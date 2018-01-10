16:36 10 января

В Молдавии запретили российские новостные программы

Спикер парламента Молдавии Андриан Канду вместо президента Игоря Додона утвердил закон, который запрещает трансляцию новостных и информационно-аналитических передач из России, сообщила пресс-служба парламента.

Правом подписать закон о борьбе с "иностранной пропагандой" Канду наделил Конституционный суд из-за того, что Додон два раза отклонял его.

В Молдавии запретили российские новостные программы



Указ о принятии закона о внесении изменений и дополнений в Кодекс о телевидении и радио был подписан утром председателем парламента Андрианом Канду после того, как Конституционный суд определил обстоятельства, оправдывающие временное исполнение им функций главы государства для промульгации отклоненного законопроекта
- говорится в сообщении.

Закон о борьбе с пропагандой запрещает трансляцию теле- и радиопрограмм с информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произвели в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (документ не прошел эту процедуру в России). При этом ретрансляция развлекательных программ или других передач разрешена.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 46

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  1. zhekazs Сегодня, 11:19
    Ну по спутнику будут смотреть, делов-то!
    zhekazs
    1. Шура пермский Сегодня, 11:20
      Свобода слова по европейски…
      Шура пермский
      1. Dimy4 Сегодня, 11:25
        Точно, демократия шагает семимильными шагами.
        Dimy4
        1. Татьяна Сегодня, 11:46
          Шура пермский
          Свобода слова по европейски…
          Это не просто "свобода слова по-европейски", это результат навязанной Вашингтоном специального содержания Конституций для американских колоний из состава постсоциалистических государств, проигравших им "холодную войну". Спикер парламента Молдавии Андриан Канду пользуется такой Конституцией, ограничивающей полномочия Президента страны, в полной мере.
          Если не ошибаюсь, в РФ принята точно такая же Конституция страны в отношении ограничений полномочий главы государства. При этом ЦРУшникам очень легко может оказаться работать в такой стране через многочисленный парламент. Если, к примеру, президента страны Вашингтону подкупить нельзя, то в парламентах всегда найдётся какой-нибудь "сброд", которым можно будет манипулировать из-за границы.
          Татьяна
          1. словак Сегодня, 12:53
            Додон ничего сделать не сможет, при всем желании. Единственная возможность- влияние населения. Россия должна объявить так, чтобы это дошло по последнего дворника, что в связи с подобными действиями молдавской стороны, прекращает торгово- экономические связи, поставки газа и пр. Бунт будет. Через полгода- год, но будет
            словак
      2. LSA57 Сегодня, 11:56
        Цитата: Шура пермский
        Свобода слова по европейски…

        это для внутреннего пользования
        LSA57
    2. влад66 Сегодня, 11:27
      Цитата: zhekazs
      Спикер парламента Молдавии Андриан Канду вместо президента Игоря Додона утвердил закон, который запрещает трансляцию новостных и информационно-аналитических передач из России,

      Пока Додон не получит большинство в парламенте и не изменит конституцию быть ему свадебным генералом и надувать только щеки. request
      влад66
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:32
        Привет , Влад ! hi drinks Русофобский маразм продолжается ... fool
        bouncyhunter
        1. влад66 Сегодня, 11:38
          Здорово Паша! drinks hi Этот маразм да и не кончался никогда,а с распадом Союза только усилился. bully
          влад66
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:40
            Пока , как ты выразился , Додон будет "свадебным генералом" - этот маразм и не закончится , а будет только усиливаться .
            bouncyhunter
            1. влад66 Сегодня, 11:45
              Цитата: bouncyhunter
              , Додон будет "свадебным генералом" - этот маразм и не закончится , а будет только усиливаться .

              У него надежда только на парламентские выборы,да думаю вряд ли его партии дадут их выиграть,считать по 146% сейчас во всем мире умеют. request И тогда у него останется один выход выводить народ на улицы,но так как этот майданчик будет недемократическим и не во славу ЕС и США,тут же задавят. what
              влад66
              1. bouncyhunter Сегодня, 11:46
                Очень не хотелось бы такого поворота событий , но я тоже думал о подобном и пришёл к тем же выводам . sad
                bouncyhunter
              2. LSA57 Сегодня, 12:01
                Цитата: влад66
                И тогда у него останется один выход выводить народ на улицы

                вчера была инфа выводит. но вся беда в том, что силовики ему не подчиняются(
                LSA57
          2. LSA57 Сегодня, 11:59
            Цитата: влад66
            Этот маразм да и не кончался никогда,а с распадом Союза только усилился.

