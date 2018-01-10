16:40 10 января

Американский БЛА Global Hawk провел разведку у южных границ России

Беспилотный стратегический разведчик ВВС США RQ-4A Global Hawk совершил полет над акваторией Черного моря вдоль российской береговой линии, передает РИА Новости сообщение ресурса Mil Radar, отслеживающего перемещения военной авиации.



На карте, опубликованной в «Твиттере», видно, что БЛА пролетел над зоной конфликта в Донбассе, затем развернулся в районе Херсона и был зафиксирован у берегов Крымского полуострова. Далее он направился в сторону Анапы.


Американский БЛА Global Hawk провел разведку у южных границ России


Стоит отметить, что RQ-4A Global Hawk может летать в течение 30 часов на высоте 15-18 километров и при этом собирать разведданные на глубину до 300 километров.

Напомним, в воскресенье патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon провел оперативную разведку в небе над Черным морем. Самолет вылетел с военной базы Сигонелла на Сицилии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
9

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 47

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Vard Сегодня, 09:19
    Перехват телеметрии сейчас доступен всем... Например Иран ... Так что я думаю наши посмотрели... Что у нас плохо замаскировано...
    Vard
    1. Chertt Сегодня, 09:26
      Я представляю насколько это сложно....., во всех отношениях, Но все чаще приходит мысль о небольшой базе ВКС на "Острове Свободы" .
      Chertt
      1. роман66 Сегодня, 09:47
        отчего же небольшой? wink
        роман66
      2. zhekazs Сегодня, 10:11
        Цитата: Chertt
        приходит мысль о небольшой базе ВКС на "Острове Свободы"

        Вы имеете ввиду небольшую базу ВКС для прикрытия небольшой базы РВСН на Острове Свободы? Чтож, здравое и своевременное решение.
        zhekazs
      3. dorz Сегодня, 11:51
        Цитата: Chertt
        Но все чаще приходит мысль о небольшой базе ВКС на "Острове Свободы" .

        А еще можно обратно объединить Югославию, вернуть Каддафи.
        Нельзя войти в одну реку дважды.
        dorz
        1. Chertt Сегодня, 12:03
          Цитата: dorz
          Нельзя войти в одну реку дважды.

          Так скучно указывать вам очевидное. Прежде чем не к месту блеснуть афоризмом, не понимая его смысла, думайте. Россия с Кубой еще не раз такой договор не заключала
          Chertt
          1. dorz Сегодня, 12:32
            Кубу в свое время бросили, а Югославию предали, вот мой посыл.
            dorz
            1. Chertt Сегодня, 12:41
              Учимся на ошибках, жаль что на своих
              Chertt
    2. Tiras Сегодня, 09:30
      Цитата: Vard
      Перехват телеметрии сейчас доступен всем..


      Да да конечно wink
      Tiras
    3. alean245 Сегодня, 10:09
      Перехват телеметрии сейчас доступен всем... Например Иран ... Так что я думаю наши посмотрели... Что у нас плохо замаскировано...

      Да, иногда даже жаль, что нельзя запретить людям верить в сказки. laughing
      alean245
  2. роман66 Сегодня, 09:26
    какую- нибудь ворону ему навстречу, чтоли?
    роман66
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:33
      Лучше стаю чаек , чтобы наверняка : либо заклюют , либо загадят . wink
      bouncyhunter
      1. роман66 Сегодня, 09:48
        бооольшого такого баклана! lol
        роман66
        1. КВУ-НСвД Сегодня, 10:10
          А лучше "небьяснимого сбоя в работе бортового оборудования , приведшего катастрофе " и "российские власти выражают готовность к оказанию всемерной помощи в поиске обломков летательного аппарата" . Гарантировано долгое отсутствие полётов всяких там ястребов по этому маршруту
          КВУ-НСвД
          1. роман66 Сегодня, 10:12
            ну если только чукчи с бубном подшаманят что-нибудь!
            роман66
            1. КВУ-НСвД Сегодня, 10:19
              Согласен и на попадание в реактивную струю какого-нибудь самолёта по вине непрофессионализма пилота , а этого раздолбая наказать внеочередным званием
              КВУ-НСвД
            2. БАРХАН Сегодня, 12:43
              Цитата: роман66
              ну если только чукчи с бубном подшаманят что-нибудь!

