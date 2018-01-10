16:36 10 января

Российский рельсотрон вышел на новый уровень мощности

Российским специалистам удалось освоить технологии, которые в будущем позволят вооружить армию электромагнитными пушками. Сотрудники Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН нашли способ в 6 раз увеличить мощность плазменного рельсотрона, сообщают Известия.



С помощью электромагнитного поля эта система разгоняет снаряды до околокосмических скоростей. При этом даже небольшой метательный объект наделяется огромной разрушительной силой.


По словам заведующего лабораторией Шатурского филиала ОИВТ Владимира Полищука, ученые и инженеры сумели сконструировать и построить новый ёмкостный накопитель, «его мощность достаточна для разгона тел массой 100 г до скоростей свыше 3 км/с».

За два года энерговооруженность установки в Шатуре увеличилась в шесть раз – с 0,8 мегаджоуля до 4,8. Подготовлены эксперименты с рельсотроном, который запитывается от импульсного индуктивного накопителя энергии. Такая схема электропитания позволяет получить более высокие темпы ввода энергии в плазму, что должно увеличить температуру плазменного поршня и, соответственно, повысить скорость,
рассказал Полищук газете.

Системы с плазменным поршнем позволяют получать скорости метания на уровне 6 км/с при массе «ударника» порядка 1 г. Считается, что в плазменных рельсотронах можно получить скорость метания в 10–12 км/с. Но пока что «значения этого показателя ограничены возможностями доступных технологий изготовления канала, который должен выдерживать колоссальные тепловые и динамические нагрузки», отметил он.

Военный эксперт Алексей Леонков:

В США рельсовые ускорители с твердой, а не плазменной перемычкой уже используются в качестве катапульты для запуска самолетов с авианосца. Недавно была испытана электромагнитная пушка, которая обеспечивает скорость 2,5 км/с для снарядов массой 10-20 кг. Исследования плазменных систем проводятся в США в меньшем масштабе. Впрочем, сообщалось об экспериментах, когда из рельсотрона выстреливался сгусток плазмы со скоростью 100 км/с. В случае успешного решения технических проблем такие плазменные объекты смогут, например, выводить из строя радиоэлектронные системы спутников.

