Ситуация в Сирии
САА значительно продвинулась в Идлибе благодаря поддержке российских ВКС, боевики сдали два населенных пункта в провинции Хама. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
Накануне ночью израильские ВВС провели неожиданную воздушную атаку вблизи города Аль-Кутейфа в районе гор Восточного Каламуна (провинция Дамаск). Сирийские системы ПВО уничтожили один из выпущенных снарядов, однако укреплениям САА все же был нанесен урон. На северо-востоке Дамаска после небольшого перерыва возобновились ожесточенные столкновения между исламистами незаконных антиправительственных формирований и Сирийской арабской армией (САА).
В минувшие сутки 93 солдата Сирийской арабской армии завершили курс обучения, подготовленный сотрудниками Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ. Выпускникам были выданы металлоискатели и сопутствующее оборудование российского производства.
ВВС западной коалиции во главе с Соединенными Штатами возобновили бомбардировки в провинции Дейр-эз-Зор. Под ударом вновь оказался населенный пункт Ас-Суса, расположенный юго-восточнее административного центра региона. Несмотря на то, что в ходе предыдущего боевого вылета авиации США погибли мирные граждане, американские самолеты не прекращают вести бомбардировки в провинции. Военные эксперты уверены, что активность США в данном районе связана не с чем иным, как с желанием оправдать свое военное присутствие в Сирии.
В минувшие сутки правительственная армия стремительно продвигалась на северо-восток Идлиба в сторону военного аэропорта «Абу Духур». Российская авиация продолжила боевые вылеты в регионе, атакуя укрепрайоны и огневые позиции исламистов в районе населенного пункта Маарет Ан-Нуман, а также на подступах к авиабазе «Абу Духур». Сначала военнослужащие САР укрепились на позициях в трех километрах южнее аэродрома, позже под прикрытием ВКС РФ продолжили наступление, освободив 12 поселений. К вечеру военнослужащие САА начали штурмовать населенный пункт Абу Духур. Несмотря на попытки достигнуть мирного урегулирования конфликта, боевики не согласились принять условия САА.
Северо-восточнее Хамы возобновили боевые действия части сирийской армии. Правительственные силы освободили населенный пункт Аш-Шакусия, а затем под их контроль перешел город Рахаджан. Под прикрытием российских ВКС населенные пункты были зачищены за несколько часов.
Накануне ночью израильские ВВС провели неожиданную воздушную атаку вблизи города Аль-Кутейфа в районе гор Восточного Каламуна (провинция Дамаск). Сирийские системы ПВО уничтожили один из выпущенных снарядов, однако укреплениям САА все же был нанесен урон. На северо-востоке Дамаска после небольшого перерыва возобновились ожесточенные столкновения между исламистами незаконных антиправительственных формирований и Сирийской арабской армией (САА).
В минувшие сутки 93 солдата Сирийской арабской армии завершили курс обучения, подготовленный сотрудниками Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ. Выпускникам были выданы металлоискатели и сопутствующее оборудование российского производства.
ВВС западной коалиции во главе с Соединенными Штатами возобновили бомбардировки в провинции Дейр-эз-Зор. Под ударом вновь оказался населенный пункт Ас-Суса, расположенный юго-восточнее административного центра региона. Несмотря на то, что в ходе предыдущего боевого вылета авиации США погибли мирные граждане, американские самолеты не прекращают вести бомбардировки в провинции. Военные эксперты уверены, что активность США в данном районе связана не с чем иным, как с желанием оправдать свое военное присутствие в Сирии.
В минувшие сутки правительственная армия стремительно продвигалась на северо-восток Идлиба в сторону военного аэропорта «Абу Духур». Российская авиация продолжила боевые вылеты в регионе, атакуя укрепрайоны и огневые позиции исламистов в районе населенного пункта Маарет Ан-Нуман, а также на подступах к авиабазе «Абу Духур». Сначала военнослужащие САР укрепились на позициях в трех километрах южнее аэродрома, позже под прикрытием ВКС РФ продолжили наступление, освободив 12 поселений. К вечеру военнослужащие САА начали штурмовать населенный пункт Абу Духур. Несмотря на попытки достигнуть мирного урегулирования конфликта, боевики не согласились принять условия САА.
Северо-восточнее Хамы возобновили боевые действия части сирийской армии. Правительственные силы освободили населенный пункт Аш-Шакусия, а затем под их контроль перешел город Рахаджан. Под прикрытием российских ВКС населенные пункты были зачищены за несколько часов.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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