это по каждому населенному пункту. То есть переписчики выполняли свои обязанности на отъ... на по фиг. И я уверен, что наше поселение не исключение, да и в городах тоже самое наверняка.

          фуфло!
          скорее всего ситуация еще хуже, чем пишут официальные источники...
          проехал в прошлом году полроссии по глубинке. это полный кабздец!
          просто КАРАУЛ!
          Alber
      3. xetai9977 Сегодня, 10:36
        Россию ждут ещё более трудные времена. Уже сейчас обвальную демографическую яму с трудом перекрывают иммигранты из быв. СССР. Но уже и у них демографический спад. Через несколько лет и эти страны столкнутся с той же проблемой и никаких излишков населения уже не будет. К тому же холодный климат России отпугивает тех же индусов и негров.
        xetai9977
        1. Жирный Пингвин Сегодня, 11:45
          В Канаде климат южных мигрантов не отпугивает, а в России отпугивает? Думайте что пишите.Так что в России будет все норм.
          В Средней Азии демографический спад? Не знал :-)
          Жирный Пингвин
          1. Greenwood Сегодня, 12:19
            Цитата: Жирный Пингвин
            В Канаде климат южных мигрантов не отпугивает
            А так ли много южных мигрантов в Канаде по сравнению например с более тёплыми США?! И потом, уровень жизни в Канаде и России сравнивали?
            Greenwood
            1. Жирный Пингвин Сегодня, 12:27
              Насколько слышал - мигрантов из Азии в Канаде хватает.Разговор шёл о климате, а не об уровне жизни, человек написал, на мой взгляд, полную ерунду.
              Что касается уровня жизни в России, он явно выше вьетнамского, например, так что мигрантов привлечь можно, было бы желание.
              Жирный Пингвин
              1. Greenwood Сегодня, 13:24
                Вы привели Канаду в пример, а я вам отвечаю, почему её выбирают для иммиграции. Вовсе не из-за климата.
                Цитата: Жирный Пингвин
                Что касается уровня жизни в России, он явно выше вьетнамского, например, так что мигрантов привлечь можно, было бы желание.
                Не настолько, чтобы сюда массово повалили вьетнамцы. Россия не считается и никогда не считалась за бугром привлекательной для жизни страной, даже в дружественных по соцлагерю странах типа Вьетнама. И, в отличии от Канады, в случае с Россией климат играет гораздо бОльшую роль, поскольку, в отличии от Канады, не нивелируется высоким уровнем жизни.
                Greenwood
                1. Жирный Пингвин Сегодня, 13:57
                  Вы мух от котлет все же отделяйте, климат это одно, а уровень жизни это другое.
                  Не знаю как именно на данный момент, но ещё несколько лет назад вьетнамцы вовсю ехали в Россию.В тех же криминальных новостях периодически показывали задержание вьетнамских нелегалов. А ведь российское государство эту миграцию никак не поддерживало! А если государство российское поддержит эту миграцию? Тогда оттуда, из Вьетнама, может миллионы приедут к нам.
                  Жирный Пингвин
                2. andj61 Сегодня, 15:36
                  Цитата: Greenwood
                  Вы привели Канаду в пример, а я вам отвечаю, почему её выбирают для иммиграции. Вовсе не из-за климата.

                  В Канаде процентов 80 населения проживают в полосе шириной 100-150 км вдоль границы с США. Климат там - как у нас в чернозёмной зоне, а может, и теплее - гораздо мягче, чем даже в Москве. Вспомните Олимпиаду в Ванкувере - в феврале было до + 15 и постоянно шёл дождь. В Торонто-Монреале ещё теплее. Африканцы и азиаты и едут в эти не шибко холодные места. Чуть севернее их калачом не заманишь. На севере Норвегии и Швеции тоже негров особо не встретишь. Так что климат тоже имеет значение.
                  andj61
      4. Антианглосакс Сегодня, 10:53
        С кристальной ясностью становится очевидно, что деятельность горбомеченой гниды и зловонного алкаша ебна принесла бывшему СССР и России потери кратно превышающие потери в Великой отечественной войне! Либерасты, в силу своего скудоумия, могут самозабвенно праздновать эту пиррову победу!
        Ещё более очевидно, что та грязь, которая сейчас засела в Кремле и верховодит Россией, пальцем не пошевелит для процветания государства и его народа.
        Антианглосакс
        1. Dzmicer Сегодня, 11:59
          Вот только главный источник человеческого ресурса - деревня - был уничтожен как таковой большевиками с их "раскулачиванием", "коллективизацией" и "идустриализацией". Горбачев и Ельцин - это скорее могильщики, к ним "пациент" попал уже мертвым.
          Dzmicer
          1. Жирный Пингвин Сегодня, 12:13
            Dzmicer
            Я коммунистов тоже недолюбливаю, но, справедливости ради, на Западе, где социализма не было, те же проблемы - низкая рождаемость, их деревни тоже исчезли.
            Жирный Пингвин
            1. Dzmicer Сегодня, 12:40
              Урбанизация - главный враг роста численности населения. Горожане в принципе не очень хорошо плодятся, что сейчас, что в средние века, что в античности. Чем выше доля городского населения относительно сельского,тем хуже дело с демографией.
              Dzmicer
    2. Владимирский Сегодня, 09:20
      Оценим неуместный сарказм....
      А если по теме, то спорными считаю решение ВВП о выплатах при рождении первенца. В реальности 70-80% претендующих на эти выплаты - цыгане, алконавты и наркоманы - т.е. те, кто не имеет официального заработка. У остальных - еще вопрос, имеют ли они право на выплату.
      И если цыгане будут просто плодится, то рождение детей в опустившихся семьях через полтора года откликнется пополнением в детских домах со всеми вытекающими.
      Владимирский
      1. АнпеЛ Сегодня, 09:37
        типичный нытик,либерал,госдеповский агент, жалобно скулящий,в то время,когда стране трудно! из-за таких,молодым не хватает таблеток, а младенцам-детсадов! из-за таких, "средний возраст" должен пахать на работе и отчислять этим дармоедам копейку! вышел на пенсию-будь полезен стране...сделай харакири...

