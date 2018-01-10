Военная обстановка в Сирии: Атаки на российскую базу Хмеймим продолжаются

Минобороны России официально сообщило о срыве массовой атаки беспилотными летательными аппаратами на военные объекты в сирийской провинции Латакия.



По данным МО, 10 беспилотников планировали налет на авиабазу Хмеймим и еще три - на пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе. Российским военным удалось перехватить управление над шестью БПЛА, остальные были уничтожены системами ПВО "Панцирь". Все дроны были обнаружены на значительном удалении от объектов их целей.



Согласно заявлению Министерства обороны РФ, беспилотные летательные аппараты были собраны частично кустарно, при этом имели системы спутникового наведения. Проведенная техническая экспертиза показала, что перехваченные дроны были способны пролететь не менее 100 км и с высокой точностью поразить предполагаемые цели.





В Минобороны недвузначно намекнули, что инженерные решения, использованные в этих БПЛА, могли быть получены только от одной страны в мире.









