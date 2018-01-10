16:38 10 января

Военная обстановка в Сирии: Атаки на российскую базу Хмеймим продолжаются

Минобороны России официально сообщило о срыве массовой атаки беспилотными летательными аппаратами на военные объекты в сирийской провинции Латакия.

По данным МО, 10 беспилотников планировали налет на авиабазу Хмеймим и еще три - на пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе. Российским военным удалось перехватить управление над шестью БПЛА, остальные были уничтожены системами ПВО "Панцирь". Все дроны были обнаружены на значительном удалении от объектов их целей.

Согласно заявлению Министерства обороны РФ, беспилотные летательные аппараты были собраны частично кустарно, при этом имели системы спутникового наведения. Проведенная техническая экспертиза показала, что перехваченные дроны были способны пролететь не менее 100 км и с высокой точностью поразить предполагаемые цели.


В Минобороны недвузначно намекнули, что инженерные решения, использованные в этих БПЛА, могли быть получены только от одной страны в мире.



3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 5

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. afrikanez Сегодня, 09:58
    Странно, почему же тогда не назвать эту страну, что бы не было разного толка догадок. Прямо и с доказательствами или опять заигрывать будем!
    afrikanez
    1. андрей юрьевич Сегодня, 10:01
      Цитата: afrikanez
      Странно, почему же тогда не назвать эту страну, что бы не было разного толка догадок.

      потому что-"партнёры"... yes
      андрей юрьевич
  2. Какой-то Компот Сегодня, 11:30
    Хорошо выиграли сирийскую кампанию
    Прямо полная победа
    Какой-то Компот
  3. Гартны Сегодня, 13:02
    Визитки Яроша были обнаружены?
    Гартны
    1. kirgiz58 Сегодня, 14:58
      Цитата: Гартны
      Визитки Яроша были обнаружены?

      Толстовато пытаетесь открутиться. Хоть бы визитку сбитого летчика Макейна предложили. Ярош только на гоп-стоп способен, и то на урине.
      kirgiz58
Картина дня