            ну положим такого размаха он достиг не так давно
            LSA57
      2. LSA57 Сегодня, 11:57
        Цитата: влад66
        Пока Додон не получит большинство в парламенте

        в нынешнем никогда не получит. ему бы до новых выборов в парламент продержаться...
        LSA57
    3. Spartanez300 Сегодня, 11:31
      Наше руководство еще не осудило их , это же максимум на что они способны . Что то мне подсказывает что запрет российских новостей это только начало . Молдавия превращается в Укропию . Просто бесит бездействие нашего правительства , даже возле своих границ не можем себя обезопасить . Молодцы КНДР за свою страну горой стоят не то что у нас соплежуи ( ложили они на США и прочих ) .
      Spartanez300
      1. LSA57 Сегодня, 12:03
        Цитата: Spartanez300
        Наше руководство еще не осудило их

        завтра осудят и что? включат? зачем воздух бестолку сотрясать? мы своё дело делаем. они воют, а мы своих из Приднестровья не выводим
        LSA57
      2. ПалБор Сегодня, 13:09
        Ещё можно запретить трансляцию молдавских новостных программ и тем нанести страшный удар по суверенитету молдовы...извините,Молдовы.
        ПалБор
    4. LSA57 Сегодня, 11:55
      Цитата: zhekazs
      Ну по спутнику будут смотреть, делов-то!

      инет ещё никто не отменял. парашкин закрыл и запретил, а толку? как сидели в соцсетях,так и сидят
      LSA57
      1. zhekazs Сегодня, 12:03
        О чем и речь. Это больше на публику кричалка-заявлялка, вот мы такие, запрещаем у себя агрессора. Идут той же самой укро-тропкой, как те крысы, что на звук дудочки все в реку зашли и утопились.
        zhekazs
        1. LSA57 Сегодня, 12:06
          Цитата: zhekazs
          Это больше на публику кричалка-заявлялка, вот мы такие, запрещаем у себя агрессора.

          и поставили галочку в инструкции из госдепа
          LSA57
    5. 73bor Сегодня, 12:29
      Молдаванам осталось только среднее образование отменить !
      73bor
  2. Горный стрелок Сегодня, 11:21
    А интернет тоже отключили? У кого то проблемы включить новости по сети?
    Горный стрелок
    1. Гартны Сегодня, 12:14
      Интерент,так он же амерЫканский. Некашерно как-то получается смотреть российские новости,по пин....скому интернету.
      Гартны
  3. asbond Сегодня, 11:22
    Допекут таки Додона! Пророссийские лидеры на пространстве бывшего СССР планами запада не предусмотрены. А пока что запад заказывает музыку, к сожалению...
    asbond
    1. zhekazs Сегодня, 11:27
      И серая аморфная масса хранит молчание... Дождутся, будет как у их северного соседа...
      zhekazs
      1. К0щей Сегодня, 12:04
        Цитата: zhekazs
        Дождутся, будет как у их северного соседа...

        а они хотят как в Румынии))) чтобы к ней присоединиться все и делают, думают, что там щасье))
        К0щей
  4. Александр 3 Сегодня, 11:25
    Война между левыми и правыми в Молдавии продолжается и по ходу кто то навязчиво диктует кому и что надо делать.
    Александр 3
  5. Egorovich Сегодня, 11:26
    Отмена новостных и информационно-аналитических программ из России в Молдавию, говорит о том, что ПРАВДУ никто из прорумынского руководства слушать не хочет, а главное не хотят, чтобы эти программы слушал и видел их народ. Точно правда глаза колет
    Egorovich
    1. БАРХАН Сегодня, 12:54
      Цитата: Egorovich
      Отмена новостных и информационно-аналитических программ из России в Молдавию, говорит о том, что ПРАВДУ никто из прорумынского руководства слушать не хочет, а главное не хотят, чтобы эти программы слушал и видел их народ. Точно правда глаза колет