Использованы фотографии: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 52

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  1. Muvka Сегодня, 11:35
    Ну если рельсотроны будут использовать для уничтожения плазмой спутников, то вполне норм...
    Muvka
    1. Logall Сегодня, 11:38
      А если танки, то не норм? По-моему, тоже норм...
      Logall
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:49
        Рано делить шкуру не убитого медведя . Увидим новость о войсковых испытаниях - тогда и будем палец к носу прикидывать . wink
        bouncyhunter
      2. Sharky Сегодня, 13:36
        Рельсотрон на сегодняшний день - это красивая игрушка, не более. Вот некоторые недостатки рельсотрона:
        1). Пусть болванка вылетает со скоростью 5 км/c (меньше — нет смысла, см. выше), тогда при массе 3 килограмма её энергия будет 32,2 мегаджоуля (при массе 10 кг, соответственно, 125 мегаджоулей). При длине ствола, скажем, 10 метров, ускорение будет 250 000 м/c² или 25 000 g. А мощность импульса должна быть 1,6 гигаватта для трехкилограммовой болванки и 6,2 гигавата для 10 килограммовой. Это средняя мощность в импульсе, пиковая еще больше, и при 100% КПД (КПД военных образцов неизвестен, но существенно меньше 100%). На минуточку, 1 ГВт — это мощность среднего ядерного энергоблока. Поэтому нам нужна какая-то хитрая штука, которая накопит эту кучу энергии, пусть от источника существенно меньшей мощности, а потом очень быстро высадит её в виде электрического тока. В кустарных рельсотронах используется батарея конденсаторов, но для военной пушки нужны какие-то специальные конденсаторы, так как у бытовых электролитов большое емкостное сопротивление, и быстрого импульса не получается. Наши учёные используют под это дело одноразовые пьезогенераторы, но пока с переменным успехом.
        2). Следствие высоких перегрузок — это сложность изготовления управляемых снарядов, да и точность стрельбы неуправляемыми болванками на сотни километров оставляет желать лучшего, мягко говоря.
        3). При выстреле образуется электрическая дуга, которая прижигает не только снаряд, но и сами «рельсы», разрушая внутреннюю поверхность ствола рельсотрона. Поэтому после нескольких выстрелов ствол приходится менять, что снижает скорострельность и повышает стоимость эксплуатации этого чудо-оружия.
        4). Снаряд должен иметь электрический контакт с рельсами и иметь хорошую электропроводность, как и рельсы. Иначе накопленная энергия будет не закачиваться в магнитное поле, а выделяться в тепло, что при таких мощностях приводит к биг-бада-буму. Хорошо проводят ток алюминий, медь, серебро и золото, но всё это мягкие металлы, (а два последних ещё и дорогие, поэтому не рассматриваются), в связи с чем рельсы будут быстро-быстро изнашиваться. И что-то с этим надо делать.
        Стрелять во врага алюминиевой болванкой тоже мало хорошего — металл мало того, что мягкий, так ещё и легкий, поэтому будет сильнее тормозиться о воздух. Но это решается следующим образом: полем разгоняется алюминиевая шайба, которая толкает вольфрамовый (или, как вариант, урановый) лом с крылышками, который уже и летит к врагу с приветом и демократией.
        5). Рельсотрон очень полезен стрелять ломами по танкам, ибо никакая защита не поможет. Вот только придётся сначала изобрести переносной термоядерный реактор как у терминатора или какую-нибудь портативную электростанцию на 2-3 мегаватта. И не забываем про грузовик с запасными стволами для нашего «рельсотанка» с бригадой негров для быстрой замены ствола прямо на поле боя, хотя организовать замену отгоревших направляющих является самой лёгкой задачей.
        Не моё. От сюда взял (осторожно, присутствует ненормативная лексика, 18+):
        https://lurkmore.to/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8
        1%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
        Sharky
    2. сибиралт Сегодня, 11:52
      Работы каждому хватит. Одни сочиняют "законы об окурках", другие создают катапульты для метания железяк. belay
      сибиралт
      1. Черный_Ватник Сегодня, 13:34
        Что не так с "законами об окурках"? Не любите ходить по чистой земле?
        Черный_Ватник
        1. сибиралт Сегодня, 16:15
          Тогда нужно принять "закон об использованных презервативах". Их под окнами, по весне, намного больше чем окурков. laughing Воспитанные люди из окон ничего не выбрасывают.
          сибиралт
    3. Маз Сегодня, 12:25
      Да не, всё пропало. Разве ж мы можем? Та откуда шо возьмется? Нас даже в библии не упоминают! Мы даже от египтян ни разу не драпали в пустыню! Ну, и шо, шо в космос первыми улетели? Ну и шо шо человека на орбиту послали? Станцию основали. Да не, всё пропало. Первая война за двести лет не на нашей территории и не нашими пехотинцами.
      Маз
  2. Logall Сегодня, 11:36
    Ну вот, вот так живешь живешь, а потом даже не знаешь, что тебя убило!
    Logall
    1. Krabik Сегодня, 11:43
      В наушниках на улице не надо ходить и услышите пролетающую рядом ядерную ракету.

      Ну а рельсотрон дальше 10 метров не стреляет, так что убить он может только бюджет или самих разработчиков...
      Krabik
    2. Чичиков Сегодня, 14:06
      Цитата: Logall
      Ну вот, вот так живешь живешь, а потом даже не знаешь, что тебя убило!