        Андрей Юрьевич конечно стебается по полной над приведенной проблемой, но думаю, что многие у кормушки власти так бы и думали
        АнпеЛ
        1. andrej-shironov Сегодня, 10:48
          Цитата: АнпеЛ
          типичный нытик,либерал,госдеповский агент, жалобно скулящий,в то время,когда стране трудно! из-за таких,молодым не хватает таблеток, а младенцам-детсадов! из-за таких, "средний возраст" должен пахать на работе и отчислять этим дармоедам копейку! вышел на пенсию-будь полезен стране...сделай харакири...

          Андрей Юрьевич конечно стебается по полной над приведенной проблемой, но думаю, что многие у кормушки власти так бы и думали

          Поправлю вас: не ДУМАЛИ а ДУМАЮТ и ДЕЛАЮТ.
          andrej-shironov
          1. BecmepH Сегодня, 11:31
            Цитата: andrej-shironov
            Поправлю вас: не ДУМАЛИ а ДУМАЮТ и ДЕЛАЮТ

            И это уже не стёб...
            BecmepH
    3. Стропорез Сегодня, 09:33
      Цитата: андрей юрьевич
      типичный нытик,либерал,госдеповский агент, жалобно скулящий,в то время,когда стране трудно!

      Вот ещё один.
      Стропорез
    4. Alber Сегодня, 10:46
      Цитата: андрей юрьевич
      Пенсионер держит квитанцию на оплату услуг ЖКХ
      типичный нытик,либерал,госдеповский агент, жалобно скулящий,в то время,когда стране трудно! из-за таких,молодым не хватает таблеток, а младенцам-детсадов! из-за таких, "средний возраст" должен пахать на работе и отчислять этим дармоедам копейку! вышел на пенсию-будь полезен стране...сделай харакири...

      а если бы это был твой дед или отец?
      ну и воспитание у бизнесменов...
      если успешно нахапал денег в шальные годы, то можно по "принципу курятника" сцать на нижних, т.е. менее успешных?
      Alber
      1. BecmepH Сегодня, 11:33
        Цитата: Alber
        а если бы это был твой дед или отец?

        Андрей Юрьевич, аккуратнее будьте. Некоторые критично серьёзны
        BecmepH
      2. Greenwood Сегодня, 12:23
        Цитата: Alber
        то можно по "принципу курятника" сцать на нижних, т.е. менее успешных?
        Конечно можно. Забудьте про советское равноправие и нормы морали в обществе. У нас же в стране дикий капитализм. Человек человеку волк. А эти менее успешные просто неудачники, не вписались в рынок. Тьфу на них...
        Greenwood
        1. Жирный Пингвин Сегодня, 12:45
          Вы вспомните "дедовщину" в советской армии и многое другое, так что нормы морали и при Союзе хромали на обе ноги.
          Жирный Пингвин
    5. сибиралт Сегодня, 12:04
      В новой России уж так повелось, хочешь выжить - стань вором - миллионером или депутатом ГД. belay
      сибиралт
    6. krops777 Сегодня, 12:40
      вызвана алкоголизмом, дорожно-транспортными происшествиями, насилием и широко распространёнными в России сердечно-сосудистыми заболеваниями.


