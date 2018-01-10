Российский рельсотрон вышел на новый уровень мощности
Российским специалистам удалось освоить технологии, которые в будущем позволят вооружить армию электромагнитными пушками. Сотрудники Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН нашли способ в 6 раз увеличить мощность плазменного рельсотрона, сообщают Известия.
С помощью электромагнитного поля эта система разгоняет снаряды до околокосмических скоростей. При этом даже небольшой метательный объект наделяется огромной разрушительной силой.
По словам заведующего лабораторией Шатурского филиала ОИВТ Владимира Полищука, ученые и инженеры сумели сконструировать и построить новый ёмкостный накопитель, «его мощность достаточна для разгона тел массой 100 г до скоростей свыше 3 км/с».
Системы с плазменным поршнем позволяют получать скорости метания на уровне 6 км/с при массе «ударника» порядка 1 г. Считается, что в плазменных рельсотронах можно получить скорость метания в 10–12 км/с. Но пока что «значения этого показателя ограничены возможностями доступных технологий изготовления канала, который должен выдерживать колоссальные тепловые и динамические нагрузки», отметил он.
Военный эксперт Алексей Леонков:
С помощью электромагнитного поля эта система разгоняет снаряды до околокосмических скоростей. При этом даже небольшой метательный объект наделяется огромной разрушительной силой.
По словам заведующего лабораторией Шатурского филиала ОИВТ Владимира Полищука, ученые и инженеры сумели сконструировать и построить новый ёмкостный накопитель, «его мощность достаточна для разгона тел массой 100 г до скоростей свыше 3 км/с».
За два года энерговооруженность установки в Шатуре увеличилась в шесть раз – с 0,8 мегаджоуля до 4,8. Подготовлены эксперименты с рельсотроном, который запитывается от импульсного индуктивного накопителя энергии. Такая схема электропитания позволяет получить более высокие темпы ввода энергии в плазму, что должно увеличить температуру плазменного поршня и, соответственно, повысить скорость,рассказал Полищук газете.
Системы с плазменным поршнем позволяют получать скорости метания на уровне 6 км/с при массе «ударника» порядка 1 г. Считается, что в плазменных рельсотронах можно получить скорость метания в 10–12 км/с. Но пока что «значения этого показателя ограничены возможностями доступных технологий изготовления канала, который должен выдерживать колоссальные тепловые и динамические нагрузки», отметил он.
Военный эксперт Алексей Леонков:
В США рельсовые ускорители с твердой, а не плазменной перемычкой уже используются в качестве катапульты для запуска самолетов с авианосца. Недавно была испытана электромагнитная пушка, которая обеспечивает скорость 2,5 км/с для снарядов массой 10-20 кг. Исследования плазменных систем проводятся в США в меньшем масштабе. Впрочем, сообщалось об экспериментах, когда из рельсотрона выстреливался сгусток плазмы со скоростью 100 км/с. В случае успешного решения технических проблем такие плазменные объекты смогут, например, выводить из строя радиоэлектронные системы спутников.
Использованы фотографии: ТАСС/Сергей Савостьянов
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