16:39 10 января

Гранатомет АГС-40 «Балкан» пойдет в войска в 2018 году

Новый гранатомет «Балкан» (АГС-40), как ожидается, будет принят на вооружение военными в 2018, он активно дорабатывается, сообщил генеральный директор концерна "Техмаш" Владимир Лепин.

Гранатомет АГС-40 «Балкан» пойдет в войска в 2018 году


На 2018 год запланировано завершение общевойсковых испытаний перспективного комплекса "Балкан" и последующего принятия на вооружение российской армии
- заявил В.Лепин в интервью "Интерфаксу".


Он отметил, что в настоящее время осуществляется усовершенствование комплекса в части дневно-ночного прицельного устройства, патронной ленты, снаряжательной машинки и других элементов.

Комплекс "Балкан" по основным характеристикам превышает лучшие мировые аналоги данного вида вооружения
- заявил В.Лепин.

Ранее в "Техмаше" заявляли, что дальность стрельбы нового гранатометного комплекса увеличена до 2,5 километра, это на 45% больше, чем у имеющегося на вооружении АГС-17

Использованы фотографии: http://oruzhie.info/
31

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 24

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:25
    если еще и полегче предшественников,совсем красота))
    Ратник с пулеметом
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:38
      Евгений hi
      Цитата: Ратник с пулеметом
      если еще и полегче предшественников,совсем красота))

      АГС-17 - 18 кг тело гранатомета плюс 12 кг станок 6Т8 , АГС-30 - 16 кг гранатомет со станком (масса улитки с 29 выстрелами - около 14 кг для обоих) , Балкан - 32 кг гранатомет на станке + 14 кг короб с 20 гранатами в ленте .
      bouncyhunter
      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:43
        доброго дня,да конструкторам не забалуешь,всегда зажаты несколькими взаимоисключающими критериями.
        Ратник с пулеметом
    2. Маз Сегодня, 12:36
      Цитата: Ратник с пулеметом
      если еще и полегче предшественников,совсем красота))

      Он ещё и крупнее по стволу 40мм, и заряд гранаты мощнее. От токо тяжела прелесть. Его в бмпт бы сунуть или на тачанку поставить с коробом на триста-600 гранат.
      Маз
  2. avt Сегодня, 11:27
    Я так понимаю - вводится ещё один огнепрпас калибра 40мм? А АГС-30 побоку ?
    avt
    1. Magic Archer Сегодня, 11:58
      Нет,не по боку.Они будут сосуществовать.Как 5,45 и 7,62.Смотрел как то видео с испытаниями 40 мм гранатомета.Могущество 40 мм превышает 30 мм в 1,5 раза!
      Magic Archer
      1. IS-80_RVGK2 Сегодня, 14:53
        Цитата: Magic Archer
        Нет,не по боку.Они будут сосуществовать.Как 5,45 и 7,62.Смотрел как то видео с испытаниями 40 мм гранатомета.Могущество 40 мм превышает 30 мм в 1,5 раза!

        И зачем? На мой взгляд имеет смысл разделение АГС на тяжелые и легкие, делать вторую систему очень сильно пересекающуюся со старой и оставлять обе как-то странно. Разве что на переходной период пока не заменят полностью на новый АГС.
        IS-80_RVGK2
    2. Владыка Ситх Сегодня, 14:48
      А подствольники 40-мм к ГП-25 и ГП-30?
      Владыка Ситх
  3. Andrey160479 Сегодня, 11:33
    Увеличили калибр и заряд. Сейчас допилят и в войска. Агс 17 уже и так наверное не поступает в войска, вместо него АГС 30. А с виду ствольная коробка как у 17-го. Самому в 98 ом доводилось с ним поиграться. Ох и тяжёл он.
    Andrey160479
  4. Alex-a832 Сегодня, 11:40
    Весчь очень полезная. Приятно, когда обновляется нужная техника. С названием только перемудрили. Полагаю, что "за глаза" его "бакланом" называть будут...
    Alex-a832
    1. К0щей Сегодня, 12:07
      Цитата: Alex-a832
      Полагаю, что "за глаза" его "бакланом" называть будут...

      вот если бы его официально бакланом назвали - это было бы перемудрили))
      К0щей
      1. Alex-a832 Сегодня, 12:43
        Было бы жестоко по отношению к АГСу)))
        Alex-a832
  5. ltc35 Сегодня, 11:53
    Мне показалось, или это сиденье или упор для рук? На агс-17, когда стреляешь, то уж точно не посидишь спокойно winked Упор для рук... тоже не совсем понятно. Может из спецов, кто пояснит?
    ltc35
    1. Маз Сегодня, 12:40
      Погугли, там видео есть про седало
      Маз
    2. Roma-1977 Сегодня, 12:42
      Седушка. Однозначно.
      Roma-1977
      1. Чичиков Сегодня, 14:10
        Хорошая мишень для снайпера!
        А целящийся смотрит в окуляр прицела между ног стреляющего или как? Тогда уж, перископ!
        Чичиков
      2. ltc35 Сегодня, 16:14
        Ну, прям и не знаю, сколько он сидеть там будет)) Хорошо ему. В наушниках))) После отстрела ленты часа два ничего не слышно smile
        ltc35
  6. uav80 Сегодня, 13:33
    А воз и ныне там... статью походу просто каждый год обновляют...

    uav80
  7. Zaurbek Сегодня, 13:52
    Думаю, он в основном пойдет на вооружение бронетехники (тигров и тайфунов) АГС-30 слабоват, а 40мм граната ОФ должна быть мощная (можно в этом калибре и кумулятив уже делать) . Вместо модуля с 30мм 2А42 и 2А72 очень неплохо будет на защищенном транспорте .
    Zaurbek
    1. Roma-1977 Сегодня, 14:19
      Кумулятивная в таком калибре - слабая. Танк всё равно не пробьёт, а по легкой бронетехнике и осколочно-фугасного-кинетического действия хватает.
      Roma-1977
      1. Zaurbek Сегодня, 14:24
        с 40мм более менее, но для БМП хватит...на ТИГРе я бы с танком и БМП не связывался.
        Zaurbek
    2. uav80 Сегодня, 14:39
      АГС-30 в принципе и не разрабатывался для транспорта (это сугубо пехотный, поэтому и облегчали и упрощали) для этого есть провренный и надежный АГД-17 с более толстым стволом и сервоприводами...
      А 40я граната по пехоте и коробкам явное преимущество имеет нежели 30 мм ВОГ-17... плюс тут выстрел безгильзовый как ВОГ-25 т.е. масса осколков будет больше.

      ЗЫ: собственно про АГС-30 его небудут ставить на транспорт т.к. перезарядка 30-ки в разы дольше чем у 17-ки из-за разницы конструкции затворной группы и УСМа, механизация процесса просто погубит саму идею уменьщения массы и упрощения конструкции изделяи...
      uav80
      1. Zaurbek Сегодня, 14:42
        у 30мм ОФ гранаты мощность как у 30мм снаряда к 2А42. Только я не понял, 40мм граната как у подствольного гранатомета?
        Zaurbek
        1. uav80 Сегодня, 14:50
          Разница есть конечно но принцип примерно один, вот выстрел для АГС-40 (7П39)

          uav80
Картина дня