      Опять эти г-о штампы либерастов, ничего нового придумать не могут.
      krops777
    7. Pax tecum Сегодня, 16:27
      Ну, вы и тип, "андрей юрьевич"! Циничный не в меру. Вкупе с теми, кто вам плюсов понаставил. Ваш комментарий-это моральное уродство. И в государственной системе, судя по всему, мало что соображаете.
      А, как же сами-то? Пенсионером становиться не собираетесь? Удачно "вписались в рынок" по Чубайсу? Так смотрите, как бы ненароком не "выписали".
      У нынешних пенсионеров прав, как моральных, так и реальных куда больше, чем у молодых. Они социализм строили, страну-державу созидали. А, такие как вы и вам подобные, судя по комментарию вашему, пользуетесь плодами их труда, которые до сих пор "прихватизировать" до конца не могут. Вот ведь богатейшая страна была!
      Помимо пенсионнеров, вы еще фонд соцстрахования грязью облейте. Там тоже "собирают".
      При капитализме, помимо увеличения пенсионного возраста, еще и рабочий день хотят увеличить, и много чего еще интересного сделать.
      Т.е. кремлёвский капиталистический режим готов уничтожить все достижения советского периода...
      Сами-то, в последствии, "ныть" не начнёте?
      А, на досуге почитайте, что нибудь умного, академического образовательного характера, а не эти "выкладки" псевдо-аналитиков. Футурологи, блин!
      Pax tecum
  2. Комментарий был удален.
  3. Вождь краснокожих Сегодня, 09:01
    Очередная статья - "похороны". Мне кажется все не так уж мрачно. Иное дело, что работающий возраст контрастно "сменит национальность". Это замено уже сейчас.
    Вождь краснокожих
    1. Жирный Пингвин Сегодня, 10:12
      "Папа турок, мама грек, а я русский человек".
      Так что ничего страшного, в России по поводу чистоты крови почти никогда не парились.
      Жирный Пингвин
      1. Dzmicer Сегодня, 12:03
        "Не париались" только русские (или уже скорее советские (этнические русские, которых отженили от любви и красоты, приучив к ненависти и бесприкословному подчинению власти, русские же как вид были уничтожены в 20-30-е годы.) Остальные всегда оставались верны своей малой родине: грузин оставался грузином, армянин армянином, таджик таджиком и так далее.
        Dzmicer
        1. Жирный Пингвин Сегодня, 12:17
          У меня друг был в школе типичный русский,фамилия Шарипов. Фамилия то восточная, так вот часть его корней из Таджикистана.Так что так вот.И таких людей масса.Да и Шарапов из известного фильма, тоже пример.
          Жирный Пингвин
          1. Dzmicer Сегодня, 12:46
            И все-таки нет ничего глупее ожидания от людей со сложившимся национальным самосознанием отказа от оного и принятия иного. Исключения лишь подтверждают правило. Или вы сторонник благоглупостей, на вроде мультикультурализма и толлерантности?)
            Dzmicer
            1. Жирный Пингвин Сегодня, 13:05
              Это не исключение, а обычная практика.Русские уезжающие за рубеж тоже в большинстве своём там остаются жить и ассимилируются.
              Конкретно у меня в родне тоже есть не русские среди предков: полька,украинец,может и другие всякие разные и ничего.
              Жирный Пингвин
              1. Dzmicer Сегодня, 13:31
                Возможно я вас расстрою, но на генетическом уровне разницы между русскими, украинцами и поляками почти нет. Границы пролегают в умах: одни верны государству Польша, другие нэньке-Украине, третьи - России, великой, единой и неделимой. А еще есть те, кто предан "земшарной республеке советов" - это люди принципиально оторвавшие себя ото всякой нации. Это люди без всяких корней, сколько бы они не высчитывали долей крови различных народов в своих венах.
                Dzmicer
                1. Жирный Пингвин Сегодня, 14:09
                  И что? Из за чего я должен расстроиться то? И при чем тут генетика? Польша русофобская страна несмотря на гены, а вон даже оттуда люди вливались в российскую нацию, значит те же вьетнамцы тоже без особых проблем вольются.
                  Жирный Пингвин
                  1. Dzmicer Сегодня, 14:40
                    Ага, с таким же успехом, как турки и арабы станут немцами :)
                    Dzmicer
                    1. Жирный Пингвин Сегодня, 15:13
                      Боюсь ошибиться, но с вьетнамцами проблем намного меньше чем с турками или арабами.Вы слышали о вьетнамских террористах? Я нет. Поэтому и пишу что миграция должна быть управляемая и завозить нужно подходящих людей, а не всех подрят.
                      Жирный Пингвин
  4. Варяг_0711 Сегодня, 09:04
    Чтобы население не сокращалось одного материнского капитала мало. Вообще мало комплекса тех мер, что сейчас предлагается. Население сокращается в первую очередь из-за качества продуктов питания, повсеместное внедрение химобработки приводит к тому, что появляются все больше семей с бесплодием. Говорю о том через что пришлось пройти самому. Получить квоту на ЭКО конечно можно, но опять же надо дать денежку тому, кто эти квоты распределяет. Да и после получения квоты курс ЭКО обходится в нехилую копеечку, сдача дорогостоящих анализов плюс еще куча лекарств не подпадающих под квоту. В итоге одно ЭКО обходится даже с квотой не менее 100 тыс. деревянных и без всяких гарантий. Мы с женой проходили процедуру ЭКО 6 раз, результат нулевой при финансовой потере примерно в минус миллион рублей. При средней зарплате у нас в 20 тысяч сами прикиньте какая это дыра в семейном бюджете.
    Это я так в кратце описал. Если описывать все круги ада, в которое превратилась наша медицина, то это отдельную статью писать надо.
    Плюс еще фактор не стабильности и это очень важно. Сегодня у тебя есть работа, а завтра ты легко можешь оказаться за забором и что тогда? Кто детей кормить будет, государство? Ага, держи карман шире...
    Варяг_0711
    1. Vard Сегодня, 09:14
      Аналогичная проблема с ЭКО... В России очень много бесплодных семей и сделать эту процедуру бесплатной один из путей решения демографической проблемы... И ещё... Детки появляются в семьях где стабильный зароботок... А если реальная мидийная зарплата в стране 15 000... То вряд ли они будут в большом количестве...
      Vard
      1. Варяг_0711 Сегодня, 09:41
        Vard Сегодня, 09:14 ↑
        А если реальная мидийная зарплата в стране 15 000... То вряд ли они будут в большом количестве...
        Да вообще эту проблему решить в нынешних условиях вряд ли возможно. Суть проблемы вкратце:
        1. Обеспеченность работой. У человека не должна болеть голова о том, что завтра ему негде будет заработать на пропитание. Плюс проблема перераспределения денежных потоков. Не должно быть так, что за одну и ту же работу в Москве платят 70-150 тысяч, а в провинции 15-25...! Тогда и в Москву перестанут переть все кому не лень.
        2. Обеспечить медучреждения высококвалифицированными кадрами. Опять же не в одной Москве, а по всей России. Проблема практически не решаемая.
        3. Убрать с прилавков магазинов всю продукцию с ГМО и химобработкой. То есть на прилавках не должно быть никаких турецких помидор, польских яблок и прочего хлама. Проблема тоже не решаема, так как прилавки быстро опустеют. Сейчас сельское хозяйство плотно сидит на химии. Плюс ко всему у нас полностью уничтоженна база. Нет семян, мы их закупаем, нет и многого другого, что составляет пищевую безопасность страны.
        Это вкратце, но все эти проблемы в современных реалиях решить не возможно. Для этого нужен коренной слом устоявшейся системы, а на это никто не пойдет.
        Так что решить проблему с демографией в ближайшее время не удастся. Сюда же надо прибавить проблему деградации образования, проблему наркомании и алкоголизма среди молодежи, да и кучу еще чего!
        Варяг_0711
        1. Стропорез Сегодня, 10:08
          Цитата: Варяг_0711
          Да вообще эту проблему решить в нынешних условиях вряд ли возможно. Суть проблемы вкратце:
          1. Обеспеченность работой.........

          Коллега вы прямо таки программу Грудинина выложили.
          Цитата: Варяг_0711
          3. Убрать с прилавков магазинов всю продукцию с ГМО и химобработкой. То есть на прилавках не должно быть никаких турецких помидор, польских яблок и прочего хлама.

