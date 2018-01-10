В Молдавии запретили российские новостные программы
Спикер парламента Молдавии Андриан Канду вместо президента Игоря Додона утвердил закон, который запрещает трансляцию новостных и информационно-аналитических передач из России, сообщила пресс-служба парламента.
Правом подписать закон о борьбе с "иностранной пропагандой" Канду наделил Конституционный суд из-за того, что Додон два раза отклонял его.
Закон о борьбе с пропагандой запрещает трансляцию теле- и радиопрограмм с информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произвели в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (документ не прошел эту процедуру в России). При этом ретрансляция развлекательных программ или других передач разрешена.
Правом подписать закон о борьбе с "иностранной пропагандой" Канду наделил Конституционный суд из-за того, что Додон два раза отклонял его.
Указ о принятии закона о внесении изменений и дополнений в Кодекс о телевидении и радио был подписан утром председателем парламента Андрианом Канду после того, как Конституционный суд определил обстоятельства, оправдывающие временное исполнение им функций главы государства для промульгации отклоненного законопроекта- говорится в сообщении.
Закон о борьбе с пропагандой запрещает трансляцию теле- и радиопрограмм с информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произвели в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (документ не прошел эту процедуру в России). При этом ретрансляция развлекательных программ или других передач разрешена.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти