16:35 10 января

Ракета, способная «уничтожить» космическую отрасль России

Falcon 9 - двухступенчатая ракета-носитель среднего и тяжелого класса, разработанная американской компанией SpaceX.

В начале 21 века национальное аэрокосмическое агенство США NASA находилось на перипетии. Старая стратегия, когда практически всем космосом заведовала эта контора, уже на работала. Космический челнок "Спейс шаттл" уже морально устарел, а катастрофа "Колумбии" в 2003 году убила не только экипаж, но и всю программу. В итоге, единственным способом отправить своих астронавтов в космос стали российские ракеты "Союз".

Со временем, в "космическую гонку" включились частные компании, среди которых лидером стала SpaceX. Предложив прорывные технологии, в частности по возврату первой ступени ракеты на землю и ее вторичному использованию, компания Илона Маска начала стремительный захват рынка космических пусков.


Совершив 18 запусков ракет-носителей за 2017 года, американская фирма обогнала лидера в данной сфере - Россию.



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Комментарии 8

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  1. Vard Сегодня, 10:28
    Пока что они спутник военный угоробили... Выводы коммисии ... Формальное отношение к работе..ещё пара таких запусков и они только на страховке разорятся...
    Vard
    1. IGAR Сегодня, 10:51
      то ли дело наши, да? запускают "как по маслу"
      IGAR
    2. _TANKIST_ Сегодня, 11:07
      ....пока что наши не один, а несколько спутников и ракет за 2017 г. угробили....
      _TANKIST_
  2. Azim77 Сегодня, 10:44

    В итоге, единственным способом отправить своих астронавтов в космос стали российские ракеты "Союз".
    ..
    Совершив 18 запусков ракет-носителей за 2017 года, американская фирма обогнала лидера в данной сфере - Россию.

    А сколько было запусков с астронавтами? Или мы что-то пропустили?
    Azim77
    1. Vard Сегодня, 10:52
      Вы это увидите... Пылая падала ракета... Вообще от связки двигателей по-моему уже все отказались...
      Vard
  3. ИмПерц Сегодня, 11:14
    Смогли, ну и смогли.
    Нашим надо определиться с концепцией, а не шарахаться из стороны в сторону.
    Или это такой план по сокрытию реальных планов. Не выгодно Роскосмосу и государству терять прибыльный кусок.
    Помнится по поводу сланцевых газа и нефти тоже предрекали обвал всего и всех. Не случилось.
    ИмПерц
    1. tforik Сегодня, 11:58
      А разве обвал не случился? Разве нефть не упала в 2-3 раза? Разве рубль не обвалился в 2 раза ?
      tforik
      1. ИмПерц Сегодня, 12:48
        Нефть стала по 10 долларов за баррель?
        Рубль перешагнул 100 руб отметку?
        Вы не слушали о таких прогнозах?
        Я помню ещё круче:
        ИмПерц
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