          Цитата: Варяг_0711
          3. Убрать с прилавков магазинов всю продукцию с ГМО и химобработкой. То есть на прилавках не должно быть никаких турецких помидор, польских яблок и прочего хлама.

          Стропорез
        2. andrej-shironov Сегодня, 10:51
          Цитата: Варяг_0711
          Vard Сегодня, 09:14 ↑
          А если реальная мидийная зарплата в стране 15 000... То вряд ли они будут в большом количестве...
          Да вообще эту проблему решить в нынешних условиях вряд ли возможно. Суть проблемы вкратце:
          1. Обеспеченность работой. У человека не должна болеть голова о том, что завтра ему негде будет заработать на пропитание. Плюс проблема перераспределения денежных потоков. Не должно быть так, что за одну и ту же работу в Москве платят 70-150 тысяч, а в провинции 15-25...! Тогда и в Москву перестанут переть все кому не лень.
          2. Обеспечить медучреждения высококвалифицированными кадрами. Опять же не в одной Москве, а по всей России. Проблема практически не решаемая.
          3. Убрать с прилавков магазинов всю продукцию с ГМО и химобработкой. То есть на прилавках не должно быть никаких турецких помидор, польских яблок и прочего хлама. Проблема тоже не решаема, так как прилавки быстро опустеют. Сейчас сельское хозяйство плотно сидит на химии. Плюс ко всему у нас полностью уничтоженна база. Нет семян, мы их закупаем, нет и многого другого, что составляет пищевую безопасность страны.
          Это вкратце, но все эти проблемы в современных реалиях решить не возможно. Для этого нужен коренной слом устоявшейся системы, а на это никто не пойдет.
          Так что решить проблему с демографией в ближайшее время не удастся. Сюда же надо прибавить проблему деградации образования, проблему наркомании и алкоголизма среди молодежи, да и кучу еще чего!

          Не бывает нерешаемых задач для человека с интеллектом! Власти просто не хотят их решать, ссылаясь на невыполнимость.
          andrej-shironov
        3. Комментарий был удален.
        4. Светлана Сегодня, 15:43
          Цитата: Варяг_0711
          Так что решить проблему с демографией в ближайшее время не удастся. Сюда же надо прибавить проблему деградации образования, проблему наркомании и алкоголизма среди молодежи, да и кучу еще чего!

          Все проблемы в России создавались и продолжают создаваться не для того, чтобы их потом решать. Чтобы решить созданные для нас проблемы, нам нужно пророссийское народное правительство, а не наоборот, как сейчас. Это решать не будет ничего! А будет только создавать новые и новые! А решать только свои личные за наш счет!
          Светлана
        5. andj61 Сегодня, 15:51
          Цитата: Варяг_0711
          3. Убрать с прилавков магазинов всю продукцию с ГМО и химобработкой.

          По химобработке -можно согласиться.Но лучше - чётко контролировать качество продукции. Насчёт ГМО - откуда сведения, что у нас ВООБЩЕ имеется пищевая продукция с ГМО? Реально -ёё нет Как пример - не так давно в передаче "Еда живая и мёртвая" с помощью эксперта брали образцы продуктов и делали генетическую экспертизу на предмет выявления ГМО. Эксперт подсказывал, в каких продуктах могут присутствовать эти самые ГМО. Было взято несколько десятков образцов, но НИ в ОДНОМ не было обнаружено ГМО. Даже в импортном детском питании на основе соевого белка - эксперт говорил, что фирма-производитель использует для его производства, в том числе, и генно-модифицированную сою. После анализа было заявлено, что, видимо,в Россию продукция, содержащая ГМО не поставляется ввиду запрета у нас этого самого ГМО.
          Хотя - не факт, что ГМО вреднее химии. Может быть, ГМО вообще не наносит вреда. По крайней мере, это до сих пор не доказано. Сильно подозреваю, что химия на порядок вреднее.
          andj61
    2. ИмПерц Сегодня, 10:04
      Цитата: Варяг_0711
      Население сокращается в первую очередь из-за качества продуктов питания, повсеместное внедрение химобработки приводит к тому, что появляются все больше семей с бесплодием.

      Не буду конкретно про вас, но так как приходится сталкиваться с этим, то...
      Основная причина бесплодия - наплевательское отношение к здоровью.
      Когда я смотрю на девушек соответствующего возраста, которые стоят на остановках в -25-30 в колготках и короткой юбке. Красные ноги, непокрытая голова. Какое тут здоровье? И ЭКО может не помочь. Ибо негде и нечем.
      ИмПерц
      1. astronom1973n Сегодня, 10:30
        А как цибарят сигаретку мусоля ее в уголке своего рта!)))И бухают как чертовки!))А потом печенька виновата!
        astronom1973n
        1. Антианглосакс Сегодня, 11:04
          Цитата: astronom1973n
          А как цибарят сигаретку мусоля ее в уголке своего рта!)))И бухают как чертовки!))А потом печенька виновата!

          Правильно, поэтому начинать надо с образования и культуры! А лучше сразу образование медицину и культуру поднять во главу угла и сделать стратегией на десятилетия, коль на идеологию эта воровская кремлёвская кодла не способна! Не ЕБН центры открывать, а дворцы пионеров, бесплатные медцентры и т.п.
          Антианглосакс
      2. BecmepH Сегодня, 11:39
        Цитата: ИмПерц
        Когда я смотрю на девушек соответствующего возраста, которые стоят на остановках в -25-30 в колготках и короткой юбке. Красные ноги, непокрытая голова. Какое тут здоровье? И ЭКО может не помочь. Ибо негде и нечем.

        И кого они нарожают и воспитают? В одной руке телефон, в другой - банка пива, во рту сигарета, а коляску животом толкает...
        BecmepH
        1. Жирный Пингвин Сегодня, 12:06
          Где вы таких видите? Очень редко вижу даже мужиков с пивом на улице, полиция может привлечь.
          Жирный Пингвин
          1. BecmepH Сегодня, 12:25
            Цитата: Жирный Пингвин
            Где вы таких видите? Очень редко вижу даже мужиков с пивом на улице, полиция может привлечь.