              Вы вот так себе это представляете?...
              БАРХАН
              1. роман66 Сегодня, 12:51
                как-то да! с более летальным эффектом
                роман66
  3. Altona Сегодня, 09:35
    Ситуация напоминает 1941 год-один в один. Тогда тоже Гитлер приблизил свою военную машину к границам СССР, а разведывательные полеты вдоль наших границ и даже вглубь нашей территории совершались регулярно. В общем-то я до сих пор не понимаю, как наши собираются договориться с НАТО и США. Нас обступили со всех сторон, международного права как такового нет. ООН занимается чем угодно,но только не делом мира.
    Altona
    1. Esoteric Сегодня, 10:47
      Создавшаяся ситуация напоминать вам ничего не должна, ибо, в отличии от СССР, Россия способна нанести превентивный удар в любую точку планеты. Причём, такой мощности, что весь германский боезапас в тротиловом эквиваленте, что был выпущен и сброшен на Союз 22 июня 1941 года покажется бракованной китайской петардой. Ещё одна особенность: у России нет пактов Лаврова-с кем там всё равно, о взаимном ненападении. И последняя мелочь, война (если она случится) вряд ли продлится долго и перекинется на российскую территорию также глубоко, как в 1941 году.
      Больше всего меня «убивает» флегматичность нашей власти и её радужные иллюзии в отношении европейских стран, разместивших на своей территории военные базы с представителями военных из США. Я уже высказывал своё мнение в такой ситуации, не думаю, что оно противоестественно.
      МИД РФ должен подготовить документы (Пакт о ненападении) для всех, граничащих с Россией, стран. Обязательства и гарантии должны быть прописаны «аршинными» буквами. И мелким шрифтом — примечание, что если одна из сторон нарушит обязательство или привлечёт для создания угрозы третью силу, то её постигнет суровая кара ВКС РФ, огневое могущество и презрение ко всем системам ПВО и ПРО ракетно-артиллерийской продукции российского ОПК. К договору прикрепить точный план с координатами нанесения возможных ударов с описанием суммарной мощности, результатов последствий с использованием компьютерной графики. В случае отказа подписать такие документы, Россия имеет полное право распространить видеоматериалы среди населения страны, отказавшейся жить в мире и согласии... yes hi
      Esoteric
      1. Антарес Сегодня, 11:14
        Цитата: Esoteric
        МИД РФ должен подготовить документы (Пакт о ненападении) для всех, граничащих с Россией, стран.

        без пактов столько договоров, где "уважение и прочее бла бла по поводу границ и прочего"..
        У вас только РФ бессмертна..остальные смертны.Это планета Земля, а не сказка.
        Антарес
        1. Esoteric Сегодня, 16:00
          Цитата: Антарес
          У вас только РФ бессмертна..остальные смертны.Это планета Земля, а не сказка.

          У нас только Россия противостоит всем "шавкам" самостоятельно, не создавая военных блоков и не сотрясая воздух визгами: "Врятуйте!" Россия смертна, но вы этого не увидите...
          Esoteric
  4. Altona Сегодня, 09:37
    Цитата: Chertt
    Но все чаще приходит мысль о небольшой базе ВКС на "Острове Свободы" .

    -------------------------------
    У меня чаще приходит мысль о разделе Нью-Йорка на зоны оккупации между Россией, КНР и КНДР, как Берлин в свое время.
    Altona
    1. роман66 Сегодня, 09:49
      не надо делить - все отдать индейцам!
      роман66
      1. Chertt Сегодня, 09:53
        Цитата: роман66
        не надо делить - все отдать индейцам!

