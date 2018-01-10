16:37 10 января

Израильские ракеты в Сирии требуют российского ответа

Несмотря на победные реляции российской власти, а также частичный вывод группировки ВКС с авиабазы Хмеймим, до полного разгрома террористов в Сирии еще далеко. В новогоднюю ночь боевикам впервые удалось нанести удар по пункту базирования нашей авиации в провинции Латакия. Двое военных погибли, была повреждена боевая техника.

Буквально через несколько дней на авиабазу Хмеймим была совершена еще одна попытка нападения. На этот раз более 10 беспилотников намеревались провести бомбардировку российских военных объектов. Все они были нейтрализованы на подлете.

В то же время, израильская армия активизировала удары по различным объектам сирийской армии в провинции Дамаск. Только за последние 2 дня ВВС ЦАХАЛа совершили ряд нападений на склады с вооружением, а также конвои сирийцев и их союзников.


Что ожидает Сирию в ближайшем будущем и как нам следует реагировать на новые вызовы?



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Комментарии 16

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  1. Vard Сегодня, 10:50
    А в Израиле все спокойно... И ракеты все перехватывают и военнослужащих не убивают...
    Vard
    1. ИмПерц Сегодня, 11:17
      Цитата: Vard
      И ракеты все перехватывают и военнослужащих не убивают

      Надо быть объективным. Не всё перехватывают. Но работа на упреждение даёт свои плоды.
      ИмПерц
  2. Egorovich Сегодня, 11:03
    Просто хитрозадым евреям пора хвост прищемить в Сирии. Обнаглели уже до предела. Лезть со своим уставом на чужую территорию с умной рожей, это нонсенс.
    Egorovich
    1. omit Сегодня, 11:56
      Egorovich
      " хитрозадым евреям пора хвост прищемить в Сирии"
      Хвост пора прищемить лично тебе, и нос заодно, чтобы сидел дома , а не лез к нашим границам.Мы у ваших границ войнушки не устраиваем.
      omit
      1. Egorovich Сегодня, 11:59
        Еще один "тысячный еврей" проснулся.
        Egorovich
      2. allaykbar Сегодня, 12:25
        Мы у ваших границ войнушки не устраиваем.


        вы у своей границы игилу и прочую нечисть прикрываете.

        Надо помочь Хезболле "оборонительным" вооружением, которое будет исключительно "оборонительное"

        Надо зарядить парней шмелями, корнетами и другими оборонительными системами, включая "Вербу"
        allaykbar
      3. макс702 Сегодня, 12:45
        Цитата: omit
        .Мы у ваших границ войнушки не устраиваем.

        Ха ха , вы не на границах а в сердце нашего гос-ва войнушки устраиваете, хоть и немножко другими средствами.. расскажите кто за всеми . санкциями и ограничениями да запретами стоит? Если копнуть Оочень глубоко то выясниться либо ваши граждане либо соплеменники. Те самые что контролируют мировую финансовую систему, СМИ , международные корпорации и прочие.. Причина? А она проста , как только Россия по настоящему встанет на ноги вам придется платить по счетам.. Да и работать придется .. А этого ой как не хочется .. вот и идет война относительно холодная...
        макс702
      4. maratk Сегодня, 13:36
        пока еще никто не забыл как создавался Израиль и как он расширялся (и расширяется!).
        maratk
      5. vasya.pupkin Сегодня, 13:42
        Цитата: omit
        Egorovich
        " хитрозадым евреям пора хвост прищемить в Сирии"
        Хвост пора прищемить лично тебе, и нос заодно, чтобы сидел дома , а не лез к нашим границам.Мы у ваших границ войнушки не устраиваем.

        Как это вы не устраиваете войнушку у наших границ? А почему же Донбасские ополченцы периодически сбивают беспилотники вашего производства ?
        Кому война,а кому-мать родная.
        vasya.pupkin
  3. maratk Сегодня, 11:04
    я напишу только одно - израильское лобби хороша не только в США, но и в РФ.
    maratk
    1. vasya.pupkin Сегодня, 13:43
      Цитата: maratk
      я напишу только одно - израильское лобби хороша не только в США, но и в РФ.

      А уж Малороссию они захватили всерьез и надолго.
      vasya.pupkin
      1. Чичиков Сегодня, 14:26
        Цитата: vasya.pupkin
        А уж Малороссию они захватили всерьез и надолго.

        Ха,ха... Тебе перечислить элиту Усраины?
        Чичиков
  4. Ураган70 Сегодня, 12:05
    Цитата: omit
    Egorovich
    " хитрозадым евреям пора хвост прищемить в Сирии"
    Хвост пора прищемить лично тебе, и нос заодно, чтобы сидел дома , а не лез к нашим границам.Мы у ваших границ войнушки не устраиваем.

    Свинти евреец! Не переходи на личности! Ты что ли там Сирию бомбишь? Так чего возбудился, черношляпник? Сиди на диване и молча читай новости, лично к тебе отношения не имеющие...
    Ураган70
    1. omit Сегодня, 13:13
      Ураган70, макс702, allaykbar
      Русачки, что-то вы раздухарились , это к дождю ? Насчёт черношляпника ты промазал.Я атеист.
      omit
      1. axxenm Сегодня, 14:05
        Цитата: omit

        Русачки, что-то вы раздухарились , это к дождю ? Насчёт черношляпника ты промазал.Я атеист.

        настолько атеист , что не дал религиозным мракобесам свой половой орган обкромсать? laughing
        axxenm
  5. KudrevKN Сегодня, 12:59
    Вот Автор и ответил на ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - КТО так грамотно ОРГАНИЗОВАЛ диверсию на Хмеймим???
    Правильно, израильская военная разведка ...в купе с чеченскими боевиками из ИГИЛ!? Причем, эти диверсанты наверняка имели опыт службы в ВС СССР или РФ, знают основы организации несения гарнизонной и караульной службы и т.д. И прежде всего КАК ЛЮБЯТ НАШИ ВОЕННЫЕ ОТМЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД!!!? Поэтому Израиль так активен сейчас, а "аналитик" Кедми так говорлив?(о провале России в Сирии?).
    KudrevKN
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