            А Вы на улице то бываете? Из автомобиля и в парадное.
            Полиция? И часто Вы их видите на улице? А вот обыватели пивасик засунут в пакетик и потягивают спокойно. Ведь этикетки то не видно.
            Ведь Вы любитель поспорить просто так? Поэтому диалога я не поддержу.
            BecmepH
            1. Жирный Пингвин Сегодня, 12:50
              Частенько бываю на улице и,повторюсь, пьющих пиво в разы меньше чем раньше, даже на порядок меньше, пожалуй. Раньше это было разрешено, сейчас нет - а проблемы с полицией никому не нужны. Может и другие причины есть( работают, за рулем и пр.).Пьющих что либо из пакетов тоже не наблюдаю, увы и ах.
              Жирный Пингвин
              1. BecmepH Сегодня, 13:04
                Цитата: Жирный Пингвин
                Частенько бываю на улице и,повторюсь, пьющих пиво в разы меньше чем раньше, даже на порядок меньше, пожалуй. Раньше это было разрешено, сейчас нет - а проблемы с полицией никому не нужны. Может и другие причины есть( работают, за рулем и пр.).Пьющих что либо из пакетов тоже не наблюдаю, увы и ах.

                Так я же не про количество пьющих, а про молодых мамаш, пьющих и курящих.
                Пьющих что либо из пакетов тоже не наблюдаю, увы и ах
                Будьте чуть-чуть повнимательнее.
                BecmepH
                1. Жирный Пингвин Сегодня, 13:19
                  Вы не еврей часом? "Англичане уходят не прощаясь, а евреи прощаются но не уходят".
                  Жирный Пингвин
              2. Greenwood Сегодня, 13:30
                И где же это такое место волшебное?
                Greenwood
                1. Жирный Пингвин Сегодня, 14:11
                  Если вопрос ко мне то это Москва.
                  Жирный Пингвин
          2. Greenwood Сегодня, 13:29
            У меня соседка сверху, лет эдак 25, как-раз подходит под описание. Частенько ходит с коляской, при этом куря сигарету и глотая пивасик из банки. И муженёк такой же. И таких довольно много. И это во Владивостоке, в глубинке вообще молчу.
            Greenwood
          3. Greenwood Сегодня, 13:30
            Цитата: Жирный Пингвин
            полиция может привлечь
            Не знаю, где вы живёте, а у нас народ как ходил с пивом по улицам, так и дальше ходит. Ментам пофиг, их в спальных районах почти и не бывает.
            Greenwood
            1. Жирный Пингвин Сегодня, 14:14
              Москва.Лет 15 назад открыто пили пиво всюду, даже в метро, пустые бутылки по вагонам катались зачастую. Сейчас во много раз меньше, разница заметна невооруженным взглядом, так сказать.
              Жирный Пингвин
              1. bober1982 Сегодня, 14:54
                Цитата: Жирный Пингвин
                Москва.Лет 15 назад открыто пили пиво всюду, даже в метро, пустые бутылки по вагонам катались зачастую. Сейчас во много раз меньше, разница заметна невооруженным взглядом, так сказать.

                Самара - на остановках обществ.транспорта,пляжах,набережной,входа в метро,парках - никто не курит.За прошлый год было два привода в милицию (за курение у входа на станцию метро),один раз составили протокол, во второй заход -беседа,минут 10, отношение вежливое и корректное.Пиво пьют на улицах - встретить можно редко,на таких смотрят косо (сами граждане) В городе убрали все "наливайки",все эти грязные рюмочные.
                bober1982
                1. Жирный Пингвин Сегодня, 15:17
                  Вот и я о том же.
                  Жирный Пингвин
              2. Greenwood Сегодня, 16:05
                Ясно, видимо до Влада цивилизация ещё не скоро докатится. Вроде Япония с Кореей рядом, странно.
                Greenwood
                1. Жирный Пингвин Сегодня, 16:23
                  Но, наверное, и у вас лучше чем было лет 15 назад?
                  Жирный Пингвин
    3. kudma Сегодня, 10:34
      Согласен с вами. Знаю две знакомые семьи у которых были такие же проблемы с рождением первенца. Проблем очень много в этом направление как например с теми же детсадами, у нас только в Нерезиновой гордо рапортуют что места есть а на самом деле бяда, дочке скоро два годика можно было бы отдать в ясельную группу и идти работать, а их почти совсем не осталось придется жене еще год дома сидеть а может и больше.
      kudma
  5. Гардамир Сегодня, 09:19
    Для того и придумано слово россияне... русских да становится меньше, а вот россиян не убывает. Недавно прошёлся по поликлинике. Только в кабинете где делали кардиограмму сидела русская бабушка-медсестра. Врачи сплошь и рядом из Средних и прочих Азий.
    Гардамир
    1. Васся Вассин Сегодня, 09:28
      О чем они говорят? Работать некому? Рабочих мест нету! Вот так надо писать, нету работы на периферии, все стоит в позе рака и рушится. Кроме гвардии, полицаев, образования и медицины, которых урезали до невозможности и еще ужимают человеку некуда идти работать. Люди на.х.рен никому не нужны! Пенсионный срок надо увеличить? И где эти люди будут дорабатывать эти пять лет, хочу я спросить этих "экспертов"?
      Васся Вассин
    2. gafarovsafar Сегодня, 09:41
      русские врачи в америках и европаз зарабатывают или частные поликлиники открыли .свято место пусто не бывает вот и восполнили азиаты пустые рабочие места
      gafarovsafar
  6. gafarovsafar Сегодня, 09:38
    шеф всё пропало
    gafarovsafar
  7. Жирный Пингвин Сегодня, 10:00
    Реальное население России сейчас порядка 161 миллиона человек(вместе с мигрантами и ЛДНР, ЮО) - одних мигрантов 11 миллионов. Если ставить задачу увеличить количество населения нужно поощерять миграцию в РФ, причём не беспорядочную, а подходящих нам людей и давать им гражданство.При желании население можно даже нарастить, об убыли и речи не будет.
    Жирный Пингвин
    1. Greenwood Сегодня, 10:19
      Цитата: Жирный Пингвин
      подходящих нам людей и давать им гражданство
      А кто эти подходящие люди?
      Цитата: Жирный Пингвин
      При желании население можно даже нарастить, об убыли и речи не будет.
      Конечно можно. Только вот судя по проводимым в стране реформам у правительства и крупного бизнеса такого желания нет.
      Greenwood
      1. Жирный Пингвин Сегодня, 10:55
        Ну, к примеру, можно поощрять миграцию в Россию из Вьетнама, например.Они не мусульмане, с учётом нынешних реалий это плюс.
        Жирный Пингвин
        1. Анатоль Клим Сегодня, 11:30
          Цитата: Жирный Пингвин
          Ну, к примеру, можно поощрять миграцию в Россию из Вьетнама