        Добро надо помнить, Оставим резервации для разных групп ЛГБТ
        Chertt
        1. роман66 Сегодня, 09:54
          так, вымрут же request
          роман66
          1. Chertt Сегодня, 09:55
            Айя яй какое горе.....попробуем это как нибудь пережить drinks
            Chertt
            1. роман66 Сегодня, 10:09
              ну , попробуем, чтоли drinks
              роман66
      2. zhekazs Сегодня, 10:05
        Цитата: роман66
        не надо делить - все отдать индейцам!

        Мало их осталось, замучаемся их по резервациям отлавливать, центральную часть им отдадим.
        zhekazs
    2. zhekazs Сегодня, 10:03
      Цитата: Altona
      У меня чаще приходит мысль о разделе Нью-Йорка на зоны оккупации между Россией, КНР и КНДР, как Берлин в свое время.

      АКП (Аляско-канадский протекторат) в составе ДВФО РФ...
      Скандинавию к Ленинградской области присоединим, часть к Мурманской. Гренландию к Чукотскому АО присоединить, тогда сразу Северный Полюс #наш.
      А с остальными Европами чего делать будем? Просто выжечь? Хохлам отдавать нельзя, доверия нет. Неграм тоже. И Халифат не хочется устраивать там.
      zhekazs
      1. zhekazs Сегодня, 10:22
        Хохлам лучше туманный альбион отдадим, самых свидомых туда переселим, станут все англичанами, в Лондоне жить будут, сбудутся их мечты, да и на острове их легче контролировать будет, не разбегутся абы куда, да и шотландцы за ними приглядят там. laughing laughing laughing
        zhekazs
  5. Alex-a832 Сегодня, 09:42
    Маршрут примечателен. Это именно та часть незалэжной, которая при развале этого территориального жовто-блакитного недоразумения будет отваливаться в сторону России. Может и пакостить планируют, чтобы основания были ввести натовский контингент по поросячей просьбе - западникам глубоко плевать на международное право.
    Alex-a832
  6. viktorch Сегодня, 09:47
    я так думаю что к нему на маршрут надо заслать бакланов с крыши зенит-арены
    viktorch
  7. victorsh Сегодня, 09:50
    Вчера перед сменой прочел комменты наших"друзей" из Израиля по поводу обстрела ими сирийцев.Как всегда они"высшие"остальные г---о.Думаете пишу не в тему?Нет. Представьте сирийский б/п летящий вдоль границы Сирии и Израиля.Только не надо говорить о"честном"захвате Голлан.И о ударах по"хизболле"не надо.Имею свежую инфу от парней с ВКС вернувшихся с Сирии.Они"очень"любят ВВС Израиля.Может хватит на НАШЕМ сайте быть"богоизбранными"?И перейти к"конструктивному"диалогу(понимаю-горбатый это слово -----).
    victorsh
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:56
      victorsh Сегодня, 09:50 Новый
      Вчера перед сменой прочел комменты наших"друзей" из Израиля ....
      ... верно, надо давать отпор по всем фронтам... angry
      a.s.zzz888
    2. Esoteric Сегодня, 10:55
      Цитата: victorsh
      Может хватит на НАШЕМ сайте быть"богоизбранными"?И перейти к"конструктивному"диалогу(понимаю-горбатый это слово -----).