      Вот именно -боятся!Если б эти передачи были бы бесполезны,никто бы и не дёргался.А так,как их власть на лжи и предательстве,остаётся только закрыть рот правде.А ещё они и тупы...ведь ни к чему так не тянутся люди ,как к запретному.
      БАРХАН
      1. Egorovich Сегодня, 13:02
        "Вся сила в правде, брат!"
        Egorovich
  6. Стас Снежин Сегодня, 11:39
    Как бы есть президент, и как бы его нет.
    Дуализм однако..
    Стас Снежин
    1. сорок восьмой Сегодня, 11:47
      Примерно как и в Германии. Я даже не знаю кто у них в ФРГ президентствует... Все равно всем заправляет Меркель.
      сорок восьмой
  7. Altona Сегодня, 11:41
    При этом ретрансляция развлекательных программ или других передач разрешена.
    --------------------------------
    Эти передачи обычно являются франшизой западных программ. Западная развлекательная программа на русском языке. Что касаемо новостей, то интернет-вещание пока свободно, новости и аналитику можно черпать оттуда. Я кстати "российские новостные программы и аналитику" тоже в телевизоре не смотрю.
    Altona
  8. rotmistr60 Сегодня, 11:46
    Канду
    Так и напрашивается рифма, но... модераторы на чеку. "Лавры" соседней Украины не дают покоя молдаванину считающему себя румыном? Такое ощущение, что когда прорвет этот русофобский нарыв на постсоветском пространстве, то та же Европа пожалеет, что способствовала этому.
    rotmistr60
  9. Раш Сегодня, 11:47
    Торжество демократии и свободы слова.
    Раш
  10. Million Сегодня, 11:52
    Наши новости иногда лучше не смотреть.Про Трампа , Америку ,Сирию и Украину говорят чаще,чем про Россию.Потом реклама лекарств,средств гигиены и лотереи.Дальше Джигурда,Бузова и Шурыгина.
    Вот такие новости...
    Million
  11. Ураган70 Сегодня, 12:00
    Цитата: сорок восьмой
    Примерно как и в Германии. Я даже не знаю кто у них в ФРГ президентствует... Все равно всем заправляет Меркель.

    Майер который Штайн который Вальтер... президентит по-тихому...В браке с: Эльке Бюденбендер... Короче полная Штайнбендер!!!
    Ураган70
  12. Сомневающийся Сегодня, 12:02
    Это правильно, наше телевидение такое г...., сам не смотрю
    Сомневающийся
    1. rotmistr60 Сегодня, 12:14
      Судя по вашему флагу (французскому) телевидение у вас действительно такое, как вы написали. А просмотр и оценка программ - индивидуальное дело и обобщать не стоит.
      rotmistr60
      1. Ратуш Сегодня, 12:27
        Цитата: rotmistr60
        А просмотр и оценка программ - индивидуальное дело и обобщать не стоит.



        Совершенно верно.Вот молдаване и решили что смотреть Соловьева Киселева,Жириновского и остальную кочующую из программы в программу веселую компанию- не стоит
        Ратуш
        1. rotmistr60 Сегодня, 12:30
          Вот молдаване и решили
          Не молдаване решили, а прорумынское правительство. Разница наверное есть?
          rotmistr60
          1. Ратуш Сегодня, 13:06
            Цитата: rotmistr60
            Не молдаване решили, а прорумынское правительство. Разница наверное есть?



            Вас это удивит...но правительство назначено парламантским большинством,которое избрано народом.Не на фиктивных выборах,кстати.
            Ратуш
      2. Сомневающийся Сегодня, 13:23
        Товарищ, я из РФ. Как у вас в Китае с телевидением?
        Сомневающийся
  13. Гартны Сегодня, 12:11
    Кругом "враги". Молдаване, неблагодарные. Им заводы,фабрики, независимость,вино ихнее покупают.а они "нож в спину". Ну как так?
    Гартны
  14. ALEXalex Сегодня, 13:50
    Цитата: zhekazs
    Ну по спутнику будут смотреть, делов-то!

    и еще интернет, слава боге никто не отменял!! буду пи инету смотреть :)
    ALEXalex
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