          А зачем нам вьетнамцы, китайцы, суданцы, эфиопы... тут свои братья по советской коммуналке локтями толкаются, подавай им российский паспорт, часто прохожу мимо ФМС, так толпы и чёрненьких и беленьких, каких только говоров не услышишь.
          Всего в 2016 году гражданство РФ было предоставлено 265 319 лицам. Из них по гражданству:
          - Украина - 100 696 чел;
          - Казахстан - 37 837 чел;
          - Узбекистан - 23 216 чел;
          - Таджикистан - 23 012 чел;
          - Армения - 22 264 чел;
          - Молдова - 17 397 чел;
          - Лица без гражданства - 11042 чел;
          - Азербайджан - 9 885 чел;
          - Киргизия - 9316 чел;
          - Беларусь - 3 582 чел;
          - Грузия - 2 623 чел;
          - Туркмения - 774 чел.
          другие страны см. на сайте МВД
          Анатоль Клим
          1. Жирный Пингвин Сегодня, 11:56
            Вьетнамцы не представляют для нас угрозы, плюс население у них большое, можно черпать.Лучше, конечно, белые православные, оптимальный вариант, но где их взять то?
            Мне, да и многим другим, миграция из некоторых стран что вы перечислили не нравится по некоторым причинам.А про Украину,Молдову и Беларусь просто смешно, они имеют те же проблемы что и мы, Украина так вообще вымирает.
            Жирный Пингвин
            1. Greenwood Сегодня, 12:13
              Цитата: Жирный Пингвин
              белые православные
              Эти как-раз, особенно молодёжь, мечтает свалить из России. В ту же Америку, где при знании языка и определённых профессиональных навыках, быстро ассимилируешься.
              Greenwood
              1. виктор н Сегодня, 13:47
                Русские-православные (мужчины) массово НИКОГДА из России не валили.
                И не будут - слишком противен для них образ западной жизни
                виктор н
                1. Greenwood Сегодня, 16:10
                  Цитата: виктор н
                  И не будут - слишком противен для них образ западной жизни
                  Что-то я таких не встречал.
                  Вот вам типичный русский мужик, перебрался с семьёй в Минессоту. Работает электриком (!!!). Уже построил себе дом.

                  Ему наверно тоже противен западный образ жизни. lol
                  Greenwood
        2. Greenwood Сегодня, 12:10
          Не поедут, у нас слишком холодно для них. Вьетнамские студенты выучиваются в российских ВУЗах и сваливают домой во Вьетнам.
          Greenwood
          1. Жирный Пингвин Сегодня, 12:34
            Поедут, выше написал.Хотя, может, в последнии года четыре ситуация изменилась.Раньше вьетнамцы рвались в Россию, даже нелегально - в подполье шили одежду и пр.Сейчас точно не знаю, может во Вьетнаме лучше стало, не в курсе, цифр не знаю.
            Жирный Пингвин
  8. rotmistr60 Сегодня, 10:27
    статья Беньямина Трибе в швейцарской газете «Neue Zürcher Zeitung»
    Ну конечно, кому как не европейцу судить о демографии в России. Лучше бы посмотрел в окно и убедился, что где уж демография отрицательная, так это в Европе. Не научились еще гомосеки рожать, да и мигранты очень портят картину.
    «России не хватает русских»
    Как-нибудь сами разберемся кого у нас хватает, а кто и лишний завелся.
    rotmistr60
    1. Жирный Пингвин Сегодня, 11:23
      Как раз в Швейцарии довольно разумные порядки в отличие от некоторых других стран Европы.
      Жирный Пингвин
  9. Altona Сегодня, 10:29
    Цитата: Жирный Пингвин
    Двое это не воспроизводство, это убыль.Коэффициент воспроизводства выше, типа там 2,3 что-то, точно не помню.Вообщем, для простого воспроизводства желательно иметь троих детей.

    ----------------------------------
    При этом надо учитывать многие другие критерии. Например, количество рожденных мальчиков и девочек находится в соотношении 10 к 9, но к 40 годам количество мужчин и женщин уже в соотношении 2 к 3, потом уже 2 к 5. То есть убыль мужского населения происходит быстрее женского.
    Altona
    1. Жирный Пингвин Сегодня, 10:59
      Бухать надо меньше - одна из основных причин ранней смерти мужчин.
      Жирный Пингвин
  10. Altona Сегодня, 10:30
    Цитата: Жирный Пингвин
    Если ставить задачу увеличить количество населения нужно поощерять миграцию в РФ, причём не беспорядочную, а подходящих нам людей и давать им гражданство.

    ------------------------------
    Ну вот киргиз получает гражданство РФ за 2 часа, а русский из Украины несколько месяцев. Как это объяснить?
    Altona
    1. Жирный Пингвин Сегодня, 11:00
      Не знаю, не владеют инфой.
      Жирный Пингвин
    2. Alber Сегодня, 11:12
      Цитата: Altona
      Цитата: Жирный Пингвин
      Если ставить задачу увеличить количество населения нужно поощерять миграцию в РФ, причём не беспорядочную, а подходящих нам людей и давать им гражданство.