      А вам потом уже не все равно? Или верите в загробную жизнь? Шутка!
      Чичиков
  3. Altona Сегодня, 11:37
    В США рельсовые ускорители с твердой, а не плазменной перемычкой уже используются в качестве катапульты для запуска самолетов с авианосца. Недавно была испытана электромагнитная пушка, которая обеспечивает скорость 2,5 км/с для снарядов массой 10-20 кг. Исследования плазменных систем проводятся в США в меньшем масштабе. Впрочем, сообщалось об экспериментах, когда из рельсотрона выстреливался сгусток плазмы со скоростью 100 км/с. В случае успешного решения технических проблем такие плазменные объекты смогут, например, выводить из строя радиоэлектронные системы спутников.
    -------------------------------------
    Размер электростанции для запитки такой пушки покажите пожалуйста.
    Altona
    1. zhekazs Сегодня, 11:40
      Цитата: Altona
      Размер электростанции

      И это тоже хотелось бы узнать... Почему так мало информации в статье?...
      zhekazs
      1. Кент0001 Сегодня, 12:15
        Потому что статья не о чем.
        Кент0001
    2. Roma-1977 Сегодня, 12:59
      Чо там показывать? Электростанция как электростанция.
      Roma-1977
  4. zhekazs Сегодня, 11:38
    Вот это хорошая статья, интересная, для меня. Еще бы написали, насколько выстрелов хватает рельсов или направляющих в стволе у нашего изделия. А то была информация, что у Зумвальта рельсы хватает всего на 8 выстрелов.
    zhekazs
    1. voyaka uh Сегодня, 11:51
      Американцы заморозили свою электропушку.
      Они планировали скорострельность вдвое выше, чем у
      обычного корабельного орудия, а достигли всего-лишь такой же
      практической скорострельности. А рельсы выдерживали уже более ста
      выстрелов подряд. Но планы были на большее.
      voyaka uh
      1. zhekazs Сегодня, 12:14
        В общем, еще далеко даже прототипов орудий. Ну с амeрами понятно, им нужно было бюджетные деньги в карман положить, вот сляпали свой утюг, а наши пытаются довести до ума сначала, чтобы была целесообразность в таком вооружении и по надежности стволов и по источникам энергии. Не думаю, что наши собираются ставить такие пушки на корабли, на танк да, имеет смысл - бить прямой наводкой, может даже и вторым стволом, в паре с обычным.
        zhekazs
        1. voyaka uh Сегодня, 12:33
          "Ну с амeрами понятно, им нужно было бюджетные деньги в карман положить,
          вот сляпали свой утюг, а наши пытаются довести до ума сначала"////

          А, понятно! У американцев - распил, как обычно, а в России - вдумчивое научное
          исследование, финансируемое из государственного бюджета. smile
          voyaka uh
          1. zhekazs Сегодня, 12:47
            А на что по Вашему похоже внедрение, мягко говоря, сырой и не отработанной технологии в таком серьезном ведомстве, как вооруженные силы? А может, Вы считаете, что лоббирование проектов - это никак не коррупция? Ну-ну, не буду разубеждать...
            PS Наши пусть себе в КБ работают над этой технологией, будет что получаться, внедрят в вооружения.
            zhekazs
            1. voyaka uh Сегодня, 13:02
              пусть себе в КБ работают над этой технологией, будет что получаться, внедрят в вооружения"///

              А если ничего не получится - не страшно. Отрицательный результат - тоже результат.
              Ученые работали? -работали, зарплаты получали? -получали, бюджет освоен? -освоен.
              Совсем НЕ ТАК, как в Америке. laughing
              voyaka uh
          2. ПалБор Сегодня, 12:56
            Цитата: voyaka uh
            "Ну с амeрами понятно, им нужно было бюджетные деньги в карман положить,
            вот сляпали свой утюг, а наши пытаются довести до ума сначала"////

            А, понятно! У американцев - распил, как обычно, а в России - вдумчивое научное
            исследование, финансируемое из государственного бюджета. smile

            Да. yes
            ПалБор
        2. Piramidon Сегодня, 12:39
          Цитата: zhekazs
          ...на танк да, имеет смысл...

