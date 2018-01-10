Израильские ракеты в Сирии требуют российского ответа

Несмотря на победные реляции российской власти, а также частичный вывод группировки ВКС с авиабазы Хмеймим, до полного разгрома террористов в Сирии еще далеко. В новогоднюю ночь боевикам впервые удалось нанести удар по пункту базирования нашей авиации в провинции Латакия. Двое военных погибли, была повреждена боевая техника.



Буквально через несколько дней на авиабазу Хмеймим была совершена еще одна попытка нападения. На этот раз более 10 беспилотников намеревались провести бомбардировку российских военных объектов. Все они были нейтрализованы на подлете.



В то же время, израильская армия активизировала удары по различным объектам сирийской армии в провинции Дамаск. Только за последние 2 дня ВВС ЦАХАЛа совершили ряд нападений на склады с вооружением, а также конвои сирийцев и их союзников.





Что ожидает Сирию в ближайшем будущем и как нам следует реагировать на новые вызовы?









