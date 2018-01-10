Военнослужащие ВВО приступили к боевой подготовке на полигонах

На учебно-тренировочных комплексах ВВО стартовали практические занятия по дисциплинам боевой подготовки. Всего к мероприятиям привлечено около 19 тысяч военнослужащих, задействовано более 1,5 тысячи единиц техники, в том числе танки, самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", "Акация", "Гиацинт", реактивные системы залпового огня "Град" и "Торнадо", боевые машины пехоты,

Более 19 тысяч военнослужащих Восточного округа в новом году приступили к практическим занятиям на полигонах в семи регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ВВО.говорится в релизе.В пресс-службе уточнили, что «занятия проходят на полигонах в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областях».Отмечается, что на период учебы на всех учебно-тренировочных комплексах развернуто более 500 специализированных пунктов обогрева военнослужащих.