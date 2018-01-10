16:41 10 января

Военнослужащие ВВО приступили к боевой подготовке на полигонах

Более 19 тысяч военнослужащих Восточного округа в новом году приступили к практическим занятиям на полигонах в семи регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ВВО.

Военнослужащие ВВО приступили к боевой подготовке на полигонах


На учебно-тренировочных комплексах ВВО стартовали практические занятия по дисциплинам боевой подготовки. Всего к мероприятиям привлечено около 19 тысяч военнослужащих, задействовано более 1,5 тысячи единиц техники, в том числе танки, самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", "Акация", "Гиацинт", реактивные системы залпового огня "Град" и "Торнадо", боевые машины пехоты,
говорится в релизе.


В пресс-службе уточнили, что «занятия проходят на полигонах в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областях».

Отмечается, что на период учебы на всех учебно-тренировочных комплексах развернуто более 500 специализированных пунктов обогрева военнослужащих.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 4

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  1. Vard Сегодня, 10:18
    У нас в Самаре то же по дорогам туда сюда катаются ... Как там учится военному делу настоящим образом..
    Vard
    1. 1vlad19 Сегодня, 10:36
      На ДВ обычно в черте городов не катаются, части стоят за пределами городов. А так, учебные классы на 3-4 месяца, отработка на полигоне.
      1vlad19
  2. Alexey-74 Сегодня, 11:01
    С новым учебным годом!!!!!!
    Alexey-74
  3. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 11:15
    У нас в ЛНР тоже учения начинаются полным ходом))
    Генерал Песчаных Карьеров
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