Российский рельсотрон вышел на новый уровень мощности

За два года энерговооруженность установки в Шатуре увеличилась в шесть раз – с 0,8 мегаджоуля до 4,8. Подготовлены эксперименты с рельсотроном, который запитывается от импульсного индуктивного накопителя энергии. Такая схема электропитания позволяет получить более высокие темпы ввода энергии в плазму, что должно увеличить температуру плазменного поршня и, соответственно, повысить скорость,

В США рельсовые ускорители с твердой, а не плазменной перемычкой уже используются в качестве катапульты для запуска самолетов с авианосца. Недавно была испытана электромагнитная пушка, которая обеспечивает скорость 2,5 км/с для снарядов массой 10-20 кг. Исследования плазменных систем проводятся в США в меньшем масштабе. Впрочем, сообщалось об экспериментах, когда из рельсотрона выстреливался сгусток плазмы со скоростью 100 км/с. В случае успешного решения технических проблем такие плазменные объекты смогут, например, выводить из строя радиоэлектронные системы спутников.