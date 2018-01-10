Американский БЛА Global Hawk провел разведку у южных границ России
Беспилотный стратегический разведчик ВВС США RQ-4A Global Hawk совершил полет над акваторией Черного моря вдоль российской береговой линии, передает РИА Новости сообщение ресурса Mil Radar, отслеживающего перемещения военной авиации.
На карте, опубликованной в «Твиттере», видно, что БЛА пролетел над зоной конфликта в Донбассе, затем развернулся в районе Херсона и был зафиксирован у берегов Крымского полуострова. Далее он направился в сторону Анапы.
Стоит отметить, что RQ-4A Global Hawk может летать в течение 30 часов на высоте 15-18 километров и при этом собирать разведданные на глубину до 300 километров.
Напомним, в воскресенье патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon провел оперативную разведку в небе над Черным морем. Самолет вылетел с военной базы Сигонелла на Сицилии.
На карте, опубликованной в «Твиттере», видно, что БЛА пролетел над зоной конфликта в Донбассе, затем развернулся в районе Херсона и был зафиксирован у берегов Крымского полуострова. Далее он направился в сторону Анапы.
Стоит отметить, что RQ-4A Global Hawk может летать в течение 30 часов на высоте 15-18 километров и при этом собирать разведданные на глубину до 300 километров.
Напомним, в воскресенье патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon провел оперативную разведку в небе над Черным морем. Самолет вылетел с военной базы Сигонелла на Сицилии.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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