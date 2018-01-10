Ракета, способная «уничтожить» космическую отрасль России

Falcon 9 - двухступенчатая ракета-носитель среднего и тяжелого класса, разработанная американской компанией SpaceX.



В начале 21 века национальное аэрокосмическое агенство США NASA находилось на перипетии. Старая стратегия, когда практически всем космосом заведовала эта контора, уже на работала. Космический челнок "Спейс шаттл" уже морально устарел, а катастрофа "Колумбии" в 2003 году убила не только экипаж, но и всю программу. В итоге, единственным способом отправить своих астронавтов в космос стали российские ракеты "Союз".



Со временем, в "космическую гонку" включились частные компании, среди которых лидером стала SpaceX. Предложив прорывные технологии, в частности по возврату первой ступени ракеты на землю и ее вторичному использованию, компания Илона Маска начала стремительный захват рынка космических пусков.





Совершив 18 запусков ракет-носителей за 2017 года, американская фирма обогнала лидера в данной сфере - Россию.