      ------------------------------
      Ну вот киргиз получает гражданство РФ за 2 часа, а русский из Украины несколько месяцев. Как это объяснить?

      обьяснить просто:
      руководители миграционных служб из "богоизбраных"
      любят взятки.
      у русских денег нет. значит в конец очереди. а азиаты за бабло уже с нужными бумагами. "богоизбранные" с мешками денег строят дворцы на Рублевках и за границей на Лазурном Берегу
      Alber
      1. Жирный Пингвин Сегодня, 11:25
        Да,да - у киргизов денег дофига поэтому, видимо, они грузчиками и дворниками зачастую и работают.
        Жирный Пингвин
    3. BecmepH Сегодня, 11:46
      Цитата: Altona
      Ну вот киргиз получает гражданство РФ за 2 часа, а русский из Украины несколько месяцев. Как это объяснить?

      За киргиза все вопросы решил работодатель. Все в выигрыше
      BecmepH
  11. Дратуй Сегодня, 10:32
    Проблема в том sad что 300000 уезжающих, как раз трудосплсобного возраста! Демпингуют на рынках дешевым металлом, а дешёвый из за того что на зп экономят рабочим!!! Вот и валят люди, а могли бы трудиться на благо Родины!!! Только Бесплатно желающих все меньше и меньше!
    Дратуй
  12. andrej-shironov Сегодня, 10:46
    Либеральной власти в стране и не нужно большое число населения. Как говорят адепты этой власти, достаточно порядка 50 миллионов человек для обслуживания трубы. Все попытки Путина и правительства выправить демографическую ситуацию-популистичны по своей сути, потому как нет имеют под собой концептуальной базы. Можете прочитать новеллу на сайте Правительства РФ под названием правила субсидирования ипотечных ставок для детей с вторым, третьим ребёнком и последующими детьми. Чтиво очень увлекательное если осилить бюрократический язык, коим всегда пишет наше правительство.
    andrej-shironov
    1. BecmepH Сегодня, 11:47
      "Зри в корень" (С)
      Цитата: andrej-shironov
      Все попытки Путина и правительства выправить демографическую ситуацию-популистичны по своей сути,
      BecmepH
  13. Nikolaevich I Сегодня, 11:00
    Ёлы-палы! Блин! Ёпрст! Что за хрень несётся из статьи ? 1.Низкий пенсионный возраст ? Да и при существующим пенсионном возрасте -вопиющая возрастная дискриминация ! Об этом придурочные "законодатели" думали ? Мигранты? Ё-моё! Есть истина ,выведенная специалистами:наличие мигрантов в стране,достигающее величины 10% (!) создаёт "базу" для социального напряжения среди местного населения ! По подсчётам,численность мигрантов в России(в первую очередь-"тюрков") достигает 13% (!) при тенденции дальнейшего увеличения ! А какова численность населения России to day ? Вот и чешите репу!Так уж необходимы нам "тюрки"? Да нет же ! Ещё в советские времена в школе нам трендели про заводы-автоматы и прочее подобное ! Как-то по телику был репортаж о том,как в неком регионе приобрели германскую дорожную машину...30 дорожных рабочих ("тюрок") заменяет сей "девайс" ! Секёте,где решение проблемы "не хватки раб.силы ? Но "отечественному" бизнесу выгодней нанять 30 "гастеров" с ломами и мотыгами,чем 2 современных экскаватора с высококвалифицированными механизаторами ! В Россию ежегодно приезжает огромное число "ненужных" людей ! Можно ли их отсеивать ? Можно ! Но никто ( из гос.структур) этим не занимается ! Таким образом,я хочу сказать,что многие.существующие в стране,проблемы "поддерживаются" нынешнем режимом власти ! Так что ....нечего на зеркало пенять,коли рожа крива !!!
    Nikolaevich I
    1. Nikolaevich I Сегодня, 14:53
      P.S.Ошибка ! Не 13 %,а 13 млн мигрантов....
      Nikolaevich I
    2. ИмПерц Сегодня, 16:13
      Цитата: Nikolaevich I
      Как-то по телику был репортаж о том,как в неком регионе приобрели германскую дорожную машину...30 дорожных рабочих ("тюрок") заменяет сей "девайс" ! Секёте,где решение проблемы "не хватки раб.силы ? Но "отечественному" бизнесу выгодней нанять 30 "гастеров" с ломами и мотыгами,чем 2 современных экскаватора с высококвалифицированными механизаторами !

      У нас в городе предложили стоящим на бирже труда подработать сезонными рабочими. Отказались, потому как получать пособие проще и менее трудоёмко. Вместо них работали "тюрки".
      Цитата: Nikolaevich I
      численность мигрантов в России(в первую очередь-"тюрков") достигает 13%

      Вот поэтому и приезжают. Поэтому и работают.
      ИмПерц
  14. Санкюлот Сегодня, 11:16
    Голосуем дальше за Путина,он не причём.
    Санкюлот
    1. Жирный Пингвин Сегодня, 11:27
      А за кого надо? Просветитель нас тёмных, пажаласта!
      Жирный Пингвин
      1. Greenwood Сегодня, 12:15
        За Собчак, конечно. Она разрулит все проблемы россиян. Помню в Доме-2 и не такое разруливала.
        Greenwood
        1. Жирный Пингвин Сегодня, 12:35
          Судя по его аватарке не за Собчак.
          Жирный Пингвин
  15. Какой-то Компот Сегодня, 11:29
    При сокращении населения до 40 млн.
    Будет просто невозможно контролировать территорию
    Так вот
    Какой-то Компот
  16. Altona Сегодня, 11:29
    Цитата: Жирный Пингвин
    Бухать надо меньше - одна из основных причин ранней смерти мужчин.