          А позади этого танка три тягача будут тащить небольшую атомную электростанцию? winked
          Piramidon
          1. zhekazs Сегодня, 12:51
            Цитата: zhekazs
            а наши пытаются довести до ума сначала, чтобы была целесообразность в таком вооружении и по надежности стволов и по источникам энергии.

            Пусть сначала этот вопрос решат. А не как американцы быстрее бюджет попилить: лазер оказывается ракеты не сбивает, рельсотрон через 8 выстрелов на замену стволов. Просто виден подход наших научников - не торопятся они внедрять то, что еще прорабатывать и прорабатывать...
            zhekazs
      2. g1v2 Сегодня, 15:27
        Рано или поздно технология разовьется. Появятся новые материалы рельсов , держащие несколько тысяч выстрелов . Основное применение на мой взгляд - вмф и может быть космос. Скорострельность - не принципиальна. А вот уменьшение размеров , отведенных под бк - уже отлично. Плюс уменьшается опасность взрыва боекомплекта от попадания. Болванки не взорвутся.
        g1v2
  5. Altona Сегодня, 11:42
    Цитата: zhekazs
    Еще бы написали, насколько выстрелов хватает рельсов или направляющих в стволе у нашего изделия. А то была информация, что у Зумвальта рельсы хватает всего на 8 выстрелов.

    ------------------------
    Это тоже бааальшой такой вопрос. Где-то передачку смотрел, там рассказали, что легендарный Тесла такие пушки без направляющих делал, но никому не рассказал и умер. Вот и думай, было это на самом деле или очередной миф, что Тесла через электромагнитные поля чуть ли не климатом мог управлять.
    Altona
    1. zhekazs Сегодня, 11:52
      Про Теслу книгу читал и все, о чем Вы говорите, там было описано, вплоть до того, что ему приписывали взрыв в тайге на месте якобы падения Тунгусского метеорита в результате его опытов по передаче электроэнергии через атмосферу. Тесла, осознав разрушительную мощь оружия, которое могло быть создано на основе его работ, уничтожил все свои научные записи и прекратил свои исследования. Этим и объясняется то, что до нас не дошли его разработки. Объясняется в книге, а насколько этому можно верить, не мне судить.
      zhekazs
      1. voyaka uh Сегодня, 12:00
        Его аппараты выставлены в Нью-Иорке в музее.
        И чертежи остались. Можно повторить опыты хоть сейчас.
        voyaka uh
        1. БАРХАН Сегодня, 13:21
          Цитата: voyaka uh
          Его аппараты выставлены в Нью-Иорке в музее.
          И чертежи остались. Можно повторить опыты хоть сейчас.

          Алексей,было бы правдой уже бы воевали во всю техникой созданной по этим чертежам...
          Но то ,что воевать скоро будем дронами в основном ...это моё мнение.Это самое перспективное и доступное любому развитому государству.Армады ползущих,плавающих и летающих механизмов оснащённых ограниченным интеллектом взрывчаткой или отравляющими веществами вот наше будущее...
          Ну и попутно уничтожение населения врага изнутри еда,вода,курение,алкоголь,развращение...всесторон
          нее ослабление физическое и моральное.
          БАРХАН
          1. voyaka uh Сегодня, 13:48
            Тесла был гений, конечно.
            Но мощь его аппаратов преувеличена.
            voyaka uh
  6. Дормидонт Сегодня, 11:43
    Для наших западных и ближневосточных партнёров ничего не жалко
    Дормидонт
  7. Ураган70 Сегодня, 11:49
    Цитата: Altona
    В США рельсовые ускорители с твердой, а не плазменной перемычкой уже используются в качестве катапульты для запуска самолетов с авианосца. Недавно была испытана электромагнитная пушка, которая обеспечивает скорость 2,5 км/с для снарядов массой 10-20 кг. Исследования плазменных систем проводятся в США в меньшем масштабе. Впрочем, сообщалось об экспериментах, когда из рельсотрона выстреливался сгусток плазмы со скоростью 100 км/с. В случае успешного решения технических проблем такие плазменные объекты смогут, например, выводить из строя радиоэлектронные системы спутников.
    -------------------------------------
    Размер электростанции для запитки такой пушки покажите пожалуйста.