      Чтобы надуть огромный воздушный шар все должны дуть из себя... yes Вы знаете тех "богоизбранных", которые дуют (гребут) от себя? request
      Esoteric
      1. victorsh Сегодня, 11:33
        Вы читайте сайт.Большинство с"ФЛАГОМ"России и"хают"-критикуют-и"уря"патриоты одновременно.Это НОРМАЛЬНО!Это наш сайт!Но!Ни разу не видел на Русском сайте"не одобрямс"детей израилевых собственного правительства.А МОЕ правительство"хают".Есть старая поговорка-не нравиться-не ешь.Слиняли с России-живите в"демократии".И просьба-не надо рассказывать о сталинских-брежневских репрессиях.
        victorsh
  8. rotmistr60 Сегодня, 10:13
    Напрашивается дружеский визит (полет) наших стратегов на Кубу. Что-то американцы совсем нюх потеряли в чужом регионе хоть там и есть страны члены НАТО. Летают почему-то американцы. И в Донбассе разлетались слишком вольготно собирая данные для ВСУ.
    rotmistr60
  9. лысова Сегодня, 10:17
    Точно не знаю характеристик последних разработок РЭБ. Если его нельзя достать с земли, Может с самолёта, если конечно такие модификации есть. Короче, сбивать их надо по тихому, не все возможности знаю - вот и спрашиваю, может кто и знает.
    лысова
    1. Alex-a832 Сегодня, 10:45
      На мой взгляд, без особой нужды засвечивать РЭБ нецелесообразно. Кто знает, какая телеметрия на нем стоит. Данные по атаке срисует и свалится на чужой территории, где их полосатые и получат вместе с обломками.
      Alex-a832
      1. лысова Сегодня, 11:21
        В нейтралке, над морем, у нас же РЭБ мобильная есть, они ведь и будут так курсировать и их прибавится в разы.
        лысова
        1. Alex-a832 Сегодня, 12:05
          Как это не прискорбно, Вы правы - их прибавится в разы, но то, что будем их сбивать и РЭБами валить - это вряд ли - пока не время...
          Alex-a832
  10. Altona Сегодня, 10:17
    Цитата: роман66
    не надо делить - все отдать индейцам!

    ---------------------------
    Вы хотите, чтобы они снова его за выпивку и бусы отдали? Нэ будэм давирять такой деликатный вопрос нэнадежным исполнитэлям. hi
    Altona
  11. Altona Сегодня, 10:53
    Цитата: Esoteric
    Создавшаяся ситуация напоминать вам ничего не должна, ибо, в отличии от СССР, Россия способна нанести превентивный удар в любую точку планеты. Причём, такой мощности, что весь германский боезапас в тротиловом эквиваленте, что был выпущен и сброшен на Союз 22 июня 1941 года покажется бракованной китайской петардой. Ещё одна особенность: у России нет пактов Лаврова-с кем там всё равно, о взаимном ненападении. И последняя мелочь, война (если она случится) вряд ли продлится долго и перекинется на российскую территорию также глубоко, как в 1941 году.

    ----------------------------
    Так речь не о военной составляющей, а о военно-политической, которую вы и обрисовали во втором абзаце своего комментария. Ясное дело, что одного "ярса" хватит для Великобритании или Чехии со Словакией, а для Германии штучек 5-8, чтобы они вспомнили про Потсдам и зал, где Кейтель подписал безоговорочную капитуляцию.
    Altona
  12. Shuttle Сегодня, 11:11
    Цитата: роман66
    какую- нибудь ворону ему навстречу, чтоли?

    Экипаж "Вороны" к вылету готов.
    Shuttle
  13. Антарес Сегодня, 11:17
    ну регулярные полеты разведчиков это нормально. Это даже приветствоваться Украиной.У нас такого технического оборудования нет. Что касается военной составляющей-то все нормально. Слив громадный нейтральный буфер по волосам не плачут.
    Все вопросы к Кремлю.Там гении или наемные менеджеры.
    Антарес
    1. vasya.pupkin Сегодня, 11:59
      Цитата: Антарес
      ну регулярные полеты разведчиков это нормально. Это даже приветствоваться Украиной.У нас такого технического оборудования нет. Что касается военной составляющей-то все нормально. Слив громадный нейтральный буфер по волосам не плачут.
      Все вопросы к Кремлю.Там гении или наемные менеджеры.

      Перевожу с "майданутого" на русский:что матрасный БПЛА летает над линией фронта-"это нормально",теперь хохлофашисты будут более точно обстреливать мирное население Донбасса.
      vasya.pupkin
Картина дня