    ---------------------------
    Бухать - это не причина. У мужчин слабее иммунитет, слабее сердечная мышца(в меру "бухать" иногда её и поддерживает на плаву) и много еще что слабее.
    Altona
    1. Жирный Пингвин Сегодня, 12:00
      Да ладно вам.Если мужик не пьёт и не курит он живёт примерно столько же как и женщина.А в пожилом возрасте мужиков в разы меньше чем баб, куда мужики делись то?При дурацких горбачевский антиалкогольных мерах смертность тем не менее СНИЗИЛАСЬ.
      Жирный Пингвин
  17. Altona Сегодня, 11:33
    Цитата: Nikolaevich I
    Как-то по телику был репортаж о том,как в неком регионе приобрели германскую дорожную машину...30 дорожных рабочих ("тюрок") заменяет сей "девайс" !

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    Показывали дворника, которому выдали мотоблок и навесную технику-подметалку, снегоуборщик и т.д. Сказали, какой он молодец и все такое. В Германии каждому дворнику выдают мотоблок с навесной техникой и он убирает дворов 20, а не 1-2 как у нас. При низких зарплатах выгоднее завозить чурок и плодить этническую мафию, но наши бюродятлы об этом не думают.
    Altona
  18. Dzmicer Сегодня, 11:54
    А как же замещающая миграция? Вот ведь воистину Россия "цеевропа",только у них там мультикультурализм,а у нас интернационализм дружба народов. Но результат тот же - вымирание коренного населения и замещение его пришлыми народами.
    Dzmicer
  19. Вечно так Сегодня, 11:57
    Либеральные педерасты выполняют обещания, сказали 30 миллионов человек вымрут, значит вымрут. И вообще ещё Маргарет Тетчер подсчитала, что миговому сообществу будет достаточно 16 миллионов русских для обслуживания американских и английских газонефтяных скважин на российской территории. Скважины уже принадлежат ам и наглам, а всё остальное правительство медведева доделает.
    Вечно так
  20. Sirocco Сегодня, 12:15
    Лет 8 назад, на одном из форумов, представители Германии, уже такой прогноз давали нам, и говорили так же о массовых переселениях из республик Ср. Азии, что в итоге имеем?кто кого засилует в ЕС?)))))) Теперь про нищих пенсионеров, знаю не одного пенсионера который работает, и не скулит, хорошо это или плохо, это другой вопрос, обсудить эту тему стоит с учётом внутренней и внешней как политической так и экономической ситуации. Ну и самое главное, на что следует обратить внимание, нашим руками водителям, это то что сегодня опубликовали в СМИ, это тот факт что наши 700 бизнесменов купили Мальтийское гражданство у супостатов, тем самым вывели и вложили деньги заработанные в России, в чужую страну, ну и как такой подход, может пора с этими капиталистами из РФ кончать. Иначе хлебом солью встречать врага у ворот будут они и их дети, декабристы мать их ети. Мутят как всегда не рабочие и колхозники, а жирующий класс и их отпрыски, ждём-с новых декабристов или как?
    Sirocco
  21. iouris Сегодня, 12:21
    Цитата: "43 миллиона пенсионеров при 70 млн. работающих граждан создают немалое давление на бюджет" Конец цитаты.
    Если бы в России не было бы населения, вот была бы в России жизнь!
    iouris
  22. Сержант71 Сегодня, 14:14
    Обожаю читать комменты о "госдепе" ))))
    Сержант71
  23. Nikolay73 Сегодня, 14:35
    ...наш "бодрый" журналист рассказывает о том как умрёт Россия, на мой взгляд, ему бы о своих беспокоиться, а он, видишь ли, за нас - россиян необразованных, сердечниках-алкоголиках печётся вместе с автором статьи... подобным "плакальщицам" хочу ответить словами Абрама из известного ветхозаветного анекдота: - Не дождётесь! И не потому что у нас всё хорошо, а потому, что у нас пока, слава Богу, Аллаху, Иегове или как кому по вере положено, семья - это мужчина и женщина, а что до проблем, так а где их нет? Просто "аксиома гибели России" позволяет уже сейчас делить "наследство", но это уже не обеспокоенность, это заинтересованность.
    Nikolay73
  24. raw174 Сегодня, 15:05
    Где то слышал: "Хочешь победить врага - воспитай его детей". Наше современное общество - общество потребления, молодежь (к которой я отношусь, 32 года) хочет пожить для себя, хочет посмотреть море, пляж и красивую жизнь, как на глянцевой обложке. Сейчас вполне реально вырастить и 3 и 5 детей, есть и меры поддержки государства и прочие условия, но это труд! Это самопожертвование! Этого нет в глянцевых журналах!
    Мы с женой планируем третьего в этом году, потом подумаем дальше, но в моём понимании детей должно быть не меньше трёх! Да мы не ездим на курорты, платим ипотеку, на море я был только во время службы на флоте, ведём хозяйство, но когда я в своей бане парю семимесячного сына, а жена шестилетнюю дочь, а потом мы вместе сидим за столом и пьём чай - вот это для меня лично счастье! Родим третьего, будет веселее! Мы не думаем о том как нам поможет государство, будет ли пособие, мы для себя рожаем! Но тем не менее помощь есть, мы её принимаем.
    Пора менять ценности молодёжи!
    raw174
    1. Жирный Пингвин Сегодня, 15:44
      Дело не в ценностях, а в необходимости( или в её отсутствии). Дети раньше были необходимы, а сейчас нет, наоборот, обуза.
      Сто лет назад все было по другому, поэтому и детей было много. С тех пор все сильно изменилось.
      Жирный Пингвин
    2. Greenwood Сегодня, 16:15
      Кем работаете? Где живёте? Просто интересно.
      Greenwood
  25. ALEA IACTA EST Сегодня, 16:02
    Увеличение рождаемости имеет смысл лишь вкупе с параллельным повышением качества населения.
    Демографическая политика государства должна способствовать стабильному приросту здорового и благополучного населения.
    ALEA IACTA EST
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