    Вы не слишком многое хотите узнать? Может и ключи от квартиры с деньгами?
    Все то вам не нравится... Хочется узнать конкретнее- гуглите сами, а здесь вы особой конкретики не ждите, это просто сайт ВО, а не какой-нибудь спецрельсосайт...
    Ураган70
    1. активатор Сегодня, 12:07
      Цитата: Ураган70
      конкретики не ждите, это просто сайт ВО, а не какой-нибудь спецрельсосайт.

      Вообщем "сосайт" нам ,а не информацию wassat
      активатор
  8. Azim77 Сегодня, 11:53
    Новость хорошая, но фото просто обескураживает. Пожилые специалисты, практически на коленке, за счет небольшого финансирования, болтами, гайками, с просьбой к токарям между делом выточить - создают. Просто и молча создают. А далее пиаром, производством, продажами, освоением средств будут заниматься люди, совсем к созиданию не относящиеся.
    Azim77
    1. KCA Сегодня, 12:41
      Приведено фото одного человека и устройства, похожего на рельсотрон, неизвестно, какого года фото, где оно вообще сделано, что за человек, может это просто слесарь, которого можно было фотографировать, захотели-ли остальные сотрудники поучаствовать в фотографировании? Разрешил-ли им 1-й отдел?
      KCA
      1. Azim77 Сегодня, 13:29
        Это в РАН. Вот еще фото:


        Понятно, что это РАН, больше наука, опытный образец, идут эксперименты. Но все равно ДСП и изолента сильно бросаются в глаза, после "удалось освоить технологии, которые в будущем позволят вооружить армию электромагнитными пушками". С таким подходом и финансированием это будущее не скоро наступит. По крайней мере в этом проекте.
        Azim77
  9. мерцание Сегодня, 11:56
    Как мы не стараемся, а штаты все равно впереди, таков посыл статьи
    Исследования плазменных систем проводятся в США в меньшем масштабе. Впрочем, сообщалось об экспериментах, когда из рельсотрона выстреливался сгусток плазмы со скоростью 100 км/с

    Хотя там же чуть ранее:
    Считается, что в плазменных рельсотронах можно получить скорость метания в 10–12 км/с. Но пока что «значения этого показателя ограничены возможностями доступных технологий изготовления канала, который должен выдерживать колоссальные тепловые и динамические нагрузки», отметил он.

    Нагрузку при метании в 10–12 км/с выдержать пока не могут, а нагрузку в 100 км\с значит могут? request
    Или трусы одень или крестик сними. request
    мерцание
    1. АлексКП Сегодня, 12:11
      Сгусток плазмы и снаряд из твердого вещества немного разные вещи и износ разный.
      АлексКП
      1. мерцание Сегодня, 12:42
        Сгусток плазмы, раз он "сгусток" и раз он "выстреливает", то он обладает массой, а раз обладает массой, то обладает и энергией, которая все и разрушает. Для физиков, что сгусток плазмы, что твердое вещество есть материальная точка, имеющая массу и способная двигаться. И речь идет о канале, который должен выдержать нагрузку.
        мерцание
        1. АлексКП Сегодня, 13:36
          Ну если так, то с точки зрения таких физиков БАК уже должен был развалится.
          АлексКП
          1. мерцание Сегодня, 13:44
            Для каких "таких"? Других нет.
            мерцание
  10. КВУ-НСвД Сегодня, 12:02
    [quote][/q В случае успешного решения технических проблем такие плазменные объекты смогут, например, выводить из строя радиоэлектронные системы спутников.uote] это конечно круто и НИОКР в данных областях продолжать надо , но без новых, на порядок более износостойких материалов до практического использования ещё далеко , А это уже из разряда скорее фундаментальной науки
    КВУ-НСвД
  11. А. Привалов Сегодня, 12:06
    Сотрудники Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН нашли способ в 6 раз увеличить мощность плазменного рельсотрона, сообщают Известия.

