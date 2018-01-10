В Молдавии запретили российские новостные программы

Указ о принятии закона о внесении изменений и дополнений в Кодекс о телевидении и радио был подписан утром председателем парламента Андрианом Канду после того, как Конституционный суд определил обстоятельства, оправдывающие временное исполнение им функций главы государства для промульгации отклоненного законопроекта

Спикер парламента Молдавии Андриан Канду вместо президента Игоря Додона утвердил закон, который запрещает трансляцию новостных и информационно-аналитических передач из России, сообщила пресс-служба парламента.Правом подписать закон о борьбе с "иностранной пропагандой" Канду наделил Конституционный суд из-за того, что Додон два раза отклонял его.- говорится в сообщении.Закон о борьбе с пропагандой запрещает трансляцию теле- и радиопрограмм с информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произвели в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (документ не прошел эту процедуру в России). При этом ретрансляция развлекательных программ или других передач разрешена.