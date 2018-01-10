16:39 10 января

Ситуация в Сирии

САА значительно продвинулась в Идлибе благодаря поддержке российских ВКС, боевики сдали два населенных пункта в провинции Хама. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



Накануне ночью израильские ВВС провели неожиданную воздушную атаку вблизи города Аль-Кутейфа в районе гор Восточного Каламуна (провинция Дамаск). Сирийские системы ПВО уничтожили один из выпущенных снарядов, однако укреплениям САА все же был нанесен урон. На северо-востоке Дамаска после небольшого перерыва возобновились ожесточенные столкновения между исламистами незаконных антиправительственных формирований и Сирийской арабской армией (САА).


В минувшие сутки 93 солдата Сирийской арабской армии завершили курс обучения, подготовленный сотрудниками Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ. Выпускникам были выданы металлоискатели и сопутствующее оборудование российского производства.

ВВС западной коалиции во главе с Соединенными Штатами возобновили бомбардировки в провинции Дейр-эз-Зор. Под ударом вновь оказался населенный пункт Ас-Суса, расположенный юго-восточнее административного центра региона. Несмотря на то, что в ходе предыдущего боевого вылета авиации США погибли мирные граждане, американские самолеты не прекращают вести бомбардировки в провинции. Военные эксперты уверены, что активность США в данном районе связана не с чем иным, как с желанием оправдать свое военное присутствие в Сирии.

В минувшие сутки правительственная армия стремительно продвигалась на северо-восток Идлиба в сторону военного аэропорта «Абу Духур». Российская авиация продолжила боевые вылеты в регионе, атакуя укрепрайоны и огневые позиции исламистов в районе населенного пункта Маарет Ан-Нуман, а также на подступах к авиабазе «Абу Духур». Сначала военнослужащие САР укрепились на позициях в трех километрах южнее аэродрома, позже под прикрытием ВКС РФ продолжили наступление, освободив 12 поселений. К вечеру военнослужащие САА начали штурмовать населенный пункт Абу Духур. Несмотря на попытки достигнуть мирного урегулирования конфликта, боевики не согласились принять условия САА.

Северо-восточнее Хамы возобновили боевые действия части сирийской армии. Правительственные силы освободили населенный пункт Аш-Шакусия, а затем под их контроль перешел город Рахаджан. Под прикрытием российских ВКС населенные пункты были зачищены за несколько часов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 20

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  1. pvv113 Сегодня, 09:14
    активность США в данном районе связана не с чем иным, как с желанием оправдать свое военное присутствие в Сирии

    Трамп же объявил, что освобождение 90% территории Сирии от ИГИЛ произошло именно под его чутким руководством
    pvv113
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:16
      Володя , привет ! hi Как и все матрасы , Трамп любит потрындеть и выдать чужое за своё . yes
      bouncyhunter
      1. Идущий Сегодня, 09:18
        Под прикрытием российских ВКС населенные пункты были зачищены за несколько часов.


        А реальность такова , пусть мелят что хотят.
        Идущий
      2. Logall Сегодня, 09:19
        Цитата: bouncyhunter
        выдать чужое за своё .

        Поправлю - присвоить чужое! Калифорнию, к примеру... Ну и победу, конечно же!
        Павел, Володя, Доброе утро! hi
        Logall
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:21
          Привет , Саня ! hi
          Цитата: Logall
          Поправлю - присвоить чужое!

          Не придирайся к словам . lol
          bouncyhunter
          1. Logall Сегодня, 09:22
            Павел, я не придираюсь! Это так, для наших уважаемых читателей...
            Logall
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:25
              Да я же понял , просто шучу . drinks В присваивании чужого матрасы знатно поднаторели .
              bouncyhunter
      3. pvv113 Сегодня, 09:45
        Похоже, что плагиат в штатах узаконен
        pvv113
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:47
          Конечно , они же "исключительные" - им всё можно . negative
          bouncyhunter
          1. pvv113 Сегодня, 09:57
            Вот бы и исключить их полностью lol
            pvv113
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:00
              Эту тему уже обсуждали , напомню своё мнение : я - "за" двумя руками ! good
              bouncyhunter
              1. pvv113 Сегодня, 10:06
                Можешь не напоминать, у нас с тобой мнение совпадает good
                pvv113
    2. Vard Сегодня, 09:17
      Они одно не поймут... Вот случится так... Россия уйдёт с Востока... Эта вся толпа к ним же и полезет...
      Vard
      1. pvv113 Сегодня, 09:51
        Цитата: Vard
        Эта вся толпа к ним же и полезет...

        Это было бы интересно. Но пока эта толпа лезет в Европу. wink
        pvv113
  2. Korsar4 Сегодня, 09:16
    Ещё один день. И так день за днём. Удачи нашим. И стабильности Сирии. Хотя об этом можно только мечтать.
    Korsar4
  3. rpuropuu Сегодня, 09:21
    Цитата: pvv113
    активность США в данном районе связана не с чем иным, как с желанием оправдать свое военное присутствие в Сирии

    Трамп же объявил, что освобождение 90% территории Сирии от ИГИЛ произошло именно под его чутким руководством

    CША они такие yes Уже 16 лет как освободили Афганистан от Талибана, но видимо заблудились в горах laughing Ну и в Ираке по пустыне уже блуждают лет 15-ть good Еще те болтуны, если нет врага, то его нужно создать yes
    rpuropuu
    1. pvv113 Сегодня, 09:46
      А если нет национальных героев, то нужно поклоняться выдуманным wink
      pvv113
  4. Монархист Сегодня, 09:25
    САА значительно продвинулись в Идлибе благодаря поддержке ВКС"бармалеи, это вам за атаки на Хмейнин. Договоримся так: вы нас , а мы вас и всё будет чесноком
    Монархист
  5. rpuropuu Сегодня, 09:25
    Цитата: Vard
    Они одно не поймут... Вот случится так... Россия уйдёт с Востока... Эта вся толпа к ним же и полезет...

    Ни кто к ним не полезет, они за большой лужей what Это мы уже все проходили, еще в 30-х - 40-х годах, когда их ребята делают всю грязную работу, а они делают деньги request Не забывайте про дань в размере 2% ВВП того же самого ЕС wink
    rpuropuu
  6. nikolaev Сегодня, 13:45
    пора бы уже США вернуть России незаконно захваченные в нарушение всех международных правил Калифорнию и Аляску
    nikolaev
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