    Вариант первый. Дело было в ночь с 31 декабря на 1 января и когда они проснулись, оказалось, что способ этот потеряли и всё нужно начинать с самого начала. wassat
    Вариант второй.8 января, в вычислениях была найдена ошибка и оказалось, что мощность плазменного рельсотрона в 6 раз уменьшилась, а не увеличилась, как предполагалось ранее. recourse
    Вариант третий. Найденный способ сознательные граждане тут же отнесли в ближайший райотдел полиции. lol
    Ну, а если серьёзно, это очень хорошая новость. В мире уже у многих исследователей опустились руки. Темы кое-где позакрывали вообще, кое-где урезали бабки... Теперь, появятся надежды на возобновление ассигнований! good
    А. Привалов
  12. Троль Сегодня, 12:07
    Будущее уже здесь, бо рельсотрон плюющийся плазмой называется плазмотрон.
    Троль
  13. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:29
    Рейлган? smile
    Думаю за этим будущее, главное допилить до реально работающей компактной модели и от звездно-полосатых не отстать.
    Генерал Песчаных Карьеров
  14. gridasov Сегодня, 12:31
    Совершенно очевидно , что вопросы создания эл. магнитных ускорителей определены нерешаемостью их по причине отсутствия как фундаментальных теоретических знаний так и отсутствия инженерных решений. Для нас очевидным является , что такие ускорители должны и могут эффективно работать только на вращающихся магнитных потоках , а инженерные решения опираться на индукционные устройства нового вида и типа и принципа создания магнитных силовых потоков.Однако таковых направлений и исследования и их реализации нет. Более того новые подходы к решению задач открывают огромный пласт новых возможностей использования спиновых или вращающихся магнитных потоков любых взаимодействий,
    gridasov
  15. gridasov Сегодня, 12:50
    Весьма интересно наблюдать как многие ученые знают , что плазменный пробой уменьшает напряжение и оптимизирует ток в контуре, а значит и уменьшает так наз мощность , но при этом все-равно "бьются лбом о стенку" и лезут в плазменные уровни процесса, не понимая ни их алгоритмов , ни причинно следственных закономерностей и др.
    gridasov
  16. Zomanus Сегодня, 12:55
    Вот так тихо, без понтов и построили рельсотрон...
    Zomanus
  17. prodi Сегодня, 13:35
    ну а как с "испарением" массы снаряда в плотных слоях атмосферы на околокосмических скоростях и, сравнительно с традиционными, дальностях?
    prodi
  18. Altona Сегодня, 14:17
    Цитата: Ураган70
    Все то вам не нравится... Хочется узнать конкретнее- гуглите сами, а здесь вы особой конкретики не ждите, это просто сайт ВО, а не какой-нибудь спецрельсосайт...

    -----------------------------
    Я гуглю, не переживайте. Но пока что пресса сообщает не о рельсотронах, а прототипах оных разной степени готовности и уткнувшихся в одни и те же проблемы.
    Altona
  19. Altona Сегодня, 14:20
    Цитата: voyaka uh
    Американцы заморозили свою электропушку.
    Они планировали скорострельность вдвое выше, чем у
    обычного корабельного орудия, а достигли всего-лишь такой же
    практической скорострельности. А рельсы выдерживали уже более ста
    выстрелов подряд. Но планы были на большее.

    --------------------------------
    Да ладна? И чо? Деньги на ветер, чертежи на полку, производство Илону Маску? belay belay
    Altona
    1. voyaka uh Сегодня, 15:59
      (Мне приятна ваша любознательность good ).
      " И чо?"////
      Не совсем. Вот эти проверенные на рельсах штуки - снаряды - использовать будут.
      С пороховыми зарядами. Пока не подтянут электро-рельсовую технологию.
      voyaka uh
Картина дня